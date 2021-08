El ge贸grafo David Harvey reedita el ensayo ‘Espacios del capitalismo global’ (Akal)

鈥淓l neoliberalismo ha fracasado en cuanto a estimular el crecimiento econ贸mico mundial鈥, afirma el ge贸grafo marxista David Harvey.

Se basa en los datos del Banco Mundial. La tasa de crecimiento per c谩pita del PIB mundial se situ贸 en torno al 3,5% anual en la d茅cada de 1960, y descendi贸 a un promedio del 2,4% en los a帽os 70; asimismo la tasa de crecimiento se redujo -a煤n en mayor medida- en las d茅cadas posteriores: incremento medio del 1,4% en los a帽os 80, del 1,1% en los 90 y sobre el 1% en la d茅cada de 2000. Sin embargo el neoliberalismo ha supuesto un gran triunfo en la restauraci贸n del poder de clase de las 茅lites dirigentes, subraya el te贸rico social brit谩nico.

Otro 鈥溍﹛ito鈥 neoliberal puede apreciarse en el aumento de las desigualdades. En el libro Espacios del capitalismo global. Hacia una teor铆a del desarrollo geogr谩fico desigual, reeditado por Akal en abril, Harvey se apoya en el an谩lisis de G茅rard Dum茅nil y Dominique L茅vy (Neo-Liberal Dynamics: A New Phase? 2004).

Respecto al 1% de la poblaci贸n m谩s rica de EEUU, escriben los dos economistas, 鈥渁ntes de la Segunda Guerra Mundial, esos hogares recib铆an alrededor del 16% de la renta total. Ese porcentaje cay贸 r谩pidamente durante la guerra y, en la d茅cada de 1960, se hab铆a reducido al 8%, una meseta que se mantuvo durante tres d茅cadas. A mediados de la d茅cada de 1980 se dispar贸 repentinamente, y para fines de siglo alcanz贸 el 15%. En cuanto a la riqueza total, la tendencia es en general id茅ntica (鈥)鈥.

David Harvey es profesor de Antropolog铆a y Geograf铆a en el Graduate Center de la City University of New York (CUNY) y director del Center of Place, Culture and Politics de la citada universidad. Considera, en Espacios del capitalismo global, que la restauraci贸n del poder de clase que implica el neoliberalismo puede observarse como un proceso continuado de 鈥渁cumulaci贸n por desposesi贸n鈥.

En este proceso se insertan las privatizaciones que, por ejemplo en el caso de India, seg煤n las investigaciones de la escritora y activista Arundhati Roy, han llevado a que la tierra, los bosques, el agua o el aire acaben en manos de empresas (鈥渦n proceso de despojo b谩rbaro a una escala que no tiene paralelo en la historia鈥).

Y tambi茅n se integra la llamada financiarizaci贸n, que se caracteriza por unas formas 鈥渆speculativas鈥 y 鈥渄epredadoras鈥, sostiene Harvey (el ge贸grafo econ贸mico Peter Dicken se帽ala en el libro Global Shift que las transacciones financieras en los mercados internacionales pasaron de 2.300 millones de d贸lares en 1983 a 130.000 millones en 2001).

Otro factor mencionado por David Harvey, en el contexto de la acumulaci贸n por desposesi贸n, es la 鈥渢rampa de la deuda鈥. Las crisis de la deuda, poco frecuentes en los a帽os 60 del siglo XX, proliferaron en las d茅cadas de 1980 y 1990, de manera que muy pocos pa铆ses del Sur estuvieron exentos. Ejemplos claros fueron la bancarrota y subsiguiente ajuste estructural en M茅xico (1994) o la crisis financiera de los pa铆ses asi谩ticos, en 1997-1998, con epicentro en Indonesia, Corea del Sur y Tailandia.

A la acumulaci贸n privada contribuyeron, adem谩s, las redistribuciones estatales en sentido contrario al de la 茅poca de hegemon铆a socialdem贸crata en Europa. El autor de Gu铆a de El Capital de Marx; Senderos del Mundo;o Marx, El capital y la locura de la raz贸n econ贸mica cita el ejemplo de la privatizaci贸n de la vivienda social en Gran Breta帽a, durante la presidencia de Thatcher (1979-1990), que precipit贸 la especulaci贸n y las tendencias gentrificadoras; o la privatizaci贸n de los ejidos en M茅xico, en los a帽os 90, con un fuerte impacto sobre la poblaci贸n campesina.

El ensayo de Akal aborda tambi茅n la diversidad en los movimientos de rechazo al neoliberalismo. Los movimientos obreros continuaron activos, pese a los ataques que sufrieron en los pa铆ses del Norte y que los debilit贸; en la d茅cada de los 80 cobraron vigor en Sud谩frica y Corea del Sur, con un potencial muy notable 鈥揹estacado por Harvey- en Indonesia y China. Formas muy diferentes a las tradicionales adquiri贸 la rebeli贸n zapatista, a partir de enero de 1994, que no trat贸 de conquistar el poder estatal. Muchas de las organizaciones de izquierda se reun铆an en el Foro Social Mundial.

