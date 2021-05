Hackeando el código de la vida

–

El 28 de noviembre de 2018 un cient铆fico chino anunci贸 el nacimiento de dos ni帽as gemelas, Lulu y Nana. Lamentablemente, no era el t铆pico caso de un feliz padre informando al mundo del nacimiento de dos hijas suyas. De hecho, la identidad de los padres de Lulu y Nana es un secreto. La raz贸n de que He Jiankui, de la Universidad Meridional de Ciencia y Tecnolog铆a de la provincia china de Guangdong, hiciese p煤blico el nacimiento de las ni帽as es porque se trataba de un acontecimiento realmente especial. Eran las primeras ni帽as nacidas con cambios en su material gen茅tico deliberadamente introducidos por los cient铆ficos. El ADN de las dos ni帽as hab铆a pasado por un proceso llamado edici贸n gen茅tica, y es muy probable que si ellas mismas llegan a ser madres tambi茅n pasen a sus hijos los cambios en ellas introducidos. Su linaje gen茅tico ha cambiado para siempre. 1 , 2 , 3

Para hacer su trabajo el profesor He Jiankui adapt贸 las t茅cnicas de la fertilizaci贸n in vitro (beb茅s probeta). Edit贸 el ADN de los embriones cuando eran apenas un peque帽o manojo de c茅lulas en el laboratorio y luego implant贸 estos embriones en el 煤tero de su madre biol贸gica.

El anunci贸 provoc贸 una gran consternaci贸n entre los investigadores de todo el mundo. La noticia sobre el nacimiento de las gemelas se dio a conocer en una conferencia de prensa, no en una revista cient铆fica prestigiosa, de modo que la cantidad de datos que se compartieron en la rueda de prensa dist贸 mucho de ser exhaustiva. Pero incluso a partir de los resultados presentados, otros cient铆ficos pudieron deducir que la edici贸n gen茅tica no se hab铆a realizado de modo correcto. No estaba claro si todas las c茅lulas hab铆an sido editadas durante las fases del proceso llevadas a cabo en el laboratorio. Porque es posible que estas ni帽as sean un mosaico de c茅lulas diferentes y que solo algunas de ellas sean portadoras de los cambios. Tambi茅n parece que el cambio introducido por He Jiankui fue relativamente poco preciso. Desactiv贸 el gen que se hab铆a propuesto desactivar, pero lo hizo utilizando una metodolog铆a poco elegante que le llev贸 a su objetivo de una manera un tanto chapucera, cambiando el gen de una forma que nunca se ha dado en la naturaleza.

Podr铆amos pensar que alguien que estaba planeando crear humanos editados solo se arriesgar铆a a incurrir en la ira de la comunidad cient铆fica si con ello lograba salvar a las ni帽as de una terrible e inevitable enfermedad gen茅tica. Son muchas, por desgracia, las enfermedades donde elegir. Pero no fue esto lo que hizo el profesor He. Lo que hizo fue provocar una mutaci贸n en un gen implicado en las respuestas al virus de la inmunodeficiencia humana (HIV-1).

El HIV-1 se acopla a un receptor espec铆fico en las c茅lulas humanas, pero este acoplamiento no es suficiente por s铆 mismo para que el virus desencadene una infecci贸n. Es preciso que tambi茅n se active otra prote铆na humana llamada CCR5 para que el virus complete su entrada en las c茅lulas. Aproximadamente un 10 por ciento de caucasianos (personas de raza blanca de origen europeo) tienen una variaci贸n en el ADN de la CCR5 que impide la entrada del virus, y estas personas son resistentes a determinadas variedades del HIV-1.

He Jiankui edit贸 el ADN de Lulu y Nana para que su gen CCR5 no produjese una prote铆na funcional, pero no cre贸 la misma variante que se encuentra en los humanos resistentes. Dijo en la rueda de prensa que el motivo por el que eligi贸 editar este gen era que el padre de las ni帽as era HIV-1 positivo. El sida todav铆a conlleva un gran estigma en China y He Jiankui quer铆a evitar que las ni帽as se viesen expuestas a estas reacciones negativas.

Pero el problema con esta justificaci贸n es que es un falso problema. El HIV-1 se transmite habitualmente mediante los fluidos corporales 铆ntimos. Con unas simples precauciones, es relativamente f谩cil que los padres eviten transmitir la enfermedad postnatalmente a sus hijos. As铆 que, en realidad, Lulu y Nana no corr铆an un gran riesgo de convertirse en HIV positivas. S铆 pod铆an, en cambio, tener un riesgo mayor de contraer la gripe, ya que una prote铆na CCR5 funcional es importante para combatir dicho virus. Nadie sabe si los cambios introducidos por el profesor He Jiankui en el ADN de las ni帽as las har谩 susceptibles de contraer esta enfermedad, que es com煤n en China y que puede llegar a ser muy peligrosa.

Aunque los cambios introducidos por He Jiankui hubiesen sido t茅cnicamente perfectos, habr铆an provocado de todos modos una preocupaci贸n enorme. Cient铆ficos de todo el mundo han estado debatiendo el poder de la edici贸n gen茅tica y particularmente su potencial para cambiar la secuencia gen茅tica de un humano para toda la eternidad. Bi贸logos, fil贸sofos especializados en cuestiones 茅ticas, juristas, legisladores y pol铆ticos han estado trabajando juntos tratando de explorar las implicaciones de estas nuevas herramientas y para desarrollar protocolos que garanticen que se usan correctamente y de un modo responsable. Diversos grupos han intentado crear unas normas internacionales para garantizar que se aborden a fondo las cuestiones 茅ticas antes de proceder a la implementaci贸n de la ciencia. Todos los implicados reconocen igualmente la necesidad de entablar un di谩logo con la opini贸n p煤blica de sus respectivos pa铆ses y avanzar paso a paso de forma sumamente cuidadosa.

Con su anuncio, He Jiankui ha hecho a帽icos este enfoque mesurado, y ahora el resto de la comunidad cient铆fica se encuentra a la defensiva tratando de tranquilizar a la opini贸n p煤blica y de generar r谩pidamente un consenso sobre el uso de la t茅cnica. A los investigadores les preocupa una posible reacci贸n precipitada de los pol铆ticos, que podr铆a llevarles a introducir nuevas regulaciones basadas m谩s en el miedo que en la comprensi贸n cient铆fica, y esto a su vez podr铆a tener efectos perniciosos en un 谩mbito que tiene un enorme potencial para hacer cosas buenas, pero que todav铆a est谩 en fase de formaci贸n. Aunque resulta un poco extra帽o, el profesor He pareci贸 sorprendido y en cierto modo desconcertado por la reacci贸n de sus colegas. Tan poco preocupado estaba, en realidad, por las implicaciones de sus actos que ya hab铆a procedido a crear y a introducir un embri贸n editado en el 煤tero de otra mujer, de modo que al menos otro ni帽o nacer谩 probablemente con un cambio permanente en su gui贸n gen茅tico.

La condena no ha sido un fen贸meno exclusivamente occidental. Las autoridades chinas tambi茅n se han apresurado a reprobar a He Jiankui. Los art铆culos relativos a sus otros logros han desaparecido de los sitios web oficiales, y el gobierno se ha unido a las voces que expresan consternaci贸n. Esto no es nada sorprendente; China pretende convertirse en un miembro valioso de la comunidad cient铆fica internacional. El anuncio del profesor He ha servido simplemente para reforzar la preocupaci贸n internacional respecto a la necesaria infraestructura 茅tica y a la integridad de las investigaciones en el campo de la edici贸n gen茅tica, y este no es un mensaje precisamente 煤til para ellos.

Es dif铆cil no sentir un poco de l谩stima por He Jiankui. No hay tantos cient铆ficos destacados que est茅n expuestos a la ira universal en el triple frente de la competencia cient铆fica, la integridad 茅tica y el sentido com煤n pol铆tico.

Pero en muchos sentidos el aspecto m谩s incre铆ble de esta historia de espectaculares pasos en falso es que haya sido posible. Seis a帽os antes habr铆a sido casi inconcebible so帽ar siquiera en la posibilidad de llevar a cabo un experimento de este tipo, ya que modificar el genoma de un embri贸n humano ten铆a muy pocas probabilidades de funcionar. Pero el paso adelante que dio la ciencia el a帽o 2012 dej贸 al descubierto la estructura gen茅tica de todos los organismos de este planeta, desde los humanos a las hormigas, y desde el arroz a las mariposas. Este avance est谩 proporcionando a todos los bi贸logos del mundo unas herramientas que les permitir谩n responder en pocos meses cuestiones que algunos cient铆ficos se han pasado la mitad de su carrera tratando de responder. Est谩 estimulando nuevas formas de abordar problemas en campos tan diversos como la agricultura y el tratamiento del c谩ncer. Es una historia que empez贸 gracias a la curiosidad, que se aceler贸 gracias a la ambici贸n, que convertir谩 a muchos individuos e instituciones en extraordinariamente ricos, y que afectar谩 a todas nuestras vidas. Estamos entrando en la era de la edici贸n gen茅tica, y las reglas del juego de la biolog铆a est谩n a punto de cambiar. Para siempre.

Pr贸logo del libro de Nessa Carey Hackeando el co虂digo de la vida.

