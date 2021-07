–

De parte de Memoria Libertaria July 20, 2021 87 puntos de vista

SAYSEP

El compañero Anselmo Tamayo, afiliado del SAYSEP de Valladolid ha fallecido el lunes 19 de julio. Será despedido el día 20 en el tanatorio El Salvador de Valladolid a las 16.00 horas.

Habitual en los comicios Confederales y siempre echando una mano a la Organización

A ANSELMO TAMAYO

HASTA SIEMPRE, ANSELMO

Si nuestro sindicato es , como tú lo entendías, vocación, entrega, pasión, acción, vehemencia, convicción, colaboración, disposición, generosidad, y dedicación, Anselmo, tú has sido, eres y serás para siempre, nuestro referente.

Nadie con mayor vocación y pasión por esta organización. Te entregabas, Anselmo, sin reservas en cuanto emprendías. Vehemente hasta el exceso, luchador infatigable y con tu infinita disposición, estimulabas a cuantos te rodeábamos, contagiándonos tu energía para la acción.

Nunca te viste superado por ningún reto, y nunca retrocediste ante nada. Obstinado en tus convicciones, vehemente en su defensa, pero capaz de reconocer errores y cambiar criterios cuando los argumentos eran razonables.

Generoso y dispuesto, no has escatimado ni un ápice de energía en tu dedicación al sindicato y a los/las que lo componemos. Siempre un paso adelante para asumir la responsabilidad; siempre en primera línea, y en tantas ocasiones jugándote entero, y también perdiendo. Lo diste todo hasta el último momento y en el último aliento. Por ello, por esta entrega sin medida, nos has privado de tu compañía demasiado pronto.

Amigo Anselmo, compañero Anselmo. No te decimos adiós, porque ni podemos ni queremos. Sigues aquí, dándonos guerra porque, como me ha dicho hoy quien más te quiere, compañero Anselmo, eres muy guerrero.

Que tu llama nos alumbre, tu ejemplo nos guíe y tu recuerdo nos impulse a hacer más grande a esta tu Confederación General del Trabajo.

Descansa, que bien ganado lo tienes.