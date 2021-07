–

El 18 de julio de 2020 falleci贸 este icono de la lucha anarquista contra el sistema opresor. En Cascante le han recordado con un homenaje

El abogado Pepe Uru帽uela junto a un retrato de Lucio Urtubia en el homenaje

Hace un a帽o que falleci贸 Lucio Urtubia, “un alba帽il anarquista cascantino” que llev贸 sus ideales hasta sus ultimas consecuencias. Amigos y compa帽eros han rendido hoy un c谩lido homenaje en Cascante y destacado su legado revolucionario.

“Otros Lucios ser谩n necesarios en el futuro”. Con esta frase del ex senador Patxi Tu帽贸n se podr铆a definir el legado que ha dejado el anarquista cascantino Lucio Urtubia (1931-2020) cuando se cumple un a帽o de su muerte. En Cascante se ha rendido este s谩bado un c谩lido, sencillo y sentido homenaje a un anarquista libertario que llev贸 su utop铆a de un mundo igualitario y justo hasta sus 煤ltimas consecuencias. Como han indicado en el transcurso del mismo, ten铆a la “capacidad de no ser sectario y, al mismo tiempo, llevar a cabo una lucha ideol贸gica constante para tratar de convencer a todos de que el anarquismo era la 煤nica v铆a para un mundo mejor y m谩s libre”.

Compa帽eros de la infancia, amigos a los que abri贸 sus puertas de su casa en el barrio parisino de Belleville, antiguos presos y familiares de presos vascos a quienes dio cama y un lugar donde ir cuando sal铆an de prisi贸n, compa帽eros de lucha, promotores de libros y documentales y, en definitiva todo un abanico de personas que conocieron, admiraron y amaron a este cascantino han tomado parte en el homenaje en el Romero donde de joven plant贸 谩rboles. Tambi茅n su familia, Anne, su hija Julliette y sus nietos y nietas que han visto c贸mo desgranaban su vida y su legado.

“Incansable, impredecible, inabarcable, irreverente, inabordable, indomable, inolvidable e inevitable”, han sido algunos de los adjetivos que han dedicado a Lucio Urtubia que lleg贸 al anarquismo incitado por su padre, socialista, que antes de morir en la c谩rcel le dijo “yo ser铆a hoy anarquista si hubiera una vida nueva”. Tras huir a Francia al ser descubierto haciendo contrabando con material militar mientras hac铆a la mili, conoci贸 a Breton y Camus, pero quien de verdad le influy贸 en dedicar su vida al anarquismo fue el catal谩n Quico Sabat茅.

M谩s all谩 de su faceta revolucionar铆a y anarquista, que se ha difundido por el mundo de la mano de varios libros, comics y un documental (y que le llev贸 a falsificar d贸lares y cheques bancarios hasta casi hacer quebrar al City Bank), el homenaje ha revelado facetas in茅ditas y an茅cdotas del Lucio hombre, si bien 茅ste nunca se separ贸 de su ideal pol铆tico. “robar a un banco no es robar”, “la utop铆a es necesaria, lo que se desea se puede conseguir para lograr los objetivos”. M谩s de uno de los asistentes le ha definido como “hombre de acci贸n con ideales ambiciosos, la lucha revolucionaria de clases internacional para recuperar la dignidad de los pueblos”, pero lejos de ser una frase hecha, Lucio la llevaba a la pr谩ctica.

De la mano del abogado Pepe Uru帽uela, han pasado por el escenario Angelito (compa帽ero de infancia del restaurante El Lechuguero), Marco Bellizzi y Nekane Solana (que vivieron cinco a帽os como parte de su familia con ellos en Par铆s), Patxi Tu帽贸n, Jos茅 Mari Esparza (de la editorial Txalaparta donde se publicaron os libros que le dieron notoriedad internacional), Jos茅 Olaizola (CGT), Jos茅 Antonio Ant贸n (profesor de Cascante) la Chula Potra o los autores del documental sobre su vida que han narrado momentos y an茅cdotas que ten铆an como punto com煤n sus fuertes convicciones y su gran coraz贸n del que se defin铆a como “un alba帽il anarquista de Cascante”, una tierra de la que nunca reneg贸 y a la que siempre que pudo volv铆a. De hecho su vida, como ha explicado Uru帽uela, estaba marcada por dos ciudades “Cascante y Par铆s… Si, no mir茅is as铆 porque para el que no lo sepa Cascante tiene el t铆tulo de ciudad”.

Su compa帽ero de la infancia, Angelito El Lechuguero (por el restaurante) ha recordado c贸mo cuando le preguntaban a Lucio qu茅 era la Democracia respond铆a “la Democracia es El Lechuguero de mi pueblo, que a todo el mundo le trata igual”, indic贸 y calific贸 a su Lucio de “un poco conflictivo y un poco rabioso, pero una gran persona. Discut铆amos mucho de pol铆tica pero siempre lo arregl谩bamos con un vino”.

Quienes se hospedaron en su casa con Anne, su mujer, recordaban c贸mo les trataba, llev谩ndoles baguette y croissants por la ma帽ana, dado que se iba a trabajar a las 4 de la ma帽ana. No en vano, uno de los responsables de la librer铆a Katakrak de Pamplona ha apuntado c贸mo se dirigi贸 a un grupo de j贸venes dici茅ndoles “para ser anarquista hay que trabajar mucho”, bajo una bandera anarquista en la que se pod铆a leer “abajo el trabajo”.

Todo el dinero que obtuvo de atracar bancos o de estafarles (dej贸 de atracarlos por miedo a hacer da帽o a alg煤n empleado) lo entregaba a movimientos libertarios latinoamericanos o europeos. En este sentido Uru帽uela ha indicado c贸mo “Lucio surti贸 de multicopistas a finales de los a帽os 70 a buena parte de la Ribera, de hecho estoy seguro de que hay alguna que sigue enterrada en alg煤n sitio de Tudela”. Una labor que repiti贸 cuando obtuvo algo dinero por los libros que public贸 Txalaparta, “fue todo a presos pol铆ticos”, explicaron y recordaron c贸mo dec铆a que “la c谩rcel no es ni para mi peor enemigo”.

Dos testimonio han sido especialmente emocionantes. Por un lado el de dos presas vascas que salieron de la c谩rcel de Par铆s y vivieron en casa de Lucio y familiares de presos que ten铆an que viajar durante horas y encontraban refugio en su casa de Belleville (“busc贸 trabajo a m谩s de 15 refugiados para que pidi茅semos estar aqu铆”, recordaron) y el de su amiga 铆ntima Esther Ferrer, que ha enviado una grabaci贸n. En ella mantiene un di谩logo imaginario con Lucio a quien dec铆a “d贸nde est茅s ahora debe haber bastante gente, 驴te cruzas con Durruti? 驴y con el Che?, igual has intentado ya adoctrinarlos. Debes estar aburri茅ndote” y le ha cantado dos canciones que le gustaban , Marusi帽a y 隆Ay, Carmela!.

El encuentro ha concluido con la voz de Lucio (grabada) cantando una canci贸n anarquista de la comuna francesa del siglo XIX y los asistentes entonando el “a las barricadas”. Su 煤ltimo legado f铆sico fue la creaci贸n del espacio Louis Michel que desde 1997 existe en Par铆s, para artistas “solidarios que quieren exponer fuera de los grilletes de las galer铆as”.

En septiembre, Pamplona acoger谩 un montaje de imagen y sonido que se ha creado para mantener viva la memoria de Lucio Urtubia.

