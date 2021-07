–

Este año marca un punto de inflexión fundamental en la historia de la humanidad. Por primera vez desde que comenzó la civilización humana, nuestra especie está siendo modificada genéticamente. Los fabricantes de vacunas ahora han hecho posible que el genoma humano se altere permanentemente, y que la relación de la humanidad con la naturaleza cambie para siempre, mediante una inyección farmacéutica experimental a la que se hace referencia falsamente como una “vacuna”.

A la luz de este evento definitorio, debemos mirar con seriedad los motivos y actos que están renovando la humanidad tal como la conocemos. Al mismo tiempo, debemos examinar nuestro tratamiento cada vez más destructivo del mundo natural.

El microbioma

El microbioma (derivado de las palabras griegas micro , que significa “pequeño” y biotikos , que significa “perteneciente a la vida”) es un ecosistema masivo que consta de billones de microorganismos. Increíblemente, unas 40.000 especies de bacterias , 300.000 especies de parásitos , 65.000 especies de protozoos y entre 3,5 millones y 5 millones de especies de hongos habitan el entorno que nos rodea y viven en o sobre el cuerpo humano. Este complejo mundo de microorganismos secreta continuamente un mar de virus, que sirven como red de comunicación para bacterias, parásitos, protozoos y hongos. Y estos virus siempre han estado aquí para ayudarnos, no para obstaculizarnos. En otras palabras, afirman la vida, no inducen a la muerte.

Aquí hay un indicio de la complejidad, la increíble diversidad y el tamaño infinitesimal del microbioma: ¡la cantidad de genes dentro del reino fúngico es de al menos 125 billones! En comparación, el genoma humano consta de tan solo 20.000 genes. Una mosca de la fruta tiene 13.000 genes y una pulga 31.000. Por lo tanto, en términos de complejidad genética, el genoma humano tiene solo un pequeño fragmento de información genética en comparación con el vasto mundo de información genómica que contiene el microbioma.

Un aspecto fascinante del microbioma es su red de comunicación simbiótica, que permite la transmisión de información proteica de un microorganismo a otro. Por ejemplo, la red micelial (una matriz de finos filamentos blancos) en los hongos permite que los hongos se comuniquen entre sí a distancias que pueden extenderse a varios kilómetros. Estas estructuras miceliales son capaces de transferir recursos minerales y proteicos a más de un kilómetro. ¿Cómo? Utilizan energía luminosa y electrones que fluyen a través de las vías dentro del sistema del suelo. De esta manera, el microbioma ayuda a que florezcan las plantas y otras formas de vida multicelulares. No es exagerado llamar a la red micelial en el reino de los hongos el “cerebro” literal del planeta.

Por difícil que sea de comprender, al menos 1,4 billones de bacterias y 10 billones de hongos viven dentro del cuerpo humano. Solo dentro del colon humano hay 3,8 x 10 13 células bacterianas. Cada órgano del cuerpo, incluido el cerebro, tiene su propio microbioma. El propósito de las bacterias y los hongos en nuestro cuerpo es nutrir y nutrir nuestras células, manteniéndonos saludables y en equilibrio con el microbioma más grande que nos rodea.

El viroma

El viroma es el inmenso mundo en el que existen los mensajeros de la Madre Naturaleza. Está compuesto por billones y billones de virus producidos por las bacterias, parásitos, protozoos y hongos del microbioma antes mencionado.

El cuerpo humano adulto promedio contiene 1 x 10 15 virus. Por el contrario, en el aire que envuelve la tierra hay 1 x 10 31 virus; en el suelo de la tierra hay 2,5 x 10 31 virus; y en los océanos de la Tierra hay 1,2 x 10 30 virus. Para proporcionar una perspectiva sobre estos impresionantes números, 1 x 10 31 es 10 millones de veces mayor que el número de estrellas conocidas en todo el universo.

