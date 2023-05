–

El pasado jueves 11 de mayo, una delegaci贸n de observadores sali贸 de diferentes puntos de Europa para seguir el proceso de elecciones presidenciales en Turqu铆a. El grupo procedente del Estado espa帽ol no pudo llevar a cabo dicha observaci贸n: nada m谩s comenzar su tarea en la jornada electoral, fueron retenidos durante largas horas en una comisar铆a, interrogados, y finalmente expulsados sin pruebas que justifiquen ninguna de estas acciones.

Hace a帽os que Turqu铆a vulnera los derechos humanos. En este caso ha dado un paso m谩s all谩, reteniendo sin motivo y maltratando a una delegaci贸n de observadores internacionales. Turqu铆a es un actor estrat茅gico en la regi贸n para la OTAN y Estados Unidos. Y por este 煤nico motivo se le est谩 permitiendo actuar con total impunidad.

Entrevistamos a Tino Brugos, miembro de la redacci贸n de Viento Sur, que participaba en dicha delegaci贸n como representante de la Confederaci贸n Intersindical.

-驴Por qu茅 eran importantes estas elecciones?

-De su resultado depender谩 la posibilidad de desplazar del poder a Tayip Erdogan, quien viene gobernando durante los 煤ltimos veinte a帽os, en medio de una deriva autoritaria. En este tiempo se ha consumado una reforma constitucional que ha permitido una concentraci贸n del poder en sus manos al asumir el poder legislativo y presidencial de la rep煤blica. Adem谩s, habr铆a que a帽adir un proceso creciente de islamizaci贸n de la sociedad al desmantelar algunos de los elementos laicos que caracterizaban a Turqu铆a desde la proclamaci贸n de la rep煤blica hace ahora un siglo.

En los 煤ltimos a帽os, el gobierno de Erdogan se ha caracterizado por su populismo, con un discurso antieuropeo que no le ha impedido seguir siendo un protegido de la OTAN. Turqu铆a sigue contando con el segundo ej茅rcito m谩s importante de la Alianza Atl谩ntica detr谩s del norteamericano.

El ejercicio del poder por parte de Erdogan es claramente autoritario y antidemocr谩tico siendo el activismo de los diferentes movimientos sociales uno de sus objetivos principales: mujeres, j贸venes, colectivos LGTBI y sindicatos. Pero quien m谩s padece esta pr谩ctica represiva es el movimiento kurdo.

Por un lado, contin煤a la situaci贸n de enfrentamiento armado con el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n), negando la posibilidad de cualquier v铆a de negociaci贸n que pueda conducir a una soluci贸n pol铆tica del conflicto. Por otra parte, justific谩ndose con el argumento de luchar contra la amenaza terrorista, Erdogan mantiene una pol铆tica represiva sistem谩tica contra el conjunto del movimiento nacionalista kurdo, al que acusa de connivencia con el PKK.

Las elecciones que se celebran este mes se han convertido en una posibilidad real para expulsar del poder a Erdogan. Para ello, se han generado amplias alianzas que tienen como objetivo principal evitar su perpetuaci贸n en el poder. Para las presidenciales, las izquierdas turca y kurda han optado por no presentar candidatura propia y apoyar la del CHP, tradicional partido laico y centralista, que se ha comprometido a buscar una soluci贸n en el marco parlamentario a las demandas del pueblo kurdo.

En lo referente a las legislativas, el gobierno de Erdogan ha procedido en los 煤ltimos meses a la ilegalizaci贸n del HDP (Partido Democr谩tico del Pueblo) e incautaci贸n de sus bienes al tiempo que mantiene en la c谩rcel a su l铆der, Salahatin Demirtas, haciendo caso omiso a las peticiones y denuncias procedentes de las instituciones judiciales europeas que reclaman su libertad. Los efectos terribles del 煤ltimo terremoto que asol贸 zonas de poblamiento kurdo, fundamentalmente, as铆 como la imposici贸n de un nuevo estado de excepci贸n tras el se铆smo no auguraban la celebraci贸n de unas elecciones limpias.

Tampoco ha servido de mucho ganar las elecciones para los ayuntamientos. A pesar del triunfo aplastante obtenido por el HDP en importantes localidades kurdas como Amed/ Diyarbakir, el gobierno de Erdogan ha desconocido este hecho, deponiendo a las autoridades, leg铆timamente elegidas, sustituy茅ndolas por gestores dominadas por su propio partido, el AKP. La misma suerte han corrido un total de 60 municipios, mayoritariamente grandes ciudades.

