Entrevista a Ricardo Napur铆, ex senador y diputado constituyente peruano

Mario Hernandez

-Nosotros venimos siguiendo con Ricardo el gobierno del presidente Castillo en Per煤. Hace como dos meses que no nos comunicamos. La 煤ltima vez hab铆amos visto un proceso popular que hac铆a que Castillo estuviera perdiendo base de apoyo social. 驴Cu谩l es la actual situaci贸n?

-Mira, yo te digo cu谩l es la actual situaci贸n, pero si hay un poquito de tiempo quisiera avanzar un poco m谩s para ligar el problema que tienen los gobiernos, el de Castillo, Boric o Petro, el argentino y otros m谩s, los llamados nacionalistas o reformistas, en este momento en la realidad del mundo. No s茅 si habr谩 tiempo para eso鈥

-S铆, s铆, 驴c贸mo no? Tenemos tiempo.

-Bueno, en s铆ntesis, a lo ya dicho anteriormente del gobierno de Castillo hay que agregar lo que podr铆amos llamar el desarrollo de esta pel铆cula del mantenimiento o no de Castillo en las condiciones de precariedad de su gobierno contra una oposici贸n de derecha salvaje.

Castillo estar铆a jugando, dicen ellos, casi sus 煤ltimas cartas porque el 28 de julio, que es el d铆a de fiesta patria de Per煤, cumplir铆a un a帽o en el gobierno. La oposici贸n est谩 tratando de que 茅l caiga antes del 28 de julio. Para esto, inventando una vez m谩s todas las cosas que se dicen sobre 茅l, se han apropiado de la idea de que es un traidor a la patria porque en una entrevista radial hab铆a dicho que es partidario de la salida al mar de Bolivia y eso significa traici贸n a la patria. Te podr谩s imaginar que es una cosa est煤pida e infame. Todos lo dicen 鈥楤olivia tiene derecho a su salida al mar鈥 en forma de cortes铆a diplom谩tica. Pero en Per煤, donde hay una realidad de salvajismo pol铆tico ellos creen que eso es fundamental, pero est谩 ligado a un hecho porque antes ellos necesitaban 87 votos de los 130 para tir谩rselo abajo, pero por traici贸n a la patria necesitan 66 nada m谩s, y ellos creen que van a tener los 66 antes del 28 de julio. De tal manera que esta es una expresi贸n de este gobierno y de la realidad peruana que en algunos aspectos es parecida a elementos del realismo m谩gico.

Pero, lo dicho no ser铆a suficiente si no es que recordamos estos aspectos de la realidad porque al oyente no le sirve de nada que nosotros digamos que los otros se lo quieren tirar abajo y las maniobras que hace la derecha para hacerlo. El problema que se suscit贸 con la llegada de Castillo al gobierno, nunca al poder, est谩 que siempre fue precaria porque 茅l era un maestro rural, pol铆ticamente no era un hombre de izquierda, aunque era un sindicalista progresivo y tuvo la oportunidad de estar en una lista, la lista de Per煤 Libre que no es un partido pol铆tico, como dicen los analistas, sino ocasionalmente una lista surgida de un momento de la coyuntura de la realidad peruana donde todo era un revoltijo.

No te olvides t煤 que Vargas Llosa, a quien Fujimori le hab铆a quitado la nacionalidad peruana, dijo que el fujimorismo era la expresi贸n de la democracia en Per煤. Para decirte una barbaridad. Recordando tambi茅n que seis presidentes est谩n acusados formalmente de ser delincuentes, por no decir rateros. Entonces seis presidentes rateros corrompen todo鈥

-Alan Garc铆a antes de ser detenido se suicid贸.

-Alan Garc铆a que fue mi compa帽ero en la Asamblea Constituyente y me candidate茅 contra 茅l en las elecciones presidenciales de 1980. Pero, si seis presidentes en 30 a帽os de liberalismo salvaje son corruptos, corrompen todo. Han corrompido la justicia, las Fuerzas Armadas, a la burocracia estatal y a los medios de prensa. Los peores fueron Fujimori y Montesinos.

Si no se toma en cuenta esto, no se sabe porqu茅 en Per煤 est谩 este circo que parece un teatro siniestro. Esta coyuntura de que un pobre hombre, buena gente seguramente, buen maestro, buen amigo, buen esposo, llegue a la presidencia.

