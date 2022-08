Las negociaciones emanadas del Acuerdo de Montana, promovido por el primer ministro Ariel Henry para alcanzar la pacificaci贸n y la normalizaci贸n de la vida pol铆tica y social de Hait铆, volvieron a estancarse este martes, luego de que los dos grupos fundamentales que lo animaban se levantaran de las negociaciones

Delegaciones del Gobierno y la oposici贸n dos semanas atr谩s el segundo intento de un encuentro para abordar la crisis pol铆tica que afecta al pa铆s en medio de un agravado clima de inseguridad, tras el primer fracaso de mayo.

Esta suspensi贸n del di谩logo es la segunda que del a帽o, luego de que la delegaci贸n encabezada por el primer ministro Ariel Henry y el denominado equipo Montana dialogaran el pasado mes de mayo, ocasi贸n en que se interrumpieron las negociaciones.

Si bien Henry no ha sido capaz de mejorar la violenta situaci贸n del pa铆s ni realizar las reformas constitucionales y pol铆ticas que prometi贸, la oposici贸n no ha logrado alcanzar un consenso para establecer un gobierno de transici贸n. A su vez, el equipo Montana, como su contraparte, no ha cedido en sus posturas, lo cual ha entorpecido el di谩logo.

De acuerdo con la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, las bandas criminales armadas controlan alrededor del 60 por ciento del territorio y los enfrentamientos entre ellas dejan ya un saldo de un centenar de muertos, dos decenas de desaparecidos y al menos 74 heridos.

Cerca de un mill贸n de haitianos sufren de inseguridad alimentaria. El enviado del Programa Mundial de Alimentos, Jean-Martin Bauer, se帽al贸 que 鈥渆stamos viendo un aumento significativo del hambre en la capital y el sur鈥.

Nueva (o la misma) crisis

Lo ocurrido esta semana es una divisi贸n entre los aliados del Gobierno y otro s铆ntoma de la crisis pol铆tica que enfrenta Hait铆, donde no se han realizado elecciones a pesar de que ya transcurri贸 un a帽o del magnicidio de Jovenel Mo茂se. Tampoco se han hecho modificaciones a la Constituci贸n, y ha aumentado la violencia debido al accionar de grupos criminales armados.

Una franja del movimiento pol铆tico haitiano Sector Democr谩tico y Popular (SDP) declar贸 que abandona el acuerdo firmado el 11 de setiembre pasado.

Por su parte, el negociador y excandidato presidencial Leslie Voltaire, se帽al贸 la fragilidad institucional de Hait铆: 鈥淓stamos en una situaci贸n en que el Poder Ejecutivo no es legal, el Legislativo solo tiene 10 senadores, de 30 que debe tener, y no hay diputados porque no se han hecho nuevas elecciones. Y la Corte Suprema est谩 amputada de tres o cuatro de sus miembros y no puede decidir nada鈥.

El asesinato del presidente Jovenel Moise el 7 de julio de 2021 cre贸 un vac铆o de poder que fue llenado, primero brevemente por el primer ministro interino Claude Joseph y luego por el actual primer ministro Ariel Henry, a quien el expresidente hab铆a designado en ese cargo dos d铆as antes de su asesinato.

En medio de esta tensi贸n, el llamado Grupo N煤cleo, al que pertenecen representantes de la OEA, la ONU, la Uni贸n Europea y los embajadores de Estados Unidos, Francia, Alemania, Canad谩, Brasil y Espa帽a, public贸 en una cuenta de Twitter que Henry deber铆a ser el primer ministro, con el compromiso de celebrar elecciones en enero de 2022, lo cual no ha hecho.

Arremete la OEA

Mientras, la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA) reconoci贸 el fracaso de la intervenci贸n internacional en Hait铆 tras 20 a帽os de presencia en el pa铆s, que 鈥渟ignifican uno de los fracasos m谩s fuertes y manifiestos que se haya implementado y ejecutado en ning煤n marco de cooperaci贸n internacional鈥, y admiti贸 que la pol铆tica internacional fue errada y fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian a su pueblo, adem谩s de gestarse el proceso de desinstitucionalizaci贸n y crisis pol铆tica actual.

芦Es absurdo pretender que bajo ese esquema de destrucci贸n los haitianos completamente solos, polarizados y con muy menguados recursos puedan reconstruir o construir un proyecto de seguridad, reinstitucionalizaci贸n y desarrollo que les permita a 12 millones de habitantes recomponer la coexistencia pac铆fica禄, asegur贸, tarde, la OEA.

Se帽al贸 que resulta dif铆cil que el pa铆s encuentre una soluci贸n completamente nacional sin recursos, en un clima de violencia, sin capacidades tecnol贸gicas y acumulaci贸n financiera. La OEA incluso sugiere que, en la salida de la Misi贸n de la ONU para la Estabilidad, intervinieron fuerzas internas y externas que pretend铆an abonar el camino para que un escenario como el actual pudiera darse.

A la par del di谩logo y la institucionalizaci贸n, el organismo 鈥搎ue generalmente sigue las l铆neas trazadas por el gobierno estadounidense- insiste en la necesidad de revertir la violencia de las pandillas y desalentar el crimen organizado, para lo cual, se帽ala, es indispensable los recursos humanos y financieros de la comunidad internacional, lo cual significar铆a otro cap铆tulo de la injerencia extranjera en los asuntos internos haitianos.

De acuerdo con la OEA los pa铆ses deben tomar la decisi贸n de industrializar la naci贸n caribe帽a para asegurar trabajo a nueve millones de haitianos o aceptar que es m谩s redituable seguir absorbiendo la masiva migraci贸n.

