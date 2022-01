–

Varias expertas y expertos analizan en un coloquio organizado por el Instituto de las Mujeres los l铆mites 茅ticos en el dise帽o y uso de algoritmos.

Los algoritmos no van a solucionar las injusticias y las discriminaciones. Es una de las principales conclusiones extra铆das del seminario Justicia Algor铆tmica en clave de g茅nero, organizado por el Instituto de las Mujeres. 鈥淣o se puede reducir la complejidad humana, y estamos implantando algoritmos muy sencillos para 谩mbitos muy complejos. No se puede usar el mismo sistema algor铆tmico para medir la eficiencia de los empleados en un s煤per, que en un juzgado o en un colegio. La complejidad que vemos los humanos es ciencia ficci贸n para la Inteligencia Artificial. Si no intervenimos seguir谩n pagando los de siempre鈥, resume la doctora en Pol铆ticas Tecnol贸gicas Gemma Gald贸n, presidenta de la Fundaci贸n 脡ticas.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acaba de pedir el establecimiento urgente de una moratoria en la venta y el uso de los sistemas de Inteligencia Artificial. E, incluso, ha solicitado la prohibici贸n directa cuando esta tecnolog铆a no cumpla con las normas internacionales. 鈥淟a inteligencia artificial puede ser una fuerza para el bien, que ayude a las sociedades a superar algunos de los mayores retos de nuestro tiempo. Pero (鈥) tambi茅n puede tener efectos nocivos e incluso catastr贸ficos, cuando se emplea sin prestar la debida atenci贸n a su capacidad de vulnerar los derechos humanos鈥, dijo d铆as atr谩s.

Gald贸n ha insistido durante su intervenci贸n en el coloquio en lo que considera un problema angular: la falta de control 鈥損or 鈥渧agancia鈥, llega a decir, de esta tecnolog铆a por parte de las administraciones. 鈥淗emos permitido a la industria tecnol贸gica un espacio de no rendici贸n de cuentas muy an贸malo en nuestra sociedad. Y hay que someterla a los mismos controles que cualquier espacio de innovaci贸n que nos rodea鈥. Pone un ejemplo sencillo: no se nos ocurrir铆a comprar un coche sin limitaci贸n de velocidad o sin cintur贸n de seguridad, no se fabrican. Otro ejemplo: cuando vamos a comprar una lavadora sabemos cu谩nto de eficiente es; la industria ha traducido esas cuestiones en letras, y todo el mundo, en general, sabe qu茅 est谩 adquiriendo. 鈥淸Sobre la Inteligencia Artificial] No hemos obligado a la industria a este ejercicio de transparencia que empodere a los ciudadanos para tomar decisiones. Nosotros estamos trabajando en crear un prospecto algor铆tmico, como con los medicamentos鈥.

En ello incide el progresivo desplazamiento social del conocimiento intuitivo y experiencial respecto al datificado y de algoritmos, seg煤n expone la ingeniera y programadora inform谩tica Margarita Padilla. Autora de varios textos de pensamiento cr铆tico a las tecnolog铆as, y una de las fundadoras de Sindominio para el apoyo de colectivos sociales en la red, pone dos ejemplos. Tras hacerse unos an谩lisis, la doctora le dijo que ten铆a que tomarse unas pastillas para controlar el colesterol porque ten铆a factores de riesgo. Ella le pregunt贸 que cu谩les eran esos factores. 鈥淪i es la vida sedentaria, puedo decidir hacer deporte, por ejemplo. Quer铆a entender cu谩l era el factor de riesgo, y la respuesta de la doctora fue: eso la m谩quina no me lo dice鈥.

鈥淵o me enfrento a una decisi贸n sobre mi salud que no puedo impugnar porque no tenemos el razonamiento por el que la m谩quina me recomienda a m铆 tomar pastillas contra el colesterol. En este caso caso no es tan grave 鈥損rosigue鈥, pero llevado a otras cuestiones importantes, me parece una situaci贸n de indefensi贸n grav铆sima鈥.

La reflexi贸n de la ingeniera, por otro lado, es si podemos llamar inteligencia a un 鈥渟upuesto鈥 conocimiento 鈥撯渁cepto que puede ser un conocimiento estad铆stico鈥濃, que no est谩 razonado: 鈥淓l 90% de las personas desarrollar谩 colesterol, pero 驴a qui茅n le va a tocar? 驴A tu cuerpo o al m铆o? Se toma una decisi贸n masiva que no puedes impugnar. Se traslada una verdad estad铆stica a un cuerpo singular y tiene unas consecuencias sociales muy graves鈥.