-驴Qu茅 finalidad ten铆a la delegaci贸n de observadores que parti贸 a Turqu铆a?

鈥 El objetivo era desarrollar una pol铆tica de observaci贸n y verificaci贸n del proceso electoral. Observar el desarrollo del proceso electoral, denunciar posibles intimidaciones o adulteraciones de resultados. Desde la Confederaci贸n Intersindical nos comprometimos con el Partido Democr谩tico de los Pueblos. Ellos hicieron una invitaci贸n a todos los amigos y amigas europeos, porque sab铆an lo importante que era contar con observadores internacionales en el proceso electoral.

-驴C贸mo fue tu llegada all铆?

-Suspendieron el vuelo a la ciudad a la que yo iba (Siirt) cuando estamos en la sala de embarque, con el billete en la mano, sin dar ning煤n tipo de explicaci贸n. Sal铆a el jueves y llegu茅 a Ankara al d铆a siguiente, viernes por la ma帽ana, que no hab铆a dormido en toda la noche. Yo llego a Ankara a las tres de la madrugada y se supon铆a que a las siete tengo que coger un vuelo para ir a Kurdist谩n. Bien, pues de repente ese vuelo queda cancelado. Y yo pienso que qu茅 pinto yo en Ankara. Entonces decido que yo tengo que ir y llegar a mi destino. Finalmente me ofrecen volar hasta Sirnak. Esto se encuentra al lado de la frontera con Irak, cerca de Cizre, que es una localidad con mucha insurgencia kurda y por lo tanto con mucho ej茅rcito, con mucha polic铆a, en fin. Y desde Cizre localizo a un taxista que me acerca 200 kil贸metros m谩s al norte hasta Siirt, que era en realidad el destino m铆o. Toda esta zona, que es la frontera con Irak, es el territorio m谩s militarizado. Bueno, dos controles de la Gendarmer铆a y uno militar. Pero logr茅 llegar a Siirt, que era el objetivo. Vale, bien, hasta ah铆.

-Y ah铆 pudisteis empezar con vuestra tarea.

-Los diez espa帽oles que 铆bamos nos dividimos en cinco grupos de dos personas acompa帽ados de dos abogados kurdos para poder visitar colegios electorales y para poder notificar las cosas que fu茅ramos viendo en cada una de las visitas que hici茅ramos. Pudimos visitar los dos primeros, situados en aldeas peque帽as de monta帽a de un distrito de la provincia de Siirt. En la segunda ya nos miraron mal; en la tercera, nos ten铆an localizados. Nosotros, como observadores, quer铆amos ver el contexto en el que se desarrollaban aquellas elecciones. El contexto era que en los distritos, en los colegios electorales, hay un despliegue de paramilitares que est谩n armados y uniformados, o de miembros del Ej茅rcito que van armados con ametralladoras.Y ese es un contexto de intimidaci贸n. Teniendo en cuenta que, en estas primeras aldeas que est谩bamos visitando, toda la gente joven march贸 como consecuencia de la guerra. Est谩n medio despobladas. Queda gente anciana temerosa de que vuelva el conflicto. Si hay alguien que protesta, van los militares que est谩n controlando ese colegio electoral, por ejemplo. Eso es lo que nosotros quer铆amos ver, quer铆amos documentar. Y, bueno, pues de todo eso se deduce que las condiciones en las que se celebran esas elecciones no son unas homologables a lo que entendemos por democracia. No pudimos seguir nuestra tarea porque a la tercera ya nos dijeron 鈥渢en茅is que identificaros, van a venir unos miembros del Ej茅rcito a identificaros鈥. El ret茅n militar lleg贸, nos identific贸, y dijo que no pod铆amos estar all铆. Est谩bamos cuatro personas, dos abogados y los dos miembros de la delegaci贸n que correspond铆a a ese equipo. Nos piden ir a declarar a la comisar铆a de Siirt, lo que significaba deshacer los 30 o 40 kil贸metros que hab铆a desde el lugar donde est谩bamos. Ellos en realidad lo que ten铆an previsto era sacarnos de la zona para que no pudiese documentar nada.

