De parte de Amor Y Rabia January 15, 2022 6 puntos de vista

El cambio de a帽o viene marcado por el sexto per铆odo epid茅mico de COVID-19 en Espa帽a. Esta ola ha sido distinta a todas las dem谩s: la llegada de 贸micron est谩 dejando una gran cantidad de infecciones con niveles m谩ximos de incidencia, pero con pocos casos graves en t茅rminos relativos. Seg煤n datos del Instituto de Salud Carlos III, actualmente la mitad de las infecciones detectadas son asintom谩ticas y los indicadores de hospitalizaci贸n y muerte est谩n en m铆nimos hist贸ricos (1). Esto se debe en parte a la menor patogenicidad intr铆nseca de 贸micron respecto a variantes previas, y tambi茅n a su mayor facilidad para infectar a personas con inmunidad previa (por infecci贸n o por vacuna) y que, por tanto, presentan un riesgo bajo de enfermedad grave.

La baja frecuencia de enfermedad grave, junto a la saturaci贸n tanto de la Atenci贸n Primaria como de Salud P煤blica por casos leves, nos debe llevar a replantearnos c贸mo afrontar la pandemia a partir de este momento. Desde el Comit茅 de Redacci贸n de AMF queremos contribuir a este debate a partir de cinco ideas clave.

EL VIRUS NO VA A DESAPARECER

El escenario m谩s probable es que el SARS-CoV-2 conviva con nosotros durante muchos a帽os. Hasta el momento se ha presentado en forma de per铆odos epid茅micos con alta concentraci贸n de infecciones durante un per铆odo corto de tiempo (8-10 semanas). No sabemos si en el futuro seguir谩n existiendo este tipo de olas ni con qu茅 cadencia (por ejemplo, la gripe o el virus respiratorio sincitial (VRS) se presentan en una 煤nica epidemia anual) o si entrar谩 en una endemia estacional con una circulaci贸n m谩s o menos constante durante los meses fr铆os (como hacen muchos otros virus respiratorios, entre ellos los cuatro coronavirus catarrales que afectan a los humanos). Tampoco es descartable, aunque resulta poco probable, que acabe desapareciendo como sucedi贸 con el SARS-CoV-1, que circul贸 entre 2002 y 2004.

Hay cuatro factores que determinan el nivel de circulaci贸n de un virus respiratorio en cada momento: factores del propio microrganismo (aparici贸n de mutaciones que lo hacen m谩s contagioso, por ejemplo), la inmunidad desarrollada por la poblaci贸n (ya sea por infecci贸n previa o por vacunaci贸n), la estacionalidad (cada virus tiene sus meses predilectos) y el comportamiento humano (factores no solo individuales, sino tambi茅n sociales y culturales). Del equilibrio de estos factores depender谩 el futuro de la epidemia.

Los virus mutan constantemente y la selecci贸n natural favorece aquellas mutaciones que devienen en una mayor contagiosidad (y, en menor medida, aquellas que provocan menos gravedad). La variante 贸micron cumple ambas condiciones, y podr铆a representar un paso en la evoluci贸n de SARS-CoV-2 hacia un coronavirus catarral; solo el tiempo dir谩 si es as铆. En sentido inverso, los humanos nos infectamos (o m谩s recientemente nos vacunamos) y en este proceso desarrollamos una respuesta inmunol贸gica que nos protege de nuevas infecciones y especialmente de enfermar de forma grave en el futuro. De esta forma se llega a un equilibrio o conllevancia entre virus y humanos: infecciones leves y repetidas durante la infancia y la juventud van construyendo una buena inmunidad que nos protege de infecciones potencialmente graves en la edad avanzada.