No voy a recordar todos los vericuetos solamente para ver los elementos fundamentales de la realidad. Siempre lo hemos dicho, Per煤 es at铆pico en la medida en que el 60% de la poblaci贸n es pobre y marginal, pero estructuralmente. Ahora eso no asusta a nadie porque la Argentina est谩 en ese camino y en la mayor铆a de los pa铆ses pobres de Am茅rica Latina ocurre lo mismo, pero estamos hablando de la realidad espec铆fica de Per煤. De esta manera el 60% de pobreza significa una marginalidad absoluta.

Las estad铆sticas siempre dijeron que Per煤 andaba macanudo porque crec铆a a 5, 6 o 7%, pero sin tener en cuenta el hecho real de que el 60% de la poblaci贸n no contaba en las estad铆sticas. De esta manera al oyente ya le estamos dando los datos de esa realidad.

El otro problema es que llegar al gobierno no significa llegar al poder. El poder est谩 en manos de la derecha. Derecha es una palabra que no ayuda mucho para catalizar los problemas sociales y menos en Per煤. 驴Qu茅 cosa es la derecha? La derecha hay que caracterizarla, no es solamente las patronales, no es solamente la pol铆tica de liberalismo salvaje, no es solamente la institucionalidad corrompida. La derecha son los medios de prensa, la justicia tambi茅n corrompida y no solamente eso. Si en 30 a帽os hubo liberalismo salvaje y muchos de estos gobiernos corrompieron y los medios de prensa incluso hicieron su trabajo de degenerar la conciencia de la gente, entonces tenemos una realidad determinada en que la gente no tiene porqu茅 tener una posici贸n de cr铆tica no solamente a la realidad existente, sino tener una posici贸n alternativa como muchos piden, incluso que la gente tenga respuesta cuando fueron maltratados, abandonados y, desde el punto de vista del pensamiento social y pol铆tico, corrompidos por todos aquellos que ejercen la dominaci贸n, no solamente del capital, sino que tambi茅n se apoderan de las ideas de la gente, o sea, de su voluntad de comprender el mundo y la realidad.

Entonces el otro problema, y ya termino con esta partecita, es que el maestro lleg贸 a Lima y casi no la conoc铆a. No ten铆a equipo, no ten铆a gente y la lista en la que estaba no era un partido, que ten铆a a Vlad铆mir Cerr贸n, su jefe, que es un semi estalinista fan谩tico. Con todas esas condiciones, en medio de esta realidad, el tipo no pudo hacer nada. Busc贸 a sus amigos, no ten铆a equipo, no ten铆a gente, contactos, experiencia, no ten铆a nada. Por 煤ltimo, la gente que consigui贸, todo el mundo en las condiciones del salvajismo pol铆tico, cuatro ministros fueron echados, a 茅l lo acusan de corrupto todos los d铆as. Esta es la realidad para un observador elemental.

El hecho central es por qu茅 no cae. 驴Sab茅s por qu茅? Porque las promesas electorales que significaban un cambio de la realidad, porque la lista era te贸ricamente de izquierda, donde se promet铆a una reforma agraria, una Asamblea Constituyente, se promet铆a, por ejemplo, la regularizaci贸n de los contratos de empleo y otras reformas generales y favorables sobre todo para los de abajo y las provincias, todo fue abandonado por Castillo.

De tal manera los que tienen el poder real en el Per煤, las burgues铆as que son en un 60% empresas de dominio extranjero, contemplan que este hombrecito no les hace da帽o. Per煤 sigue creciendo a tasas de 4% o 5% porque es el tercer pa铆s productor de minerales en el mundo, tiene d贸lares en exceso. Mientras en la Argentina no tienen ni un d贸lar en Per煤 no saben qu茅 hacer con los d贸lares. Ellos contemplan esto en la medida en que el hombre abandon贸 todas las posiciones que ten铆a, porque nunca fue un hombre de izquierda sino un sindicalista m谩s o menos combativo, y lo dejan que nom谩s caiga por su propia cuenta y que la superestructura donde est谩 l贸gicamente operando toda la oposici贸n, que los cr铆ticos llaman de derecha, que es el fujimorismo, lo tiren abajo.

Ese es el elemento central y global para que los oyentes, aunque sea r谩pidamente, se den cuenta de que esto que se est谩 pintando en Per煤 tiene una connotaci贸n m谩s profunda que la especificidad de cada uno de los pa铆ses latinoamericanos. En el caso de Per煤 ha llegado a los l铆mites posibles. Qu茅 realismo m谩gico ni realismo m谩gico, seis presidentes corruptos corrompiendo a un pa铆s, haciendo mierda la cabeza de la gente, 60% de miserables y las estad铆sticas que dicen que es un pa铆s de punta que obviamente, est谩 a la cabeza de lo que se llama el progresismo econ贸mico de Am茅rica Latina.