La segunda parte del libro est谩 dedicada al desarrollo geogr谩fico desigual en el seno del capitalismo. Una de las ideas en las que insiste David Harvey es la inserci贸n material de los procesos sociales en la 鈥渢rama de la vida鈥. Es lo que ocurri贸 con la quiebra de la empresa Enron (finales de 2001) y la crisis energ茅tica en California, que se tradujo en restricciones y un incremento del precio de la electricidad que afect贸 a los usuarios.

El acad茅mico brit谩nico tambi茅n subraya 鈥渓os efectos de las crisis fiscales y las pol铆ticas de ajuste estructural en M茅xico, Argentina, Mozambique, Indonesia, Tailandia y Corea, que alteraron profundamente la vida cotidiana de casi toda la poblaci贸n en esos pa铆ses鈥.

Rechaza, por tanto, que pueda considerarse un 鈥渕undo de la vida鈥 aislado de las relaciones sociales capitalistas y la circulaci贸n del capital; asumir lo contrario supondr铆a, adem谩s, alejarse de las ense帽anzas de Marx sobre la investigaci贸n materialista hist贸rica. En este contexto, Harvey valora especialmente las aportaciones del soci贸logo Henri Lefebvre respecto a la transformaci贸n de la cotidianidad y de Gramsci sobre el 鈥渟entido com煤n鈥.

El ge贸grafo atribuye gran importancia -para el estudio del desarrollo geogr谩fico desigual- a los problemas planteados por el ecologismo; pero tambi茅n tienen relevancia factores como la productividad agr铆cola, la disponibilidad de petr贸leo, la reducci贸n en el coste y en el tiempo del transporte de mercanc铆as o la exportaci贸n de excedentes de capital y mano de obra.

En esencia, la acumulaci贸n por desposesi贸n 鈥揺n sus diferentes grados- contribuye al desarrollo geogr谩fico desigual y a que el sistema genere una apariencia de estabilidad. David Harvey cita el caso de 鈥渓a destrucci贸n en el siglo XIX de la industria textil artesanal india, muy desarrollada, para facilitar las exportaciones brit谩nicas baratas de tejidos de algod贸n鈥; o de la desindustrializaci贸n de numerosas regiones tradicionales en las d茅cadas de 1980 y 1990. Por otro lado se despliegan las diferentes potencias hegem贸nicas de acumulaci贸n, sean las ciudades-Estado italianas (Venecia y G茅nova), Pa铆ses Bajos, Gran Breta帽a o EEUU.

Pero el despojo de las poblaciones tambi茅n deriva hacia movimientos de resistencia. 鈥淟a lucha palestina por la restauraci贸n del derecho a la tierra y el agua es fundamental para comprender el conflicto de Oriente Pr贸ximo y se conecta con luchas geopol铆ticas m谩s amplias sobre la din谩mica de acumulaci贸n de capital dentro de la regi贸n鈥, escribe el autor de Espacios del capitalismo global.

Otra l铆nea de investigaci贸n observar铆a c贸mo el surgimiento de unos centros de acumulaci贸n de capital 鈥渆xitosos鈥, en los que se fabrican bienes de exportaci贸n global, pueden marcar los criterios de organizaci贸n tecnol贸gica, sindical y costes laborales en otras regiones del planeta; o incluso condicionar la desindustrializaci贸n de estas. El autor menciona el caso del Delta del R铆o de las Perlas, en el centro de Cant贸n (sur de China).

鈥淓l capitalismo supone un desarrollo geogr谩fico desigual鈥, sostiene David Harvey. El investigador public贸 en 2003 Paris, Capital of Modernity y unos a帽os antes, en 1982, The Limits to Capital. En las dos obras abordaba, desde una perspectiva marxista, la acumulaci贸n de capital en el espacio y el tiempo y, por otra parte, las transformaciones urban铆sticas en la capital francesa durante el II Imperio (1852-1870), lo que le permiti贸 ahondar en la comprensi贸n de la Comuna de 1871.

En el 煤ltimo apartado del libro, Harvey reflexiona en torno al 鈥渆spacio鈥漜omo palabra clave. 鈥淟a concepci贸n absoluta (del espacio) puede ser del todo adecuada para cuestiones de l铆mites de propiedad y determinaciones de fronteras, pero no me ayuda en absoluto respecto a la pregunta de qu茅 es la Plaza de Tiananmen, la Zona Cero de Manhattan o la Bas铆lica del Sacr茅 Coeur de Par铆s鈥, afirma. Por esta raz贸n, en su trabajo de ge贸grafo extiende el uso de esta categor铆a al espacio-tiempo absoluto, relativo y relacional.

