–

De parte de ANRed September 14, 2021 47 puntos de vista

Este jueves 16 a las 13 horas el Tribunal Oral Criminal N掳2 de Quilmes dictar谩 sentencia en el juicio por promoci贸n y facilitaci贸n de la prostituci贸n de menores de 18 a帽os contra Daniel Zisuela (ex concejal y precandidato a intendente de Florencio Varela del Frente Renovador, ex secretario general de la UTHGRA seccional Quilmes y ex Presidente de Argentino de Quilmes) y su hermano Mart铆n. Entrevistamos a Jos茅 Luis Calegari, abogado de la Red de Organizaciones Comunitarias Monse帽or Enrique Angelleli, organizaci贸n que acompa帽a a una de las chicas abusadas y testigo, sobre sus expectativas: 芦creemos que la pena va a estar cerca de la pedida por la fiscal Atarian Mena, que solicit贸 20 a帽os de prisi贸n para Daniel Zisuela禄. Adem谩s, destac贸: 芦se abre una nueva causa penal para investigar a todos los mencionados y mencionadas por las v铆ctimas en esa red de prostituci贸n. Esto incluye a dirigentes sociales, sindicales y pol铆ticos. Algunos son candidatos en las listas de Cambiemos y de Randazzo, y otros son funcionarios municipales. Los nombres los vamos a dar el d铆a jueves a las 12 en una conferencia de prensa禄, anunci贸. Por ANRed.

Este jueves 16 a las 13 el Tribunal Oral Criminal N掳2 de Quilmes dictar谩 sentencia en el juicio contra el ex concejal y precandidato a intendente de Florencio Varela del Frente Renovador, ex secretario general de la UTHGRA seccional Quilmes y ex dirigente de Argentino de Quilmes, Daniel Zisuela, y su hermano Mart铆n, quienes se encuentran acusados por 芦facilitaci贸n y promoci贸n de la prostituci贸n de personas menores de 18 a帽os, facilitaci贸n y promoci贸n de la prostituci贸n de personas mayores de edad agravada y corrupci贸n de menores de 18 a帽os agravada, todos ellos concursados realmente entre s铆禄.

Jos茅 Luis Calegari es abogado de la Red de Organizaciones Comunitarias Monse帽or Enrique Angelleli, organizaci贸n que acompa帽a a una de las chicas abusadas y testigo clave en la causa. Hablamos con 茅l sobre las expectativas que tienen con respecto al fin del juicio que comenz贸 el 25 de agosto.

芦Se van a definir dos posturas. Por un lado, la de la fiscal del juicio, Atarian Mena, que solicit贸 20 a帽os de prisi贸n para Daniel Zisuela, y por el otro el de los abogados Daher y Brola, que pidieron su absoluci贸n. Nuestra expectativa es alta. Creemos que la pena va a estar cerca de la pena pedida por la fiscal禄, remarc贸 Calegari.

Asimismo, destac贸 una novedad que surgi贸 en el marco el juicio: 芦un dato importante es que se abre una nueva causa penal para investigar a todos los mencionados y mencionadas por las v铆ctimas en esa red de prostituci贸n. Esto incluye a dirigentes sociales, sindicales y pol铆ticos. Algunos son candidatos en las listas de Cambiemos y de Randazzo, y otros son funcionarios municipales. Los nombres los vamos a dar el d铆a jueves a las 12 en una conferencia de prensa que haremos en las puertas de los tribunales junto con las v铆ctimas禄.

Finalmente, remarc贸: 芦a partir de esto empieza una larga batalla donde hemos conformado un espacio de organizaciones sociales, sindicales y pol铆ticas para dar una batalla fenomenal contra las redes de trata y el patriarcado, que muestra su faceta m谩s brutal involucrando a dirigentes sociales, pol铆ticos y sindicales禄.

Daniel Zisuela era uno de los hombres de peso del massismo en la localidad bonaerense de Florencio Varela, distrito que conduce Andr茅s Watson, y mano derecha en la regi贸n de Luis Barrionuevo, uno de los pesos pesados de la CGT y secretario general de la Uni贸n de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastron贸micos de la Rep煤blica Argentina (UTHGRA).