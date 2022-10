–

De parte de Nodo50 October 20, 2022 111 puntos de vista

Por Carlos Azn谩rez, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2022.



Esta semana se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de Jean Jacques Dessalines que es uno de los pr贸ceres haitianos m谩s popular y venerado por el pueblo, el gestor que posibilit贸 esa revoluci贸n haitiana de 1804, que adem谩s de lograr la independencia tambi茅n consigui贸 la libertad para las y los esclavos. Pero hoy Hait铆 est谩 viviendo un momento dificil铆simo porque otra vez suenan los tambores de guerra por parte del imperialismo. En una reuni贸n reciente, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que a pedido de Ariel Henry, el premier haitiano, hab铆a que acelerar una intervenci贸n extranjera. Estados Unidos, ya tiene preparado un paper sobre c贸mo deber铆a ser eso: fuerzas de intervenci贸n r谩pida, una intervenci贸n militar en toda regla, como siempre pasa cuando Estados Unidos se pone en marcha contra algunos de nuestros pa铆ses. Para hablar de todo esto, estamos con Henry Boisrolin, referente del Comit茅 Democr谩tico Haitiano en Argentina, quien se ha convertido un poco en la voz informativa de Hait铆 en la di谩spora, sobre lo que est谩 corriendo en su pa铆s.



鈥 驴Qui茅n era Jean Jacques Dessalines y c贸mo lo podemos traer a este presente tan dif铆cil para Hait铆?

-Los saludo con un abrazo a ustedes, a Resumen Latinoamericano, siempre presente, siempre acompa帽ando al pueblo haitiano, porque no es esta entrevista nada m谩s, ya que si leen Resumen, es uno de los pocos medios alternativos donde realmente salen noticias verdaderas sobre la realidad nuestra. Entonces, agradezco no solamente en nombre m铆o del Comit茅 Haitiano, sino que me atrevo a decir en nombre del pueblo haitiano. Hablar de Dessalines, no es f谩cil.

Dessalines

Dicen algunos historiadores que naci贸 un 20 de septiembre de 1758. Dif铆cil saber esto porque era esclavizado. Entonces, el esclavizado al nacer no se anotaba, no ten铆a acta de nacimiento. No ten铆a nada, pero se calcula m谩s o menos cerca de este a帽o. Algunos dicen que naci贸 en 脕frica, otros no. Pero la mayor铆a afirma que s铆 naci贸 en un lugar que se llama Grande-Rivi茅re en el norte de la Rep煤blica haitiana, en una habitaci贸n de una vieja casa. Y 茅l fue esclavizado y lo maltrataron much铆simo. Incluso ten铆a en la espalda varias cicatrices de los golpes y castigos que hab铆a recibido, porque siempre fue un rebelde. La historia cuenta tambi茅n que su t铆a, desde temprana edad, le hab铆a dado la posibilidad de entrenarlo en m茅todos de auto-defensa. Ten铆a una preparaci贸n de guerrero desde su infancia. Despu茅s, 茅l fue comprado por un negro libre, que s铆 se llamaba Dessalines, y 茅l adopt贸 el nombre porque lo trataba bien. Le ense帽贸 el oficio de carpintero, pero segu铆a siendo siempre rebelde, inquieto, no solamente por la situaci贸n de 茅l, que hab铆a mejorado un poco, aunque segu铆a siendo un esclavizado, sino que se preocupaba por lo que le pasaba al resto de sus hermanos y sus hermanas. Aparentemente, 茅l hizo su primera gran incursi贸n pol铆tica.

En 1791 dicen que estuvo con la tropa de cimarrones. Hay datos precisos que integr贸 el ej茅rcito de Toussaint Louverture, quien por su habilidad militar, lo reconoci贸 el precursor de nuestra independencia. Dessalines empez贸 a escalar r谩pidamente hasta llegar a ocupar puestos muy altos y se destac贸 en la lucha contra los ingleses al principio.Muchas veces, cuando hablamos de la revoluci贸n haitiana, se coloca la revoluci贸n haitiana como la fase final, la derrota del ej茅rcito franc茅s, pero no hay que olvidar que ellos tuvieron que luchar contra espa帽oles, ingleses y franceses. Y las tres potencias fueron derrotadas por los esclavizados y las esclavizadas. Dessalines acompa帽贸 a Toussaint, quien lo nombr贸 como su segundo en alg煤n momento de la historia. Pero Toussaint fu茅 traicionado, detenido y llevado a Francia, donde muere el 7 de abril de 1803. En ese momento, Dessalines toma el mando del ej茅rcito, reunifica todo, y bajo el liderazgo de 茅l, vamos a entrar en la fase final de la guerra por la independencia, entendiendo 茅l que el 煤nico prop贸sito de Francia era restablecer la esclavitud que hab铆a sido abolida en 1794 y reconfirmada en 1795.