La aparici贸n s煤bita de un nuevo microrganismo rompe temporalmente este equilibrio, ya que muchas personas sin inmunidad previa tienen su primer contacto con el virus a una edad con m谩s riesgo de enfermedad grave; este hecho, junto a la gran sincronizaci贸n de muchos casos iniciales por ser toda la poblaci贸n susceptible, puede llevar al colapso al sistema sanitario. Por suerte, vivimos en una 茅poca donde las vacunas pueden simular esas infecciones leves iniciales y generar inmunidad en personas mayores sin los riesgos que representar铆a una infecci贸n natural. Lo esperable ser铆a que, una vez vacunadas las personas vulnerables, todos nos contagiemos m煤ltiples veces en nuestros repetidos contactos con el virus, y que este hecho vaya mejorando nuestra inmunidad tanto individual como colectiva. Cada nueva ola aumenta la inmunidad poblacional hasta lograr un equilibrio entre la evoluci贸n del virus y la capacidad de nuestro sistema inmunitario para combatirlo.

VACUNACI脫N BASADA EN LA EVIDENCIA Y LA EQUIDAD

Desde el principio de la pandemia sabemos que el riesgo de enfermedad grave no es homog茅neo, siendo la edad avanzada el principal factor de riesgo para hospitalizaci贸n y muerte. Desde finales de 2020 disponemos de varias vacunas que han demostrado ser muy efectivas para la prevenci贸n de la enfermedad grave. Los ensayos cl铆nicos iniciales se han visto corroborados por los datos de uso en el mundo real, que han arrojado una efectividad que pocos habr铆amos imaginado unos meses atr谩s.

No obstante, aunque las vacunas siguen siendo muy efectivas contra la enfermedad grave, no lo son tanto contra la infecci贸n y la enfermedad leve, especialmente con 贸micron (2). Mientras la protecci贸n contra la infecci贸n, mediada por la inmunidad humoral, tiende a disminuir con el tiempo y la aparici贸n de nuevas variantes, la protecci贸n contra la enfermedad grave se mantiene gracias a la inmunidad celular.

Como profesionales sanitarios, debemos intentar convencer a todas las personas de riesgo de que se vacunen, muy especialmente a aquellas que a煤n no se han infectado, porque estamos seguros del beneficio de las vacunas. A la gente joven y sana se les debe ofrecer la vacuna, pero vacunarlos no debe ser una prioridad del sistema de salud; en este caso hay que introducir valoraciones de beneficio-riesgo y de n煤mero de personas a vacunar para evitar una hospitalizaci贸n o muerte. En el caso particular de la poblaci贸n infantil, la vacunaci贸n deber铆a valorarse caso a caso entre la familia y su equipo de salud.

El papel de las dosis de recuerdo debe estudiarse con m谩s detalle para analizar en qu茅 grupos poblaciones pueden contribuir a una disminuci贸n adicional del riesgo de enfermedad grave. Necesitamos m谩s estudios para aclarar a qui茅n deben administrarse, cada cu谩nto tiempo, y si ser铆a conveniente hacerlo con vacunas adaptadas a las nuevas variantes. En cualquier caso, parece claro que las dosis de recuerdo deber铆an reservarse para las poblaciones m谩s vulnerables.

La disminuci贸n de la protecci贸n contra infecci贸n y enfermedad leve, especialmente con 贸micron, tiene implicaciones importantes para la pol铆tica de vacunaci贸n2. Vacunar a toda la poblaci贸n, incluyendo a la de muy bajo riesgo y la infantil, no va a evitar la circulaci贸n del virus. Vacunarse o no es una decisi贸n individual, y no se debe presionar a nadie para que se vacune en aras de un beneficio colectivo que no sabemos hasta qu茅 punto existe y cu谩nto tiempo podr铆a durar. No lo hemos hecho nunca antes y no debemos hacerlo ahora. Los certificados de vacunaci贸n para acceder a ciertos servicios, m谩s all谩 de las dudas 茅ticas sobre su implantaci贸n, carecen de evidencia cient铆fica sobre su utilidad en la disminuci贸n de contagios y casos graves.

La situaci贸n de la vacunaci贸n a nivel mundial es profundamente inequitativa. Mientras los pa铆ses ricos est谩n vacunando a ni帽os y ni帽as o administrando dosis de recuerdo a gente joven, algunos pa铆ses pobres a煤n no han podido completar la vacunaci贸n de los mayores o los profesionales sanitarios; en 脕frica solo el 10% de la poblaci贸n ha completado la vacunaci贸n (3). Siendo las vacunas un bien finito, entre todos tenemos el deber de racionalizar su uso en funci贸n del beneficio esperado de cada dosis administrada.

