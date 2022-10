–

October 15, 2022

por Jos茅 Ram贸n Loayssa

24.09.2022

Modelos Matem谩ticos: 驴ciencia o ciencia-ficci贸n?

Recientemente Lancet public贸 un art铆culo del Imperial College que defend铆a que las vacunas anti-Covid19 hab铆an salvado entre 14.400.000 y 19.800.000 vidas en los doce meses siguientes a su introducci贸n (1). Se trataba de un modelo matem谩tico que no hab铆a sido sometido a una revisi贸n por pares. Era por lo tanto un 鈥減re-print鈥 pero no por ello su impacto fue menor. Especialmente los medios de comunicaci贸n no profesionales se hicieron eco del estudio en lugares destacados. Revistas tan prestigiosas como de Economist (Revista oficiosa de Wall Street) se refirieron al art铆culo sin ning煤n matiz cr铆tico y sin dejar lugar a ninguna duda, lo presentaron como un hecho, como una verdad indiscutible. Lo mismo hicieron multitud de de revistas que glosaron el articulo, entre las que encontramos publicaciones de la izquierda radical como Viento Sur.

El art铆culo en cuesti贸n corresponde a un modelo matem谩tico. Los modelos necesitan ser sometidos a exhaustivos an谩lisis para evaluar su calidad, especialmente se deben evaluar los datos introducidos, ya que muchas veces son estimaciones poco fiables y no corresponden a datos comprobados ni a conocimientos biom茅dicos aceptados. Adem谩s de la calidad de los datos introducidos, hay que recordar los datos que NO se introducen, ya que los modelos se caracterizan por su incapacidad de tomar en cuenta la evoluci贸n de factores no incluidos en 茅l, que son ingentes y muchos impredecibles (un ejemplo podr铆a ser en este caso la variaci贸n gen茅tica del virus). Los modelos matem谩ticos no son un instrumento aceptado de proporcionar evidencia m茅dica de calidad. Por lo tanto, es necesario someterlos a una evaluaci贸n rigurosa y ser muy prudentes con sus resultados (2). Esto supone que los resultados de cualquier modelo que incluya estimaciones o proyecciones no deben ser considerados como hechos reales comprobados, como evidencia, sino aproximaciones y posibilidades que deben ser contrastados con la realidad. Este caso, al no tratarse de un estudio predictivo a futuro, no se pod铆an comparar los resultados del modelo con lo que se iba a producir a posteriori en la realidad. Una limitaci贸n importante porque, precisamente, los modelos tienen que ser continuamente ajustados en funci贸n de la evoluci贸n de los datos reales. Se ha visto durante toda la pandemia como los modelos matem谩ticos ten铆an que ser corregidos porque sus predicciones eran refutadas por la evoluci贸n real de la misma en t茅rminos de casos, hospitalizaciones y muertes (3).

El estudio de Lancet pretend铆a determinar una hipot茅tica evoluci贸n que se hubiera producido si no se hubiera vacunado durante el a帽o 2021, es decir que los fallecimientos en ese a帽o se comparaban con una hip贸tesis de posible desenlaces letales si la vacunaci贸n no se hubiera producido. Solamente el enunciado del estudio ya sugiere que estamos ante una cuesti贸n muy elusiva. Los modelos matem谩ticos pueden aportar informaci贸n interesante para contribuir a entender un fen贸meno y su aproximaci贸n (4). Pero, para ello, los datos que se introducen en el modelo deben ser realmente comprobados y tratarse de fen贸menos bien conocidos. Por otra parte, los resultados se consideran como una hip贸tesis aproximativa. Pero durante la pandemia hemos visto la proliferaci贸n de modelos basados en estimaciones y presunciones y que al mismo tiempo presentan sus resultados como hechos indisputables (5).

Es necesario insistir que los modelos dependen de la calidad y precisi贸n de los datos introducidos y de que estos no evolucionen en el periodo modelado. Por lo tanto, los modelos precisan que los datos introducidos (input) sean comprobables y fehacientes: variables conocidas y contrastadas. Un ejemplo de la presunciones sin fundamento de los modelos lo tenemos con el que Ferguson (tambi茅n del Imperial College) present贸 en los albores de la pandemia y que anunciaban una cat谩strofe inminente que nunca se produjo ni se iba a producir (6). Las estimaciones que inclu铆a ese modelo para calcular la letalidad esperable en Europa se basaban en que el Gobierno de China censuraba el n煤mero real de fallecidos y que 茅stos duplicaban los declarados. No se trata de defender la credibilidad del Gobierno chino sino de ilustrar la subjetividad de las estimaciones sobre las que se construyen algunos modelos matem谩ticos. En este modelo sobre el n煤mero de vidas salvadas por la vacuna se asumi贸 como hecho algo tan altamente improbable como que la tasa de mortalidad por edad es la misma en todos los pa铆ses.

