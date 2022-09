–

-El motivo de esta comunicación es conocer cuál es la actualidad que vive tu país, què está viviendo Haití. Una situación política compleja, un levantamiento popular en un contexto muy complicado por la acción de bandas armadas que vienen actuando desde hace tiempo aterrorizando a la población.

-Este levantamiento popular es otro elemento más de la crisis ininterrumpida de la sociedad haitiana, una sociedad, una formación social que nosotros clasificamos de neocolonismo. Entonces, esta neocolonia ha entrado en descomposición hace bastante tiempo. Muchísimas veces, cada vez que ocurren estos acontecimientos, a su vez sirven como árboles que nos tapan el bosque, lo que no tenemos que dejar porque no vamos a poder aprender exactamente qué está sucediendo ahí.

Estamos en presencia de un pueblo que está harto. Pero está harto materializando eso que esquemáticamente podemos decir, que los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y que los de arriba no pueden seguir dirigiendo como antes. Entonces, estamos en presencia de una crisis que es revolucionaria. Y los enemigos del pueblo no tienen otra cosa que recurrir a la violencia extrema y de ahí la multiplicación y el crecimiento exponencial de las bandas armadas para aterrorizar, violar y secuestrar. Porque el objetivo es romper la espina dorsal del movimiento popular. Lo que no han logrado. Y a su vez la gente se encuentra en una situación donde no tiene esperanza de absolutamente nada y entiende que su futuro está en las calles, está en las rebeliones. Su futuro está detrás de las barricadas, de los enfrentamientos.

Al mismo tiempo que hablamos de neocolonia, los objetivos políticos fundamentales son, la recuperación de nuestra soberanía y la recuperación de nuestro derecho a la autodeterminación. Eso es lo que está en juego acá. La crisis haitiana es esa, es una crisis de una sociedad neocolonial en descomposición dónde los de abajo no quieren vivir como antes y los de arriba no pueden dirigir como antes. Es por eso también que hoy por hoy, golpea fuerte el levantamiento popular.

El país todavía sigue bloqueado. Están hablando abiertamente del retorno de una futura Minustah, es decir, una nueva fuerza de ocupación. El 8 de agosto pasado lo dijo el señor Almagro, después el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Después lo dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Están preparando el escenario, pero cualquier intervención en Haití va a ser posible con la condición de una aceptación de los EE UU. Nadie va a intervenir en Haití en este momento sin la bendición del Departamento de Estado y del gobierno yankee.

Ahora tienen un problema para formar o crear una nueva Minustah, como lo hicieron en 2004 con la resolución 1542 votada por el Consejo de Seguridad. Ahora no creen que van a tener fácilmente el voto de China o de Rusia, ese es el otro problema que ellos tienen. También deben estar pensando qué pasa en EE UU que están a nupcias de una nueva elección de medio término del mandato de Biden. Está el problema de la guerra en Ucrania. También problemas con China, problemas de inflación en su propio país. Entonces hay varios hechos, por lo que creo que no habrá una decisión de esas características de manera inmediata.

Ahora lo que van a tratar de hacer antes es ver si pueden salir de la crisis formando un nuevo gobierno con personalidades que puedan representar alguna figura de cambio para que no cambie nada. Eso es lo que se está hablando ahora. Formar un Consejo Nacional de gobierno con diecisiete personalidades de las cuales cinco van a ser un Consejo Nacional presidencial. Y también hay once personas entre las cuales van a elegir un primer ministro. En esta situación hay varias maniobras, el pueblo está en el horno, hay cuatro millones de seres humanos que padecen de hambruna severa, hay 70% de población activa que no tiene trabajo y han subido los precios bajo la directiva del FMI que también ha decretado un aumento exponencial en el precio de los derivados del petróleo, entonces eso fue la última gota, ha tirado aceite sobre el fuego, eso es.

-Me hablás de la posibilidad de una nueva Minustah, que fue una medida ya adoptada en el pasado, y fracasada.

