“Hoy estamos viviendo una situación muy difícil y también inédita porque uno no necesita ser sociólogo, politólogo ni nada para darse cuenta de que en Haití el Estado se ha derrumbado. No es un país que funciona, ni mal. No funciona”, dijo a la Agencia Sputnik desde la casa que compartiera una década atrás con Gerard Pierre-Charles, uno de los más notables intelectuales y luchadores sociales del país.