De parte de La Haine March 25, 2021

Ser铆a interesante saber cu谩ntas investigaciones se est谩n realizando sobre la implantaci贸n de la extrema derecha en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas espa帽olas. Probablemente ninguna. En la Alemania de la conservadora 脕ngela Merkel se estaban realizando 280 investigaciones antes de disolver una unidad de 茅lite del ej茅rcito alem谩n y desmantelar una red de extrema derecha que planeaba atentar contra pol铆ticos. La vinculaci贸n de la extrema derecha con la polic铆a y el ej茅rcito no es un asunto puntual y minoritario aunque, cuando aparecen noticias relacionadas con la existencia de extremistas en los cuerpos policiales, los medios de comunicaci贸n y los mandos policiales y pol铆ticos se esfuerzan en subrayar el car谩cter minoritario o, en ocasiones, niegan la evidencia. Por eso la noticia sobre la disoluci贸n de una unidad especial de la Bundeswehr es singular. Apunta a la existencia de un umbral a partir del cual los gobiernos occidentales maniobran para reducir la influencia extremista que puede amenazar la alternancia de poder entre los partidos propios del sistema. Sobrepasar este umbral pone en alerta a los gobiernos y el gobierno alem谩n es, en este caso, el primer gobierno europeo que avisa del peligro que supone el crecimiento de la extrema derecha en estos 煤ltimos 20 a帽os. Hace unos d铆as se inform贸 de que el servicio de inteligencia alem谩n puso formalmente bajo vigilancia al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) por intentar socavar la democracia nacional. Tocan a rebato.

Un agente de la Brimo, unidad especializada de los Mossos d鈥橢scuadra, dice que cuando se quitan el uniforme tienen su opini贸n de las cosas en el mismo porcentaje variado que hay en la sociedad. Es dif铆cil de creer. Lo m谩s probable es que se encuentren en la misma horquilla ideol贸gica y difieran en detalles que les colocan m谩s o menos cerca de los extremos. Al menos una gran parte de los miembros. Este agente se queja de que sufren un proceso de deshumanizaci贸n que hace m谩s f谩cil que les tiren piedras. Esta frase no deja de ser na铆f. La agresividad de los miembros de los cuerpos policiales de orden p煤blico genera una gran parte de los conflictos. Es decir, normalmente forman parte activa de una escalada de violencia en la que el primer pelda帽o lo construyen ellos. Cualquier persona que haya acudido a manifestaciones pol铆ticas ha sido testigo de la arbitrariedad de muchas de sus actuaciones, que generalmente no han estado motivadas por la conducta o actitud de los manifestantes. Esto implica que muchas de las reacciones violentas contra ellos son una respuesta a agresiones y provocaciones previas. No son debidas a un proceso de deshumanizaci贸n sino que est谩n directamente relacionadas con su modus operandi. La ausencia consciente de un an谩lisis de la violencia de estas unidades de intervenci贸n policial facilita la criminalizaci贸n de los manifestantes, que son tachados como violentos o antisistema, adjetivos que en modo alguno se aplican a la polic铆a antidisturbios. Este an谩lisis inexistente tiene l贸gica porque no se puede privar a estas unidades policiales de su naturaleza. Ser铆an inermes e in煤tiles para el Estado.

