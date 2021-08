–

Cuando las perspectivas presentes y pr贸ximas se tornan inciertas y te帽idas de falta de expectativas transformadoras. Cuando las din谩micas de movilizaci贸n se nos muestran m谩s desactivadas a pesar de que pueda ser el momento en el que m谩s candentes son y sobre todo cada vez m谩s necesarias鈥 la tentaci贸n es recurrir al pasado como elemento cohesionador, vivir de la pol铆tica de la nostalgia e inspirarnos en los iconos de lo que fue y de lo que nos uni贸 o ilumino nuestros anhelos por construir otra sociedad. Nos refugiamos en los logros hist贸ricos, en las conquistas obreras de otra 茅poca, en las revoluciones que llevaron a la descolonizaci贸n o a los estados socialistas que fueron y ahora son, otra cosa.

Esta forma de hacer memoria no consiste en aprender de los errores cometidos para cometer otros, pero no los mismos. No profundiza en la reinterpretaci贸n de la historia contada por quienes triunfaron e impusieron su derecho, sus estados, su poder. M谩s bien, nos lleva a centrarnos en el intento de recuperar lo perdido, en rescatar la memoria como mero ejercicio de rehabilitaci贸n que cure los s铆ntomas de lo que fuimos y perdimos.

Cantamos las canciones de hace d茅cadas, recordamos y reinterpretamos los hitos logrados en una nostalgia que nos condena a la inacci贸n. Hacemos bandera de rescatar la memoria de las personas que, en las luchas por la libertad, la igualdad o la independencia fueron despose铆das, asesinadas, encarceladas o exiliadas. Eso s铆, haci茅ndolo siempre que no corramos el riesgo de ser despose铆dos, encarcelados o exiliados.





Pero frecuentemente en esa forma de hacer memoria obviamos y desconocemos a quienes ahora protagonizan las din谩micas de lucha. Desconfiamos del potencial revolucionario de las nuevas generaciones, de la verdadera intenci贸n de sus discursos y acciones y, a quienes tal vez reconoceremos no se sabe cu谩ndo, en lugar de participar con ellas en las din谩micas de resistencia. Celebremos onom谩sticas para continuar en la movilizaci贸n y hacerla visible, no para refugiarnos en la memoria del pasado.

C茅sar MANZANOS BILBAO

Soziologia eta Gizarte Langintza Saila/Departamento de Sociolog铆a y Trabajo Social