Se trata de un estudio que recurre a datos de variables que no han sido establecidas y/o que est谩n en discusi贸n e incluso a presunciones casi disparatadas. La gran mayor铆a de la estimaciones de la Covid19 no son s贸lidas y est谩n en continua evoluci贸n y se mantienen muchas incertidumbres. El modelo presentado refleja el promedio de gravedad y letalidad en el periodo inicial y se aplican para determinar la mortalidad si no se hubiera vacunado, pero la procedencia de esta publicaci贸n es altamente dudosa. Pensemos en la cuesti贸n importante de la dosis viral recibida y la v铆a por la que 茅sta se produce (inhalatoria o por mucosas). Todo indica que la evoluci贸n del paciente y en especial la probabilidad de cuadros graves est谩 relacionada con esta dosis y la v铆a. Pero la correlaci贸n entre dosis viral y evoluci贸n no est谩 establecida y puede ir variando en los pa铆ses inicialmente afectados y ser diferente en pa铆ses o regiones que inicialmente no estaban afectados. No se puede suponer que los contagios en esas fases y esos pa铆ses implican el mismo promedio de dosis viral. Sabemos que el promedio de la dosis viral recibida ha ido cambiando y disminuyendo en general. Adem谩s, los fallecimientos de los primeros meses, en un porcentaje alto, fueron debidos a contagios en residencias de ancianos y en servicios sanitarios, donde la probabilidad de dosis virales elevadas era m谩s alta. Una vez que esos lugares dejaron de jugar un papel tan decisivo en la mortalidad, muy probablemente estaba destinada a disminuir.

Estamos ante un modelo que se basa en estimaciones altamente cuestionables sobre aspectos que pueden cambiar con el paso del tiempo y explicar alternativamente la disminuci贸n de la mortalidad sin que el efecto de las vacunas sea tan determinante. La m谩s importante es que la inmunidad natural tras superar la infecci贸n eres un factor protector muy poderoso (7). Antes y durante la vacunaci贸n se produjo una enorme cantidad de casos que solo podemos estimar en base a estudios serol贸gicos. Es decir, las estimaciones de letalidad que tomaban como referencia las cifras del 2020, a帽o en el que las vacunas no estaban disponibles, para predecir las del 2021, se olvida de que era probable que las cifras de letalidad se modificaran independientemente de la vacuna por la inmunidad natural pero tambi茅n por otros factores. Es un fen贸meno reconocido que la letalidad del virus tiende a variar a lo largo del tiempo, no solamente por la evoluci贸n del propio virus, que tienden a predominar aquellas mutaciones con mayor capacidad de trasmisi贸n. La transmisibilidad del virus depende de diversos factores uno de ellos cuales es la menor virulencia, que hace que los infectados no sufran s铆ntomas que le limiten los contactos sociales en los que la trasmisi贸n ocurre. Por otro lado, en las infecciones a menudo nos encontramos que inicialmente los m谩s susceptibles y expuestos se infectan en primer lugar, y que la poblaci贸n m谩s vulnerable puede sufrir tasas de letalidad altas. Una vez que ese grupo ha sido afectado y se ha recuperado o ha fallecido, los nuevos contagios van a ser menos proclives a morir.

En la pizarra: “y aqu铆 ocurre un milagro”.

“Podr谩 ser m谩s expl铆cito al respecto?”

Finalmente, debemos comentar otra cuesti贸n (quedan otras en el tintero): el n煤mero de muertos que ha producido la Covid19. La cuesti贸n de diferenciar los muertos con Covid19 o muertos por Covid19 sigue sin estar resuelta (8). Por lo tanto, las estimaciones de este modelo se hacen sobre el exceso de mortalidad, no sobre las muertes declaradas como causadas por el SARS-CoV-2. Tomar como un hecho que el exceso de mortalidad refleja exclusivamente la letalidad del virus es otra presunci贸n interesada. El hecho de que en este verano se haya visto c贸mo el exceso de mortalidad por todas las causas aumentaba, mientras las hospitalizaciones y muertes por Covid disminu铆an, proporciona m谩s evidencia en ese sentido. El exceso de mortalidad no solo es el resultado directo de virus sino de otras circunstancias como son las propias medidas tomadas por los gobiernos, como ya es abiertamente reconocido. Hemos visto como la dureza de las medidas adoptadas y sus da帽os potenciales han variado a lo largo de la pandemia y en los pa铆ses m谩s golpeados han tendido a ser menos dr谩sticas durante el a帽o 2021, en qu茅 medida esa intervenci贸n ha modificado la mortalidad por todas las causas no est谩 establecido.