De esta manera las unidades especializadas de orden p煤blico deben ser violentas o capacitadas para el uso de la fuerza bruta cuando los dirigentes policiales y pol铆ticos lo necesiten. Esta violencia tiene la funci贸n de limitar o suprimir las amenazas al poder establecido, especialmente las que provienen de la izquierda radical, social y pol铆tica, que suelen defender planteamientos que aspiran a superar el actual estado de las cosas. La derecha es, por definici贸n, conservadora y suelen formar parte del poder que tiende tambi茅n al conservadurismo. Por lo tanto las amenazas al poder establecido son percibidas como una amenaza a su estatus y modo de vida. Por eso los militantes y votantes de la derecha se suelen alinear al lado de la polic铆a y justificar sus actuaciones m谩s violentas. La izquierda radical es una amenaza y cualquier medio es v谩lido para neutralizarla. La violencia y la represi贸n son los principales medios. Aqu铆 podr铆amos hablar de los diferentes tipos de violencia que utiliza el sistema, desde los recortes de los derechos laborales y la pauperizaci贸n de la clase trabajadora hasta los porrazos, balas de goma y de foam y denuncias. Esto implica considerar a la violencia como una herramienta del poder para ejemplarizar a las masas, especialmente aquellas que participan de un ideario que cuestiona su autoridad. En este escenario la existencia de unidades de intervenci贸n en las polic铆as del estado es necesaria. Lo contrario ser铆a quedarse expuesto a la voluntad de las masas.

Esto implica formar a los miembros de estas polic铆as no solo en el uso de la violencia sino tambi茅n en su aceptaci贸n, justificaci贸n y defensa. No necesitan ser violentos previamente sino simplemente modelables. Muchas personas que entran en la polic铆a no tienen una clara definici贸n ideol贸gica pero el contexto en el que se forman modela una mirada sobre la sociedad en la que determinados supuestos son posibles como el de la violencia contra aquellos que defienden determinadas ideas. Adem谩s el conservadurismo propio de la polic铆a condiciona esta mirada hacia posiciones propias de la derecha pol铆tica lo cual favorece que el uso de la violencia contra grupos de la derecha, y de la extrema derecha por extensi贸n, sea marginal. Por el contrario las vinculaciones con estos grupos son s贸lidas. Aqu铆 podr铆amos volver a la simple observaci贸n de la actuaci贸n policial en las manifestaciones de la izquierda en las que grupos de la extrema derecha acuden para reventarlas o provocar conflictos. En estos casos la polic铆a suele protegerlos y en caso de cargar lo har铆an contra el sector de manifestantes que protestan contra esta incursi贸n. El proceso de deshumanizaci贸n, que comentaba el agente del Brimo, s铆 se produce en relaci贸n a los manifestantes de izquierdas sobre los que se utilizan adjetivos despectivos o se les confiere caracter铆sticas negativas que hacen m谩s f谩cil golpearles. Por supuesto que no son personas que ejercen la libertad de expresi贸n y su derecho de manifestaci贸n sino guarros antisistema, violentos y rojos de mierda.

La polic铆a, como herramienta de violencia, es defendida de manera contundente por la derecha del Partido Popular y del PSOE y la extrema derecha de VOX. Evidentemente no lo dicen as铆. Ellos hablan de agentes del orden y garantes de la seguridad p煤blica. Los opinadores medi谩ticos hablar谩n de las v铆ctimas de la violencia como personas que se lo han buscado y callar谩n ante el hecho de que, diez a帽os despu茅s, a煤n no se sepa qui茅n dispar贸 la bola de goma que dej贸 sin un ojo a Esther Quintana. No se abrir谩n investigaciones ni se prestar谩 mucha atenci贸n a los foros policiales y del ej茅rcito donde se insulta y amenaza a pol铆ticos y sectores de la sociedad porque al fin y al cabo son cuatro pelagatos. Este ejercicio de minimizaci贸n de un problema grave fue el antecedente de lo que sucedi贸 en Alemania. Empezaron siendo cuatro gatos, violentos y armados, que se convirtieron en una red de extrema derecha con explosivos, armas y municiones robados. Las fuerzas armadas, y los cuerpos policiales, son espacios id贸neos donde determinados elementos reaccionarios se pueden desarrollar sin control y crecer hasta que se hacen incontrolables. Hasta que superan umbrales que ponen en alerta a los mismos que les han alimentado.

鈥 Imagen de cabecera: Pintada en un muro del barrio del Cabanyal, Valencia

* El Kaleidoskopio