COMUNICACI脫N PARA UNA SOCIEDAD ADULTA

Algunos gobiernos, 芦expertos禄 en COVID y medios de comunicaci贸n siguen usando el miedo como estrategia comunicativa. Los peores escenarios y las previsiones m谩s catastrofistas siempre gozan de mayor espacio comunicativo. Errar por exceso de alarma siempre penaliza menos que errar por defecto. En general, sobra alarmismo y falta an谩lisis y contexto.

Se retransmiten en directo cifras r茅cord de contagios sin aclarar que la mitad son asintom谩ticos y que la inmunidad conseguida y la llegada de 贸micron han roto por completo la relaci贸n entre contagios, enfermos, ingresos y muertes. Nunca antes ha existido tanta confusi贸n entre el n煤mero de personas contagiadas, detectadas, contagiosas y enfermas. Tenemos que dejar de contar y reportar el n煤mero de infecciones diarias, que ya no tienen ning煤n inter茅s: la sexta ola puede haber infectado a m谩s del 10% de la poblaci贸n en pocas semanas, mientras que los casos graves se han mantenido en valores relativamente bajos (1).

Lo importante siempre deber铆an haber sido las defunciones, y en este sentido nunca volveremos a la situaci贸n catastr贸fica de marzo y abril de 2020. En la comunicaci贸n de las defunciones es importante introducir conceptos como el exceso sobre la mortalidad esperada, los a帽os potenciales de vida perdidos, y distinguir si las defunciones son por COVID o con COVID. Por otro lado, tendremos que admitir como sociedad (igual que hacemos con la gripe, el tabaquismo, los suicidios o los accidentes, entre otras muchas causas) que durante los pr贸ximos a帽os habr谩 un n煤mero de defunciones por o con COVID que ser谩n inevitables. La pandemia no acabar谩 cuando no haya defunciones, sino cuando los medios y gobiernos les den el mismo tratamiento que al resto de causas.

Se ha usado tambi茅n el miedo a un posible colapso hospitalario que obligue a demorar la atenci贸n a otras patolog铆as, como sucedi贸 durante la primera ola. Esa situaci贸n no se ha vuelto a producir o lo ha hecho de forma muy puntual, aunque contin煤a siendo cierto que una proporci贸n muy peque帽a de casos graves en un contexto de un n煤mero muy grande de infecciones simult谩neas puede acabar por causar un n煤mero importante de hospitalizaciones. Habr谩 que homogeneizar protocolos de ingreso tanto convencional como a unidades de cr铆ticos, as铆 como distinguir si hablamos de ingresos por COVID (cuadros de infecci贸n grave), con COVID (descompensaciones de otras patolog铆as), hallazgos casuales (por ejemplo en las pruebas de ingreso por otros procesos) o infecciones nosocomiales. Conocer la estancia media y el porcentaje de pacientes que requieren ventilaci贸n mec谩nica tambi茅n ayudar铆an a comprender mejor la dimensi贸n del problema, as铆 como la ocupaci贸n hospitalaria global (no solo el n煤mero de pacientes con un test positivo). Sea como fuere, ha habido tiempo suficiente para elaborar planes de contingencia que permitan ampliar la capacidad hospitalaria del sistema p煤blico de forma r谩pida si fuera necesario; no podemos colapsar la Atenci贸n Primaria indefinidamente y seguir hipotecando la vida social y econ贸mica del pa铆s para evitar un hipot茅tico colapso hospitalario en el futuro.

Al miedo se le une a menudo la culpabilizaci贸n. Contagiarse o contagiar un virus respiratorio no es culpa de nadie. Si los casos suben, no es porque 芦nos hayamos relajado禄 o porque 芦nos portemos mal禄. Como se ha visto, la din谩mica de una epidemia es mucho m谩s compleja y en ella influyen multitud de factores. No se pueden obviar adem谩s los determinantes sociales que contribuyen a la infecci贸n: imposibilidad de teletrabajar, necesidad de desplazarse en transporte p煤blico, hacinamiento o imposibilidad de aislarse en la vivienda, dificultad laboral para hacer aislamientos y cuarentenas, etc. Los gobiernos no pueden traspasar a los ciudadanos sus responsabilidades en estos 谩mbitos.

