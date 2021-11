–

Navantia reparte su producci贸n entre el 80% de aplicaci贸n militar y el 20% de usos civiles; no es irrealizable proyectar un horizonte en el que este reparto se invierta.

Daniel L贸pez Mariju谩n



Ecologistas en Acci贸n – C谩diz

Cada vez m谩s gasto militar

La construcci贸n de cinco corbetas para Arabia Saud铆 en los astilleros gaditanos ha generado un grave conflicto entre el derecho al trabajo en las empresas de construcci贸n naval de la Bah铆a de C谩diz y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de los receptores y v铆ctimas de ese equipamiento b茅lico.

El retrato robot de la situaci贸n de la industria militar en Espa帽a es especialmente preocupante, como reflejan estos datos ofrecidos por el Centro Del脿s de Estudios por la Paz. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2021 incrementan un 10% la partida de Espa帽a destinada al gasto militar; a pesar de la pandemia, los recursos no se reorientan para cubrir necesidades sociales y sanitarias. Espa帽a se sit煤a as铆 en la 17陋 posici贸n del ranking de pa铆ses con mayor gasto militar en 2020, con una cifra de 19.762 millones de euros, seg煤n los c谩lculos del Centro Del脿s; en 2019 fue de 19.823 millones. Para este 2021, el gasto previsto en los PGE es de 21.623 millones de euros, cerca de un 10% m谩s que el a帽o anterior, y se prev茅 un aumento del 44% en las partidas destinadas a I+D+i militar. El gasto militar en Espa帽a supuso el 1,17% de su Producto Interior Bruto durante 2020, una cifra superior a la de 2019, cuando represent贸 el 0,91% de dicho PIB. Por a帽adidura, somos el s茅ptimo pa铆s que m谩s armas exporta del mundo, con el 3% del volumen global.

Este dinero representa una servidumbre insoportable para nuestro pa铆s. El Centro Del脿s de Estudios para la Paz es concluyente, al reconocer que 鈥渓as armas son elementos improductivos, en primer lugar porque los artefactos que fabrican no son bienes de consumo que entren en el mercado (solo una m铆nima parte inferior al 1%), puesto que no tienen valor de cambio y por tanto sin uso social; por ese motivo producen un efecto inflacionista en las econom铆as; son responsables de gran parte de los d茅ficits presupuestarios de los estados; absorben muchos recursos de I+D+i (investigaci贸n y desarrollo) que, puestos al servicio de usos civiles redundar铆an en mejores resultados, puesto que el trasvase de la tecnolog铆a militar al sector civil es muy limitado鈥.

Como ejemplos, los 514 millones de euros previstos para adquirir helic贸pteros de guerra equivalen al presupuesto anual del Hospital Cl铆nic de Barcelona. O los 488 millones destinados a comprar cazas Eurofighter podr铆an cubrir el alquiler anual de 93.000 familias. O los 300 millones para el submarino S-80 podr铆an usarse para sufragar el Ingreso M铆nimo Vital de 54.000 personas durante todo un a帽o.





Fotograf铆a de Greg Jeanneau. Unsplash

Los actuales niveles de gasto militar global, que ascienden a 1,98 billones de d贸lares al a帽o (1,65 billones de euros), son inaceptables. Cuando una minor铆a de la poblaci贸n mundial decide financiar los preparativos de la guerra, todas perdemos la oportunidad de dotar de fondos pol铆ticas que confronten las verdaderas amenazas a nuestra seguridad.

La dicotom铆a entre fabricar artefactos b茅licos o productos para el uso civil tiene respuesta adecuada en la mayor铆a de los casos. En unos casos la alternativa es la pura supresi贸n de esa industria, como es el caso de los fabricantes de bombas racimo o minas antipersona. En el sector de dispositivos de doble uso, civil y militar, el del avi贸n A 400M que se ensambla en Sevilla, por ejemplo, habr谩 que potenciar su empleo como transporte y de servicios humanitarios. Y en otros casos se tratar铆a de una reconversi贸n (mejor decir reversi贸n o conversi贸n, por las concomitancias antiobreras de ese concepto), de la tecnolog铆a hacia aplicaciones alejadas del uso militar. Tambi茅n ser铆a necesario precisar calendarios y plazos para esta conversi贸n, porque Navantia, por ejemplo, reparte su producci贸n entre el 80% de aplicaci贸n militar y el 20% de usos civiles; pues bien, no es irrealizable proyectar un horizonte en el que este reparto se invierta.

