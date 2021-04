–

Referentes del 谩mbito acad茅mico y especialistas reclaman que la actualizaci贸n de Ley de Educaci贸n Superior impulsada por el Poder Ejecutivo garantice los derechos de las poblaciones ind铆genas y afrodescendientes desde una mirada integral que abarque el acceso, la renovaci贸n de contenidos y la asignaci贸n de recursos.

15/04/2021

La Ley de Educaci贸n Superior (LES) tiene un gran vac铆o respecto a las realidades de los pueblos originarios. Nada dice, nada exige. A pesar de que la Constituci贸n Nacional reconoce en su art铆culo 75 inciso 17 la preexistencia 茅tnica y cultural de los pueblos ind铆genas argentinos, la realidad mantiene cierta distancia con este punto. La LES no explicita la importancia de garantizar una interculturalidad que acorte la brecha de desigualdad que existe con los pueblos originarios y afrodescendientes. La buena voluntad de sus actores, en los casos en que se cuenta con los recursos materiales, institucionales y financieros necesarios, es lo 煤nico que permite que en algunos centros educativos se lleven adelante programas de becas, acompa帽amiento o ense帽anza intercultural biling眉e.

Estas pol铆ticas universitarias, en mayor o menor medida, son las herramientas necesarias en el avance para la erradicaci贸n del racismo estructural, una bandera que Daniel Mato, doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, levant贸 a trav茅s de su C谩tedra Unesco Educaci贸n Superior y Pueblos Ind铆genas y Afrodescendientes en Am茅rica Latina en la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF). No se trata de una c谩tedra que dicte clases, sino que funciona como un centro de investigaci贸n, educaci贸n y comunicaci贸n p煤blica y tiene como una de sus principales influencias de trabajo las declaraciones resueltas en la II y III Conferencia Regional de Educaci贸n Superior (CRES). 鈥淟o que est谩 detr谩s de este trabajo es el concepto de qu茅 investigaci贸n hac茅s y para qu茅, y en este caso se trata de investigaci贸n para intervenir鈥, explic贸.

El trabajo que realiza desde la c谩tedra permiti贸 ser un nexo entre representantes de las universidades del pa铆s en la Iniciativa para la Erradicaci贸n del Racismo en la Educaci贸n Superior, formada en 2018, que en la actualidad tiene como uno de sus principales iniciativas la redacci贸n de un proyecto de modificaci贸n de la LES para que se explicite y exija la total garant铆a de derechos para los pueblos ind铆genas y afrodescendientes. Su extensa trayectoria en los programas Unesco en Am茅rica Latina le permiti贸 conocer a fondo casos y proyectos similares en la regi贸n, estrechando v铆nculos con sus referentes para poder replicar esas experiencias en una ley argentina.

鈥淓l hecho de que est茅 en la ley enciende una lucecita para que se sepa que con este tema se tiene que hacer algo. De esta forma, si a la Secretar铆a de Pol铆ticas Universitarias no se le prende, llega la gente que labura en el tema y le exige que trabaje sobre el tema. Pero si no est谩 en la ley, solamente depende de la inspiraci贸n del secretario y que le asignen los fondos necesarios鈥, destac贸 Mato, sobre la importancia de esta explicitaci贸n en la ley.

Una actualizaci贸n necesaria

La ley vigente de Educaci贸n Superior N掳 24.521, sancionada en 1995, tuvo su 煤ltima actualizaci贸n en noviembre de 2015, denominada 鈥渓ey de implementaci贸n efectiva de responsabilidad del Estado en el nivel de educaci贸n superior鈥. All铆 se modificaron e incorporaron art铆culos que, entre varios puntos, exigen garantizar derechos a personas con discapacidades y atender problem谩ticas de g茅nero. Esa modificaci贸n, impulsada por la entonces diputada del Frente Para la Victoria Adriana Puiggr贸s, ten铆a otro objetivo: garantizar la gratuidad y el acceso a la educaci贸n superior, ante un cambio de gobierno.