En pocas palabras, un virus es información genómica, ya sea ADN o ARN, envuelta en una envoltura de proteína. Las pequeñas hebras de proteína que sobresalen de la superficie exterior de la envoltura proteica de un virus se denominan proteínas de pico. Los virus no son organismos vivos. No producen su propio combustible. No tienen metabolismo para producir energía. Y no pueden reproducirse.

Los virus han estado viajando por todo el mundo, por encima de la capa límite atmosférica , durante millones de años, mucho antes de que se inventaran las máquinas para viajar en avión. Sus códigos genéticos han estado cubriendo la tierra durante eones, creando biodiversidad y permitiendo la adaptación en todo el ecosistema. Por adaptación, los virus siempre buscan adaptar sus códigos genéticos con el fin de crear una salud resistente en todas las formas de vida del planeta. Es ridículo sugerir que, para viajar de una región del mundo a otra, un virus debe subirse a un avión, como nos quiere hacer creer la División de Investigación de Seguridad Nacional de RAND .

Además, los virus, incluidos los coronavirus, no vienen en oleadas y luego desaparecen sin dejar rastro, solo para reaparecer milagrosamente más tarde en el mismo lugar o en uno diferente. En cambio, los virus nunca se van, nunca caducan. Habitan en todos los elementos del entorno que nos rodea. En resumen, son omnipresentes y siempre presentes.

Nuestra relación con virus particulares puede cambiar como consecuencia de nuestras acciones dañinas hacia la naturaleza. Siempre que los seres humanos envenenan y contaminan el aire, el suelo y el agua, crean un desequilibrio entre la humanidad y el viroma, un desequilibrio que puede hacernos desequilibrarnos con un virus en particular.

Desafortunadamente, el régimen de medicina alopática, que los plutócratas John D. Rockefeller y Andrew Carnegie impusieron en la mayor parte del mundo con su Informe Flexner de 1910, todavía tiene un gran segmento de la comunidad científica que cree que las bacterias, los hongos y los virus son nuestro enemigo.

La base del esquema de medicina alopática de Rockefeller es la defectuosa “teoría de los gérmenes” de Louis Pasteur , que afirma que los microorganismos externos, como las bacterias y los virus, atacan, invaden e infectan el cuerpo, causando enfermedades.

La mayor parte del mundo occidental atribuye a Pasteur (1822-1895) el papel fundamental que desempeñó en el establecimiento de lo que llamamos “medicina moderna”, un paradigma que rastrea el origen de cada enfermedad en un solo germen.

Sin la teoría de Pasteur, la mayoría de los medicamentos modernos nunca se producirían, promocionarían ni prescribirían, un hecho que explica por qué el sistema médico actual y su industria farmacéutica codependiente se niegan a reconocer sus defectos o admitir su ineficacia.

Por el contrario, la “teoría del terreno”, que fue iniciada por Claude Bernard (1813-1878) y posteriormente desarrollada por Antoine Béchamp (1816-1908), alega que el terreno, es decir, el entorno interno del cuerpo, y no un germen externo determina nuestra salud o la falta de ella. Lo que Béchamp denominó “terreno” está muy cerca de lo que la medicina moderna ha denominado ahora sistema inmunológico innato. Béchamp estaba definitivamente en el camino correcto al descubrir cómo el cuerpo humano realmente interactúa con el entorno exterior.

A diferencia de Pasteur, Béchamp no tiene una formación académica en la ciencia. Creía que la enfermedad era el resultado biológico de los cambios que tienen lugar en el cuerpo cuando sus procesos metabólicos se desequilibran. Cuando el cuerpo está en un estado de desequilibrio, alegó Béchamp, los gérmenes se convierten en síntomas que a su vez estimulan más síntomas, que eventualmente conducen a la enfermedad.

Aunque Béchamp se estaba moviendo en la dirección correcta con su teoría del terreno, la tiranía farmacéutica dependiente de gérmenes de Rockefeller ha prevalecido, debido en gran parte a importantes aportaciones de dinero, que Rockefeller y Carnegie proporcionaron con gusto en forma de subvenciones a universidades, hospitales e instalaciones de investigación médica. . Su generosidad ” filantrópica ” , que fácilmente excedió los $ 100 millones, les permitió influir en la política de todo el establecimiento médico estadounidense y, finalmente, en la mayoría de las naciones occidentales, dirigiéndolos hacia un régimen alopático basado exclusivamente en sustancias químicas.