-No sé si exactamente una Minustah, pero sí una Minustah aggiornada, no sé el barniz que le van a poner pero la ocupación va a seguir. Incluso la ocupación está, porque el verdadero gobierno es el ECOSOC, el conjunto de embajadores de EE UU, Canadá, Francia, España, Alemania, Brasil y de representantes de la Unión Europea, de la OEA y de la ONU. Son los que mandan en Haití. Es decir, que la jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, la señora Helen La Lime, ella a través de un tweet ha impuesto, luego del asesinato del ex presidente de facto, Jovenel Möise. Entonces esta es la situación que nosotros tenemos, como ellos no pueden encontrar una fórmula, y si no pasa la fórmula del Consejo Nacional, ahí sí creo que pueden estar pensando en una intervención.

-A lo que yo apuntaba Henry era que está suerte de fuerza de ocupación, ya ha sido implementada y ha fracasado.

-Yo creo sinceramente, yo tengo serías discusiones y debates con algunos compañeros incluso allá. Almagro habló de fracaso, otros también. Si uno mira una sola faceta de la realidad se puede hablar de fracaso, pero yo creo que no hubo fracaso. Sinceramente vinieron a cumplir lo que ellos tenían en mente, tenían a mercenarios para doblegar al movimiento popular después del secuestro donde había una especial de resistencia armada, y sabiendo que la policía haitiana no iba a poder hacer frente, entonces decidieron esto. Entonces han cumplido.

Después han cumplido para instalar en la dirección del país al partido más reaccionario. Han creado un engendro que se llama PHTK, Partido Haitiano de las Cabezas Rapadas. Han puesto esos partidos de extrema derecha. Ellos han cumplido esto, lo han manipulado impidiendo de alguna forma que llegue por vía electoral algún representante o algún candidato que podía tener un poquito de dignidad, que no esté totalmente colonizado, entonces han impedido esto. Y también la presencia de la Minustah ha favorecido la creación de las bandas armadas, han creado corredores para esto, han cometido masacres en barrios populares, sobre todo en barrios como Cité Soleil, que era un bastión de la resistencia.

Entonces si vos mirás en este sentido no han fracasado, y también no han fracasado porque varios militares que fueron a Haití, sobre todo los brasileños, han aprendido sobre el terreno cosas que fueron después a aplicar en sus propios países. No han fracasado, ellos mismos reconocen que los soldados que volvían podían construir sus propias casitas. Eso lo dijeron los uruguayos, por ejemplo. El propio Evo Morales dijo, lo que pagan a los soldados bolivianos en Haití no lo podemos hacer aquí, en Bolivia. Entonces no sé por qué hablar de fracaso.

-Bien Henry, ¿querés agregar algo más?

– No, no, solamente, porque nadie va a luchar por lo que no entiende y sería interesante poder multiplicar esos intercambios y esas entrevistas, no solamente conmigo también con otra gente que pueda explicar mejor de lo que hice yo que está pasando allá, para ver realmente cómo la Coordinadora de Uruguay y Argentina pueden llegar a trabajar mancomunadamente, preveer algunas cosas, no cometer los mismos errores de antes, buscar la forma de difundir las verdades sobre Haití, la verdad de lo que está sucediendo allá. Dejando de lado la postura de victimización, de compasión. Sino entendiendo que hay un pueblo que a pesar de limitaciones, de dificultades, de obstáculos, está de pie. Hay un pueblo que quiere cambiar su destino.

-Henry, te agradezco mucho está comunicación, te mando un fuerte abrazo, y espero que de esta reunión que va a comenzar en breves minutos puedan acordar alguna resolución que ayude a tu pueblo en esta lucha.

Creo que dentro de poco voy a estar en Buenos Aires, seguramente vamos a hacer alguna actividad para Haití allí, así espero contar con tu presencia, hace mucho que no nos vemos. Te mando un fuerte abrazo y sería un placer volver a encontrarte y saludos a la audiencia