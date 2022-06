–

Pero los sacrificios que tuvieron que hacer las comunas en las luchas por la libertad eran, sin embargo, muy duros, y la lucha sostenida por las comunas introdujo fuentes profundas de disensiones en su vida interior misma. Muy pocas ciudades consiguieron, gracias al concurso de circunstancias favorables, alcanzar la libertad inmediatamente, y en la mayor铆a de los casos la perdieron con la misma facilidad. La enorme mayor铆a de las ciudades hubo de luchar durante cincuenta y cien a帽os, y a veces m谩s, para alcanzar el primer reconocimiento de sus derechos a una vida libre, y otro siglo m谩s antes de que consiguieran afirmar su libertad sobre una base s贸lida; las Cartas del siglo XII fueron solamente los primeros pasos hacia la libertad. En realidad, la ciudad medieval era un oasis fortificado en un pa铆s hundido en la sumisi贸n feudal, y tuvo que afirmar con la fuerza de las armas su derecho a la vida.

Piotr Kropotkin. El Apoyo Mutuo. Un factor de la evoluci贸n. p. 105

El controvertido economista Santiago Ni帽o Becerra dijo el otro d铆a en una entrevista de la SER que este a帽o tendr铆amos el 煤ltimo verano. Su afirmaci贸n fue la noticia m谩s visitada del sitio, alcanzando m谩s de 3 millones de visitas. Esto es bastante significativo de lo que intuye una parte importante de la sociedad, que es el fin de una era de crecimiento 鈥 o mejor dicho, de recuperaci贸n econ贸mica despu茅s de la crisis de 2008 鈥 que comportar谩 un cambio de vida como nunca antes se nos hab铆a planteado. Este cambio tiene que ver con el decrecimiento.

Ahora bien, estando el planeta como est谩, y ahora padecemos la ola de calor de mediados de junio, es evidente que nuestro estilo de vida acabar谩 con el mundo. No son solo los ricos, ese 1% que malgasta los recursos a manos llenas, que tambi茅n. Es el estilo de vida de lo que se conoce como la 鈥渃lase media鈥, que creci贸 a hombros del cr茅dito sin l铆mites al consumismo, que creci贸 aqu铆 ante la deslocalizaci贸n industrial a Asia y la terciarizaci贸n de la econom铆a, que fue potenciada con la intenci贸n de hacer superfluas las ideolog铆as del siglo XX y casi lo consigui贸. En definitiva, hemos llegado a un punto de no retorno en ciertos cambios estructurales del clima y de los ecosistemas.

Por tanto, es incluso positivo constatar que nos estamos quedando sin gasolina. O para ser preciso, sin diesel, sin queroseno, ya que se nos agota el petr贸leo, el gas, el uranio y, detr谩s de ellos, tambi茅n el carb贸n, el litio, el cobre, el agua dulce y hasta la arena. Nuestra sociedad avanzada ha sido capaz de construir ciudades futuristas en pleno desierto, pero no ser谩 capaz de mantenerlas para siempre. Simplemente, en un planeta finito no puede haber un crecimiento infinito. Nada que no sepamos ya.

La guerra de Ucrania ha supuesto un gran golpe econ贸mico contra Occidente. Las sanciones han puesto de espaldas al gigante ruso y se han vuelto contra los intereses mismos occidentales. Este fallo de c谩lculo nos golpea de lleno ya con las altas facturas energ茅ticas. Hasta tendremos problemas de suministros en breve, y quiz谩s m谩s pronto de lo que pensamos.

Ante todos estos problemas, que se van superponiendo unos con otros, que van confluyendo retroaliment谩ndose (por ejemplo, el cierre de los puertos chinos por causa del repunte del COVID o por que la sequ铆a har谩 que los embalses produzcan una fracci贸n de la energ铆a habitual), pilotar el descenso energ茅tico es altamente complejo. Puede que no consigas los materiales que necesitas hoy para implementar algunas pol铆ticas esenciales para hacer la transici贸n a un escenario post-petr贸leo-abundante.

Este cambio de modelo implica liquidar el turismo. Es probable que el mismo coste de los vuelos low-cost o la desaparici贸n de algunas aerol铆neas lo haga inviable. Con la ca铆da del turismo, el pa铆s recibir谩 el palo econ贸mico m谩s grande de su historia y nos veremos abocados a cambios estructurales de gran calibre. Y esto adem谩s vendr谩 acompa帽ado de una crisis industrial sin precedentes, dada la dificultad de acceso a los suministros, o dada la previsible ca铆da de las ventas de autom贸viles (que como sabemos es la parte m谩s simb贸lica de la industria). Y si echamos una ojeada al sector primario, las cosas tampoco van a ir bien, dada su dependencia del di茅sel para la maquinaria y el transporte. Vuelvo a preguntarme qu茅 gobierno del mundo puede pilotar esto.