La medicina Rockefeller nos ha estado enseñando durante más de cien años, los virus no están aquí para atacar nuestras células ni para dañarnos de ninguna otra manera. Por el contrario, la información molecular genética de ADN y ARN contenida en los virus son literalmente los componentes básicos de la vida en la tierra . Para usar una analogía moderna, podemos pensar en el flujo de información de un virus como una actualización de software que lleva una importante inteligencia molecular que se puede cargar, cuando sea necesario, en cualquier célula de un organismo multicelular vivo, incluida cualquiera de los 70 billones de células contenidas en el cuerpo humano. Nuestras células regulan qué nueva información genómica se recibe y qué información no se recibe. Los virus simplemente buscan adaptarse a las células con el fin de crear una salud humana resistente.

Una palabra aquí sobre el llamado sistema inmunológico. Hay dos tipos de inmunidad: innata y adaptativa.

El sistema inmunológico innato es el medio inicial y principal por el cual nuestro cuerpo interactúa con un virus. El sistema innato ayuda al cuerpo a encontrar un equilibrio genético con cada nueva actualización viral que se le presenta. El cuerpo no necesita replicar o reproducir la nueva información viral después de más de 4 o 5 días de actualizaciones.

El sistema inmunológico innato funciona en límites saludables en el cuerpo humano, como las barreras físicas entre el intestino y el torrente sanguíneo, o en los vasos sanguíneos que regulan estrechamente el movimiento de iones, moléculas y células entre el torrente sanguíneo y el cerebro (denominado la barrera hematoencefálica), o a nivel genético en nuestras células (como las proteínas mutágenas en nuestras células). Además, el sistema inmunológico innato opera a través de una variedad de enzimas, como APOBec3A / 3G y CAS9 . Estas enzimas ahora se consideran fundamentales para la inmunidad innata.

El sistema inmunológico adaptativo es el medio secundario por el cual nuestro cuerpo interactúa con los virus.

El sistema adaptativo genera una respuesta muy específica a un virus al utilizar los glóbulos blancos del cuerpo, conocidos como linfocitos (células B y células T). Las células B son responsables de la liberación de anticuerpos al torrente sanguíneo. Los anticuerpos son el segundo método —no el primero— de interacción del cuerpo con un virus después de recibir una nueva actualización viral o después de desarrollar un desequilibrio con un virus en particular. Los anticuerpos son defensas específicas y dirigidas. Por lo general, aparecen en escena de 3 a 6 semanas después de la exposición inicial del cuerpo a un virus. En pocas palabras, los anticuerpos actúan como un equipo de limpieza, ayudando al cuerpo a limpiar los virus y bacterias que ya no son necesarios. Mientras tanto, las células T son responsables de estimular a las células B para que produzcan anticuerpos.

Para comprender cómo de rápido se adapta el cuerpo humano cuando se expone al viroma, considere un bebé de siete días . Tiene 1 x 10 8 partículas virales en un solo gramo de heces. A pesar de que ese niño no tiene la capacidad de desarrollar ningún anticuerpo en una etapa tan temprana de la vida, no obstante se adapta instantáneamente a estas partículas de virus, manteniéndose perfectamente sano. En lugar de desarrollar fiebre, permanece en equilibrio estable (homeostasis) con el viroma, tanto microbiana como genéticamente. Ese hecho prueba que no interactuamos con el viroma a través de nuestro sistema inmunológico adaptativo, sino que interactuamos con él a través de nuestro sistema inmunológico innato.

¿Cuál es la conclusión clave de estos hechos? Para mí, es que la decisión del cuerpo de absorber información genética es un proceso biológico muy intrincado y controlado. Existen numerosas formas en que nuestros cuerpos se mantienen en equilibrio con el enorme mar de información genética que respiramos y entran en contacto con cada momento de nuestras vidas.

