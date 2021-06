–

[nota publicada en revista Agitaci贸n n潞 1]

La lucha feminista ha logrado en estos 煤ltimos a帽os imponerse dentro del campo popular como necesaria e indispensable. Si bien estamos lejos de los objetivos que nos proponemos 鈥揺 incluso en esta etapa de resistencia- se han dado importantes avances. Uno de ellos es justamente el que se dio hacia el interior de las organizaciones populares y pol铆ticas.

En este sentido, no solo han cobrado relevancia las reivindicaciones como la de gozar de una vida libre de violencia machista, o el acceso a derechos sexuales y reproductivos, o la democratizaci贸n y socializaci贸n de las tareas dom茅sticas no remuneradas. Sino que tambi茅n se han hecho revisiones de pr谩cticas internas y se ha incorporado la mirada feminista en otros campos de la vida org谩nica y cotidiana. En definitiva, la praxis feminista ha sabido legitimarse 鈥揳unque no sin resistencias- en aquellos sectores que buscan transformar la sociedad.

Como anarquistas reconocemos una tradici贸n a este respecto, ya que desde finales del siglo XIX las militantes lograron instalar debates en torno a la violencia machista, el amor libre, la sexualidad, el aborto y la doble opresi贸n que por ser mujeres de la clase trabajadora padec铆an. Muchos de estos planteos quedaron plasmados en el paradigm谩tico peri贸dico la 鈥淟a voz de la mujer鈥.

Por supuesto, el auge del feminismo tambi茅n trae nuevas problem谩ticas al interior del movimiento. Sobre algunos de ellos hemos hecho referencia en otros art铆culos, como ser la creciente institucionalizaci贸n, la burocratizaci贸n, el auge del academicismo y el florecimiento de corrientes que apuestan a lo personal y no lo colectivo, entre otras. A modo de ejemplo, la reciente creaci贸n del Ministerio de la Mujer 鈥搊trora Consejo Nacional de la Mujer- ha abonado aun m谩s a la institucionalizaci贸n del movimiento a trav茅s de la cooptaci贸n de muchas organizaciones que terminan encausando su militancia all铆, en detrimento de la militancia en las organizaciones populares.

Ahora bien, en la b煤squeda de un feminismo propio acorde a nuestra corriente de anarquismo organizado y a su estrategia integral es que tenemos la obligaci贸n siempre de abordar reflexivamente qu茅 herramientas y pr谩cticas 鈥搚 cu谩les no- son las m谩s eficaces y pertinentes en este contexto para aportar a la construcci贸n de poder popular desde una perspectiva feminista.

En este marco, es que vemos tendencias que surgen del movimiento de mujeres y feminista que permean nuestra militancia y creemos pueden entorpecer el desarrollo de la metodolog铆a que proponemos desde el anarquismo organizado. Particularmente encontramos dos procesos que a partir de la experiencia vemos que debemos revisar, la especializaci贸n de la militancia feminista (y/o de las militantes) y el academicismo, los cuales suelen ir de la mano.

Cabe aclarar que no necesariamente nos referimos al debate de transversalizaci贸n versus especificidad. Desde la FAR creemos que es necesario buscar un equilibrio entre la transversalizaci贸n y la especificidad, de forma tal que la mirada feminista atraviese el resto de las problem谩ticas as铆 como las pr谩cticas organizativas pero sin que eso signifique un borr贸n o desvanecimiento de las reivindicaciones propias a abordar de manera particular.

Cuando hablamos de los riesgos de la especializaci贸n de la militancia nos referimos a una modalidad de hacer pol铆tica en donde el inter茅s y la participaci贸n solo se da respecto de la opresi贸n patriarcal (incluso en nombre de la transversalizaci贸n). Cuantas compa帽eras vemos que s贸lo se interesan en participar de los comit茅s de g茅nero de la organizaci贸n pol铆tica, del sindicato o el centro de estudiantes.

A nivel pol铆tico creemos que es un error en tanto produce efectos y contribuye a, por ejemplo: segmentar nuestra participaci贸n a las 鈥渃uestiones de g茅nero鈥, analizar la realidad solo desde una perspectiva, generar una especie de 鈥渢ribunal feminista鈥. Todo ello lleva aparejado pr谩cticas pol铆ticas donde las mujeres y disidencias aparecen como las 煤nicas voces habilitadas para dar debates en torno a la problem谩tica de g茅nero. Como anarquistas especifistas nosotras debemos buscar participar de todos los temas de la organizaci贸n, incluso y especialmente de aquellos que suelen estar masculinizados. Asimismo como pensamos que la perspectiva de g茅nero debe atravesar todos nuestros an谩lisis tambi茅n creemos que el feminismo y anti patriarcado no pueden ser el centro de todas las lecturas, entendiendo que existen situaciones en donde otras problem谩ticas pueden tener m谩s peso relativo.

Hacemos un llamado de atenci贸n sobre este tipo de pr谩cticas ya que muchas veces se traducen en el se帽alamiento condenatorio de compa帽eros y compa帽eras, sin propuestas ni formaci贸n o procesos de deconstrucci贸n alguno. As铆, hemos visto espacios en donde la pol铆tica feminista se construye a partir de 鈥搚 se restringe a- la denuncia, promoviendo sin querer el aislamiento y obturando la militancia de base. Cabe aclarar que no desde帽amos la denuncia como herramienta ante situaciones de violencia pero no consideramos al denuncionismo (potenciado por la sobreutilizaci贸n de las redes sociales) como pr谩ctica transformadora de alto alcance.

