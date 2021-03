–

De parte de Contrainformacion Anarquista March 19, 2021

Extraído de attaque

Durante la pandemia de coronavirus, los egos sociales se hicieron más evidentes que nunca. A pesar del cierre de los hoteles, los políticos del parlamento de Hamburgo no fueron capaces de proporcionar habitaciones individuales para los sin techo. En su lugar, repitieron su línea habitual sobre las plazas aún disponibles en los programas de emergencia de invierno. Pero no es un secreto que estos programas no ofrecen ninguna privacidad y están sujetos al control de las autoridades. Por si fuera poco, en caso de infección por coronavirus, las personas que no tienen domicilio fijo deben permanecer en cuarentena durante dos semanas más. Dos semanas encerrado, sin servicio de entrega ni Netflix. En lugar de encontrar una solución rápida y no burocrática, los funcionarios se contentan con ignorar el problema, discutir hasta que vuelva la primavera y no hablar de la gente que se muere de frío en las calles de Hamburgo.

La razón por la que los responsables no actúan y dejan que la gente muera a temperaturas bajo cero es la siguiente: si durante la pandemia abrieran hoteles para los sin techo y dieran a la gente todo lo que necesita para vivir, después de la pandemia se plantearía la pregunta: ¿por qué no siguen? ¿O por qué no lo hicieron antes? La política quiere poner márgenes a la sociedad. Porque sirve de advertencia a los que se han «ganado» su lugar en la sociedad. Si no sigues las reglas, si no haces tu trabajo cada día o si te sales de la línea, acabas donde están «ellos».

Lo mismo ocurre con los refugiados. El Estado alemán necesita que Libia, Turquía y Grecia hagan el trabajo sucio. Quieren que la gente se pudra en los campos, con tal de difundir el mensaje de que no vale la pena venir a Europa y que todo lo que les espera aquí son alambradas y sueños rotos. El Estado acepta que la gente muera. A través de los mantras mil veces repetidos por tipos como el Ministro del Interior de la Baja Sajonia, Boris Pistorios, quien, tras los atentados contra las instalaciones de deportación en Brunswick y Hannover, ha vuelto a dejar claro, como muchos otros antes que él, quiénes son considerados terroristas: los que quieren evitar los asesinatos. Gracias a la buena colaboración de las autoridades y de la prensa, los dirigentes determinan el discurso de la violencia. Y si resulta que, a los ojos de la opinión pública, todas las condiciones se dan realmente para salvar a la gente de la miseria y la muerte, echan humo a los ojos y utilizan argumentos falaces. Los gobernantes siempre encontrarán una excusa de por qué en tal o cual caso no se puede hacer nada para mejorar la miseria, para presentársela a un público ya acrítico, al que se le ha privado sistemáticamente de un pensamiento resistente. De este modo, siempre pueden salvar su imagen humanitaria. Cuanto más se maquilla el Estado alemán para mostrar su cara liberal, más tienen que gritar para desenmascararlo quienes lo han visto por lo que es. Para demostrar lo que todos son: ¡asesinos!

Ante las continuas muertes masivas, en el Mediterráneo, y los 13 muertos en las calles de Hamburgo, hay que reconocer que #leavenoonebehind y #openthehotels han hecho poco, salvo hacernos sentir un poco menos mal con nosotros mismos.

Pero, ¿dónde están nuestros remedios para estos asesinatos ordenados por el Estado?

Un comienzo sería enterrar por completo nuestra creencia en el «estado agradable». Un Estado nunca podrá cumplir nuestras exigencias de un mundo solidario. Eso sería una pérdida de poder y control por su parte y, por tanto, su fin. Debemos ver claramente que los órganos de poder están haciendo la guerra a los indeseables y a los marginados. La mejor defensa contra el abuso y la opresión es apartarse radicalmente del Estado, es decir, dejar de esperar y construir un mundo nuevo. Estructuras de solidaridad en los barrios, en las escuelas, universidades y empresas. Los vecinos se convierten en cómplices. Las casas se ocupan de forma más masiva y decidida. La justicia es asumida por todos. Difusión de ideas antiautoritarias y relación empática con los demás. Trabajar constantemente en estrategias para tener una mejor relación con nosotros mismos y defender nuestras ideas.

Al mismo tiempo, reconstruir la confianza en sí mismo y luchar contra la impotencia a través de los ataques a los objetivos estatales, patriarcales, racistas y capitalistas.

Un atentado como éste, mientras no se perpetre a escala masiva, sólo puede ser simbólico en el camino hacia una vida más libre. Pero seguimos esperando que se extienda la idea de dirigirse a las autoridades o representantes de la ciudad de Hamburgo. Desde cualquier oficina, hasta el vehículo de limpieza de la ciudad.

Dedicamos este fuego a las 13 personas que murieron en las calles de una de las ciudades más ricas.

Jerzy, Josef, Emil, Fiete, Karsten, Jacob, Thomas, Paul, Josef, Jonathan, Leslaw, Robert, Stanislaw.

Por un futuro mejor.

Grupos Autónomos

