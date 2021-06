–

El Juzgado de lo Penal n潞 1 de Gij贸n, condena a penas de prisi贸n a 7 sindicalistas de la CNT, 鈥渟entencia que vamos a recurrir鈥

鈥淐on esta dura condena se quiere mandar un claro mensaje al sindicalismo combativo: es una amenaza directa a toda trabajadora que quiera ejercer sus derechos鈥, ha se帽alado CNT.

Esta pasada semana se ha publicado la sentencia que abordaba las movilizaciones sindicales que tuvieron lugar en el a帽o 2017, en apoyo de una trabajadora, y, pese a que no hab铆a gran optimismo sobre el fallo, seg煤n la CNT, 鈥溍﹕te ha sobrepasado los peores augurios: penas de c谩rcel de tres a帽os y medio, salvo para el activista Lagarder y una indemnizaci贸n que supera la solicitada por el ministerio fiscal, algo no muy frecuente y que alcanza la friolera de 125.428,1 euros.鈥

Los servicios jur铆dicos de la organizaci贸n anarcosindicalista est谩n trabajando, desde el mismo d铆a de la notificaci贸n, en el recurso de apelaci贸n que pueda corregir la inaudita severidad que 鈥渘o deja de recordar la sentencia reca铆da en su d铆a en el procedimiento que se sigui贸 contra C谩ndido y Morala鈥, se帽ala la CNT, y que dar铆a lugar a un documental, Ni un paso atr谩s, lema que 鈥渉acemos nuestro porque de ninguna manera vamos a permitir la criminalizaci贸n de la acci贸n sindical que es lo 煤nico que tenemos la clase trabajadora para defendernos鈥, subraya la central anarcosindical.

Aunque el momento del an谩lisis 鈥渓o dejamos para m谩s tarde, as铆 como las implicaciones y extra帽as coincidencias鈥, simplemente recordar que el querellante que a lo largo de todo el procedimiento ha pretendido que el conflicto sindical le hab铆a sumido en una crisis econ贸mica que le oblig贸 a presentar un concurso de acreedores, sin embargo ha contado con lo m谩s granado de la abogac铆a, habi茅ndose sucedido en la defensa de sus inter茅s, algunos letrados de conocido renombre, el 煤ltimo de ello, Javier G贸mez Berm煤dez, expresidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

Igualmente, dentro de la cuantios铆sima indemnizaci贸n se encuentra una partida por la p茅rdida de una vivienda que, al menos, al momento de la vista del juicio, segu铆a a nombre de los querellantes鈥 y ello por no hablar de la sucesi贸n de informes periciales contradictorios que, sin embargo, parecen no haber despertado duda alguna, pese a que en la 煤ltima sesi贸n del juicio se pusiera de manifiesto por las defensas la inconsistencia de las cifras reclamadas. Es importante subrayar, finalmente, que, a lo largo de los meses, que no llegaron a cinco, en los que se desarroll贸 la acci贸n sindical, en ning煤n momento hubo deterioro de bien alguno; no se impidi贸 la circulaci贸n de la clientela y pese a la presencia policial, llamada por los due帽os de la pasteler铆a, 茅sta nunca se vio obligada a intervenir鈥

Entendemos que este caso, en el que la sentencia es un paso m谩s, nos encontramos ante 鈥渓a criminalizaci贸n del ejercicio m谩s b谩sico de la acci贸n sindical鈥, subraya CNT: es un ataque frontal contra todas las trabajadoras y el sindicalismo en general, 鈥渉oy hemos sido nosotras, pero ma帽ana puede ser cualquiera鈥.

Es tiempo de reflexionar, de seguir trabajando en nuestro modo de entender el sindicalismo, pegado siempre a la calle y a los problemas reales y de preparar los mejores recursos posibles no olvidando que nada, absolutamente nada, nos va a apartar de nuestra acci贸n en defensa de los derechos de la clase trabajadora: 隆ni un paso atr谩s!