Toussaint llevaba adelante la aceptaci贸n de su constituci贸n en 1801 donde si bien no proclamaba la independencia, pero era una cierta autonom铆a frente a Francia. Napole贸n decidi贸 enviar una fuerte tropa dirigida por su cu帽ado el general Leclerq. Dessalines toma el relevo y desarrolla una guerra popular de liberaci贸n, tambi茅n una guerra de guerrillas, demostrando realmente ser un genio militar. Supo rodearse tambi茅n de generales y consejeros pol铆ticos importantes. Entonces, la guerra que libr贸 Dessalines, fue una guerra de liberaci贸n. Y, como bien dijiste al principio, fue una lucha contra la esclavitud tambi茅n, no solamente contra el colonialismo. Por eso la revoluci贸n dirigida por Dessalines, podemos decir que es una revoluci贸n antiesclavista, antiantirracista, anticapitalista, y tambi茅n antipatriarcal por el rol que la mujer jug贸 al lado de 茅l y en la lucha por la liberaci贸n del pa铆s. Y la revoluci贸n haitiana tambi茅n tiene un car谩cter internacionalista. Dessalines ayud贸 a Miranda much铆simas veces, mand贸 a comprar, pago para la liberaci贸n de esclavizados y esclavizadas en los Estados Unidos. Su primer acto decolonial se di贸 cuando al proclamar la independencia le cambi贸 el nombre a la naci贸n y la bautiz贸 con el de Hait铆, un nombre ta铆no que significa 芦tierra monta帽osa禄. Porque 茅l dijo: vamos a volver al nombre que le hab铆an dado los verdaderos habitantes, los reales due帽os de esta isla. Y despu茅s, Dessalines a trav茅s de la constituci贸n en el art铆culo 14, demostr贸 realmente que 茅l entend铆a claramente que hay una relaci贸n entre clase y raza. Porque el dec铆a que si bien todos sabemos que la raza no existe, ni biol贸gicamente ni gen茅ticamente, pero es un instituto social, el racismo tiene su importancia para poder verlo, Dessalines decia, en la constituci贸n de 1805, que cualquier ser humano que quiera habitar el suelo haitiano, cualquiera sea el color de su piel, ser谩 conocido bajo la denominaci贸n de.鈥漬egro禄. Dessalines entendi贸 ah铆 que el negro era el sepulturero de la categor铆a colonial. El negro era la categor铆a colonial capaz de destruir a la categor铆a colonial denominada blanco. Y f铆jense algo, 茅l tambi茅n entendi贸 la importancia de la tierra, y por eso estatiz贸 todas las tierras, todas las plantaciones. Otro acto descolonial. Tambi茅n propuso la posibilidad de divorciarse. 隆Se hablaba de divorcio en 1804! En Hait铆. se hablaba ya de esto cuando muchos pa铆ses reci茅n en el siglo XX lo estaban hablando en Latinoam茅rica. Otro tema importante, Dessalines entendi贸 que el enemigo siempre va a tratar de estar entre nosotros. Entonces, siempre vamos a correr el peligro de una contrarrevoluci贸n, que por eso tenemos que estar atentos. No tenemos que tener confianza en ellos. Por otra parte, ten铆a una visi贸n muy abierta. Un ejemplo de eso se que en las tropas que Napole贸n hab铆a enviado, hab铆a polacos, alemanes, etc茅tera. y los polacos en el momento del desarrollo de la guerra de liberaci贸n pasaron al lado del bando revolucionario. Al terminar la guerra, Dessalines les dio la nacionalidad haitiana y les di贸 tierras, que duran hasta ahora, cerca de Puerto Pr铆ncipe, donde los descendientes son polacos, ojos claros, etc. Significa que 茅l entendi贸 el tema de que no hab铆a que rehacer ninguna reducci贸n, lo importante era la posici贸n de clase.

-Impresiona ver c贸mo se ha ocultado la historia de un patriota similar a Artigas, a Sandino o tantos otros.

