June 15, 2021

Por la duración de las actuaciones, la mayoría solamente se pueden realizar en periodo no lectivo estival, quedando solo este verano y el del próximo año antes de que expire el Acuerdo. Para la realización de una actuación son necesarios varios meses para todo el proceso de licitación, contratación y obtención de los permisos pertinentes para su realización. Antes de fin de este año debería estar inventariada la totalidad de infraestructuras educativas con amianto e iniciados los trámites para poder ejecutar en verano del 2022 todas las obras pendientes. Es necesaria una actitud decidida por parte de la Consejería, a la que llevamos cinco años pidiendo un inventario. A este ritmo, no se podrá cumplir lo acordado en un asunto tan delicado como éste. Que a estas alturas no esté ni siquiera previsto el gasto de más del 50% del presupuesto, después de 5 años en vigor de un acuerdo al que le queda un año y medio, deja a las claras la prioridad que le ha dado la Consejería a este tema.

Desde la Federación Andaluza de Enseñanza de CGT, pedimos la implicación de la comunidad educativa de los centros que tienen amianto en la actualidad para movilizarse y exigir que se programe y ejecute la retirada, a más tardar en el verano del 2022, de la totalidad de las infraestructuras educativas afectadas de Andalucía.