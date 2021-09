Compartimos extractos de algunas cartas de Juan Francisco Ortega Albadalejo, compa帽ero que nos contact贸 hace unos meses. Anteriormente estaba en Castell贸n II, y fue cundado para Estremera (Madrid). De Estremera se lo llevaron a A Lama (Galicia), por un juicio pendiente por el que le han metido mas condena. Y hora vuelve a encontrarse en Estremera, en aislamiento.

Mayo 2021. Estremera

Salud y libertad a todxs,

Desearos que est茅is bien en todos los sentidos en estos tiempos tan duros que estamos pasando. No sab茅is la alegr铆a al recibo de vuestras letras. Sal铆 de Castell贸n II hacia Estremera (Madrid). Y despu茅s tengo un juicio en Galicia por otro banco por el que me piden 6 a帽os y 9 meses mas de c谩rcel. Sinceramente no se el nombre del chico de Albocasser que me dio vuestra direcci贸n, solo se que es de Catalunya.

Si hace much铆simos a帽os ya ve铆a a la sociedad ciega y sumisa, ahora ya no tengo palabras. No se qu茅 nombre ponerles a toda esta basura. A veces me siento cansado de ver que la lucha tambi茅n se va perdiendo en las mazmorras, porque unos prefieren la droga y otros por miedo a las represalias. La cuesti贸n es que somos una minor铆a los que seguimos firmes, salga el Sol por donde quiera.

Siempre he sido de denunciar cualquier vulneraci贸n hacia cualquier persona, sin pensar en las consecuencias. Porque si nos ponemos a pensar en las consecuencias de todo y como nos puede perjudicar, no har铆amos nada. Y eso es lo que quieren, que dejemos de ser personas. Porque hay una palabra mas importante incluso que la libertad, y es la dignidad. Se muy bien que sois pocxs y limitadxs, pero para mi significa mucho y lo valoro, tal y como un kamarada lucha a mi lado, independientemente de las adversidades.

Pod茅is publicar poniendo mi nombre y apellidos. Porque me dan igual estos enfermos mentales (carcelerxs, psicologxs, directores y Jueces de vigilancia). Me han castigado 14 d铆as de un parte disciplinario de hace mas de un a帽o, cuando junto con dos compa帽eros hicimos un plante en la prisi贸n de Teruel. Nos dispersaron a distintas cloacas del Estado para callarnos. Pero a mi nunca en mas de 30 a帽os de prisiones han conseguido achantarme y aqu铆 sigo con mis 56 a帽os.

Necesito escribiros para sacar toda esa rabia contenida que a menudo no me deja ni respirar. Si no fuera por el ioga y por salir a correr en el patio cada d铆a, creo que ya hubiera reventado. El bol铆grafo hace much铆simo da帽o y ellxs lo saben bien.

Junio 2021. A Lama.

Ya estoy en A Lama.

Hoy le han pegado una paliza a un compa帽ero del m贸dulo de enfrente y me siento a rabiar, porqu茅 adem谩s se que lo van a tener, m铆nimo, 72 horas en la mecanizada. Una cama como en los manicomios, donde te atan las piernas, manos y el pecho, para que no puedas moverte ni defenderte. Adem谩s te pinchan un liquido que te quita todas las fuerzas.

El compa帽ero le ha echado cojones y ha tumbado a 3 de esos torturadores. As铆 que seguro lo mandaran a otra prisi贸n para quitarse el marr贸n. Yo ya pregunt茅 su nombre y lo he denunciado al Juzgado de Guardia, porque los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria no sirven de nada, siempre est谩n a favor del centro. Por lo menos en el Juzgado de Guardia tienen la obligaci贸n de admitir la denuncia.

Como les he gritado que dejaran de pegarle han venido despu茅s y me han hecho una visita para intentar intimidarme, porque me conocen y saben que yo las cosas las denuncio y que tengo el respaldo de mi abogada, que es una luchadora nata. No te imaginas ver esos abusos desde una ventana y no poder hacer mas que gritar o tirar de boli. Me saltaban las lagrimas cuando se lo llevaban a enfermer铆a. Hay momentos que ya ni siquiera se como se puede resistir todo esto.

Gracias por escucharme X. Recibe un abrazo solidario y rebelde. Abajo todos los muros y por una sociedad sin jaulas.

Agosto 2021. Estremera.

Salud y libertad,

Estoy que hecho humo, quemado, cabreado, cansado. Lo 煤nico que puedo sacar de la c谩rcel es odio. Las denuncias van a saco roto porque los jueces de vigilancia son corruptos y van de la mano de los directores de las prisiones. Est谩 lleno de denuncias por torturas, abuso de poder, lesiones graves鈥. Y nada. Todo sigue igual. Y los servicios m茅dicos mas de lo mismo, no hacen nada, solo encubren. Por mucho que desde la Uni贸n Europea les metan el toque les da igual, les sale mas a cuenta pagar las multas que cambiar nada. El negocio de las c谩rceles es abismal.

Ya no se ni en qu茅 d铆a del mes estoy鈥 pero que mas da. Cada d铆a aqu铆 es lo mismo. Cada d铆a, cada semana, cada a帽o. A veces amanece nublado, otras oscuro y otras mas claro. Para entender al 100 x 100 eso tienes que haberlo vivido.

Ya volv铆 del juicio de Vigo (Galicia) y me han cascado 5 a帽os y un d铆a. Y un d铆a鈥 Cabrones. Nada mas llegar aqu铆 aislamiento, porque le dije a una carcelera lo que pensaba de ella y de su 鈥渢rabajo鈥. Aqu铆 en aislamiento ya tengo denunciado al servicio m茅dico.

Asco de mundo.

Un kamarada en lucha por los derechos de todxs. Un abrazo.