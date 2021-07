–

De parte de Paco Salud July 20, 2021 83 puntos de vista







HACE 4 AÑOS NOS DEJÓ JOSE MANUEL FERNANDEZ ROLDAN:

Hace un par de horas

he recibido la triste noticia del fallecimiento de Manué como yo le llamaba,

sabía que estaba enfermo pero no hasta el punto de dejarnos tan pronto.

La última vez que te

vi fue el 18 de Junio 2016 (la foto es de ese día, me dijiste que estabas mal y

te respondí que tenía que durar muchos años más, moviste la cabeza de derecha a

izquierda varias veces asentando tu destino que así ha sucedido) cuando

asististe al homenaje que aquí en Puerto Real realizamos anualmente en homenaje

a los asesinados por el franquismo en nuestro pueblo.

No faltaste nunca a

esta cita desde que contactaste conmigo hace ya varios años, apareciste por

nuestro Sindicato preguntando por la Asociación, informando que tus tíos

Manuel, Juan y Cayetano se encontraban en una fosa de Puerto Real.

Facilitaste

información, te brindaste a colaborar, trabajar y a lo que fuera necesario ya

que estaba sensibilizado con el problema y con las asociaciones memorialistas.

Que decirte más Manué,

que te he querido y apreciado, por mi parte no va a quedar en hacer todo lo

posible si puede ser, el terminar tu sueño que no has podido cumplir.

Gracias por todo y que

la tierra te sea leve ¡¡¡Perdura!!!

Paco Aragón portavoz de la CNT-AIT en la Asociación Memoria Histórica de

Puerto Real

Puerto Real 20 de Julio de 2017