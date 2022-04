( 2 abril 2022, Pawo Wróbel )

¿Has oído de la Sequía Extrema en Nuevo León, y todo el norte de México?

¿Sabías que 15 compañías consumen 43 veces más agua que toda la población nuevolense junta?

Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, con sede en Monterrey, gasta más de 6’980’000’000 litros de agua al año. Eso es el equivalente al agua total que requieren para satisfacer sus necesidades de higiene y consumo (en 1 año, OMS), 1’994’285 personas, casi la misma cantidad que la combinación de la población de Querétaro y Monterrey.

Heineken, corporación neerlandesa dueña de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma (Tecate, Dos Equis, Cerveza Indio, Cerveza Carta Blanca, Sol Beer, Cerveza Bohemia, Cerveza Superior, Miller Lite, Coors Light, Strongbow, Amstel Malta) tiene plantas saqueadoras del agua en Monterrey, Nuevo León; Orizaba, Veracruz; Toluca, Estado de México; Guadalajara, Jalisco; Tecate, Baja California; Navojoa, Sonora, y Meoqui, Chihuahua.

Hoy es Monterrey, mañana será tu ciudad, a menos que les pongamos un hasta aquí a a todos esos ladrones, explotadores y destructores de la Vida y la Tierra.

El Agua es de los Pueblos, no de las empresas;

No es Sequía, es Saqueo.

#noessequiaessaqueo #ElAguaSeDefiende #Boycott #heineken #cervezatecate #CervezaDosEquis #cervezasol #CervezaCartaBlanca #cervezabohemia #cervezaindio