Como medidas de emergencia r谩pidas, cualquier vistazo a como est谩 funcionando la sociedad nos podr铆a situar ante decisiones como implantar nuevos marcos legales ecol贸gicos mucho m谩s estrictos. Uno de los aspectos clave ser谩 el transporte, hoy dependiente del diesel, cada d铆a m谩s caro. Es obvio que esto traer谩 huelgas de transportistas, incapaces de seguir asumiendo costes. Lo que puede ocurrir tambi茅n es una transici贸n desde un modelo de transporte privado al colectivo, asumi茅ndose desde redes o cooperativas de consumo, o incluso desde el sector p煤blico. Pero para fomentarlo tal vez sea necesario hacer que el mismo transporte p煤blico urbano sea mucho m谩s asequible y que las empresas se encarguen por ley de asumir los costos de transporte de sus plantillas. La movilidad de las personas se puede reducir a煤n m谩s implantando definitivamente el teletrabajo o reduciendo la semana laboral a 4 d铆as o incluso la propia jornada laboral o prohibir las horas extra por ley. Incluso la relocalizaci贸n industrial de empresas que producen bienes esenciales y estrat茅gicos ser铆a aportar para esta transici贸n. Es obvio que se necesita un sector I+D muy desarrollado y enfocado a encontrar nuevas formas de hacer frente a estos retos. Las mejores cabezas pensantes del pa铆s tienen que concentrarse en las soluciones, antes que en 鈥渉acer dinero鈥.

Que sobre tanta gente en el mercado laboral, puede sonar a muy mala noticia. Evidentemente, si se le sigue negando la realidad y no se habla claro, habr谩 serios problemas sociales y mucha rabia que puede explotar en oleadas de insatisfacci贸n como hemos visto en otras ocasiones. Entiendo que el Estado puede ampliar la cobertura del desempleo o implantar una renta b谩sica de emergencia. Sin embargo, lo deseable no es vivir de subsidios sino tener algo que hacer, una funci贸n en la sociedad. As铆 que se necesita fomentar otro tipo de empleos 煤tiles socialmente m谩s relacionados con la comunidad y lo local que con el gran mercado. El sector p煤blico puede ampliarse tambi茅n asumiendo funciones que antes hac铆a la empresa privada, municipalizando o nacionalizando sectores estrat茅gicos enteros.

Hasta aqu铆 hablo de lo que podr铆a hacer un gobierno fuerte y determinado. Sin embargo, pongo en duda que existan estos unicornios. Esto lo podr铆a hacer un gobierno que hoy en d铆a calificar铆amos sin dudarlo de autocr谩tico y populista. Dada la correlaci贸n de fuerzas en Europa es altamente improbable que esto ocurra. Desde la derecha porque esto va contra sus convicciones m谩s profundas, arraigadas desde el principio de su existencia, y desde la izquierda porque se centra en mantener el estado del bienestar y, si fueran bien las cosas, volver a la situaci贸n de comienzos de siglo y con ello al consumismo de masas, cosa que veo muy poco realista – y ni siquiera deseable.

A todas luces, se requiere una planificaci贸n econ贸mica del descenso de la energ铆a. Nada que ver con el libre mercado, sino m谩s bien con una participaci贸n m谩s importante del sector p煤blico 鈥 a ser posible bajo control democr谩tico y comunitario, con una ampliaci贸n de la econom铆a social y solidaria, de las econom铆as comunitarias y con la participaci贸n democr谩tica de los sindicatos en ciertos aspectos importantes de la econom铆a – por supuesto, de los sindicatos que apuesten por una econom铆a al servicio de la sociedad. Es un nuevo pacto social, alejado de los habituales tejemanejes entre gobierno, patronal y “sindicatos” a los que nos tienen aconstumbrados.

Se d茅 la transici贸n de la forma que se d茅, la resistencia a cualquier receta transformadora est谩 garantizada. Veremos el ecofascismo en pleno apogeo. Se trata de una gran exclusi贸n de una parte significativa de la poblaci贸n de los bienes y servicios que garantiza hoy en d铆a una sociedad avanzada. Esto es meter la pobreza en millones de hogares. Y con la pobreza, crear una jerarqu铆a de clases mucho m谩s clara. Ante el descontento y la inseguridad, su propuesta ser谩 militarizar el espacio p煤blico. Y dado lo que hemos visto en estos a帽os, envenenar la convivencia mediante las redes sociales, difundiendo constantemente discursos de odio. Nos quieren devolver a una distop铆a feudal. Incluso un gobierno socialdem贸crata nos puede meter en este escenario, no lo olvidemos.

Es decir que tanto la transici贸n como la confrontaci贸n a ese ecofascismo van a ser cosa de los movimientos sociales y de sus confluencias. La calle debe dirigir el proceso. Las comunidades deben florecer por todas partes. Si algunas instituciones deciden apoyar los procesos populares deben tenerse las cosas claras y blindar los espacios de decisi贸n, que deben quedar bajo el control de la comunidad en todo momento, entendiendo que hoy te ayudan y que el a帽o que viene es posible que te ataquen sin piedad porque haya cambiado la correlaci贸n de fuerzas dentro de la instituci贸n.

Nos metemos en una 茅poca de luchas a largo plazo. Desde los proyectos concretos (comunales, comunitarios, ESS o populares). Desde los movimientos confluyentes (ecologismo, feminismo, sindicalismo o movimiento vecinal). Construyendo un pueblo resiliente. Es ahora cuando pod茅is releer la cita que encabeza este art铆culo y asumir que nada ser谩 gratis, que todo es producto de la lucha. Y solo as铆 podremos salir adelante.