RECUPERACI脫N DE LA (VIEJA) NORMALIDAD

Durante 2020 y 2021 se han ensayado multitud de medidas poblacionales para tratar de reducir la interacci贸n social, con la asunci贸n de que eso reducir铆a la circulaci贸n del virus y por ende las formas graves de la COVID-19. Estas medidas incluyen desde el confinamiento domiciliario inicial hasta confinamientos perimetrales, limitaci贸n de aforos o cierre de negocios, toques de queda, uso obligatorio de mascarillas, educaci贸n superior no presencial o limitaci贸n de reuniones. Los distintos pa铆ses y comunidades aut贸nomas han ensayado varias de estas medidas en distintos momentos, sin que hasta el momento tengamos una evaluaci贸n clara y rigurosa de cu谩l es la efectividad de cada una de ellas en t茅rminos de hospitalizaciones y defunciones, y cu谩les son sus potenciales efectos nocivos: p茅rdidas econ贸micas y de puestos de trabajo, conculcaci贸n de derechos fundamentales (circulaci贸n, reuni贸n, propia imagen, educaci贸n), aumento de trastornos de salud mental, etc. En definitiva, ha faltado una correcta evaluaci贸n de la relaci贸n beneficio-riesgo de cada una de las medidas adoptadas y un verdadero debate social sobre su implantaci贸n. En el momento actual ya no tiene sentido mantenerlas y debe planificarse su eliminaci贸n, empezando por la absurda recuperaci贸n de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios exteriores (4).

Los gobiernos deben centrar sus esfuerzos en proteger a las personas m谩s vulnerables en lugar de tratar de frenar, probablemente con poco 茅xito, la circulaci贸n del virus a nivel poblacional, circulaci贸n que, por otra parte, sabemos que mejora nuestra inmunidad. Esta protecci贸n focalizada se puede conseguir a partir de tres ejes: vacunaci贸n de las personas de riesgo, recomendaciones espec铆ficas para las personas vulnerables (minimizar contactos cercanos con personas con sintomatolog铆a respiratoria, valorar el uso de mascarillas FFP2 en situaciones de alto riesgo de contagio en momentos de incidencia elevada) y actuaciones espec铆ficas en 谩mbitos como las residencias geri谩tricas, que en algunas comunidades aut贸nomas han concentrado m谩s de la mitad de todas las defunciones por COVID-19. Cualquier pol铆tica de salud debe contemplar la correcta atenci贸n a las residencias como una de sus prioridades.

Debemos recuperar cuanto antes la 芦vieja禄 normalidad, es decir, la vida como la conoc铆amos antes de marzo de 2020: sin mascarillas ni limitaciones de la interacci贸n social. La prevenci贸n cuaternaria tambi茅n debe aplicarse a la salud p煤blica, y es especialmente urgente en el 谩mbito escolar. Sabemos que los ni帽os y ni帽as no sufren las formas graves de la enfermedad ni son transmisores particularmente efectivos (5), pero a pesar de ello tuvimos las escuelas cerradas durante meses, y luego les hemos impuesto las medidas m谩s severas: uso de mascarilla durante toda la jornada, prohibici贸n de mezcla entre grupos y pruebas y cuarentenas cada vez que se detecta un positivo. Estas medidas provocan dificultades en el aprendizaje y la socializaci贸n, adem谩s de dificultar la conciliaci贸n familiar al no existir ninguna ayuda para mantener las cuarentenas infantiles. El balance beneficio-riesgo es desfavorable y en estos casos la prudencia no es hacer muchas cosas, sino que, como sabemos en Atenci贸n Primaria, a menudo lo prudente es no hacer nada.

DEJAR DE HACER PARA PODER HACER

La mayor铆a de pa铆ses, entre ellos Espa帽a, han implantado un sistema de control individual de los contagios basado en el testeo de los casos sospechosos y su aislamiento domiciliario en caso de resultar positivos, junto con el rastreo y cuarentena domiciliaria de sus contactos. Este sistema consume mucho tiempo y recursos y, como se ha vuelto a demostrar en la sexta ola, cuando aumenta de forma importante el n煤mero de casos deja de ser viable y colapsa r谩pidamente.