Los progresistas que est谩n hablando de un nuevo capitalismo est谩n contribuyendo por izquierda a la defensa del sistema

-Ricardo vos comentabas que esta situaci贸n hay que verla en un contexto, mencionaste al gobierno de Boric, mencionaste a Petro鈥

-El problema es que, aunque una entrevista no es el momento para una digresi贸n de quienes venimos pensando la crisis de nuestro tiempo, el alejamiento de las posibilidades anticapitalistas que llevar铆an a una alternativa de car谩cter antiliberal y burguesa en este momento. Sin embargo, es necesario mencionar algunos hechos porque los oyentes est谩n informados o leen los diarios. Boric, por ejemplo, es un simpatizante o coincide con la posici贸n de la Bachelet, quien era una reformista socialista moderada, 茅l es el moderado de ese Frente de Izquierda. Ah铆 est谩 el Partido Comunista, que es de centro-izquierda real, junto con otras variantes y todo lo que captur贸 como pol铆tico en las movilizaciones de 2019. En esa realidad Boric ha hecho cosas que lo se帽alan claramente. Ha dicho que exige la democracia en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. 脡l no dice directamente que los propios post-pinochetistas no eran tan democr谩ticos ni tan progresistas, pero tampoco ataca a EE UU porque para atacar a Venezuela cr铆ticamente y atacar a Cuba deber铆a decir que EE UU le ha producido un bloqueo a Cuba durante los 煤ltimos 60 a帽os que le ha impedido l贸gicamente la existencia normal. Nunca puede haber una cr铆tica a la falta de democracia en Cuba si no dec铆s los elementos fundamentales de opresi贸n que vienen de la actitud imperialista. Alguien que se reclama progresista y de izquierda tiene que analizar los factores que concurren a la formaci贸n de una realidad determinada. 脡l tendr铆a que decir que mientras Allende, por ejemplo, es socialista del lado marxista y su frente tiene tambi茅n marxistas y socialistas y se llaman inclusive de izquierda, en Cuba los cubanos tomaron el poder no siendo socialistas, que eran un grupo de peque帽os burgueses antidictatoriales que por la realidad del pa铆s, una Cuba reprimida por EE UU y degenerada por EE UU, tomaron por condiciones excepcionales el poder en Cuba. Si t煤 no explicas las cosas y solo las asumes obviamente lo que 茅l dice opera en favor de la estabilidad, del orden institucional, de la cultura pol铆tica que se ofrece como mercado en este momento y que en su posici贸n es, desde el punto de vista de una cr铆tica sana sin necesidad de ser sectaria, que es incorrecto criticar si t煤 no tomas en cuenta las causas fundamentales de esa cr铆tica.

Por eso se帽alo que hay un hecho real en Am茅rica Latina porque nosotros estamos oyendo todos los d铆as que se viene una etapa nueva del progresismo en Am茅rica Latina. No coincido con esa concepci贸n de etapa formal de que viene el progresismo a Am茅rica Latina, aqu铆 lo que interesa no solamente es la realidad del progresismo de Am茅rica Latina que son los sectores progresistas de izquierda o centroizquierda dentro del capitalismo, sino la proyecci贸n de esa realidad.

Bien sabemos que los trabajadores, el pueblo, las masas en general tienen una esperanza infinita en que quien se llama del pueblo, quien expresa sus intereses o dice representarlos y que llega al gobierno, quiere que satisfagan sus necesidades porque es la necesidad la que mueve sus decisiones pol铆ticas y su apoyo a un gobierno. Cuando estos gobiernos fracasan a pesar de lo que dicen en las campa帽as electorales o sus propias redes, entonces el retroceso pol铆tico se hace infernal. As铆 ha sido en Chile despu茅s del progresismo y de los post-pinochetistas, y as铆 es en cada realidad, como es en Per煤 despu茅s de todo el proceso que signific贸 la derrota de Sendero Luminoso y la eliminaci贸n de la izquierda institucional, de un retroceso pol铆tico que ha llevado a esta situaci贸n.

Cuando yo digo que hay que tener en cuenta lo que se est谩 diciendo de Colombia, de Chile y de Per煤, diciendo que es la izquierda la que est谩 en el gobierno eso es un peligro para todo el mundo porque es el momento para decir qu茅 cosa es izquierda. Una cosa es la realidad de Am茅rica Latina que nos ha ofrecido la izquierda que son los gobiernos nacionalistas o los gobiernos democr谩ticos liberales o la democracia, pero que son la izquierda capitalista. Nunca los gobiernos progresistas fueron la Izquierda como ahora se los vende y confunden a todo el mundo. Ayudan a construir que no hay izquierda ni puede haber izquierda porque la izquierda fracasa. Hay una izquierda capitalista en diferentes grados. Lo que ocurre con esos tres gobiernos, incluso con el de Argentina, es que esta izquierda que tiene la promoci贸n de nacionalista, democr谩tica y liberal fracasa cuando no es capaz de ser consecuente con sus postulados ante una realidad determinada.

