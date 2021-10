–

La Sociedad Espa帽ola de M茅dicos de Atenci贸n Primaria acaba de celebrar su Congreso Nacional, el primero de forma presencial desde la pandemia con unas medidas de seguridad muy rigurosas, y en 茅l se ha presentado un documento de propuestas para la construcci贸n de un nuevo modelo de Atenci贸n Primaria en el sistema nacional de salud Salud

– 驴Qu茅 ha supuesto la pandemia de Covid-19 para la atenci贸n primaria en Espa帽a?

La pandemia ha puesto en tensi贸n el Sistema Nacional de Salud (SNS) en general, y en particular, a la atenci贸n primaria. El problema es que, como ya hab铆amos denunciado en reiteradas ocasiones, la situaci贸n de los m茅dicos de familia estaba en una situaci贸n debilitada. La pandemia ha desvelado las costuras del Sistema Nacional de Salud.

Pero, al contrario de la idea generalizada de que la atenci贸n primaria ha estado perdida durante la pandemia, la realidad es bien distinta. Hemos estado donde ten铆amos que estar durante la primera ola de Covid-19. Se ha hecho seguimiento de las personas infectadas hasta que estas requer铆a su derivaci贸n al hospital.

Los centros no han estado cerrados, pero no hemos podido hacer nuestro trabajo como ‘dios manda’ por la situaci贸n. Se ha trabajado de diferente forma.

– Acaban de presentar en su congreso un documento que recoge un dec谩logo de propuestas que contribuyan a la construcci贸n de un nuevo modelo de Atenci贸n Primaria para el SNS.

Este documento, pendiente de validaci贸n, que se complementar谩 con una encuesta que se har谩 con los asociados de Semergen , pretender identificar los principales problemas para proponer las posibles soluciones.

Y el principal problema son los recursos humanos. Las plantillas siguen siendo muy cortas por m煤ltiples motivos. Adem谩s, debido a que no ha habido un relevo generacional entre los m茅dicos de atenci贸n primaria, la situaci贸n est谩 yendo a peor. Hace falta un aumento del presupuesto para la atenci贸n primaria y evitar inequidades en comunidades dotando de acceso a la tecnolog铆a diagn贸stica como aspecto clave para conseguir una pr谩ctica de alta resoluci贸n.

– 驴Se necesitan m谩s profesionales en atenci贸n primaria?

Se calcula que har谩n falta entre de 9.000 a 11.000 m茅dicos en medicina de familia. Adem谩s, gracias a que no ha habido relevo generacional, se estima que habr铆a que reemplazar entre el 40 y el 50% de todos los profesionales del SNS.

Hay que tener en cuenta que muchos de los profesionales que trabajamos en la sanidad p煤blica somos mayores de 60 y nuestra edad laboral se est谩 acabando, por mucho que la prolonguen.

– 驴A lo mejor se pueden jubilar a los 75 a帽os, como sugiri贸 el ministro de Seguridad Social Jos茅 Luis Escriv谩?

En el panel de expertos que ha elaborado las recomendaciones se ha cuestionado el hecho de que si los jueces su jubilan a los 72 a帽os y los notarios a los 70, por qu茅 los m茅dicos del SNS no pueden hacerlo a los 70.

– Adem谩s de la ausencia de relevo generacional, 驴hay otras causas de que la atenci贸n primaria est茅 tan escasa de profesionales?

Lo cierto es que se han juntado varias situaciones. No ha habido recambio generacional en los a帽os en los que ha habido recortes, pero tampoco se han formado profesionales de APM. Adem谩s, ha habido una falta de incentivaci贸n para los profesionales de APM y tambi茅n una ausencia de conocimiento la medicina de familia en el periodo de formaci贸n. Y no hay que olvida la fuga de profesionales formados en Espa帽a a otros pa铆ses donde hay m谩s incentivos, no solo econ贸micos.

Y hay un 煤ltimo problema que es la ‘falta de glamour’ de la atenci贸n primaria. La medicina de familia exige una gran carga burocr谩tica, mucho estr茅s y falta de capacidad de resoluci贸n. Todo ello influye que algunos profesionales no se decanten por la medicina de familia y elijan otras especialidades.

– Entonces, 驴qu茅 soluciones proponen?

No solo es m谩s dinero y m谩s medios; hace falta incentivar y transformar, no solo la atenci贸n primaria, sino los procesos de atenci贸n integrados entre el primer nivel asistencial y el segundo.

Tampoco conseguiremos nada si no hay educaci贸n para la salud y se forma a toda la poblaci贸n. Lo que se denomina empoderamiento del paciente.

