June 7, 2021

Jos茅 Luis Carretero Miramar

A d铆a de hoy, 6 de marzo de 2019, la OCDE ha informado de que una nueva recesi贸n econ贸mica est谩 a las puertas de Europa. La desaceleraci贸n es ya un hecho en Alemania y la destrucci贸n de fuerzas productivas ha alcanzado a Italia, mientras los perversos efectos de la guerra comercial iniciada por el presidente norteamericano Donald Trump con el resto del mundo empiezan a notarse por doquier, desde las exportaciones automovil铆sticas alemanas a las cuentas de los grandes gigantes empresariales chinos.

Europa, adem谩s, tiene sus propios problemas graves: el Brexit que inicia un proceso que puede llevar a la fragmentaci贸n futura de la Uni贸n, los desequilibrios crecientes entre el Sur y el Norte de la UE, los enfrentamientos velados entre la burocracia de Bruselas y el llamado Grupo de Visegrado (un conjunto de pa铆ses del Este que critican fuertemente la pol铆tica migratoria de la Uni贸n y que se articulan entorno al proyecto populista de la ultraderecha). Y, muy se帽aladamente, la cada vez m谩s extendida conciencia de que las medidas implementadas para combatir la crisis del 2007 en la Eurozona (la combinaci贸n de austeridad para las clases populares y flexibilizaci贸n cuantitativa para las grandes empresas y las entidades financieras) realmente no han solucionado nada. El Banco Central Europeo avisa de que conceder谩 m谩s liquidez (m谩s dinero de los contribuyentes) a los bancos y de que no subir谩 los tipos de inter茅s como estaba previsto, en un reconocimiento t谩cito de que las cosas van peor de lo que se pensaba y de que la crisis, que nunca termin贸 de remontarse, vuelve a apuntar en el horizonte. Algo que era de esperar, porque realmente no estamos ante una crisis coyuntural m谩s del capitalismo, sino ante una aut茅ntica sacudida de sus m谩s profundos cimientos en un movimiento ca贸tico que nos llevar谩 en una direcci贸n in茅dita.

Y en esta crisis, que es tambi茅n una acusada crisis de valores y de las narrativas sociales que nos han acompa帽ado desde hace d茅cadas, aparecen tambi茅n los monstruos: la ultraderecha avanza en todo el mundo. Gana elecciones en Estados Unidos, Am茅rica Latina y Europa. Construye una aut茅ntica internacional de la intolerancia y la insolidaridad. Empieza a despuntar, tambi茅n, en nuestro pa铆s. Y deja a las claras, all谩 donde gobierna, su evidente pero en ocasiones oculta vinculaci贸n con lo que m谩s desean los capitalistas: las reducciones de impuestos a los ricos de Trump o del gobierno italiano, las medidas draconianas y autoritarias, cercenando derechos civiles, de Bolsonaro o Salvini, y la agresi贸n directa a los intereses de la clase obrera, concretada en medidas como la Ley de esclavitud de Orb谩n en Hungr铆a (una ley que permite hacer 400 horas extra al a帽o a los trabajadores, que podr谩n ser compensadas por el empleador en los tres a帽os siguientes, entre otras medidas antisociales) o la pretensi贸n brasile帽a de hacer desaparecer los juzgados laborales, obligando a que las reclamaciones de los trabajadores se vean ante los juzgados civiles y con la legislaci贸n com煤n de los contratos.

Pero lo m谩s preocupante de todo no esto, sino la absoluta par谩lisis e inanidad de la izquierda parlamentaria socialdem贸crata o neopopulista. Su incapacidad para estar a la altura de la brutal apuesta de las clases dirigentes, que se saben en una gran encrucijada hist贸rica y quieren garantizar que el rumbo que toma nuestra sociedad en decadencia es favorable a sus intereses y, por tanto, absoluta y dram谩ticamente contrario a los nuestros.

El desarme de la clase trabajadora por d茅cadas de sindicalismo burocratizado, apaciguamiento parlamentario, discursos de negaci贸n de la existencia de la propia clase obrera y luchas intestinas alimentadas por egos desbocados y maniobras oscuras, parece indicar que no hay salida posible a las puertas de este abismo, ante esta mutaci贸n radical de nuestro mundo que va a hacer que lo que vivan nuestros hijos vaya a ser, en todo caso, muy diferente a los que nosotros vivimos. Y esto, nos dicen algunos apurando la mirada sombr铆a sobre lo narrado, quiere decir que ser谩 mucho peor.

Sin embargo, este pesimismo radical y desmovilizador no agota lo real. La realidad es mucho m谩s rica y ambivalente. Hace poco se produjo en la India la huelga general m谩s masiva de la historia, la revuelta de los chalecos amarillos en Francia ha hecho recular al gobierno ultraliberal de Emmanuel Macron, los obreros chinos empiezan a movilizarse por sus derechos laborales, en Serbia, en Ruman铆a, en Am茅rica Latina, en todas partes, millones de hombres y mujeres de la clase trabajadora muestran su disconformidad y su voluntad de lucha. La huelga transnacional de los trabajadores de Ryanair ha arrancado mejoras frente a una multinacional que usaba extensivamente las oportunidades que le daba la globalizaci贸n para enfrentar a unos trabajadores con otros. La utilizaci贸n de unos j贸venes estudiantes como mano de obra no reconocida en las factor铆as chinas ha motivado concentraciones de protesta de grupos de trabajadores ante las puertas de las sedes de todo el mundo de una enorme multinacional tecnol贸gica.