Nadie dice que esta reconversi贸n sea f谩cil. La Asociaci贸n Espa帽ola de Empresas Tecnol贸gicas de Defensa, Seguridad, Aeron谩utica y Espacio (TEDAE) integra a un tejido empresarial que factura 13.040 millones de euros, exporta el 71% de sus productos y servicios, contribuye con un 1% al Producto Interior Bruto de Espa帽a, genera 57.600 empleos y dedica el 9% de su facturaci贸n a la I+D+i. Empezando por sus siglas, que deber铆an ser cambiadas por TESAE, Empresas Tecnol贸gicas de Seguridad, Aeron谩utica y Espacio, podr铆amos emprender un camino de renuncia a la vocaci贸n exportadora de armamento y buscar las oportunidades de negocio e inversi贸n en la resoluci贸n de los problemas que recoge su nombre, y que, por ejemplo, el previsto Centro de Innovaci贸n en Tecnolog铆as de Fabricaci贸n Avanzada de C谩diz se destine exclusivamente a objetivos civiles. Y, ya que muchos de los productos fabricados son multiprop贸sito, elegir siempre fines y usos civiles.

Esta exigible reconversi贸n no se puede ce帽ir solamente al 谩mbito industrial, sino que debe ir acompa帽ada de cambios profundos en muchos otros aspectos, como refleja muy bien Pere Ortega en el estudio de Del脿s sobre Militarismo y Crisis Ambiental (2021), porque la soluci贸n a la crisis ambiental pasa por procesos exhaustivos de desmilitarizaci贸n y desarme internacionales.

Es lo que Ecologistas en Acci贸n ofrecemos a los desempleados de Astilleros, persuadi茅ndoles de que es falso que la 煤nica opci贸n sea coger el p谩jaro en mano y generar empleo, aunque solo sea para 5 o 6 a帽os, desentendi茅ndonos del uso de las fragatas militares que conculcan manifiestamente los derechos humanos cuando son empleadas por la petromonarqu铆a saud铆. De esta forma dejar铆amos de actuar como colaboradores necesarios en la masacre que perpetra Arabia Saud铆 contra Yemen. Amnist铆a Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han documentado presuntos cr铆menes de guerra de la coalici贸n encabezada por Arabia Saud铆 en Yemen, un conflicto en que ha habido decenas de bombardeos ileg铆timos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas.

La deconstrucci贸n naval y la energ铆a e贸lica off shore son dos alternativas necesarias para la 鈥渃arga de trabajo鈥 en los astilleros de C谩diz, que har铆an innecesaria la deriva belicista de construir instrumentos de violaci贸n de los derechos b谩sicos de las personas.

El PEMAR (Plan Estatal Marco de Residuos) identifica una oportunidad real de hacerse con un mercado casi virgen: el reciclado ecol贸gico de buques (deconstrucci贸n naval), evitando achatarramientos infames como ha perpetrado Turqu铆a con el portaaviones Pr铆ncipe de Asturias. Este desguace en precarias condiciones se realiz贸 en el puerto de Aliaga, en la costa del mar Egeo, frente a la isla griega de Lesbos, con un precio de adjudicaci贸n de 2,4 millones de euros. Un dinero mal empleado y que deber铆a haber servido para financiar un reciclado ecol贸gico con garant铆as en nuestro pa铆s. A cambio, es incomprensible la obcecaci贸n de los sindicatos y autoridades en pretender obtener 鈥渃arga de trabajo鈥 en una construcci贸n naval que casi siempre al final se ve defraudada.

