July 24, 2021

Hoy 21/07 alrededor del mediod铆a, la querida compa帽era Paola Avila me comunico sobre el fallecimiento del amigo Jacinto Barrera Bassols.

Aprovecho estas l铆neas para externar mis sinceras condolencias para sus seres cercanos.

Mi intenci贸n con este texto es dejar constancia de como conoc铆 a Jacinto y a manera de un homenaje sin idealizar y sin veladoras.

Corr铆a el mes de septiembre del a帽o 2004, fecha en el que un pu帽ado de personas nucleadxs en el Centro Social Libertario-Ricardo Flores Mag贸n, (local del colectivo aut贸nomo magonista, C.A.M.A) nos dimos a la tarea de convocar-organizar lo que ser铆a la 7陋. sesi贸n de las Jornadas Magonistas (eventos iniciados en el a帽o 1994). En este mismo a帽o, pero en el mes de junio, Jacinto junto con Daniel Flores Mag贸n, presentaron en el Palacio del Arzobispado la ponencia, Ni dios, Ni estado: Regeneraci贸n y la Prensa Magonista, esto me dio motivo para buscar a Jacinto y cuestionar sobre estos actos oficiales-acad茅micos, alejados del pueblo y de los anarquistas, as铆 que lo invit茅 a participar con la misma ponencia a estas Jornadas Magonistas, cosa que acept贸 gustosamente, pero cambiando el tema, pues en ese tiempo ten铆a poco de comenzar su proyecto denominado Regeneraci贸n Digital, que nos present贸 en dichas jornadas un 30 de noviembre; una tarea ambiciosa que dio resultados hasta noviembre pero del 2007, pues se anunci贸 en algunos medios acad茅micos la salida de un CD con la totalidad del peri贸dico Regeneraci贸n digitalizado, pero sin fecha de comercializaci贸n.

Jacinto me comunic贸: Estimado, la edici贸n ya est谩 en manos de la burocracia, puedes imaginarte que la fecha (de que se comenzara a vender) es un misterio. En cuanto se realice el misterio con gusto te informar茅.[i]

A principios del siguiente a帽o, un d铆a me llam贸 por tel茅fono la querida Paola Avila, (quien fuese colaboradora en este proyecto con Jacinto y a quien tambi茅n tuve el gusto de conocer en la misma fecha de las jornadas) y para sorpresa m铆a, me dijo, 鈥淵a tenemos el CD, tengo una copia para ti, 驴cu谩ndo nos vemos?鈥 una vez acordado el d铆a y hora, Paola me entrego el disco e indic谩ndome lo mismo que nos dijo Jacinto cuando la presentaci贸n del proyecto, 鈥渓o pueden piratear y mover libremente con la banda que le interese鈥 ni tardos, lo hicimos para que no solo se vendiera oficialmente en las tiendas del INAH o EDUCAL, sino pirata pa麓la banda, a un m贸dico precio, solo el cobro del costo del disco. Esta decisi贸n se suscit贸 porque como ya hab铆a mencionado, primero yo le cuestion茅 que este tipo de investigaciones solo quedara en el mundo oficial-acad茅mico, cr铆tica que se extern贸 durante su presentaci贸n en las jornadas y que Jacinto tomo a bien, pues en acuerdo con nosotrxs, nos dijo, que prefer铆a que sus trabajos llegaran a los verdaderos interesadxs y no se quedara solo como una investigaci贸n meramente acad茅mica. Lo mejor estar铆a por venir, porque despu茅s el CD dejar铆a de estar a la venta, para estar disponible libremente desde un sitio web en el que comenzaron a trabajar en mediados del 2007 y es a principios de enero del 2008 que se inaugur贸 este sitio llamado archivomagon.net

En la 3er Feria del Libro y Publicaciones Libertarias del 2008, Jacinto present贸 de nuevo Regeneraci贸n Digitalizado, pero est谩 vez como proyecto concluido y no como la idea que nos mostr贸 en 2004, Jacinto colaborar铆a desde entonces en presentaciones, foros, jornadas, etc., con diferentes grupos libertarios.

En 2010 del 7 al 11 de junio, Jacinto organiz贸 un coloquio internacional denominado Migraci贸n y Revoluci贸n a trav茅s de la Direcci贸n de Estudios Hist贸ricos del Instituto Nacional de Antropolog铆a e Historia. Cosa que vi con malos ojos, porque una vez m谩s algunos de los participantes de dicho coloquio que ya conoc铆a con anterioridad, se asum铆an como libertarios, como Pietro Ferrua o el gran amigo David Doillon (a quien conoc铆 por ah铆 del a帽o 2000), incluso el comunista Jhon M. Hart (con qui茅n ya manten铆a comunicaci贸n desde hace tiempo de manera epistolar), as铆 que le comunique a Jacinto que, aprovechando el viaje de estos compas (obviamente pagado por la instancia antes citada), los contactar铆a para realizar lo que se llam贸 Segunda Jornada de Luchas Libertarias de ayer y hoy, Jacinto me indic贸: 鈥n cuanto a los compas que vienen al Coloquio, la verdad es que no puedo contestarte por ellos. Yo creo que la invitaci贸n les corresponde a ustedes y no creo que ser铆a prudente que yo interviniera en el asunto. Lo que har茅 es enviarte en estos d铆as el programa del coloquio para que te ayude a hacerles una propuesta[ii], esta segunda jornada se realiz贸 el 11 y 12 de junio y aunque invitamos a la mayor铆a de los participantes del Coloquio, solo confirmaron los ya mencionados: Pietro Ferr煤a y David Doillon, as铆 como el amigo Alfonso Tor煤a (con qui茅n ya hab铆amos presentado con anterioridad sus obras: El Magonismo en Sonora y Las Rebeliones Yaquis en Sonora en el 2005), el mismo Jacinto y Jhon M. Hart (qui茅n anteriormente me hab铆a puesto en contacto con Lina Devito, quien nos present贸 en octubre del 2009 su proyecto de investigaci贸n sobre lxs Moncaleano), esta jornada fue videograbada por un grupo llamado Cronopios de lo que era La Ke Huelga Radio.