El curso del futuro no est谩 decidido. Lo hacemos paso a paso y d铆a a d铆a con cada una de nuestras actividades y palabras. Al decir lo que decimos, decimos el mundo. Al hacer hoy lo que hacemos, conformamos la realidad que nos encontraremos ma帽ana. Y los trabajadores, al trabajar y construir las fuerzas productivas que, convenientemente transformadas para hacerlas sostenibles y humana y socialmente vivibles, nos rodean, preparan la sociedad de la abundancia de vida del ma帽ana.

El sindicalismo revolucionario tiene en todo esto una amplia labor que hacer. Nuestras luchas importan mucho m谩s de lo que marca la vulgata socialdem贸crata o posmoderna. Constituyen el dique de contenci贸n de la degradaci贸n neoliberal en lo cotidiano, tanto como un embri贸n de las formas sociales del ma帽ana y una escuela donde la clase trabajadora aprende a hacerse due帽a de su destino. Donde todos y todas aprendemos a convivir y funcionar en plano de igualdad y a hacer frente a los miedos, las contradicciones, las esperanzas y los problemas de la lucha contra un enemigo que, de momento, es m谩s fuerte.

La alternativa a este sistema senil y degradado es la construcci贸n de una amplia red de lucha, resistencia y creaci贸n de la clase trabajadora. Lucha contra la injusticia y por los medios de vida en lo inmediato, por el salario y las condiciones de trabajo hasta tanto el trabajo mismo deje de ser la condena a la explotaci贸n y se convierta en el derecho a hacer el mundo colectivamente desde la autogesti贸n y la cooperaci贸n. Resistencia contra las agresiones contra nuestra clase y contra todas las fuerzas progresistas de la sociedad, en defensa de los derechos civiles, de la igualdad entre hombres y mujeres, de la paz entre los pueblos. Creaci贸n de nuevas relaciones sociales, de alternativas pr谩cticas y reales, de nuevas formas de funcionar que hagan de la democracia una palabra que signifique claramente participaci贸n igualitaria, autonom铆a, asamble铆smo y libre iniciativa, y no delegaci贸n, mercadeo de votos y circulaci贸n de las 茅lites.

La clase obrera sigue teniendo una alternativa de conjunto a este sistema. Una alternativa ecosocialista y libertaria. Autogestionaria, federalista, feminista y comunista, en el mejor sentido de estas palabras. Una alternativa hecha de luchas reales y construcci贸n popular. Una alternativa capaz de renovar su relato sin perder su esencia anticapitalista, sin caer en el humanismo abstracto de los socialdem贸cratas y en el vac铆o y la adoraci贸n de los l铆deres providenciales que siempre nos traicionan de los populistas.

Esa alternativa necesita de tres elementos fundamentales para crecer y hacerse de nuevo masiva: organizaci贸n, pedagog铆a e internacionalismo.

Organizaci贸n. Pero organizaci贸n para la lucha, sin burocracia, sin mediaciones innecesarias, sin autoritarismo ni divisi贸n entre masas obedientes y minor铆a mandante. Organizaci贸n participativa desde la igualdad. Tenemos un aut茅ntico 鈥渄erecho obrero鈥 de m谩s de doscientos a帽os que nos da pistas de que normas nos tenemos que autoimponer para limitar y controlar los liderazgos para que no se vuelvan jefaturas. Hemos hecho multitud de experimentos al respecto. Y sabemos que, cuando la organizaci贸n se vuelve burocracia, las cosas dejan de funcionar. Y cuando no hay organizaci贸n, las cosas no llegan a funcionar. Estemos vigilantes, pero creemos organizaci贸n de base y desde abajo.

Pedagog铆a. Un nuevo relato y nuevas relaciones. Mucho, much铆simo, di谩logo y comunicaci贸n en el interior de las clases populares. Aprender y ense帽ar lo aprendido. Compartir y construir colectivamente la nueva ciencia de la subversi贸n y de la protesta. Partiendo de lo que nos legaron nuestros mayores, pero abiertos y muy sensibles a las transformaciones e innovaciones de lo real. Hacernos como seres humanos nuevos al tiempo que hacemos las nuevas relaciones. Transformar el mundo, es decir, hacer el mundo con nuestra nueva palabra y nuestra nueva praxis.

Internacionalismo. Porque ya no hay fronteras para los capitales ni para los ej茅rcitos del imperialismo. Porque la lucha ya es global y nos incumbe a todos. Porque hemos llegado a un mundo donde el 煤nico nacionalismo consecuente y defendible (es decir, el 煤nico pensamiento que quiera el bien de los que, con su trabajo, levantan nuestra tierra) ha de ser anticapitalista y, por tanto, ha de estar conectado amplia y profundamente con las luchas del resto de trabajadores del mundo. O la humanidad se salva, o perece en la lucha de todos contra todos que anima el Capital hasta el paroxismo. O los trabajadores acabamos con las clases y con las contradicciones de un sistema enfermo, o ese sistema socializar谩 la pobreza, la miseria y el colapso al conjunto de la Humanidad.

Debemos, pues, estar despiertos y ser optimistas. La lucha no ha terminado y nuestro enemigo est谩 cada vez mas desequilibrado, su comportamiento es m谩s ca贸tico, las sacudidas de su embriaguez son cada vez m谩s parox铆sticas. En todo el mundo, millones de personas se le oponen. La batalla ya es absolutamente global. Debemos construir el sindicalismo revolucionario del futuro desde nuestras luchas de hoy, desde nuestras actividades cotidianas, desde el anhelo de futuro y libertad que puebla nuestra m谩s alta esperanza.

KAOS EN LA RED