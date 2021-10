–

En la mesa sectorial de Sanidad est谩n representados cinco sindicatos y ninguno est谩 de acuerdo con el Plan de Mejora Integral de la Atenci贸n Primaria que ayer present贸 la Comunidad de Madrid y que se encuentra en fase de negociaci贸n. Critican la insuficiencia de las partidas presupuestarias para afrontar las necesidades del Servicio Madrile帽o de Salud, sobre todo, en materia de recursos humanos.

En concreto, el plan presentado por la Consejer铆a de Sanidad contempla una inversi贸n total de casi 200 millones para los pr贸ximos dos a帽os asignados en diferentes 谩reas: 100 millones para obras de mejora en los centros de Atenci贸n Primaria, casi 80 millones para recursos humanos y otros 17 millones en la transformaci贸n digital (consulta online, nuevas funciones de la tarjeta sanitaria o la telemedicina, entre otros proyectos).

Para algunos de los sindicatos representados, que el propio consejero de Sanidad anunciara ayer con gran detalle este plan les hace sospechar de que podr铆a no haber mucho margen de negociaci贸n en la mesa sectorial. 鈥淣osotros entendemos que la Consejer铆a ya da por hecho que la negociaci贸n ha concluido鈥, asegura el Secretario General de Sanidad de Comisiones Obreras, Mariano Mart铆n-Maestro. A帽ade, adem谩s, que 鈥渘o puede ser que Sanidad dejara de gastar m谩s de 800 millones en 2020, que Madrid haya recibido ayudas del Estado para esta materia y que sigamos con un presupuesto totalmente insuficiente para solucionar los problemas de plantilla鈥.

Desde el sindicato m茅dico Amyts, comparten esta preocupaci贸n. Lamentan que tienen muy pocas expectativas en cuanto a un posible acuerdo en la mesa sectorial debido al escaso di谩logo existente entre los representantes de la Consejer铆a y ellos. Seg煤n fuentes directas del sindicato, 鈥渄e forma tajante decimos y diremos no al plan que nos han presentado porque es insuficiente, sobre todo en materia de recursos humanos鈥.

Seg煤n fuentes de la Consejer铆a de Sanidad, y en referencia a los recursos humanos, 鈥渓a negociaci贸n no ha terminado鈥, se帽alando adem谩s que su intenci贸n es implantar el plan entre 2022 y 2023. A煤n as铆, Sanidad es consciente de que no necesita la firma ni el acuerdo de los sindicatos para aprobar este Plan de Mejora Integral de la Atenci贸n Primaria, circunstancia que preocupa a los sindicatos. 鈥淪i lo aprueban unilateralmente, no descartamos movilizaciones鈥, asegura Mariano Mart铆n-Maestro, de CCOO, coincidiendo as铆 con Amyts que tampoco descarta iniciar protestas, paros o incluso huelgas si no se llega a un entendimiento.

La partida recursos humanos, foco del desencuentro

La negociaci贸n entre la Consejer铆a de Sanidad y los sindicatos se encuentra enquistada en varios frentes, pero el principal lo supone la cuant铆a destinada a los recursos humanos. La Comunidad plantea una inversi贸n de 鈥渃erca de 80 millones鈥 para ampliar con unos 1.200 nuevos efectivos la mermada plantilla actual, una cifra insuficiente para los representantes sindicales, que explican que con esto ni siquiera se cubre la tasa de reposici贸n por jubilaci贸n de los pr贸ximos cinco a帽os. En ese lustro entrar谩n en edad de jubilarse un total de 3.086 profesionales del Sermas, de los cuales 2.566 se corresponden con contratos fijos.

El borrador del Plan Integral de Mejora de la Atenci贸n Primaria contempla una partida para nuevo personal de 46,8 millones en 2022, quedando pendiente para 2023 ejecutar el resto del dinero presupuestado a tal fin. Amyts, por su parte, asegura que solo en incorporaciones urgentes se necesitan hasta 1.174 m茅dicos de familia y 324 pediatras. En total, y a m谩s largo plazo, los sindicatos que se sientan a la Mesa Sectoral reclaman al menos 3.730 contrataciones, que se desglosar铆an en 600 m茅dicos de familia, 250 pediatras, 14 farmac茅uticos, 2.000 enfermeros, 200 fisioterapeutas y 600 administrativos.

Las organizaciones sindicales tambi茅n piden la renovaci贸n de los facultativos contratados como refuerzo Covid m谩s all谩 de diciembre de 2021 al entender que de lo contrario 鈥渘o ser铆a posible cubrir las necesidades asistenciales reales en la regi贸n鈥. Otro de los puntos de conflicto es la petici贸n de recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales que se aplica en Andaluc铆a, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Euskadi, La Rioja y Navarra mientras en Madrid se trabajan 37,5 horas. Asimismo, reclaman la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP), cerrados desde marzo de 2020, para los que el departamento de Enrique Ruiz Escudero prev茅 ahora un 鈥渘uevo planteamiento鈥.

Un a帽o de 鈥渋ncumplimientos鈥

La propuesta preliminar del Plan de Atenci贸n Primaria se remonta a septiembre de 2020. El Gobierno presidido por Isabel D铆az Ayuso lo anunci贸 como medida paliativa a la huelga indefinida convocada por Amyts por la sobrecarga asistencial que arrastran desde hace a帽os y que se ha agudizado durante la pandemia. 鈥淓stamos en una situaci贸n terminal鈥, denunciaban entonces desde CCOO. La presentaci贸n del plan de choque para paliar estas circunstancias se entendieron como un gesto condescendiente por parte de Sanidad y el paro se desconvoc贸, pero apenas se han producido avances un a帽o despu茅s.

De hecho, desde Amyts afean un 鈥渋ncumplimiento鈥 del acuerdo alcanzado en septiembre del a帽o pasado. 鈥淓n marzo presentaron un borrador de un segundo plan 鈥揺l actual- muy diferente de lo pactado鈥, indican. Esto se concretar铆a, de nuevo, en la controvertida partida dedicada a recursos humanos. 鈥淟a anunciada en septiembre de 2020 era de 82,67 millones de euros que se baja a 73.688 y ahora vuelve a subir a un futurible de 80鈥, se quejan. Al mismo tiempo, reprochan que en el documento expuesto en la Mesa Sectorial 鈥渘o se mencionan los 10.6 millones previstos para plazas de dif铆cil cobertura que se contemplaban hace 12 meses鈥.

Amyts denunci贸 en marzo de 2021 que la Comunidad tampoco hab铆a cumplido con otro de los compromisos adoptados a finales de 2020, el de equipar las retribuciones de la Atenci贸n Primaria a las del personal hospitalario. Este asumido aumento no se reflej贸 en las n贸minas del tercer trimestre y motiv贸 un nuevo llamamiento a la huelga indefinida que no se materializ贸 por la convocatoria de elecciones anticipadas en la regi贸n. Siete meses despu茅s a los sindicatos les vuelve a rondar la idea de realizar movilizaciones, en este caso si Sanidad se salta sus requerimientos y aprueba de manera unilateral el Plan de Atenci贸n Primaria.