En la comisar铆a me acusan de que me estoy metiendo en actividades pol铆ticas que suponen infringir la ley electoral turca. Pregunto qu茅 actividad es esa y me dicen: 鈥淯sted ha colocado un tuit鈥.

Y yo record茅 que efectivamente hab铆a colocado un tuit. Lo que digo ah铆 es que France 2 plantea que 鈥渟e incorporan al bloque electoral varios millones de j贸venes que ejercen el voto por primera vez,eso puede suponer un cambio en los resultados electorales鈥. La proporci贸n de ese bloque en la provincia de Siirt ser铆an 35.000 votos nuevos. En Siirt hay tres diputados, el HDP tiene dos, podr铆an llegar a ganar los tres diputados de la provincia para ellos, y lo celebran as铆. A帽ad铆 unas im谩genes de la fiesta del acto pol铆tico de cierre de campa帽a al que nos hab铆an invitado. Entonces dicen que eso es infringir la ley electoral turca. Yo digo que no lo sab铆a y si pueden perdonarme. Y me dicen 鈥淣o, no, no, no, no, esto es un acto grave y usted va a ser denunciado鈥. O sea, en una comunidad o en el Estado de Turqu铆a, donde hay una ruptura cultural tremenda entre lo que es la lengua turca y el castellano, un tuit que est谩 escrito en castellano que dice eso.Yo no s茅 cu谩nta gente puede leerlo. Creo que cero personas de Siirt van a saber castellano, pero, aunque hubiera cinco, no s茅 si ese tuit puede modificar la intenci贸n de voto de un ciudadano turco, entre otras cosas porque no son menores de edad. Simplemente necesitaban un pretexto para impedir que llev谩ramos a cabo nuestra tarea de observaci贸n. Me tuvieron retenido, o sea, lo que es una detenci贸n ilegal, hasta las nueve de la noche. Me llevan al hotel y a la media hora llega un despliegue policial y dicen que tengo que ir de nuevo a comisar铆a a volver a declarar. Hab铆amos creado un grupo de Telegram entre los que estamos all铆 y a trav茅s de este grupo vemos que van deteniendo a m谩s compa帽eros a lo largo de la noche. Y all铆 en comisar铆a nos dicen que nos pueden acusar de colaboraci贸n con el terrorismo. A partir de ah铆 te asustas. Nos dicen que tenemos que declarar. Pero no hab铆a una acusaci贸n oficial. Y as铆 el grupo en bloque se niega a declarar y tomar huellas porque no hab铆an cometido ning煤n delito. El problema es que a m铆 ya me hab铆an tomado fotos y huellas en Inmigraci贸n en las horas previas de retenci贸n.

Finalmente, lleg贸 el gobernador jefe de la polic铆a de la provincia y nos dice que nos tenemos que marchar ya del pa铆s. Decimos que si nos quieren echar nos tienen que deportar. Pero con amenazas de emprender acciones legales por colaboraci贸n con el terrorismo nos obligan a sacar un billete para marcharnos. Todo esto con un tono cada vez m谩s agresivo.

Pero el problema no es solo este maltrato arbitrario que tuvieron con nosotros, sino c贸mo trataron al ch贸fer que nos hab铆a acompa帽ado, al que tuvieron retenido largas horas. O a los abogados.

-Y al final se salieron con la suya鈥

-S铆, pero no solo porque no pudi茅ramos realizar la tarea de observadores, sino porque coges miedo, y 茅se es el objetivo. Porque si ellos consiguen que cualquier internacionalista solidario, yo en este caso, como representante de una organizaci贸n sindical, pase miedo, puede que no vuelva nadie m谩s de mi organizaci贸n sindical a pasar miedo a Turqu铆a.

Entre 1945 y 1965, que es cuando empieza el movimiento kurdo, el Kurdist谩n fue un territorio cerrado a todos los extranjeros y de lo que se trata es de que, aunque oficialmente eso hoy no existe, en la pr谩ctica no haya visitantes extranjeros en Kurdist谩n para poder mantener el control pol铆tico que tienen en una zona donde mayoritariamente han elegido diputados kurdos. Se trata de que tengan la sensaci贸n de aislamiento, de que la gente se sienta sola.

-驴Qu茅 crees que puede pasar ahora en las elecciones?