Dado que un virus no es un organismo vivo, nuestro sistema inmunológico innato no puede matar los virus, ni querría hacerlo. En cambio, como se mencionó anteriormente, el sistema inmunológico innato simplemente entra en equilibrio genético con un nuevo virus. Lo hace replicando o recibiendo actualizaciones de ese virus y respondiendo inmediatamente a esa nueva carga viral. Una vez que se ha logrado el equilibrio genético, normalmente de 4 a 5 días después de la exposición inicial al virus, nuestro sistema inmunológico innato se niega a recibir más actualizaciones.

A partir de estos hechos, podemos concluir que los seres humanos no pueden evitar que ocurra una “epidemia” , ni pueden cambiar la trayectoria de una epidemia. En otras palabras, es inútil — en realidad, peor que inútil: es dañino — tratar de comprobar un siempre útil virus mediante el despliegue de un dispositivo de edición de genes experimental no aprobado que está diseñado para producir una respuesta de anticuerpos (también conocida como respuesta del sistema inmunológico adaptativo inducida por la inyección). Ese modelo científico, anticuado, es biológicamente ilógico y nunca funcionará. Ahora sabemos que interfiere con nuestro sistema inmunológico innato bellamente diseñado, que es perfectamente capaz de manejar cualquier virus con el que podamos desarrollar un desequilibrio temporal.

Además, contrariamente a la narrativa oficial propagada por los fabricantes de vacunas y agencias de salud gubernamentales en todo el mundo, nuestro sistema inmunológico no retiene una memoria de los virus con los que nuestros cuerpos han interactuado y de los genes que se insertan naturalmente al recibir una nueva actualización viral (en nuestras células). En el sistema inmunológico innato, por ejemplo, la enzima Cas9, que es responsable de escindir el exceso de ADN cuando se presenta demasiada carga viral a una célula, es el banco de datos de memoria natural que recordará qué patrón de ADN encontró.

Además, los registros permanentes mantenidos por un sistema inmunológico innato se transmiten a las generaciones sucesivas de humanos, quienes, por lo tanto, nunca tendrán una reacción de inducción inflamatoria a un virus en particular. Incluso en el sistema inmunológico adaptativo, las células B (la fuente de anticuerpos) y las células T (el estímulo de las células B) proporcionan una inmunidad duradera.

Un estudio de varios aspectos de los NIH presentado por el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) en 2008 demostró de manera concluyente que la inmunidad de los anticuerpos puede durar toda la vida. En ese estudio, un grupo de científicos, dirigido por el Dr. Eric Altschuler, recolectó muestras de sangre de 32 supervivientes —entre 91 y 101 años— de la pandemia de gripe española de 1918. (En realidad, el nombre correcto para esa pandemia es Kansas Flu, su lugar de origen). Para su asombro, los científicos descubrieron que, casi un siglo después, todos los participantes del estudio todavía portaban anticuerpos contra la misma cepa de influenza.

Con base en los hallazgos de ese estudio de 21 años, podemos descartar la propaganda que nos imponen los principales medios de comunicación y las organizaciones médicas . No es cierto que la inmunidad natural al virus del SARS-CoV-2 puede desaparecer seis meses a un año después de la exposición inicial. Y no es cierto que una inyección experimental sea la única manera con la que uno puede llegar a la inmunidad. Tales afirmaciones infundadas son simplemente artimañas inventadas para promover la agenda avariciosa de la industria farmacéutica y los otros tecnócratas que operan entre bastidores.

En pocas palabras: el poder de la inmunidad natural siempre superará cualquier inmunidad percibida a un virus que se dice que es el resultado de una inyección, ya sea experimental o aprobada por el gobierno.