Aqu铆 entre nos, tambi茅n me interesaba mucho que Jane-Dale Lloyd participar谩 o me hiciera caso, pues seg煤n un par de compa帽eros de la federaci贸n anarquista de los 70s, (Fernando y Victor) me hab铆an preguntado que si conoc铆a a Jane, pues a ella la conocieron cuando lleg贸 a M茅xico, jovencita como estudiante interesada en el magonismo y que se vincul贸 con la FAM, sobre todo con un par de elementos, Margarito Jim茅nez y Efr茅n Castrej贸n, de quienes dijeron estos compas, Jane se qued贸 con sus archivos, que le sirvi贸 para sus investigaciones y pues la idea era que Jane nos confirmar谩 esto y saber si pod铆amos acceder a dichos archivos, pero para mala fortuna, Jane nunca me hizo caso.[iii] En la actualidad, Jane es responsable de la materia de Historia en la Universidad Iberoamericana, lo comento por si alguien quiere molestarla para sacarle la sopa.

Notar谩n que, si yo criticaba el mundo acad茅mico, invit谩bamos a lxs acad茅micxs a los eventos anarco-culturales, 驴una contradicci贸n? As铆 es, reclamo que me hicieron los elementos del entonces primer colectivo Hormiga Libertaria, pues no solo participaron los antes mencionadxs, sino muchxs m谩s, y aqu铆 quiero dejar constancia de mi intenci贸n, que en ese tiempo no hab铆a investigadores anarquistas, sino solo historiadores, y lo que deseaba al invitar (ingenuamente) a estos historiadores era enfocado en dos v铆as, la primera era saber si estos eran compa帽erxs o por lo menos simpatizantes y comprometerlos a solidarizarse o colaborar con los anarquistas, y la segunda, motivar a los entonces j贸venes compa帽erxs estudiantes que se anarquizaron tras la huelga de la UNAM del 99-2000, a que fuesen los propios anarquistas a que recuperaran la memoria hist贸rica de nuestrxs antecesores, considerando siempre uno de los factores fundamentales del anarquismo, el ser autodidactas.

As铆 que el primer invitado y simpatizante fue Jacinto Barrera, coincidiendo con el reci茅n abierto local del C.A.M.A, Centro Social Libertario 鈥 Ricardo Flores Mag贸n, donde se realizaron infinidad de eventos promotores de la memoria libertaria.

La 煤ltima vez que vi a Jacinto personalmente fue en junio del 2016, cuando el amigo Walter Dom铆nguez present贸 su documental Weaving The Past: Journey of Discovery en M茅xico y la 煤ltima comunicaci贸n virtual con 茅l fue hace un par de a帽os por una consulta que le hice sobre el caso Villavicencio del que escribi贸 un libro en 1997, en estos dos encuentros, discutimos acaloradamente, pues ten铆amos opiniones distanciadas de algunos temas hist贸ricos y de algunas acciones, de estas, menciono dos: su participaci贸n en el Foro Alicia en las jornadas Magonistas del 23 de noviembre del 2010 porque estar铆a sentado al lado de quien es hoy el vocero de la Prejidenjia, Jes煤s Ram铆rez Cuevas, motivo por el cu谩l realizamos una protesta llamada Regeneraci贸n Usurpado y, por su colaboraci贸n en aquella campa帽a de finales de 2013 denominada El Anarquismo no es un Delito,[iv] pero las discusiones siempre con cordialidad.

Hasta donde s茅 por la compa帽era Paola, Jacinto se enfrentaba a problemas del coraz贸n y de artritis desde hace unos a帽os, finalmente quien se lo llev贸 fue el COVID.

Carlos (Anemias)

Julio de 2021

[i] E-mail del 19-nov-2007.

[ii] E-mail del 11-mayo-2010

[iii] Varios a帽os despu茅s, cuando M贸nica Alcayaga present贸 el sitio web https://www.libradorivera.com, intent茅 de nuevo contactar con Jane, v铆a M贸nica, pues entonces supe que son amigas, pero tampoco tuve suerte.

[iv] Est谩 de m谩s explicar que el anarquismo y los anarquistas existimos, somos antisistema y no es un intangible de conmemorar rom谩nticamente o una pieza de museo o de la historia, como han hecho creer algunxs de estxs investigadores que participaron en diferentes momentos en el CSL-RFM, como Margarita Carb贸, Anna Ribera, Clara Lida, entre otrxs.