Con el nuevo contexto, en el cual el presidente Alberto Fern谩ndez manifest贸 y reiter贸 la necesidad de una nueva Ley de Educaci贸n Superior, hace mucho m谩s probable que esta propuesta se apruebe, ya sea como actualizaci贸n a la norma vigente, lo que demandar铆a menos tiempo, o incorporada a una nueva LES.

Tras extensas reuniones propuestas por la c谩tedra Unesco en las que participaron rectores, referentes de comunidades ind铆genas, representantes del Ministerio de Educaci贸n y diputados interesados en la propuesta, la Asociaci贸n de Abogados/as de Derecho Ind铆gena (AADI) elabor贸 un anteproyecto de ley que consta de la modificaci贸n de s贸lo 5 puntos de la ley (2, 3, 13, 28 y 29) en los cuales se incorporan, entre otras cosas, la promoci贸n de pol铆ticas educativas, programas de educaci贸n intercultural, reconocimiento de diferencias y pautas culturales en el proceso de formaci贸n, y la asignaci贸n de recursos materiales suficientes para garantizar la realizaci贸n de estos puntos.

Desde su redacci贸n original, la Ley siempre oblig贸 a garantizar los derechos para todas y todos en su sentido m谩s amplio. Pero el proyecto de modificaci贸n busca explicitar las desigualdades existentes para que la garant铆a de derechos sea realmente amplia. 鈥淟as leyes no son como una Constituci贸n y por lo tanto hay que contextualizarlas en la 茅poca. La del 鈥95 planteaba que no deb铆a haber ning煤n tipo de discriminaci贸n y punto. La del 2015 visibiliza el tema de las discapacidades y el tema de g茅nero. En este contexto, de la explicitaci贸n o de visibilizaci贸n de grupos poblacionales, adquiere relevancia hacer esta modificaci贸n para garantizar los derechos de los pueblos ind铆genas y el colectivo afrodescendiente鈥, detall贸 Juan Carlos Del Bello, rector de la Universidad Nacional de R铆o Negro (UNRN), quien fue uno de los redactores de la primera Ley de Educaci贸n Superior.

La 煤ltima versi贸n del anteproyecto fue enviada al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y fue evaluada en una asamblea. All铆 se aprob贸 una declaraci贸n, que tiene ocho considerandos y dos puntos resolutivos, en la que se reconoce 鈥渓a importancia y necesidad de reparar con urgencia la situaci贸n de discriminaci贸n y vulneraci贸n de derechos constitucionales de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos ind铆genas que la versi贸n vigente de la LES ocasiona鈥 y se respalda 鈥渓a 煤ltima versi贸n de la propuesta de actualizaci贸n de la LES鈥.

El investigador de la UNTREF no oculta su emoci贸n. 鈥淓s algo hist贸rico鈥, celebr贸 pero advirti贸 que todav铆a se debe estar atento a lo que suceda en el Congreso cuando el documento finalmente se trate: 鈥淓l conjunto de diputados del Frente de Todos elabor贸 un benepl谩cito. Tambi茅n dos diputados radicales se expresaron a favor en la reuni贸n, aunque no produjeron ning煤n documento posterior. Adem谩s hubo una senadora oficialista que no pudo asistir, pero envi贸 una carta de apoyo. Esto no quiere decir nada, pero percibimos un buen clima鈥.

Foto: Conferencia Regional de Educaci贸n Superior (CRES 2018), en C贸rdoba.

Mientras debaten la Ley

S贸lo el 10% de los j贸venes de entre 20 y 29 a帽os provenientes de comunidades ind铆genas cursa estudios de nivel superior, en comparaci贸n al 35% de la poblaci贸n general del mismo rango etario, seg煤n los datos del Censo Nacional de 2010. A pesar del vac铆o que la LES tiene con respecto a estas comunidades, no son pocas las universidades del pa铆s que por su propia iniciativa llevan adelante programas de acompa帽amiento, becas y educaci贸n intercultural. Eso s铆, con mucha fuerza de voluntad y una partida presupuestaria que podr铆a crecer con la actualizaci贸n de la norma.