Algoritmos en justicia

Padilla traslada la situaci贸n a la justicia. 驴Aceptar铆amos veredictos de los jueces y juezas no razonados? 鈥淓l hecho de que yo no pueda impugnar una decisi贸n si, por ejemplo, se me niega un cr茅dito, una hipoteca, el alquiler de una casa, es muy grave. Si un juez juzga una violaci贸n y dice que la chica llevaba minifalda, eso al menos da pie a una contraargumentaci贸n y, por tanto, a una transformaci贸n鈥, sostiene.

El catedr谩tico de la Universitat Pompeu Fabra y miembro del Consejo de IA del Gobierno, Ricardo Baeza, difiere en algunos aspectos. 驴Se pueden crear algoritmos sin sesgos o con la mayor reducci贸n de sesgos? 鈥淓n teor铆a s铆, pero en la pr谩ctica hay muchas cosas que nos impiden hacerlo. Hay cosas que no sabemos, no tenemos suficientes datos, hay aspectos que tenemos que aprender y estudiar m谩s. Eso va a ser en el futuro. Pero a las decisiones humanas no solo afecta el sesgo sino tambi茅n el ruido. En ese sentido 鈥揳firma鈥, los algoritmos son mejores que las personas. Las personas muchas veces toman decisiones distintas ante el mismo hecho. Un juez puede dar una pena distinta a dos personas. Puede influir el estado de 谩nimo, si no durmi贸 bien, etc. El ruido a veces es peor que el sesgo mismo鈥.

Pone como ejemplo un estudio que concluy贸 que el sesgo del algoritmo era mayor pero era m谩s justo que los jueces porque no ten铆a ruido. 鈥淧uede que la decisi贸n sea sesgada, injusta, pero va a decir lo mismo. Y se determin贸 que pod铆a bajar el crimen el 25% o se pod铆a mandar a menos personas a la c谩rcel porque no se equivocaba con temas de ruido. Igual este ruido ampliaba el sesgo racista de los jueces鈥, afirma. El estudio, seg煤n el catedr谩tico, fue encargado por el 谩rea econ贸mica de EEUU 鈥搚 no de Justicia鈥 porque 鈥渜uer铆a destinar menos dinero a c谩rceles禄.

Los sesgos, un reflejo de la sociedad

Sergi Yanes, investigador posdoctoral del grupo de investigaci贸n G茅nero y TIC (GenTIC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), es rotundo: 鈥淟os sesgos no deseados son parte y consecuencia de la sociedad en la que vivimos, y vivimos en una sociedad basada en la desigualdad鈥. Se detiene en el g茅nero y, como record贸 la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, en la influencia patriarcal en el dise帽o: 鈥淟os algoritmos est谩n dise帽ados para priorizar unos patrones en los datos. Pero los fen贸menos son inestables y ni siquiera responden a patrones. Habr铆a que intentar alcanzar una manera de producir algoritmos donde los sesgos se reduzcan al m谩ximo posible. Debemos entender los datos insert谩ndolos en contextos pol铆ticos y socioculturales禄.

El primer paso 鈥揷ontin煤a Yanes鈥 es incluir a las mujeres, ampliar la mirada: 鈥淟o que no te afecta no existe y hoy la Inteligencia Artificial es un 谩mbito cient铆fico y profesional profundamente masculinizado鈥. El investigador aboga por introducir la perspectiva de g茅nero en las personas que crean esas tecnolog铆as y que esas personas provengan de otros campos, no solo del tecnol贸gico: 鈥淭ambi茅n desde las humanidades y las ciencias sociales, para producir sinergias que van mas all谩 del dise帽o tecnol贸gico鈥.

Y no solo para el dise帽o, afirma Lorena Jaume-Palasi, fundadora y directora ejecutiva de The Ethical Tech Society y cofundadora de la organizaci贸n AlgorithmWatch: los sesgos se producen en todo el ciclo de implementaci贸n y uso del sistema computacional. 鈥淣o se resuelve con tener un buen dise帽o y ya est谩. Una vez se ha montando la infraestructura, como una autov铆a, requiere cuidado. Y la monitorizaci贸n es parte de este tipo de cuidado. Requiere la observaci贸n de c贸mo las personas interact煤an porque ah铆 tambi茅n pueden surgir sesgos, que puede tener que ver con la persona que est谩 usando esta tecnolog铆a y que intenta evadir el algoritmo. Con ello surgen o se va desarrollando una especie de situaci贸n org谩nica entre la maquina y las personas. Porque esta idea de que a un lado est谩 la maquina y a otro lado la persona es como decir blanco y negro. No podemos crear sistemas neutrales, pero s铆 la concienciaci贸n de qu茅 tipo de sesgo tiene algo y c贸mo podemos compensar este tipo de sesgo manual o estad铆sticamente鈥.

