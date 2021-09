–

En audiencia el 6 de Septiembre cay贸 el burdo montaje que desde la Fiscal铆a y desde el ej茅rcito se ven铆a adelantando contra Harold Ord贸帽ez Botero, reincorporado e incansable luchador social vallecaucano. En realidad, las pruebas de la parte acusadora, con la cual lo sindicaban de ser 鈥溍搒car鈥, comandante de la columna Ad谩n Izquierdo de las FARC-EP, no se sosten铆an ni por un segundo. Era un montaje a todas luces, parte de una persecuci贸n en contra de Harold por sus denuncias a la militarizaci贸n de las zonas rurales y los continuos abusos que ha sufrido la poblaci贸n a manos del Batall贸n Palac茅. Un acto m谩s de revanchismo en contra de los firmantes de la paz que se han mantenido firmes en sus convicciones y comprometidos con seguir luchando (sin armas) por los cambios sociales que las mayor铆as claman en las calles y campos de Colombia.

Hoy celebramos que se haya hecho justicia. Celebramos que la jueza del caso, Jenny Brand, haya obrado con independencia, pese a la enorme presi贸n que sobre ella puso el ej茅rcito, la Fiscal铆a y la polic铆a. No deja de ser preocupante que el Comandante de polic铆a, Jorge Luis Vargas, se creyera con derecho a 鈥渄ictar鈥 a la jueza la decisi贸n que deb铆a tomar, trat谩ndola como quien le da 贸rdenes a soldados en un batall贸n. El viernes 3 de Septiembre, cuando las audiencias todav铆a estaban en curso, el general sali贸 a decir que Harold ya estaba con 鈥渁seguramiento intramural鈥 y que esperaba 鈥渆l m谩ximo de condena鈥漑1]. Pese a este claro acto de presi贸n e intimidaci贸n, la jueza obr贸 en base a la evidencia abrumadora para resolver la libertad inmediata para Harold.

De la misma manera, debemos mencionar el triste papel que tuvo la prensa mediocre colombiana, que con una pereza que no sorprende, se limitaron (salvo la honrosa excepci贸n de Noticias Uno) a reproducir de manera servil los desprop贸sitos proferidos por el comandante Vargas. Sin revisar la copiosa evidencia a favor de Harold suministrada por la brillante defensa del abogado Elmer Monta帽a, lo daban por culpable en base a la evidencia fabricada por las fuerzas represivas, tan expertas en hacer falsos positivos. Esto demuestra que hace rato la prensa colombiana se ha convertido en una vulgar caja de resonancia de la ultraderecha paleol铆tica. Merecen ser demandados. Triste tambi茅n el rol del partido Comunes, que contribuy贸 al perfilamiento de Harold por llevar intrigas sectarias y mentiras malintencionadas a o铆dos del ej茅rcito y la fiscal铆a, plenamente conscientes de las consecuencias. Tambi茅n ellos tienen culpa en este montaje. Antes, las diferencias las solucionaba 鈥渆l camarada M谩user鈥; ahora, es la calumnia. A la fecha, no se han retractado.

El ej茅rcito, la polic铆a y la fiscal铆a deben andar rabones, como se dice, y eso mismo hace que la situaci贸n de Harold siga siendo preocupante y delicada. En un pa铆s normal, esta situaci贸n ya estar铆a aclarada y Harold podr铆a seguir con su vida normal como trabajador, estudiante y padre de familia. Pero en Colombia existen m煤ltiples mecanismos legales y extra-legales, para-legales, con los cuales seguir acosando, agrediendo y hasta asesinando, a las personas que las autoridades consideran molestas. 300 firmantes de la paz asesinados son testigos de lo que digo. Los entes de 鈥減rotecci贸n鈥 en Colombia no protegen, sino que representan una verdadera amenaza para la propia poblaci贸n: ah铆 est谩n alrededor de 7000 falsos positivos confirmados que lo demuestran.

Por eso no podemos bajar la vigilancia y tenemos que seguir rodeando con solidaridad a Harold para evitar nuevos ataques de una institucionalidad francamente criminal. Si algo qued贸 claro con este juicio es el enorme cari帽o de todos quienes rodean a Harold, un hombre rico en amigos y compa帽eros. Todos quienes lo conocen, como compa帽ero de trabajo, como compa帽ero de lucha, como familia, como amigos, salimos a defenderlo y a evitar que se ensuciara su nombre. Harold es una persona de convicciones claras, de transparencia a toda prueba, alguien que ha dado todo sin esperar nada a cambio (por eso a lo mejor no fue buen pol铆tico), un tipo honesto y, sobre todo, un hombre digno. No es ni un lame-suelas, ni un arrodillado, ni un arrepentido vergonzante, sino un luchador social, como 茅l mismo se defini贸 en la audiencia. La dignidad produce simpat铆a, los arrodillados solamente producen desprecio.

Celebremos pues la libertad, celebramos la ca铆da de este montaje, pero no perdamos la vigilancia. Harold, qu茅 alegr铆a tenerte de nuevo en la calle, para que sigas luchando, para que sigas trabajando por los derechos campesinos y por el bienestar del pueblo pobre, para que sigas elevando las banderas de la dignidad, para que sigas dando amor a tu familia y a todos quienes te rodean. Y, claro, para que el 13 de Septiembre puedas defender tu tesis de maestr铆a.

Jos茅 Antonio Guti茅rrez D.

8 de Septiembre, 2021

