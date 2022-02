HALTE À LA RÉPRESSION CONTRE LES PEUPLES AUTOCHTONES AU MEXIQUE

–

HALTE 脌 LA R脡PRESSION CONTRE LES PEUPLES AUTOCHTONES AU MEXIQUE

Au peuple mexicain,

Aux peuples du monde,

A la Sexta nationale et internationale,

Aux m茅dias.



Nous d茅non莽ons que le 15 f茅vrier vers 1h20 du matin, les organes r茅pressifs du mauvais gouvernement compos茅s d鈥櫭﹍茅ments de la Garde nationale, de la police de l鈥櫭塼at de Puebla et de la police municipale de Juan C. Bonilla, ont envahi et d茅mantel茅 les espaces de r茅sistance et d鈥檕rganisation de la Maison des peuples Altepelmecalli, un espace culturel et politique autonome qui, jusqu鈥檃u 22 mars 2021, 茅tait l鈥檈ntrep么t physique de la soci茅t茅 Bonafont [appartenant 脿 DANONE], multinationale qui a vol茅 et surexploit茅 pendant des ann茅es les aquif猫res de la r茅gion de Cholula.

Nous condamnons fermement l鈥檈scalade r茅pressive sortie des entrailles du gouvernement du capital, qui se fait appeler 芦Quatri猫me Transformation禄 [au Mexique], contre la r茅sistance et la lutte pour la vie de nos fr猫res et s艙urs des Villages unis de la r茅gion de Cholula et des volcans. En hissant le drapeau de la d茅fense de la vie collective, celle-ci a transform茅 ce foyer mortif猫re en un espace de rencontre et d鈥櫭ヽhange d鈥檕霉 germe l鈥檈spoir fait de r茅bellion et de formes anciennes et nouvelles d鈥檕rganisation, au milieu de la d茅termination mise pour imposer dans les 脡tats de Morelos, Puebla et Tlaxcala le Projet int茅gral Morelos, qui fait traverser par un gazoduc le territoire des villages du volcan.

Nous nous d茅clarons en alerte face 脿 la possible pers茅cution des fr猫res et s艙urs de la Maison des peuples Altepelmecalli, et rendons le gouvernement f茅d茅ral responsable de l鈥檜tilisation de son groupe arm茅 baptis茅 Garde nationale pour intensifier la guerre de l鈥檃rgent contre la vie. Nous le rendons responsable de la protection des n茅goces de la soci茅t茅 Bonafont [appartenant 脿 DANONE], qui d茅poss猫de, th茅saurise, privatise et profite de mani猫re immorale de l鈥檈au de nos villages, o霉 nous sommes confront茅s 脿 l鈥檃pparition d鈥檈ffondrements de terrains et 脿 l鈥檃ss猫chement des puits, des sources, des rivi猫res et des ruisseaux ; c鈥檈st le cas de la rivi猫re Metlapanapa, que le Front des villages de la r茅gion de Cholula et des volcans a d茅fendu contre l鈥檈xploitation et la contamination au b茅n茅fice des zones industrielles.

Nous d茅non莽ons l鈥檕ffensive r茅pressive du mauvais gouvernement n茅olib茅ral mexicain contre nos camarades qui, depuis leurs g茅ographies, mettent en exergue l鈥檕rganisation de la base pour nous appeler 脿 nous battre pour la vie, ET NOUS CONDAMNONS:

1. L鈥檃ssassinat du compa帽ero Francisco V谩zquez, pr茅sident du conseil de vigilance de l鈥橝SURCO [association des usagers de la rivi猫re Cuautla], qui a 茅lev茅 la voix contre le vol de l鈥檈au dans les ejidos de la r茅gion d鈥橝yala pour le fonctionnement de la centrale thermo茅lectrique de Huexca, Morelos.