Esa es una de las claves que aporta Luc铆a Ortiz de Z谩rate, graduada en F铆sica y Filosof铆a e investigadora predoctoral en 脡tica y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Aut贸noma de Madrid: que la ciudadan铆a entienda, sin necesidad de tener conocimientos t茅cnicos, de qu茅 estamos hablando y, en ello 鈥搒ostiene鈥, es fundamental el trabajo desde las humanidades y las ciencias sociales.

Jaume-Palasi, no obstante, insiste en una cuesti贸n tambi茅n clave que desaconseja los algoritmos para determinados 谩mbitos: 芦Se basan en el pasado o en el pasado reciente y se est谩n usando como base para intentar organizar el futuro. Eso se puede hacer por motivos de eficiencia cuando a nivel social hay una estabilidad. Pero hay muchas situaciones sociales, como ahora en la pandemia, en las que el comportamiento cambia, o situaciones pol铆ticas de transici贸n, como vemos ahora en Chile. El deseo social no es repetir el pasado, lo que ayuda al cambio social son conceptos como la resiliencia, la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes, y no la eficiencia, basada en estructuras pasadas鈥, explica.

La eficiencia, a帽ade citando a Wendy Chun, tiene m谩s sentido para el cambio clim谩tico: esto puede pasar y es lo que queremos evitar. 鈥淓sto no sirve para la justicia. Se eval煤a, por ejemplo, el riesgo de que una persona vuelva a reincidir de acuerdo a un pasado hist贸rico de perfiles similares鈥.

La responsabilidad de las decisiones humanas

Muchas veces, el algoritmo evita la responsabilidad de tener que tomar 鈥渄ecisiones humanas鈥. Margarita Padilla, que pone ejemplos muy claros y cotidianos en sus intervenciones, cuenta este caso. Dos hermanas cuidan de su t铆a, mayor y enferma. Una opina que no hay que hacerle mucho caso cuando se queja, que lo que le ocurre es que reclama atenci贸n; y la otra cree lo contrario. Deciden usar una pulsera inteligente, basada en la medici贸n de las pulsaciones, para tomar decisiones sobre su t铆a. 鈥淨u茅 pasa si el modelo est谩 fallando y si las cuidadoras est谩n cometiendo alguna injusticia como consecuencia de utilizar un algoritmo, en este caso una pulsera inteligente. Hacia qu茅 sociedad vamos鈥, se pregunta la ingeniera. Es decir, ahora las hermanas no interpretan lo que necesita su t铆a y consideran que hacen lo correcto de acuerdo a lo que dice una m谩quina. 鈥淟a incertidumbre de la vida humana genera situaciones invivibles y las descargo en sistemas supuestamente objetivos. Cuando esas incertidumbres dar铆an lugar a sociedades m谩s convivenciales鈥, destaca.

En este contexto, Padilla, que cuenta que en su clase de Inform谩tica solo hab铆a dos mujeres de cien personas, propone el activismo de datos: 鈥淒atificar es representar y sirve para desvelar las injusticias, involucrando a las personas concernidas鈥.

Porque luego est谩 la gran pregunta, que se hace Lorena Jaume-Palasi despu茅s de poner sobre la mesa el impacto social, ecol贸gico, de g茅nero que puede implicar el desarrollo de todas estas infraestructuras: 鈥渓a extracci贸n de minerales y el trabajo esclavo de mujeres y ni帽os, el uso (o el abandono) que har谩 de esta tecnolog铆a la siguiente generaci贸n鈥︹. Y es la siguiente: 驴Hasta qu茅 punto queremos usar ese tipo de tecnolog铆as para cambiar el mundo, para hacer un mundo m谩s justo? 驴Por qu茅 no se puede hacer sin algoritmos?

El an谩lisis cuantitativo no alcanza a comprender las discriminaciones, en el big data no tiene cabida el poder, concluye Sergi Yanes. 鈥淣o podemos reducir la complejidad humana a f贸rmulas matem谩ticas鈥, cerr贸 a modo de resumen la moderadora del evento, 脕ngeles Bueno Sierra, presidenta de Womenteck.

