*

La monta帽a me gusta mucho, pero amo m谩s el esfuerzo que el resultado, el deporte m谩s que la emoci贸n de la cumbre. En mis reflexiones y en mis comportamientos se torna central el descubrimiento de la fatiga de la vida. Atravesar la naturaleza con fatiga es el signo de la salida de la miseria que veo a mi alrededor y de la pobreza de mis posibles: el esfuerzo representa una especie de lucha para salir felizmente del estado de naturaleza. 驴Lo consigo? Es pronto para decirlo. Sin embargo, en aquel momento este espacio es tambi茅n el terreno en el que he de derrotar a la enfermedad: cuando hago deporte no me ataca el asma. Me olvido de los s铆ntomas cuando marcho a ritmo atl茅tico y mi sudor cobra el gusto de la tierra roja de la pista.

*

Unos d铆as despu茅s, mi amigo de Bisacquino ser谩 asesinado: de nuevo la muerte se cruza en mi camino. No era un muchacho como yo, era un jornalero que hab铆a aprendido a escribir, padre de tres ni帽os, un hombre honrado, un comunista: 隆es la muerte de un hermano y hay que vengarla! Explico y discuto lo que ha sucedido con los compa帽eros en Padua; planteo duras cr铆ticas a la l铆nea pol铆tica de Danilo Dolci, en particular sobre la no violencia: 驴qu茅 sentido puede tener ese marchamo de pura propaganda moral, en un mundo donde el ejercicio de la violencia del m谩s fuerte es inmediato, donde representa el orden mismo de la sociedad y ni siquiera est谩 mistificado por el poder del derecho?

Algo c贸mica nuestra presunci贸n: empez谩bamos a hacer pol铆tica y ya nos hac铆amos la ilusi贸n de haber construido un partido, nos esforz谩bamos por salir del individualismo y ya nos sent铆amos universales. Era interesante la propuesta de trabajar sobre los lenguajes, de construir la comunicabilidad de las hip贸tesis operativas que quer铆amos producir: 驴pero c贸mo caracterizar nuestra condici贸n cultural? Un nuevo curso y una pol铆tica v谩lida de alternativa democr谩tica, promovida por los partidos obreros, nos parece posible si en los distintos 谩mbitos de la organizaci贸n social, desde la vida sindical a la universitaria, se desarrolla un discurso cultural y t茅cnico aut贸nomo, capaz de desvincular a los partidos obreros de la crisis en la que han terminado encontr谩ndose frente a la especializaci贸n burguesa, en la que entonces se llamaba 芦pol铆tica de las cosas禄. Lo cierto es que el lenguaje de los partidos obreros nunca se ha liberado de la subordinaci贸n a la cultura burguesa: de ah铆 la crisis derivada de una posici贸n incoherente y ambigua 鈥搊portunismos t谩cticos y reformistas, o maximalismo subversivo鈥. Por eso nos parece urgente un trabajo de programaci贸n cultural aut贸noma, en un nivel especializado, en referencia a la lucha pol铆tica de los partidos obreros.

*

Tras una d茅cada de vida com煤n, el grupo termina aqu铆. Vuelvo a hacer dedo por unos d铆as, completamente solo. En Lerici me detengo para pensar en soledad y tomar algo de sol. Miro mar adentro, por una vez me inquietan las ausencias. Luego voy a Lucca a perderme en discursos ut贸picos y razonamientos abstrusos con un par de amigos napolitanos ahora rebotados del Partido Comunista Italiano: 驴qu茅 es la felicidad, qu茅 es la liberaci贸n de la miseria capitalista de la vida, qu茅 es ir m谩s all谩 de la alienaci贸n y la reificaci贸n? Ninguna respuesta. 驴A qui茅n puede sorprenderle? La soluci贸n de todos los problemas planteados solo pod铆a ser hacer pol铆tica, empezar la militancia: era lo 煤nico razonable; la 茅tica consiste en construir nuevos objetivos comunes y en realizarlos. Hab铆a aprendido a sufrir por el fracaso de mis prop贸sitos, pero tambi茅n a reconocer que se trataba de superar ese fracaso, para construir condiciones de vida nuevas y siempre plurales. Del grupo quedar谩 en m铆 una incre铆ble nostalgia: ahora hab铆a que hacer de su descalabro la base de la transformaci贸n de mi vida.