-As铆 es. Todo eso es Dessalines, 脡l entendi贸 tambi茅n que no hab铆a que permitir que ning煤n extranjero pudiera venir a tener tierras, a tener propiedades en nuestro pa铆s. Es por eso que Dessalines es importante hoy cuando nosotros vemos que Estados Unidos quiere nuestro territorio para poner zonas francas, tener mano de obra super baratas, poner empresas para usar esta gente mal paga en la f谩brica textiles, porque es el lugar que asignaron en Hait铆 en la divisi贸n internacional del trabajo: productor de mano de obra super barata, super explotada. Dessalines, desde su 茅poca, ya hab铆a denunciado todo esto, sabia que hab铆a que impedirlo. Hoy asistimos de que el presidente de facto, J贸venes Moisse, dio tierras a un empresario haitiano para cultivar stevia 驴para qu茅? Para producir Coca Cola. Hait铆 en alg煤n momento fue conocido como pa铆s primer comprador de pelotas de baseball, cuando ning煤n hatiano juega al baseball. Dessalines estaba en contra de todas esas cosas que vinieron a hacer explotadores extranjeros.

Henry Boisrolin

-Es evidente que el legado de Dessalines sigue presente en la actualidad.

-En un momento donde nosotros estamos luchando por recuperar nuestra soberan铆a y nuestro derecho a la autodeterminaci贸n, no hay mejor ejemplo para nosotros que estudiar y volver a Dessalines, no es un problema de calendario, no es solamente porque fue el precursor de nuestra independencia nada m谩s, sino sus ideas siguen siendo importantes y vigentes para la lucha de hoy. Es el dirigente haitiano m谩s vilipendiado por nuestros enemigos. Lo consideran un asesino. Lo que pasa es que 茅l venci贸, muchos hablan m谩s de Toussaint o de Petion. A Dessalines no lo quieren porque dijo que una reforma agraria es fundamental, es libertad plena, no 芦libertad, igualdad y fraternidad鈥. Libertad plena significa que ning煤n ser humano puede ser libre sin bienestar material. Y 茅l dec铆a a lo generales: 鈥淣o quiero esa reforman que plantean porque ustedes se est谩n acaparando las mejores y mayor cantidad de tierras. 驴Los soldados, cuyos padres todav铆a est谩n en 脕frica y que han peleado al lado m铆o por la independencia, no van a tener nada?鈥. 脡l rechaz贸 ese tipo de reforma agraria. El quer铆a una reforma agraria tal como lo hubiese planteado Marx. Todo eso es Dessalines.

-Muy clara la intervenci贸n y adem谩s, para mucha gente que no conoce esta figura importante, nos hablas de un tipo de revolucionario que fue a fondo contra un orden injusto. No como otros que vimos a lo largo de la historia y que de alguna manera se proclaman y se endiosan en el continente, pero gente como Dessalines son los que fueron al hueso de la situaci贸n. Te traigo al presente, estamos en un momento realmente clave de lo que pueda pasar en Hait铆, se est谩 viviendo una insurrecci贸n popular, hay todos los d铆as pueblo en la calle. pero Estados unidos y el imperialismo occidental en su conjunto, est谩n ya en alerta y dispuestos a intervenir, atendiendo a los llamados de los cipayos locales, como el premier Ariel Henry. Esta semana se ha conocido la llegada de algunos equipos b茅licos, incluso veh铆culos con la idea de apoyar a la polic铆a haitiana en la represi贸n. Ellos dicen que son para contrarrestar las bandas y los ganas que hay tambi茅n en Hait铆. Pero finalmente, sabemos que esto se usa para golpear a la gente. 驴C贸mo est谩s viendo este proceso y esta amenaza ya muy clara de intervenci贸n militar norteamericana otra vez en Hait铆.?