Uno de los proyectos que mejor se desarrolla en el pa铆s es el Programa Pueblos Ind铆genas (PPI) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), coordinado por la profesora e investigadora Laura Rosso. 鈥淔ue definido como un programa institucional para abarcar a toda la universidad y que no sea algo puntual de alguna unidad acad茅mica. Se trabaja m谩s fuertemente con la inclusi贸n de estudiantes ind铆genas, pero consecutivamente se busca trabajar en extensi贸n y en investigaci贸n, es decir que abarcamos todas las funciones. Por eso es algo integral鈥, puntualiz贸 la docente.

鈥淣o buscamos solamente que ingresen estudiantes ind铆genas a la universidad y se reciban de la profesi贸n que eligieron. Buscamos tambi茅n que se produzcan transformaciones hacia el interior de la universidad, orientadas, por ejemplo, al trabajo docente con los estudiantes ind铆genas, al curr铆culum, a los proyectos de extensi贸n, los modos en los que se propongan esas relaciones. Para eso, el programa cuenta con una comisi贸n asesora de la que participan referentes de los pueblos ind铆genas de Chaco鈥, detall贸.

A trav茅s de sus principales iniciativas, como la entrega de becas, el programa de tutores pares (estudiantes con m谩s del 50% de la carrera aprobada) o cursos de formaci贸n sobre la realidad de los pueblos ind铆genas (su cultura, la situaci贸n actual, la educaci贸n intercultural biling眉e) lograron una evoluci贸n acad茅mica de estudiantes ind铆genas en la universidad, llegando al 2021 con 5 egresados y 83 becarios del PPI.

Por su parte, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) logr贸 un gran avance a fines del a帽o pasado cuando se resolvi贸 aprobar el programa 鈥淓ducaci贸n Superior y Pueblos Originarios鈥. Al igual que su par de la UNNE, la iniciativa busca garantizar de forma fehaciente los derechos de la poblaci贸n ind铆gena dentro de la educaci贸n superior.

Ver贸nica Moreno, su vicerrectora, acompa帽a de cerca la implementaci贸n del proyecto estableciendo contactos directos con las comunidades para trabajar a la par dentro de la universidad: 鈥淓l programa est谩 orientado a dos destinatarios: los pueblos originarios y los claustros universitarios. Uno puede pensar c贸mo garantizar materialmente el ingreso, la trayectoria educativa, la terminalidad de cualquier estudiante, algo que nos carcome la cabeza, pero tambi茅n hay que pensar c贸mo garantizar institucionalmente esa posibilidad. Las diferencias culturales y simb贸licas en estos casos puntuales se agravan. Estamos hablando de poner en valor qui茅nes son. Tenemos que preparar a nuestros universitarios para que est茅n a la altura de la circunstancia y que los profesores y profesoras se puedan preparar y pensar en clave de interculturalidad. Esto para nosotros tambi茅n es clave porque no se trata de decir 鈥榲os ten茅s otra expresi贸n cultural y yo la respeto, pero vos te qued谩s con la tuya y yo con la m铆a鈥. Eso no es interculturalidad. O 鈥榮omos muy interculturales, y te respeto, pero vos ten茅s que aprender esto que yo te estoy dando鈥. Tampoco es la respuesta鈥.

Las universidades ya piensan en clave intercultural. A partir de los recursos con los que cuentan, llevan adelante programas que, en mejor o peor medida, logran acompa帽ar a estudiantes ind铆genas y afrodescendientes para transitar el camino universitario a la par y desde distintas visiones del mundo. Ahora, la responsabilidad es de diputados y senadores para avanzar junto a las universidades en este tr谩nsito hacia una educaci贸n superior intercultural.