En Espa帽a, el sistema pivota sobre la Atenci贸n Primaria. La detecci贸n de casos, el estudio de los contactos m谩s cercanos, la prescripci贸n de las bajas correspondientes y la atenci贸n a los enfermos de COVID-19, a帽adida a la atenci贸n habitual, han supuesto una carga en muchas ocasiones insoportable para los centros de salud. Esta sobrecarga, a帽adida a una ya muy precaria situaci贸n anterior, ha hecho imposible mantener nuestras se帽as de identidad: accesibilidad, longitudinalidad, presencialidad y equidad. Mantener el sistema de testeo y rastreo, gestionar los casos positivos por autodiagn贸stico en asintom谩ticos, asumir la vacunaci贸n y afrontar las consecuencias de la pandemia han desplazado las actividades preventivas, el diagn贸stico de nuevas enfermedades graves o el control de enfermedades cr贸nicas (6). Las consecuencias negativas de todo ello se ver谩n en un futuro inmediato.

Como apuntaba Juan Sim贸 en una excelente entrada en su blog (7), ha llegado el momento de dejar de hacer para poder hacer: dejemos de visitar y testar a personas sanas con s铆ntomas menores, dejemos de rastrear y testar a sus contactos, abandonemos los aislamientos y las cuarentenas. Todas estas actividades, que tuvieron sentido en el pasado, se han visto superadas con la inmunidad adquirida (tanto por infecci贸n como por vacunaci贸n) y la llegada de 贸micron.

El objetivo debe ser tratar la COVID como hacemos con la gripe: diagn贸stico cl铆nico y recomendaciones generales sobre autocuidado y prevenci贸n de contagios a personas vulnerables, reservando la atenci贸n sanitaria para las personas que lo necesiten por su sintomatolog铆a o vulnerabilidad. Solo as铆 podremos atender debidamente a quien de verdad lo necesite, por COVID o por cualquier otra dolencia.

La sexta ola y el colapso que ha producido en la Atenci贸n Primaria y en Salud P煤blica en muchas partes del pa铆s nos han hecho avanzar en esta direcci贸n. El Consejo Interterritorial ha propuesto medidas (8) como establecer criterios de priorizaci贸n para el testeo en funci贸n de la sintomatolog铆a o la vulnerabilidad, la limitaci贸n del rastreo a 谩mbitos vulnerables, el acortamiento de los aislamientos o la eliminaci贸n de las cuarentenas en las personas vacunadas. Estas medidas deben consolidarse y mantenerse m谩s all谩 de la actual situaci贸n de colapso, adem谩s de establecer un calendario realista para el cese progresivo del sistema de control de contagios. Es necesario un mensaje contundente y coordinado desde todas las instituciones para revertir la necesidad que hemos creado de realizar diagn贸stico etiol贸gico de las infecciones respiratorias leves, ya sea en los centros de salud o con test de autodiagn贸stico; el diagn贸stico etiol贸gico debe reservarse solo para los sistemas centinela de vigilancia epidemiol贸gica. La incapacidad temporal merece una menci贸n especial: es el momento de apostar definitivamente por las bajas autodeclaradas para la patolog铆a aguda leve, como ya se hace en otros estados, asegurando la equidad de acceso.

Ni el sistema de salud ni la sociedad en su conjunto pueden permitirse continuar testando a personas asintom谩ticas o con s铆ntomas leves y aislando a todos los positivos, con las consecuencias que ello conlleva a nivel social y econ贸mico por las bajas laborales masivas de personas sanas. Debemos acabar con la excepcionalidad: la COVID-19 debe ser tratada como el resto de enfermedades. La inmunidad adquirida y la llegada de 贸micron as铆 lo permiten.

En definitiva, 2022 debe ser el a帽o de la recuperaci贸n no solo de la Atenci贸n Primaria, sino de nuestra vieja normalidad.

Feliz a帽o a todos.

BIBLIOGRAFIA / NOTAS