-Ahora mismo, la segunda vuelta va a polarizar el pa铆s entre pro y contra Erdogan. Es posible que si se juntan votos de restos marginales de grupos de extrema derecha en apoyo a Erdogan (no olvidemos que la extrema derecha son muy nacionalistas turcos), pueda volver a ganar. Ahora bien, vamos a ver qu茅 es lo que ocurre, porque yo ahora no s茅 decirte cu谩nto volumen hubo de abstenci贸n. Por ejemplo, cu谩nta gente desplazada al oeste de Turqu铆a ha intentado volver a sus localidades a votar y no han podido porque las l铆neas de autobuses funcionaban mal, o porque suspendieron los vuelos, como ocurri贸 con el m铆o al llegar. Ahora empiezas a entender por qu茅 desaparec铆an vuelos. Porque all铆 hay millones de personas desplazadas por la guerra y por el terremoto. Que fue en las 谩reas kurdas. Yo no s茅 si se puede hacer un c谩lculo de cu谩nta gente quer铆a haber votado y no pudo. No s茅 cu谩nta gente va a poder votar el 28.

En las elecciones legislativas se pudo organizar la Alianza de la Izquierda Verde, donde est谩 la izquierda turca, donde est谩 todo el movimiento kurdo, Son gente que ha incorporado a todo el movimiento social ecologista, feminista. Las listas son paritarias. Y pudieron entrar como grupo parlamentario, lo que es important铆simo porque eso significa que en los pr贸ximos cuatro a帽os no han podido acallar la voz de los kurdos. Van a seguir estando en el Parlamento. Aunque el presidente del grupo parlamentario anterior est谩 desde hace tres a帽os en la c谩rcel. Le acusaron de terrorismo y est谩 en la c谩rcel desde entonces. Eso va a continuar funcionando y existiendo as铆. En Turqu铆a, desde el a帽o 90 que empiezan las elecciones, hay un partido kurdo, el EB, lo ilegalizan; un segundo partido, lo ilegalizan; un tercer partido, lo ilegalizan. Cada vez que hay un partido kurdo que triunfa lo ilegalizan y el siguiente mantiene el triunfo. Y esta vez ha sido as铆.

-驴Crees que va a haber alguna reacci贸n del Estado espa帽ol y de otras instituciones ante la detenci贸n ilegal y el maltrato llevado a cabo con el equipo de observadores por parte de Turqu铆a?

-Hay ya una primera declaraci贸n del Gobierno espa帽ol. Yo creo que es la m谩s importante. Se cita y se traslada el malestar por haber retenido y expulsado sin dar ning煤n tipo de explicaci贸n legal de Turqu铆a a ciudadanos y ciudadanas del Estado espa帽ol. Pero el gobierno turco est谩 acostumbrado a eso. O sea, no pasar谩 nada. Yo personalmente lo que he pedido a la gente que estaba all铆 del 谩mbito parlamentario es la necesidad de hacer un intergrupo, como m铆nimo entre gente de Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, que permita hacer un seguimiento, por as铆 decirlo, transversal, de lo que ocurre en Turqu铆a y tomar iniciativas comunes para llevar al Gobierno o al Congreso espa帽ol referido a la actitud de Turqu铆a. Ante el tema de derechos democr谩ticos, ante el tema de la ciudadan铆a kurda, ante el intervencionismo en Siria鈥 No se nos olvide que Turqu铆a aprovech贸 la guerra de Siria para ocupar territorio kurdo en el norte de Siria. Todo esto se ha permitido porque Turqu铆a es un factor estrat茅gico para la OTAN y para los Estados Unidos en la regi贸n.

Y hay que hacer un seguimiento porque se cometen much铆simas arbitrariedades. Turqu铆a puede cometer todas las barbaridades y arbitrariedades del mundo que se nos puedan ocurrir, y como es el aliado estrat茅gico de la zona, pues se le va a tolerar.

Y nosotros, por nuestra parte, lo que entendemos es que el movimiento kurdo en estos momentos representa en Oriente Medio la 煤nica esperanza laica, feminista y ecologista. Pero de verdad, porque forma parte de la pr谩ctica y forma parte del programa en un contexto en el que lo 煤nico que hay en Israel, en Siria, en cualquier lado, son integrismos religiosos de las religiones que queramos, pero actitudes integristas basadas en la religi贸n. El movimiento kurdo es un movimiento laico, el 煤nico que queda de masas.

FUENTE: María Gómez Garrido / Viento Sur

