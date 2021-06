–

De parte de IWA-AIT June 18, 2021 2 puntos de vista

Durante los pr贸ximos d铆as 25, 26 y 27 de junio, se celebrar谩 una Plenaria y un Congreso Extraordinario de la AIT. Pese a que la Plenaria estaba acordada que se celebrase en Eslovaquia por acuerdo del Congreso de Melbourne, finalmente se realizar谩 por videoconferencia por la imposibilidad de que las delegaciones puedan acudir a Eslovaquia debido a las restricciones de movimiento que hay en muchos pa铆ses.

No obstante, la AIT no pod铆a renunciar a celebrar sus propios comicios internacionales por la importancia y la significaci贸n que tienen estos no solamente para todas las Secciones y Amigos de la AIT, sino para muchas otras organizaciones que tienen de referente a la Internacional anarcosindicalista por defender los objetivos emancipatorios de la clase trabajadora de todo el mundo.

En la Agenda de la Plenaria se discutir谩n y acordar谩n algunos asuntos que quedaron pendientes del Congreso de Melbourne y otros debates que han sido propuestos recientemente en el seno de la Internacional. Algunas de estas cuestiones ser谩n el Centenario de la AIT, la Imprenta Internacionalista, la Semana de Lucha contra el Impago de Salarios, la organizaci贸n sindical en el trabajo y la crisis clim谩tica, etc.

Al mismo tiempo, durante el Congreso Extraordinario se discutir谩n principalmente las adhesiones que varias organizaciones han hecho para convertirse en Amigos de la AIT, as铆 como las solicitudes de cambio de status de algunos de nuestros Amigos que quieren convertirse en Secciones de pleno derecho.

Recordamos que en el XXVII Congreso de la AIT celebrado en Melbourne (Australia) se aprob贸 el ingreso de varias organizaciones de la regi贸n de Asia-Pac铆fico, y 茅ste ser谩 el primer comicio internacional de la AIT al que podr谩n asistir sus delegaciones representando a sus organizaciones como Secciones y Amigos.

Desde el Secretariado de la AIT deseamos que la Plenaria y el Congreso se desarrolle sin ning煤n problema y todas las delegaciones que participan puedan discutir y acordar en el mejor ambiente de fraternidad.

隆Larga vida a la AIT!