*

Lo digo con iron铆a: siempre me ha impresionado el esfuerzo de los sindicalistas y los patrones en poner un precio al trabajo. Los imaginaba haciendo esfuerzos de medici贸n, los patrones con el multiplicador de millones, los sindicalistas con los porcentajes y los decimales. Una reivindicaci贸n salarial nac铆a siempre de estas operaciones: los sindicalistas se presentaban ante los obreros m谩s como matem谩ticos que como delegados para representarles. A su juicio, el objetivo sindical deb铆a tener una apariencia 芦cient铆fica禄 (sic): por eso s贸lo se pod铆a modificar si se encontraba un error de c谩lculo (es decir, de medici贸n). En el sindicalista deb铆a brillar alguna perla transcendental, ya fuera cient铆fica o m谩gica. Esto provocaba la risa de los hombres m谩s inteligentes, que se hab铆an adaptado a la funci贸n sindical: Bruno Trentin y Pierre Carniti me contaron numerosos contratiempos en el intento de medici贸n.

*

Durante aquellos meses el movimiento se hab铆a convertido en un enjambre, en una verdadera multitud de chicos y chicas, obreros inmigrantes y proletarios metropolitanos, que viv铆an juntos, formaban c铆rculos y preparaban las luchas mientras se preparaban para la vida. Como quer铆a el presidente Mao, la lucha de clase hab铆a que vivirla sobre todo en la experiencia del/en el pueblo, en la clase 鈥撀ivir como revolucionarios, 芦disparar禄 sobre el cuartel general!鈥 Nos re铆amos de ello y nos provocaba asombro: a un fil贸sofo que hubiera querido definir la categor铆a 芦acontecimiento禄, le habr铆a bastado vivir esa situaci贸n. 隆En cambio, el lenguaje pol铆tico y la escritura de los compa帽eros eran tan mec谩nicos y ret贸ricos! El lenguaje del operaismo trontiano, elegante y fuerte, traducido a la experiencia juvenil y generalizado en las luchas, resultaba estirado, fr铆gido.

*

Hab铆a terminado el 鈥68, hab铆a llegado a su fin el efecto de superficie de aquel acontecimiento extraordinario, empezaba a salir a la luz la naturaleza del proceso subversivo, su trama ontol贸gica. Y, sabiendo lo dif铆cil que era adecuar a esa ruptura de 茅poca las estructuras de la organizaci贸n pol铆tica, aprend铆amos a nadar en las aguas profundas. Pero no era suficiente: hab铆a que construir barcas, veleros, acorazados, portaaviones 鈥揺l futuro que se hab铆a abierto era distinto del pasado. No se trataba s贸lo de gestionar el presente, sino de inventar un camino 芦m谩s all谩禄, de extender un puente ante nosotros鈥.

*

Hab铆amos dado en el blanco: hab铆amos intuido no s贸lo que la explotaci贸n se hab铆a extendido de la f谩brica a la sociedad, sino tambi茅n que todos los trabajadores sometidos a esa explotaci贸n tomaban conciencia de ello, resist铆an, mientras esperaban una reacci贸n. La organizaci贸n no es un mecano ni un lego, es la combinaci贸n de un dispositivo te贸rico-pr谩ctico gestionado por minor铆as activas con un deseo colectivo, de resistencia. La iniciativa no tarda en organizarse por campa帽as, empezando por la denuncia y la destrucci贸n de las 芦guaridas del trabajo en negro禄: se trataba de combatir la redistribuci贸n del trabajo de las grandes f谩bricas a los peque帽os obradores y talleres, que permit铆a despedir en la f谩brica para producir de manera esclavista en el territorio.

*

En esos a帽os estalla un feminismo inteligente y duro. Con los grupos del 芦salario para el trabajo dom茅stico禄, las mujeres hab铆an sido las primeras en extender la tem谩tica del salario a la sociedad: hab铆an empezado a hablar de salario, con una concepci贸n m谩s rica del trabajo de reproducci贸n 鈥揺ra m谩s bien trabajo de cuidados鈥. Hab铆a aqu铆 una enorme ampliaci贸n del concepto de fuerza de trabajo: ten铆a como ejemplo el trabajo de las mujeres, era fuerza de trabajo que constitu铆a el trasfondo de la sociedad productiva. El feminismo que reivindicaba el salario para las mujeres por el trabajo dom茅stico era la punta de un iceberg que revelaba no s贸lo la importancia del trabajo femenino, sino la socializaci贸n del trabajo en general.

*

Hablamos mucho de la c谩rcel. Luchamos junto a los reclusos cuando se rebelaron 鈥搚 las rebeliones fueron muchas en esos a帽os鈥: los presos en los techos de las prisiones, las manifestaciones alrededor de la c谩rcel, los contactos con los reclusos y los intentos de evasi贸n organizados desde fuera. Yo mismo fui condenado por haber organizado una evasi贸n 鈥揳lgo de lo que no me averg眉enzo, pero no era cierto鈥. En ese momento, entre finales de 1978 y comienzos de 1979, se trata de comprender desde dentro la relaci贸n con esa c谩rcel contra la que hemos luchado desde fuera.