La capacidad de desguace de buques en instalaciones europeas es muy reducida (unas 350.000 toneladas/a帽o) y est谩 repartida entre B茅lgica, Italia, Noruega, Dinamarca y en general, destinada a desguazar buques de menor tama帽o. En Espa帽a solo se han desguazado pesqueros y embarcaciones menores (alrededor de 6.600 toneladas anuales). Esta cantidad es insignificante si la comparamos con la cantidad total anual contabilizada del conjunto de los pa铆ses de la OCDE en la 煤ltima d茅cada, que alcanz贸 la cifra aproximada de 1.600.000 tn. anuales (15% del volumen total desguazado de la flota mundial en el a帽o 2011).

En el caso de la energ铆a e贸lica off shore entrar铆amos a formar parte de la cadena de valor de esta energ铆a: construcci贸n, equipamiento, instalaci贸n, mantenimiento, suministro, reparaci贸n鈥 de aerogeneradores en el mar es una oportunidad desaprovechada en Navantia. Actualmente est谩 en informaci贸n p煤blica la Evaluaci贸n Ambiental Estrat茅gica para ordenar el espacio mar铆timo espa帽ol, uni茅ndose a la Estrategia de energ铆a e贸lica marina de la Uni贸n Europea, que plantea pasar de los 12 GW de aerogeneradores off shore actuales a 60 GW en 2030 y 300 GW en 2050: una oportunidad enorme para Navantia, que posee toda la tecnolog铆a de esa cadena de valor, aunque en la actualidad se ci帽a a las estructuras de fijaci贸n y a las subestaciones.

La e贸lica marina en Espa帽a presenta adem谩s sinergias muy importantes con otros sectores estrat茅gicos, como son la industria de construcci贸n naval (astilleros), el sector mar铆timo-portuario y la ingenier铆a civil. Es el caso de Carboneras (Almer铆a), donde Ecologistas en Acci贸n hemos presentado un proyecto a los fondos Next Generation para instalar un parque e贸lico mar铆timo aprovechando los activos dejados por Endesa con su central t茅rmica de carb贸n, subestaci贸n, conexiones el茅ctricas鈥 La empresa p煤blica Tragsa podr铆a asumir el proyecto y Navantia se encargar铆a de toda la cadena de valor, que adem谩s se realizar铆a en el puerto de Carboneras, generando empleo local. Si actualmente el grueso de los encargos a Navantia son destinados al sector militar, ser铆a una buena iniciativa para revertir el porcentaje.

Ecologistas en Acci贸n siempre hemos defendido que los proyectos de energ铆a e贸lica marina que vayan a ser viables tienen que resolver fehacientemente los eventuales impactos ambientales, garantizar que no generan perturbaciones en las rutas migratorias de las aves, preservan los h谩bitats marinos, no afectan a los caladeros de pesca litoral y que la evacuaci贸n de la electricidad se realiza sin problemas. Con estos condicionantes, 驴por qu茅 renunciar a un potencial de energ铆a limpia del que somos excedentarios? El crecimiento de esta tecnolog铆a es espectacular en el mundo, sin que Espa帽a cuente todav铆a con un solo proyecto a instalar en sus aguas.

¿Por qué renunciar a un potencial de energía limpia del que somos excedentarios?

De esta forma contribuir铆amos a desarrollar una cultura de paz, resolver铆amos d茅ficits ambientales importantes y ofrecer铆amos un buen pu帽ado de puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcci贸n naval y conseguir descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra poblaci贸n. Y pondr铆amos coto al escandaloso incremento de las exportaciones de armas que sigue nuestro pa铆s.

La I+D+i MILITAR es una mala elecci贸n, pues consume recursos y riqueza para crear unos productos que en el mejor de los casos no se utilizar谩n y, en el peor, ser谩n herramientas de destrucci贸n. No tiene utilidad social, fomenta la carrera de armamento y las guerras, y consume recursos que se podr铆an destinar a la investigaci贸n con fines civiles. Por eso m谩s de un millar de investigadores espa帽oles se declararon 鈥渙bjetores cient铆ficos鈥, demostrando el compromiso de estos cient铆ficos por la cultura de paz y mostrando su desacuerdo por la militarizaci贸n de la investigaci贸n cient铆fica en los 煤ltimos a帽os, reclamando al Gobierno una transferencia gradual de los recursos destinado a la I+D+i militar hacia fines sociales y civiles.

