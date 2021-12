Hackea a quen hackea

–

De parte de Nodo50 December 26, 2021 53 puntos de vista

E se hackeamos n贸s a Facebook? Repensemos a nosa relaci贸n coas redes sociais e aproveitemos a conexi贸n entre persoas para o ben com煤n.

鈥淨uero arranxar a compa帽铆a e mellorala, non danala鈥 dic铆a a The Wall Street Journal Frances Haugen, exempregada de Facebook. Haugen filtrou a documentaci贸n que detalla que a empresa 茅 plenamente co帽ecedora do uso malintencionado que se fai dela: non delimita a propagaci贸n de desinformaci贸n, permite a explotaci贸n de campa帽as con fins pol铆ticos (caso de Cambridge Analytica), sabe do dano psicol贸xico que xera en adolescentes polo seu algoritmo viciado鈥 Coido que toca pensar o que queremos dunha rede nacida para 鈥渃onectar o mundo鈥, segundo o seu lema duns buc贸licos inicios como punto de encontro de exalumnado universitario.

Te帽o entre as mans Mindf*ck, o libro onde Christopher Wylie describe todo o proceso levado a cabo para alterar campa帽as pol铆ticas grazas aos datos obtidos de xeito ilex铆timo a trav茅s de Facebook. Relata algo que semella vital para recompo帽er o noso lugar no metaverso: 鈥渁 filosof铆a hacker ensinoume que se cambias a t煤a perspectiva cara calquer sistema, ordenador, rede, incluso sociedade, podes descubrir fallos e vulnerabilidades. Como rapaz gay en cadeira de rodas, cheguei a comprender os sistemas de poder ben novo. Como hacker, aprend铆n que todos os sistemas te帽en as s煤as debilidades, que est谩n agardando a que algu茅n as explote鈥. E se hackeamos n贸s a Facebook? Que datos estamos cedendo e que parte das nosas vidas privadas e traballos cedemos ao triunvirato de Facebook (Whatsapp, Instagram e Facebook, coas s煤as vertentes empresariais)?

A vixilancia debe ser revertida: ser conscientes, primeiro, dos datos que lle outorgamos e das imaxes e documentos que subimos voluntariamente 谩 rede. En segundo termo, non demonizar. Ou 茅 que o movemento do 15M ter铆a sido o mesmo sen a existencia de redes sociais que axudaran a difundir outras correntes de pensamento?

Si, Facebook declara abertamente que o seu algoritmo organiza a informaci贸n segundo uns criterios totalmente subxectivos, pero somos quen de crear a nosa propia burbulla social alimentada por contas que promovan un pensamento cr铆tico. Ese pensamento cr铆tico do que temos que tirar cando vemos contas a todas luces falsas que propagan praxes de astroturfing (acci贸n artificial e intencionada de viralizar certos contidos). Por sorte, hai sistemas de medici贸n de grafos que permiten analizar a polarizaci贸n das conversas e nos axudan a po帽er en contexto supostas tendencias que en realidade son propagandas infladas (destaco os Hilos y Grafos de Barri).

Talvez si, neste caso, as ferramentas do amo si desmonten a casa do amo. Plataformas supostamente sociais naceron cunha intencionalidade que podemos recuperar para o ben com煤n (Wallapop, AirBnb, BlaBlaCar鈥) se aprendemos a hackear a quen hackea.

El Salto&Pikara Magazine Este contenido ha sido publicado antes en la edici贸n en papel de www.elsaltodiario.com en el marco de un acuerdo de colaboraci贸n que tenemos con ellas

Mais: