Hackeo al ejército: Entrega SRE a la SEDENA reportes internos sobre simpatizantes del EZLN en Europa

25 nov 2022

Fuente: Undergroundperiodismointernacional

Por Yetlaneci Alcaraz, Marco Appel y Alberto Escorcia

Las embajadas y agregadur铆as militares de M茅xico en Europa dieron un puntual seguimiento, por separado, a la delegaci贸n del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional que viaj贸 a la regi贸n en 2021. No obstante, comunicaciones internas hackeadas a la Secretar铆a de la Defensa Nacional revelan que a 茅sta le fueron entregados reportes internos elaborados por las representaciones diplom谩ticas, en los que se llega a identificar a activistas y organizaciones europeas simpatizantes con el zapatismo. Por razones de seguridad, este medio decidi贸 omitir los nombres de los funcionarios y los activistas mencionados en los mensajes.



BERL脥N/BRUSELAS/ESTOCOLMO.- La Secretar铆a de Relaciones Exteriores (SRE), a trav茅s de su embajada en B茅lgica, entreg贸 a la Secretar铆a de la Defensa Nacional (SEDENA) sus reportes internos sobre la caravana zapatista que, entre junio y noviembre de 2021, recorri贸 diversos pa铆ses en Europa. En algunos de ellos, la SRE menciona con nombre, apellido y perfil a activistas mexicanos y extranjeros que simpatizan con el movimiento guerrillero.

Underground Periodismo Internacional tuvo acceso a archivos con correos electr贸nicos hackeados a la SEDENA por el autodenominado grupo Guacamaya en los que se evidencia que, hasta en el extranjero, el gobierno federal reporta y comparte con el Ej茅rcito informaci贸n reservada.

Como ya se sabe, el Ej茅rcito tambi茅n sigui贸 con detalle la traves铆a de los zapatistas pidiendo a sus agregados militares informaci贸n sobre las actividades 鈥渄el grupo inconforme EZLN鈥 (Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional) en Europa.

El 8 de julio de 2021, una funcionaria de la embajada mexicana en B茅lgica envi贸 al agregado militar y a茅reo adjunto de esa misma representaci贸n un correo con los reportes semanales de cuando menos 17 legaciones diplom谩ticas mexicanas:

鈥淓stimado Teniente Coronel.

De conformidad con las instrucciones del Embajador, le anexo las comunicaciones que hemos recibido sobre lo del EZLN鈥, se帽ala el mensaje enviado desde su correo oficial.

Seis d铆as despu茅s, el 14 de julio, el agregado adjunto transmiti贸 tambi茅n por correo electr贸nico la informaci贸n a su superior, el titular de la agregadur铆a militar y a茅rea de M茅xico en B茅lgica.

鈥淛EFE

LE ADJUNTO LAS COMUNICACIONES DE LA EMBAJADA RESPECTO AL MOVIMIENTO DEL EZLN鈥

Los correos en cuesti贸n, utilizando direcciones institucionales, forman parte de una larga cadena de mensajes en 鈥渃umplimiento鈥 al oficio con la referencia DGE 0700, emitido por la Direcci贸n General para Europa de la SRE, en el que se ordena a las embajadas mexicanas en la regi贸n dar seguimiento a la llamada 鈥淕ira por la vida鈥 emprendida por miembros del EZLN.

En los correos transmitidos, los embajadores mexicanos reportan con detalle no s贸lo las notas que hacen referencia al viaje zapatista en la prensa local de sus respectivos pa铆ses, sino tambi茅n dan fe del exhaustivo monitoreo que hicieron -algunos de ellos- de organizaciones, activistas mexicanos y extranjeros, y cualquier otra iniciativa -como fondeos, exposiciones, conciertos y reuniones- surgida para apoyar a la caravana.

Un ejemplo es el reporte de la embajada en Suecia que el 2 de julio de 2021 inform贸:

鈥淪e identific贸 que el grupo 鈥淪olidaridad con Ayotzinapa- Suecia鈥 realiz贸 el 12 de junio el evento: 鈥淭raves铆a por la vida鈥 en la galer铆a R枚da Sten Konsthall de Gotemburgo, durante el cual se imparti贸 un taller de barquitos de papel, se leyeron diversos cuentos y se divulg贸 informaci贸n acerca de la importancia hist贸rica, descolonizadora e interseccional de la brigada zapatista para Europa鈥.

Otros reportes denotan un arduo trabajo de rastreo de informaci贸n enfocado a ubicar no s贸lo colectivos sino activistas entre la comunidad mexicana. Las comunicaciones dejan ver tambi茅n los m茅todos para obtenerla. Es el caso del email del 1 de julio de 2021 del embajador mexicano en Finlandia, quien escribi贸:

鈥淓sta Embamex tambi茅n ha dado seguimiento a informaci贸n finlandesa que pudiera ser publicada en redes sociales por parte de organizaciones no gubernamentales e incluso de nacionales mexicanos interesados en la eventual visita de la Delegaci贸n del EZLN a Finlandia.

鈥淧or el momento se conoce que dos colectivos estar铆an involucrados en la acogida de la visita zapatista en Finlandia (Colectivo Armadillo Finlandia y Somos La Colectiva) y que la visita de la Delegaci贸n del EZLN a este pa铆s tendr铆a lugar en septiembre de 2021. Dicha informaci贸n fue compartida v铆a telef贸nica por integrantes de 鈥淪omos La Colectiva鈥.

Algunos correos van m谩s all谩 e identifican con nombre y apellido a activistas, elaborando tambi茅n sus respectivos perfiles. Por motivos de protecci贸n de datos todos los nombres y sus referencias se omiten en esta nota informativa.

La embajada mexicana en Suiza menciona en su reporte del 24 de junio de 2021 una lista de redes locales de simpatizantes de los zapatistas entre ellos una radio local y anota al respecto:

鈥淓staci贸n local de radio de Z眉rich para hispan贸fonos. Entre los locutores se encuentra el mexicano XXXX XXXX. Este 煤ltimo protagoniz贸 un acto de protesta en noviembre de 2014 en la Universidad de Basel durante la apertura de una conferencia dedicada al centenario del nacimiento de Octavio Paz鈥.

Desde la embajada mexicana en Holanda se inform贸 el 1 de julio de 2021 sobre actividades de apoyo a los zapatistas en redes sociales. Destaca la menci贸n que se hizo sobre un grupo privado en Facebook:

鈥淪e detect贸 el grupo privado de Facebook 鈥淕ira Zapatista Holanda鈥, creado para establecer contactos entre personas, y colectivos en Pa铆ses Bajos, en apoyo a la delegaci贸n Zapatista que se dirige a este pa铆s. Dicho grupo coordina los preparativos para la llegada de la delegaci贸n zapatista a Pa铆ses Bajos, incluyendo la realizaci贸n de eventos, el reclutamiento de voluntarios, la recaudaci贸n de fondos, as铆 como actividades de promoci贸n de la gira, entre otros. Si bien se desconoce el contenido espec铆fico de las reuniones que realizan, las mismas han sido convocadas principalmente por las siguientes personas:鈥

Entonces, el diplom谩tico que redacta el informe procede a enlistar con nombre y apellido a once activistas mexicanos y extranjeros. De cada uno, elabora un breve perfil sobre su nacionalidad, su lugar de residencia, su profesi贸n y el activismo social que ha realizado. As铆, en la lista aparecen estudiantes, artistas, periodistas y acad茅micos que viven, estudian o trabajan en ciudades como La Haya, 脕msterdam y Rotterdam.

Por su parte, la SEDENA realiz贸 su propio monitoreo del paso de los zapatistas por Europa al menos desde el 3 de mayo. As铆 lo revela el oficio ordinario No. ES-249 que el agregado Militar y A茅reo de la embajada mexicana en Berna, Suiza envi贸 a su superior en la Ciudad de M茅xico 鈥渆n cumplimiento a lo ordenado en su Msje. F.C.A. No. 033727 de 3 de May. 2021, relativo a informar las actividades de la visita que lleva a cabo la delegaci贸n del grupo inconforme 鈥淓ZLN鈥 en Suiza y otros pa铆ses de Europa鈥.

En el oficio de seis p谩ginas, esa agregadur铆a militar informa:

鈥淪e ha identificado en redes sociales la movilizaci贸n del denominado 鈥渆scuadr贸n 421鈥 que parti贸 de M茅xico hacia Europa con el fin de realizar un movimiento socialista (sic) en la regi贸n central de Europa鈥.

De lo informado por esa representaci贸n militar se desprende, incluso, que el Ej茅rcito mexicano tiene ubicadas cuentas en redes sociales de lo que ellos mismos denominan 鈥渕ovimientos de izquierda鈥 en Europa:

鈥淪e ha identificado mayor actividad en diferentes cuentas de la red social Twitter ligadas a movimientos de izquierda en pa铆ses de Alemania y Suiza, cuyas actividades son (sic) m谩s enfocadas a la lucha contra el cambio clim谩tico y la protecci贸n al medio ambiente鈥.

En octubre de 2020, los zapatistas anunciaron un viaje a Europa con el objetivo de 鈥渞ealizar encuentros, di谩logos, intercambios de ideas, experiencias, an谩lisis y colaboraciones entre quienes nos encontramos empe帽ados en la lucha por la vida鈥. El 30 de abril de 2021 zarp贸 desde Isla Mujeres, Quintana Roo, un grupo de siete militantes del EZLN, que desembarc贸 en Vigo, Espa帽a, el 22 de junio. Esa delegaci贸n -el llamado 鈥淓scuadr贸n 421鈥鈥 regres贸 al pa铆s en septiembre y fue reemplazada por un contingente de m谩s de 170 zapatistas que se dispersaron por peque帽os grupos en varios pa铆ses europeos para finalmente volver a M茅xico a finales de noviembre de ese mismo a帽o.