驴Cu谩l es la realidad en el mundo de este momento? Es que el capitalismo sobrevive bajo condiciones de salvajismo y barbarie pol铆ticas. Todos los analistas pol铆ticos indican que, a partir de las condiciones de la pandemia, a partir de las condiciones que se establecen ahora con la guerra entre Ucrania y de Rusia, y los efectos que est谩 padeciendo la econom铆a mundial, lo que viene es peor. Nadie dice que el capitalismo se va a renovar y va a tomar vigencia a partir de una nueva situaci贸n, sino que dicen que vienen cosas peores.

Sin embargo, los progresistas est谩n hablando de un nuevo capitalismo. Es sorprendente que Petro est茅 llamando a los liberales de derecha para coincidir con 茅l para refundar el capitalismo en Colombia. Lo mismo dicen en Chile. Todos aquellos que dicen que hay una burgues铆a nacional y que est谩n defendiendo al sistema como tal sin atreverse a realizar saltos cualitativos para acercarse un poco a una forma anticapitalista, por ejemplo, para defender el derecho del pueblo a comer o a vivir, obviamente est谩n contribuyendo por izquierda a la defensa del sistema.

Esto es una s铆ntesis del pensamiento que necesito elaborar en forma m谩s amplia y vigente, pero que es necesaria decirla. Cuando nos instalan la idea de democracia鈥 驴Qu茅 democracia? Los analistas siempre dijeron que en los pa铆ses subdesarrollados hab铆a una democracia fallida, protegida o autoritaria, la realidad de los pa铆ses latinoamericanos es que esta falsa democracia es una democracia fallida o tutelada. La democracia no puede ser solamente elecciones y la existencia de instituciones formales, es mucho m谩s profunda. La gente tiene que comer. La gente tiene que vivir. La gente tiene que tener derecho a organizarse, a pensar, derecho a la libertad. El conjunto de esos elementos forma la democracia, pero nos han cercado y nos han puesto contra la pared de que la democracia es lo existente desde el punto de vista de la formalidad de elecciones y la existencia de lo que se ofrece como mercado pol铆tico existente.

Es el momento de reaccionar y decir la verdad pol铆tica. Es momento de tomar la historia de nuestros pa铆ses sin necesidad de ir al pret茅rito y buscar otros ejemplos que nos ayuden, porque la realidad de Am茅rica Latina nos est谩 explicando directamente la conjunci贸n de hechos y realidades donde se han puesto a prueba todas las corrientes, todos los eventos, todo el pensamiento, todas las organizaciones y la calidad de rebeld铆a de los pueblos con la tipicidad de cada pa铆s. Seamos capaces de interpretar esa realidad nuestra a partir de lo que hemos aprendido de la experiencia de la historia, de los elementos que tenemos de la cr铆tica pr谩ctica para ayudar a todos los que se est谩n rebelando y que en este momento est谩n defendiendo el derecho a la vida, que tienen el derecho a un salario, a un trabajo, a una casa, a la salud y a la educaci贸n, pero tambi茅n tienen el derecho a pensar y decir 鈥榖asta ya de este mundo capitalista sucio鈥 y 鈥樎縫or qu茅 no pensamos, por qu茅 no buscamos los elementos para ver qu茅 alternativas anticapitalistas existen a partir de los datos que nos da la realidad y del derecho que tenemos nosotros a defender la vida de la humanidad y la naturaleza? Porque ya se probaron todos aquellos, a lo largo de los tiempos, en nombre del capital, del liberalismo y los que usurpan el trabajo ajeno. Lo 煤nico es un capitalismo en la forma en la que se expresa en nuestros pa铆ses con realidades particulares.

Lo que yo digo en s铆ntesis es que hay que marcar una alerta avisando a los trabajadores, a los j贸venes, a los intelectuales y a todos aquellos que piensan cr铆ticamente que hay que detenerse un poco y decir 鈥榖ueno, ya es el momento que nosotros miremos la forma anticapitalista para salir de esta crisis no solamente nacional, sino de las condiciones globales del mundo donde naturaleza y humanidad est谩n en peligro鈥 porque los capitalistas hoy sobreviven solamente a trav茅s de m茅todos de barbarie.