2. La criminalisation du peuple Otomi et du compa帽ero Diego Garc铆a par le chef de cette obscure institution du mauvais gouvernement d茅nomm茅e INPI [Institut national des peuples indig猫nes], qui a servi d鈥檕rgane de r茅plication de l鈥檌ndig茅nisme et de contr么le client茅liste au sein de nos peuples, institution qui avait un jour ses bureaux dans ce qui devenu aujourd鈥檋ui la Maison des Peuples Samir Flores Soberanes.

3. La pers茅cution envers le Conseil supr锚me indig猫ne du Michoac谩n, en r茅action 脿 ses r茅centes mobilisations contre le m茅pris, le racisme et la spoliation et pour que soit enlev茅 le scandaleux monument connu sous le nom des Constructeurs 脿 Morelia, Michoac谩n.

4. L鈥檌ndiff茅rence et la complicit茅 criminelle de la Garde nationale face 脿 la violence au Guerrero, alors que les cartels de la drogue attaquent les communaut茅s du Conseil indig猫ne et populaire du Guerrero-Emiliano Zapata qui s鈥檕pposent aux m茅ga-projets d鈥檈xtraction mini猫re et d茅noncent la complicit茅 des gouvernements avec les groupes narco-paramilitaires, assassinant et faisant dispara卯tre nos fr猫res.

5. La militarisation de l鈥檌sthme de Tehuantepec pour imposer le m茅gaprojet du corridor interoc茅anique Salina Cruz-Coatzacoalcos, ainsi que l鈥檕ccupation ill茅gale des terres de nos communaut茅s pour ce projet, comme c鈥檈st le cas avec la communaut茅 binniz谩 de Puente Madera, [dont les terres] appartiennent aux biens communaux de San Blas Atempa, Oaxaca.

6. L鈥檜tilisation de la Garde nationale et des groupes arm茅s des 脡tats et des municipalit茅s pour r茅primer les 茅tudiants des 茅coles normales d鈥橝yotzinapa, Tiripet铆o et Mactumatz谩, suite 脿 leurs exigences de justice et de bonnes conditions pour leurs 茅coles.

Nous tenons le gouvernement f茅d茅ral du Mexique pour responsable de cette escalade r茅pressive contre nos peuples, et exigeons que cessent les agissements de la Garde nationale et des forces de police contre celleux qui s鈥檕pposent 脿 l鈥檈xploitation-destruction de la nature et 脿 la spoliation des territoires et du patrimoine communautaire des peuples autochtones afin d鈥檡 imposer les projets mortif猫res promus par l鈥櫭塼at mexicain.

Nous appelons les peuples, nations et tribus autochtones du Mexique, ainsi que les organisations et collectifs alli茅s, 脿 锚tre en alerte face 脿 cette vague de r茅pression n茅olib茅rale annonc茅e par le gouvernement capitaliste de ce pays par le biais de l鈥檃ccord publi茅 au Journal officiel de la F茅d茅ration le 22 novembre 2021, qui d茅clare objets d鈥檌nt茅r锚t public et de s茅curit茅 nationale les projets et les chantiers du gouvernement f茅d茅ral, pr茅texte 脿 l鈥檜tilisation de ses forces arm茅es contre les peuples qui s鈥檕pposent 脿 la spoliation et 脿 la destruction sans pr茅c茅dent du territoire mexicain.

Nous appelons les individus, les groupes, les collectifs, les organisations et les mouvements des territoires de SLUMIL K 虂AJXEMK 虂OP (茅galement connu sous le nom d鈥櫬 Europe 禄) 脿 se mobiliser et 脿 se prononcer contre la multinationale Bonafont-Danone 鈥 bas茅e en France 鈥 et les repr茅sentations de l鈥檃ctuel gouvernement f茅d茅ral mexicain en Europe.

Pour la vie!

Solidarit茅 et soutien aux peuples autochtones du Congr猫s national indig猫ne!

Bien 脿 vous,

16 f茅vrier 2022

Pour la reconstitution int茅grale de nos peuples

Plus jamais un Mexique sans nous

Congr猫s national indig猫ne 鈥 Conseil indig猫ne de gouvernement

ARM脡E ZAPATISTE DE LIB脡RATION NATIONALE.

Commission Sexta.