Por lo tanto, el estudio de Lancet solo es un instrumento para avalar y recomendar una estrategia vacunal que carece de an谩lisis coste-beneficio (9). Se basa en una comparaci贸n trucada de partida, ya que compara las muertes que se han producido con las que se hipot茅ticamente se hubieran producido si no se hubiera vacunado, pero no con las que hubieran tenido lugar si, por ejemplo, se hubiera realizado exclusivamente una vacunaci贸n de la poblaci贸n de alto riesgo. Ante todo eso, la primera pregunta es por qu茅 se recurre a un modelo matem谩tico para avalar la vacunaci贸n universal y no a ensayos cl铆nicos aleatorizados que permitieran establecer su efectividad y seguridad. Quiz谩s se deba a que se produjo un desmantelamiento de los ensayos cl铆nicos pivotales de la vacunas cuando la mortalidad en el grupo control y en el grupo vacunado no mostraba diferencias apreciables y cuando los efectos secundarios graves de especial inter茅s eran m谩s elevados en los que hab铆an recibido la vacuna. La FDA public贸 un informe en el que se describ铆a la mortalidad en los ensayos cl铆nicos de Pfizer y Moderna tras 6 meses de seguimiento. Se registraron 80 fallecimientos, de los que 42 ocurrieron en el grupo vacunado, 33 entre quienes recibieron placebo, y 5 defunciones en individuos que inicialmente recibieron placebo pero que, en un momento dado, se les vacun贸 (10 y 11). Por tanto, los datos de los ensayos cl铆nicos aleatorizados no parecen apoyar la idea de que las vacunas sean eficaces en la disminuci贸n de la mortalidad por cualquier causa, sino m谩s bien muestran indicios de lo contrario.

Si a esto se a帽ade que el seguimiento de los resultados de la vacunaci贸n y su an谩lisis coste-beneficio siguen pendientes de realizar, y que no se han puesto en marcha estudios de recogida activa de da帽os potenciales por las vacunas, hay suficientes razones para sospechar sin necesidad de ser especialmente paranoico. Creo que se ha optado por recurrir a modelos matem谩ticos (y no a estudios m谩s s贸lidos) para intentar defender una determinada pol铆tica. Se parte de qu茅 conclusiones se quieren alcanzar y se construyen modelos que las garanticen. Cuando los datos reales y estudios serios no apoyan la efectividad y seguridad de las vacunas, solo les quedan cubrir sus verg眉enzas con modelos matem谩ticos.

Queda la pregunta de por qu茅 Lancet ha publicado un estudio tan d茅bil con un t铆tulo tan contundente. Existe serias sospechas que una de las finalidades era proporcionar titulares y argumentos a los medios de comunicaci贸n del 鈥渞茅gimen鈥. Durante toda la pandemia hemos visto como era dif铆cil distinguir entre la propaganda y la literatura m茅dica. La mayor铆a de las revistas m茅dicas importantes, muchas de las cuales ten铆an ya una trayectoria no precisamente encomiable, han abandonado cualquier atisbo de integridad. Su selecci贸n de publicaciones y su l铆nea editorial han sido claramente sesgadas para amoldarse a la narrativa oficial de gobiernos, instituciones paragubernamentales y, por supuesto, las corporaciones farmac茅uticas. Lancet no ha sido una excepci贸n sino todo lo contrario. De hecho ha sido una revista escasamente cr铆tica con el papel de la industria farmac茅utica y su tendencia a adulterar la evidencia cient铆fica y manipular estudios en funci贸n de sus intereses econ贸micos. Se trata de un problema muy grave que ya fue denunciado por el editor de BMJ hace m谩s de 20 a帽os (12). Sucumbir a los conflictos de inter茅s desgraciadamente no es algo excepcional y pienso que Lancet tampoco est谩 a salvo de esa tentaci贸n. Como otras revistas m茅dicas, depende de la subvenci贸n directa o indirecta de las corporaciones farmac茅uticas, y en sus comit茅s editorial y de asesores encontramos personas que tambi茅n mantienen estrechos v铆nculos con empresas con intereses en el sector sanitario encabezadas por las grandes corporaciones de la 鈥淏ig Pharma鈥. No Debemos olvidar que tanto Lancet como el Imperial College, autor institucional del modelo que se comenta, est谩n financiados por la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, fundaci贸n que ha participado activamente en el desarrollo de las vacunas Covid19. Las revistas m茅dicas y las organizaciones m茅dicas corporativas y profesionales han ligado su estabilidad econ贸mica y su influencia al apoyo de la industria farmac茅utica desde hace tiempo, una tendencia creciente y que la pandemia ha servido para potenciar ya que los criterios seguidos en la l铆nea editorial se han relajado siempre en el sentido de favorecer la versi贸n oficial de los gobiernos. Por encima de la discusi贸n concreta sobre la gesti贸n de la pandemia es necesario poner sobre la mesa los peligros que representan la domesticaci贸n y captura de instituciones y organizaciones cient铆ficas y profesionales.