El propio lobby armamentista reconoce la escasa rentabilidad de este negocio y los propios Presupuestos Generales de Espa帽a reconocen que 鈥渓as caracter铆sticas estrat茅gicas y especiales de estos Programas de desarrollo鈥 (refiri茅ndose a los militares), 鈥渓os largos per铆odos de recuperaci贸n y los cuantiosos costes que conllevan, hacen que los criterios estrictos de rentabilidad (鈥) no puedan ser aplicados a este 谩mbito鈥.

驴Se puede convertir realmente la industria del armamento en industria civil?

S铆, si los productos alternativos utilizan en lo esencial las mismas destrezas y habilidades en su producci贸n que ya tienen los actuales trabajadores. S铆, si tales productos se producen preferentemente en el propio lugar de trabajo, y son rentables, sostenibles y viables. S铆, si el proceso de transformaci贸n se hace con la participaci贸n de los trabajadores afectados. S铆, finalmente, si se elabora un plan integral de desarrollo de la zona afectada, con una pol铆tica planificada y una estrategia de puesta en marcha de peque帽as empresas que regeneren el tejido industrial local donde est茅n ubicadas las industrias y sirvan de motor para un desarrollo futuro m谩s amplio, para impedir la p茅rdida de puestos de trabajo y la posible depresi贸n de toda una localidad o comarca.

Pues bien, la reversi贸n de la construcci贸n naval hacia estas dos propuestas que avanzamos, la del reciclado ecol贸gico de buques y la energ铆a e贸lica marina, cumplen sobradamente estos requisitos.

En algunos casos, la reconversi贸n de usos militares a civiles es una opci贸n empresarial, fundamentada en la asunci贸n de una cultura de paz. Es el caso de los aviones que fabrica Airbus en Sevilla, el C295 y el A400M, que son vers谩tiles y admiten utilidades de todo tipo. El C295 (siglas que significan Casa, 2 motores y 9,5 toneladas de carga) es un avi贸n de nueva generaci贸n, robusto y fiable, capaz de transportar hasta la carga que representa su nombre o hasta 71 personas, con utilidades como transporte t谩ctico y log铆stico, lanzamiento de cargas, evacuaci贸n m茅dica, patrulla mar铆tima, de b煤squeda y rescate, apagafuegos鈥

El A400M es otra aeronave de transporte de uso militar, pero que es capaz de adaptarse a casi cualquier uso que se le requiera, por lo que su desplazamiento a usos civiles tampoco supondr铆a dificultad.

El proyecto 鈥淔uturo Sistema de Combate A茅reo鈥 (Future Combat Air System, FCAS), que pretende dedicar, junto a Francia y Alemania, 150 mil millones de euros 鈥減ara afrontar la lucha de poderes en la segunda mitad del siglo XXI鈥: aviones legacy, sat茅lites, armas inteligentes, buques de guerra, sistemas de comunicaciones鈥 representa otro gasto indeseable. No queremos un Next Generation Weapon System (Sistema Armament铆stico de Nueva Generaci贸n), sino que todos esos fondos destinados al reforzamiento de la carrera armament铆stica y al control del acceso a los recursos minerales y energ茅ticos se destinen a enfrentarnos a los problemas vitales de nuestro siglo: crisis clim谩tica, enfermedad, hambre, pandemias, acceso al agua鈥

Dec谩logo para la conversi贸n de la industria naval militar a usos civiles

1. Dado el peso laboral y econ贸mico de la industria naval militar en la Bah铆a de C谩diz no planteamos una supresi贸n de esta actividad, sino una paulatina reversi贸n de proyectos y programas hacia aplicaciones civiles, de forma que la actual proporci贸n de Navantia (80% de pedidos militares y 20% civiles) se invierta. Para ello, tanto sirve la fabricaci贸n de dispositivos de doble uso (buques de transporte y de aprovisionamiento) como el inicio o la continuaci贸n de l铆neas de producci贸n civiles: reciclado ecol贸gico de buques, energ铆a e贸lica off shore, barcos de lucha contra la contaminaci贸n, embarcaciones de asistencia y ayuda humanitaria, etc.