Biológicamente hablando, toda la vida en la tierra se construye a partir de las secuencias genéticas moleculares de ARN y ADN contenidas en los virus. Estos virus son sistemas de administración genética exquisitamente diseñados, esenciales para iniciar y mantener la vida en la tierra. De hecho, más del 50 por ciento de los 20.000 genes heredados por los humanos de hoy fueron insertados hace millones de años en el genoma de los mamíferos por estas pequeñas maravillas de la naturaleza. Al menos el 8 por ciento de esos genes fueron insertados por retrovirus de ARN similares al supuesto “retrovirus del VIH”. ( un retrovirus es un virus de ARN que inserta una copia de ADN de su genoma en la célula huésped para replicar la información que transmite). Igualmente intrigante es el hecho de que hace millones de años las actualizaciones retrovirales jugaron un papel clave en la aparición de los mamíferos placentarios .

Curiosamente, un estudio de 2017 publicado por el Instituto Nacional de Salud (NIH) demuestra que muchos de nosotros somos portadores del supuesto retrovirus del VIH sin siquiera saberlo. En este estudio, los investigadores ” exploraron datos de secuencias no humanas de la secuenciación del genoma completo ” de la sangre de 8.240 adultos que viven en los EE. UU y Europa, ninguno de los cuales se determinó que tuviera ninguna “enfermedad infecciosa”. Descubrieron que un 42 por ciento de los participantes dieron positivo a la presencia de 94 “virus conocidos”. Estos virus incluyeron el virus del VIH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de la influenza.

Hemos sido capacitados por la comunidad médica y los medios de comunicación controlados por las empresas para creer que el virus del VIH debería predominar en las personas que viven en el África subsahariana. Después de todo, se nos dice, el 95 por ciento de todos los casos “VIH positivos” provienen de esa región del mundo. Si ese fuera el caso, esperaríamos ver en otras regiones muy poco VIH y una prevalencia mucho más alta de, digamos, hepatitis C o influenza. No es así: ¡es todo lo contrario! De hecho, el estudio de 2017 encontró una prevalencia cinco veces mayor del virus del VIH que de la hepatitis C y la influenza en esos 8.240 estadounidenses y europeos asintomáticos. Sorprendentemente, todos estaban completamente en equilibrio con el virus del VIH, aunque ninguno había viajado nunca a África.

Dado que muchas organizaciones poderosas, tanto públicas como privadas, se benefician de las enormes subvenciones y donaciones que perpetúan el movimiento interminable del sida, no es sorprendente que no se haya realizado ningún estudio científico revisado por pares para proporcionar evidencia concluyente de que un virus llamado VIH causa una enfermedad. llamado SIDA. Si se llevara a cabo un estudio de este tipo, se demostraría que la hipótesis del VIH conduce al SIDA no tiene fundamento y, más concretamente, es fraudulenta.

La pregunta en la que los científicos deberían enfocarse es: ¿Qué está sucediendo en África subsahariana que está creando una relación tan anormal entre las personas que viven en esa área y el retrovirus del VIH, lo que hace que el 95 por ciento de ellos den positivo en la prueba del VIH?

Para obtener una respuesta a esa pregunta, debemos observar el terreno donde residen los virus y se mantienen en equilibrio con el cuerpo humano. (Por “terreno” me refiero a un área geográfica con su ecosistema asociado. No me refiero aquí a la teoría del terreno de Bernard / Béchamp antes mencionada.) Cuando un terreno se ve afectado por algo que no es natural para él, por ejemplo, el envenenamiento del medio ambiente por Comportamiento humano: los virus se sobreexpresan y se pierde el equilibrio del cuerpo con el viroma.

Teniendo en cuenta el terreno, encontramos que el factor número uno común a todas las llamadas epidemias o pandemias de enfermedades infecciosas es la destrucción del ecosistema. En otras palabras, el terreno natural ha sido alterado por el comportamiento humano irresponsable hasta tal punto que nuestra adaptación innata a toda la información genética que nos rodea se ve socavada.

