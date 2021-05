–

Ayer 13 de mayo falleci贸 Alberto Piccinini, dirigente hist贸rico de los metal煤rgicos de Villa Constituci贸n. Compartimos las palabras de despedida del soci贸logo e investigador del CONICET Agust铆n Santella.



Pichi hab铆a comenzado su participaci贸n sindical en ACINDAR hacia fines de los 60, y desde entonces se desarroll贸 como dirigente hasta nuestros d铆as. Fue el referente principal del Villazo, la gran movilizaci贸n del pueblo villense de marzo de 1974. Como resultado victorioso, la burocracia de Lorenzo Miguel tuvo que aceptar la celebraci贸n de elecciones sin impedimentos en la Seccional. En noviembre gana c贸modamente la Lista Marr贸n, encabezada por Pichi como candidato a secretario general de la seccional, representando un frente de obreros clasistas y combativos de las f谩bricas metal煤rgicas de Villa. Sin embargo, ni la UOM ni el gobierno nacional (entonces encarado por Isabelita y L贸pez Rega) lo dejar谩n desempe帽arse m谩s de algunos pocos meses. Juntos con ACINDAR, llevaron adelante una de las represiones m谩s salvajes, respondida por una larga huelga de resistencia y participaci贸n popular de dos meses, entre marzo y mayo de 1975. Por este motivo, Pichi estuvo en prisi贸n hasta su liberaci贸n en 1981.

En 1982, en ocasi贸n de un llamado a paro nacional de la CGT, Alberto convoc贸 a los obreros de ACINDAR a adherirse, con la presencia de su persona, sin mandato alguno. Simplemente, se subi贸 a un colectivo que llevaba a los operarios para convencerlos de no entrar a f谩brica. La seccional de la UOM no adher铆a. La historia cuenta que cuando uno de los obreros m谩s viejos lo reconoci贸 al Pichi, lo hizo saber a sus compa帽eros, m谩s j贸venes, quienes no lo conoc铆an de cara pero si quien era y lo que significaba, al punto de sumarse al paro. Comienza as铆 otra etapa de Pichi al frente de una nueva movilizaci贸n.

Durante los a帽os de la dictadura, a pesar de la enorme represi贸n, con decenas de detenidos, asesinados y desaparecidos, se conservaba la memoria del Villazo y aquella generaci贸n. En la siguiente elecci贸n en la seccional, la Lista Marr贸n volvi贸 a ganar otra vez en contra de la lista del oficialismo de la burocracia de la UOM. Esta vez con m谩s diferencia a su favor que en 1974.

Desde entonces el grupo hist贸rico de la marr贸n continuar谩 al frente del sindicato hasta hace poco, incluso con divisiones en los a帽os 2000 entre ellos. Pichi mismo vuelve a ser secretario general, luego de varios per铆odos sin mandato sindical, en 2008 al frente de la Lista Roja. La UOM de Villa es una de las organizaciones sindicales m谩s democr谩ticas en el sector industrial, resultado del legado clasista, combativo y democr谩tico del Villazo.

Pichi se nos va f铆sicamente, pero queda su memoria, su lucha, como experiencia para las nuevas generaciones.