2. Debemos partir del Plan Estrat茅gico de Navantia 2018-2022 para dise帽ar un cambio en el modelo productivo. Dicho cambio no ser谩 f谩cil ni instant谩neo, pero no reproducir谩 los vicios de anteriores reconversiones del sector naval, que han ocasionado precariedad y desmantelamiento industrial.

3. Se aprovechar谩n las capacidades y el know how de los trabajadores de la factor铆a, incrementando su cualificaci贸n y estableciendo sinergias con otras instalaciones de la construcci贸n naval. La industria auxiliar tambi茅n formar谩 parte de esta transformaci贸n. El rejuvenecimiento de las plantillas y la nueva contrataci贸n han de formar parte del proceso.

4. No habr谩 despidos ni desplazamientos fuera de la Bah铆a de C谩diz. Se tendr谩n en cuenta todos los recursos humanos de la plantilla de Navantia, contemplando la posible ampliaci贸n en la medida en que las nuevas tecnolog铆as lo requieran.

5. A diferencia de otros procesos de reestructuraci贸n, las decisiones no vendr谩n determinadas desde los servicios centrales de la direcci贸n central y de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), sino aplicando la estrategia bottom-top, con la participaci贸n de todos los trabajadores afectados. La centralizaci贸n en la toma de decisiones, la burocratizaci贸n en la gesti贸n y la ausencia de rendici贸n de cuentas, son tres vicios a extinguir.

6. Eficiencia, sostenibilidad, motor de riqueza y empleo, son objetivos que compartimos con la actual direcci贸n de Navantia, pero no debemos limitarnos a 鈥渁decuarnos a las condiciones del mercado鈥, sino buscar y conseguir nuevas l铆neas de actividad que posicionen a la industria naval gaditana a la cabeza de los nuevos proyectos, tomando la iniciativa.

7. El Plan Estrat茅gico de Navantia tiene que formar parte de un plan territorial de medidas para el fomento del empleo de calidad en toda la Bah铆a de C谩diz. Las 123 propuestas para el empleo en la Bah铆a de C谩diz que un conjunto de colectivos sociales elaboramos, son un buen documento de partida.

8. Este esfuerzo de regeneraci贸n del tejido industrial en la Bah铆a de C谩diz no debe ser ajeno a la necesidad de desmilitarizaci贸n de toda la provincia de C谩diz, comenzando por la base naval de Rota. La enorme ocupaci贸n de suelo en la provincia por actividades y emplazamientos militares tiene que ser progresivamente disminuido, como es el caso del campo de maniobras de El Ret铆n en Barbate.

9. La actividad de Navantia dejar谩 de formar parte de la industria de Defensa. Los PEAS (Programas Especiales de Armamento) generan una deuda inasumible y deben suprimirse. Los diques y gradas no deben acoger buques de guerra que no se ajustan a las necesidades reales de la Defensa espa帽ola ni a las amenazas actuales ni futuras.

10. La limitad铆sima capacidad de desguace ecol贸gico de buques en toda la Uni贸n Europea es una oportunidad de negocio sostenible que los astilleros gaditanos no deben dejar pasar: deconstruir de manera sostenible un buque requiere las mismas destrezas que construirlo. Asimismo, limitarse a construir solamente las plataformas de sustento de los aerogeneradores marinos es del todo insuficiente: hay toda una cadena de suministro esperando que Navantia provea de los dispositivos y servicios necesarios: dise帽o, torres e贸licas, generadores, subestaciones, buques de construcci贸n y aprovisionamiento, software de control, etc. para los parques e贸licos marinos.

Es decir, en palabras del Centre Del脿s, 鈥淟a actual crisis ambiental requiere un cambio total de paradigma, desmilitarizado y en el que se aprovechen los recursos destinados a las estructuras militares, abordando, con una nueva perspectiva, opuesta al modelo neoliberal y capitalista, que entendemos que debe ser antimilitarista, feminista y ecosocial鈥.