No es que los virus estén causando una enfermedad. Más bien, es que simplemente le están presentando al cuerpo una nueva opción de adaptación genética. El sistema inmunológico innato del cuerpo determina entonces qué cantidad de esa nueva información absorberá. Si las células tienen una necesidad urgente de reparación, tal vez como resultado de malas elecciones dietéticas, un estilo de vida sedentario o toxicidad en el medio ambiente, el virus creará un evento de inflamación a medida que el cuerpo atraviesa su proceso de regeneración. Esto suele ir acompañado de fiebre, pérdida de apetito y un recuento elevado de glóbulos blancos. Tal evento inflamatorio es lo que comúnmente llamamos “la gripe”.

Lo que llamamos despectivamente un evento inflamatorio, lo que implica que es malo para el cuerpo, es en realidad una parte del proceso de curación del cuerpo. La inflamación es necesaria para crear regeneración dentro del cuerpo. Actúa en nombre del cuerpo, no en su contra. Pero si el microbioma del cuerpo está repleto en lugar de querer, no necesitará una actualización y, por lo tanto, no se producirá inflamación.

En el caso de África subsahariana, el ecosistema está muriendo. El colapso de los sistemas de suelos ricos en nutrientes, la mala higiene del agua, la falta de saneamiento básico, una población crónicamente desnutrida y la eliminación completa de la agricultura orgánica tradicional, superada por la Revolución Verde contradictoria, impuesta a los países en desarrollo por la agricultura industrial, han causado una gran parte de esa población para desarrollar un desequilibrio entre su sistema inmunológico innato y el medio ambiente. El síndrome conocido como “SIDA” es una expresión de ese desequilibrio. El virus del VIH, que fue descubierto por primera vez por el virólogo francés Luc Montagnier, ha sido acusado falsamente de ser el principal culpable del SIDA, una forma de culpa por asociación.

La verdadera raíz del problema es que el sistema inmunológico innato de los africanos subsaharianos se ha degradado por la falta de nutrición hasta tal punto que están siendo víctimas de una miríada de enfermedades, que se han agrupado colectivamente en el único grupo título “SIDA”. Sin embargo, en lugar de aceptar la realidad de lo que está causando el terrible desastre ecológico, los “científicos” están culpando al virus del VIH como una tapadera para ocultar décadas de delitos ambientales y económicos gubernamentales y corporativos.

De la información cubierta hasta ahora, podemos concluir con razón que es imposible que los virus o patógenos generen pandemias y epidemias de enfermedades infecciosas, porque no existe tal cosa. Como una enfermedad infecciosa en el sentido tradicional del término; por ejemplo, “SIDA”, “Ébola” y otras pandemias “virales” infundadas. Sí, la propaganda farmacéutica ha estado impulsando el paradigma de las enfermedades infecciosas en el pensamiento mundial durante siglos. Pero la creencia de que existen tales enfermedades no es más que una consecuencia de la desacreditada teoría de los gérmenes de Pasteur. Lo que comúnmente llamamos una epidemia o una pandemia es simplemente el resultado de un sistema inmunológico innato degradado que aparece en un segmento de la población del planeta. Las razones de esta degradación pueden incluir intoxicación química por herbicidas, pesticidas o alimentos modificados genéticamente.

Como podemos ver en la descripción anterior del viroma, no es exagerado decir que el viroma es el lenguaje de toda la vida en la tierra. Literalmente estamos nadando en un vasto mar de información genómica que fue esencial para que la vida comenzara y floreciera en esta preciosa tierra y que todavía está tratando de ayudar a todas las especies a sobrevivir. La matriz de organismos que componen el microbioma ha construido un flujo de información virómica que ha permitido que se produzca la adaptación y la biodiversidad en el planeta. Y ese mismo flujo de información virómica es responsable de construir la especie humana.

Por lo tanto, los humanos no están separados del viroma y el microbioma, sino que son parte integral del vasto y complejo ecosistema del viroma y del microbioma. Sin embargo, nos hemos colocado cada vez más en oposición directa al mismo sistema vivo del que somos parte intrínseca: la naturaleza.