La militancia especializada tambi茅n tiene efectos en la inserci贸n social como son la exterioridad respecto de la vida de las organizaciones sociales (ya que solo se interviene para estos temas), lo cual muchas veces implica desconocimiento sobre aspectos de la din谩mica organizativa deber铆an ser tenidos en cuenta. Esta exterioridad la mayor铆a de las veces es atravesada por cierto academicismo, de lo que podemos inferir que subyace una l贸gica iluminista muy alejada de nuestro perfil de militante anarquista. Hoy en d铆a existen grupos que se dedican a realizar talleres, charlas, formaciones en otras organizaciones, que como paracaidistas llegan y se van solo para ense帽arnos y mostrarnos c贸mo estamos siendo oprimidas. Sin desmerecer el trabajo que realizan, no creemos que sea la forma de abordarlo y mucho menos deben ser la cara del movimiento de mujeres.

Hacemos hincapi茅 en este aspecto debido a que en el movimiento de mujeres existe una variedad de organizaciones, y los sectores que hoy por hoy buscan hegemonizarlo son aquellos con mayores recursos tanto materiales como simb贸licos. Esto hace que muchas veces en nombre de la lucha de las mujeres se lleve una agenda program谩tica que desconoce la realidad de los sectores sociales donde estamos organizadas. Esta agenda reivindicativa, frecuentemente sin car谩cter clasista y sin intenci贸n clara de generar participaci贸n popular -que a veces por el contrario, apela a la participaci贸n individual y espontanea- termina impulsando acciones alejadas de la realidad cotidiana de las organizaciones sociales y solo tienen llegada a un sector de la militancia.

P谩rrafo aparte merece revisar las instancias y herramientas que desde el feminismo nos damos y que a partir de la especializaci贸n tambi茅n pueden crear obst谩culos o deformaciones de su intenci贸n original. En este sentido, creemos que cada herramienta y espacio (como por ejemplo, comit茅s de mujeres, protocolos) debe ser pensada seg煤n el 谩mbito 鈥損ol铆tico o social-, el nivel de apropiaci贸n del feminismo y de participaci贸n de las compa帽eras. No pueden ser usadas como f贸rmulas neutrales. Si no las contextualizamos y creemos que pueden ser utilizadas con independencia del resto de los componentes ideol贸gicos y materiales de la organizaci贸n, estar铆amos alimentando a una idea de feminismo homog茅neo y emparentado a aquellos con los que estamos claramente en disputa.

Lo mismo ocurre para nosotras con la teor铆a, su uso tiene que ser acorde a nuestro marco ideol贸gico. Afirmamos, tal como lo expresara fAu en su documento Huerta Grande 鈥淟a teor铆a apunta a la elaboraci贸n de instrumentos conceptuales para pensar rigurosamente y conocer profundamente la realidad concreta鈥 (1972). Reconocemos que el campo feminista ha hecho grandes esfuerzos por develar los mecanismos de opresi贸n sobre las mujeres y disidencias, y poder ponerle nombre a cuestiones que estaban invisibilizadas. Ahora bien, ello no quiere decir que los conceptos y categor铆as, y por lo tanto los marcos te贸ricos sean todos v谩lidos por igual. Como anarquistas especifistas nos debemos la tarea de tomar de aquellas producciones te贸ricas, los conceptos y categor铆as que est茅n acordes a nuestra ideolog铆a. Utilizar como referencia marcos te贸ricos de otras corrientes no solo nos coloca en otra l铆nea ideol贸gica, sino que adem谩s entendemos que tiene efectos concretos que se expresan en la militancia tanto a nivel pol铆tico como a nivel social.

Por otra parte, consideramos que el desarrollo te贸rico siempre debe darse a la par de nuestra militancia, no necesitamos compendios de 鈥減atriarcado, feminismo y g茅nero鈥 鈥搊 la b煤squeda infinita de nuevos t茅rminos que al mes quedan desfasados de la nueva producci贸n te贸rica-, si luego no podemos hablar con una compa帽era en nuestro sindicato, barrio o lugar de estudio. Por eso decimos que la teor铆a debe ir de la mano del desarrollo de la organizaci贸n pol铆tica y sus frentes de inserci贸n.

A煤n m谩s, consideramos que el conocimiento surgido a partir de la reflexi贸n en torno a las experiencias y luchas de las de abajo constituye un aporte invaluable. Se repite hasta el hartazgo que hay que 鈥渂ajar鈥 el feminismo a los barrios, a los sindicatos. Ni las opresiones ni sus resistencias se crean en un laboratorio o en claustro, por tanto no queremos que las referencias de la lucha anti patriarcal sean figuras p煤blicas, periodistas, etc. Insistimos en que no existe algo como un feminismo neutral en relaci贸n al sistema de dominaci贸n como conjunto; nosotras apostamos al de las de abajo.

Afirmamos que tenemos que enraizar el anarquismo en las luchas sociales y esa es nuestra tarea. Hacemos estas observaciones sobre el movimiento feminista porque somos parte, pero queremos advertir sobre los rumbos que puede ir tomando y que van en detrimento de nuestra estrategia de construcci贸n social. Ello no quiere decir que debamos abandonarlo, si no por el contrario debemos estar all铆 influenciando con nuestra construcci贸n de un feminismo de las de abajo.

ARRIBA LAS QUE LUCHAN!!