-Has hecho la pregunta m谩s dif铆cil que puede haber en este memento. Evidentemente, estamos en presencia de una nueva insurrecci贸n popular, pero esta insurrecci贸n popular reafirma una vez m谩s que el pueblo haitiano ha hecho un salto cualitativo importante en el nivel de conciencia, identifica claramente a sus principales enemigos. Ahora no se trata solamente de cargar contra Ariel Henry, el primer ministro de facto, sino fundamentalmente sobre los instrumentos creados por el imperialismo para poder mantener el sistema neocolonial. Yo me refiero a engendro formado por embajadores de Estados Unidos, Canad谩, Francia Espa帽a, Alemania, Brasil, representantes de la Uni贸n Europea, del secretario general de la ONU y de la OEA y tambi茅n de la jefa de la oficina integrada de la Naciones Unidos. Ese grupo es el verdadero instrumento de dominaci贸n, es el gobierno que dicta lo que hay que hacer contra el pueblo. Ariel Henry mand贸 una solicitud, pero una intervenci贸n en Hait铆 no depende de Ariel Henry. Ni siquiera depende del secretario general de la OEA y de la ONU. Lo va a decidir el gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, como es verdad que la insurrecci贸n popular de alguna forma tiene una envergadura de tal magnitud que pone en jaque al sistema neocolonial, ellos sienten que el estatuto est谩 amenazado. Eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Ellos observan no las declaraciones de los dirigentes de la izquierda haitiana, sino lo que el propio militante o la propia militante en la calle dicen, eso es importante para ver el nivel de conciencia que hay de combatividad y cu谩ndo uno ve que hab铆an sembrado a centenares de bandas armadas para atemorizar, para meter miedo, para impedir el levantamiento popular. Y resulta que no pudieron, el pueblo sali贸 a la calle y en los 10 departamentos geogr谩ficos, en todos los lugares, hasta en la zona rurales hay levantamientos. Ante esta situaci贸n, ellos entienden que hay que hacer algo. Estados Unidos est谩 jugando sobre el 鈥渢iming鈥 pol铆tico. 驴Por qu茅? Porque ellos se dan cuenta que hay tres elementos que hay que tener en cuenta: primero, por la propia crisis interna, segundo, la administraci贸n actual, la de Biden, tiene elecciones en noviembre, las de mitad de t茅rmino, donde de renueva la tercera parte del senado y la c谩mara del congreso. Tambi茅n son conscientes del enorme rechazo de la sociedad haitiana a una nueva intervenci贸n militar, por lo cual hay que ver a que costo tienen que hacer esto. Entonces est谩n midiendo los tiempos, est谩n empujando a Canad谩 para que se involucre. Canad谩 ha mandado el s谩bado estos elementos b茅licos que vos estabas diciendo, pero son elementos b茅licos que Hait铆 hab铆a comprado antes que el gobierno de facto de Ariel Henry. Los hab铆a comprado mucho antes por algo de de 12 millones de d贸lares, y dicen que nunca se los hab铆an entregado. Entonces, frente a la presi贸n y la amenaza de que van a invadir, han mandado casi la mitad de lo comprado. Evidentemente, no para combatir a los bandidos, sino para reprimirnos. Eso queda clarito. Al mismo momento, los Estados Unidos han enviado, no hay que olvidarlo, a Brian Nichol鈥檚, el Subsecretario de Estado para Asuntos Hemisf茅ricos estuvo en Haiti 48 horas, donde se reuni贸 con Ariel Henry, el primer ministro de facto y tambi茅n gente de la oposici贸n, entre ellos una parte del equipo del Acuerdo de Montana. Pero hay otro dato: en el momento que llegaba el se帽or Nichol鈥檚, aparec铆a en la bah铆a de Puerto Pr铆ncipe un buque de EE.UU. 驴Con qu茅 permiso?, que yo sepa ni siquiera el gobierno de facto hab铆a pedido eso, y esto ocurri贸 poco despu茅s que el gobierno dirigiera una carta al secreto general de la ONU, Antonio Guterres, pidiendo una intervenci贸n extranjera. Sin embargo, lleg贸 un buque yanqui, y lleg贸 un emisario norteamericano. Eso demuestra claramente qui茅n maneja la batuta o qui茅n corta el bacalao, como nosotros decimos, quien realmente manda. Ellos est谩n tratando de jugar sobre la presi贸n, la amenaza de una nueva intervenci贸n al mismo tiempo, ver si pueden formar un nuevo gobierno, o sea, cambiar algo para no cambiar nada. Incluso pueden llegar a hacer algunas concesiones. El objetivo es que el pueblo vuelva a su casa. Eso es lo que ellos tratan de hacer. Ahora creo que les va a ser re-dif铆cil. Esta semana hubo movilizaciones apuntando fundamentalmente a tres embajadas, la embajada norteamericana, la de Francia y Canad谩. El pueblo ya identific贸 que son esos tres pa铆ses que est谩n para espiarnos y que impiden la liberaci贸n.