De parte de SAS Madrid December 14, 2021 93 puntos de vista

“Hay que incrementar la financiación de la Sanidad Pública”. Juan Abarca, presidente de HM Hospitales y de la Fundación Idis (patronal de la sanidad privada), defiende la necesidad de dedicar más recursos al sistema público. Así lo señala en una publicación en su Linkedin a raíz de la oferta de una compañía de comunicación con un seguro médico que no incluye ni la hospitalización ni urgencias.

“Una empresa operadora de comunicación ha sacado al mercado un seguro para complementar la cobertura pública y acceder a los beneficios de la sanidad privada para toda la familia por 20 euros al mes!! Si no eres de la operadora por 24,50”. Así arranca el texto titulado ‘El principio del fin del Estado de Bienestar’. Según expone Abarca, “el seguro permite consultas presenciales ilimitadas, asistencia odontológica básica y servicios de telemedicina y expresamente dice que ‘no incluye los servicios de urgencias y hospitalización al considerarse que están bien cubiertos por la Sanidad Pública’… ya claro…. Obviamente por ese precio poco se puede ofertar”.

Para el máximo responsable de la sanidad privada “el problema o la culpa no la tiene ni la operadora, ni la aseguradora que le da la cobertura”. En su opinión, “ellos sólo atienden una demanda que tiene la sociedad y menos mal que lo hacen… El problema es la falta de accesibilidad del servicio público y el poco compromiso y la falta de sensibilidad real por parte de nuestros gobernantes para arreglar la situación que cada vez va a más”.

“Y la solución no puede estar en la sanidad privada”, afirma el presidente de HM Hospitales y la Fundación Idis, que destaca que “tal y como tenemos concebido nuestro sistema de Salud, la sanidad privada está para complementar, ayudar al sector público en lo que haga falta y sobre todo dar una asistencia sanitaria más personalizada a aquel que quiere pagar un suplemento por su Salud”. “No puede ser la solución para que la gente acceda a los servicios básicos de Salud porque no estamos concebidos para eso y, sobre todo, por ahora no tenemos capacidad para absorberlos sin que nos colapsemos también”.

“Obviamente, si la demanda aumenta nos iremos adaptando, pero esto acabará con nuestro sistema sanitario público hecho unos zorros y nosotros alienados. Hay que tomar consciencia de una vez de que la situación está mucho peor de lo que nos pensamos”, advierte Abarca.

Ante esto, continúa, “hay que incrementar la financiación de la Sanidad Pública”. “Hacerla más eficiente introduciendo modelos de gestión empresarial (modelos de gestión pública si es lo que se prefiere o privada), potenciar la atención primaria, normalizar la existencia del sector privado y formalizar la continuidad asistencial entre la sanidad pública y privada entre otras cosas… pero hay que hacerlo ya!”, reclama.

Juan Abarca considera que “este no es el camino, al revés, es el reflejo del fin del principio de nuestro Estado de Bienestar”, ya que cree que “hay que mejorar sí o sí la asistencia sanitaria pública normalizando la existencia de la sanidad privada y contando con ella de forma programada y estable si hace falta”.

Seguro médico por menos de 20 euros

Las palabras de este responsable sanitario se producen apenas unos días después de que Yoigo haya anunciado un nuevo seguro, ‘Salud Pack Familiar’, en alianza con DKW Seguros, que permite incluir hasta ocho miembros de una familia en una única cuota mensual de solo 19,90 euros por familia para clientes (24,90 euros/mes para no clientes).

Una póliza que incluye “amplia cobertura médica ambulatoria y dental”, pero no los servicios de hospitalización y de urgencias, “servicios bien resueltos en la sanidad pública”, según detalla la oferta. Tampoco pruebas diagnósticas y otras especialidades, para las que “el cliente tendrá a su disposición precios preferentes para realizarlos sin esperas”.

Este tipo de servicios también los ofrecen otras operadoras de comunicaciones, como Telefónica.

