De parte de Kurdistan America Latina March 31, 2021 191 puntos de vista

Murat Karayilan, miembro del Comité Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), habló sobre los temas actuales de la región Radio Dengê Welat. Al primer extracto de la entrevista publicado ayer, ahora se suman estas nuevas declaraciones en las que se analiza la lucha del pueblo kurdo en el contexto de la Tercera Guerra Mundial que tien epicentro en Medio Oriente.

-¿Ha cambiado la actitud del Partido Democrático de Kurdistán (PDK, del norte de Irak) hacia el Movimiento de Liberación Kurdo después de la resistencia en Garê? ¿Hay alguna conversación entre ustedes y el PDK?

-La victoria en Garê fue un éxito para todo el pueblo kurdo, porque el enemigo quería lograr resultados allí y expandir su dominio en la región. Pero falló. Además, el Estado turco había ido demasiado lejos al decir que podía conquistar cualquier lugar que quisiera y nadie podía detenerlo. La derrota del ejército turco en Garê ha demostrado que esta no es la realidad. Cuando el ejército turco se enfrenta con una voluntad fuerte, sus soldados y sus medios tecnológicos no son tan fuertes después de todo. Este hecho quedó claro en Garê. Por supuesto, esto también ha fortalecido la política kurda. Lo mismo había sucedido en 2008, cuando en la región de Zap el enemigo fue detenido y la política kurda se fortaleció. El éxito en Garê jugó el mismo papel. La resistencia allí es beneficiosa para todas las partes, no solo para los kurdos, sino para todas las fuerzas de la región. Todos basan sus políticas en la nueva realidad creada en Garê y realizan cambios en consecuencia. Nos encontramos en un momento muy importante y sensible con respecto a los resultados obtenidos en Garê.

Para ir a su pregunta: por el momento no hay contactos con el PDK, de los que valga la pena hablar, pero este tema no se trata solo de conversaciones y relaciones. Es más importante que todos comprendan la atmósfera creada. Creemos que se alcanzará grandes cosas en este tema.

-Incluso después del llamado a la unidad hecho por su movimiento, el PDK continuó atacando áreas guerrilleras. ¿Qué significa?

-Primero, debemos entender el momento en el que nos encontramos. Nos enfrentamos a la Tercera Guerra Mundial que tiene lugar en Medio Oriente. Esta guerra tiene como objetivo cambiar el sistema político del siglo XX y reemplazarlo por el sistema del siglo XXI. Como es bien sabido, los kurdos no tenían cabida en el sistema del siglo XX. Con el Acuerdo de Lausana, se negó la existencia y los derechos de los kurdos. Por supuesto, nuestra gente no se quedó callada. Por lo tanto, las guerras han estado ocurriendo en Kurdistán durante cien años. Se ha derramado sangre y se han producido incidentes muy trágicos. Nuestra gente sigue resistiendo y hoy está a la vanguardia.

La pregunta importante es si los kurdos tendrán cabida en el sistema político del siglo XXI. Las fuerzas que explotan Kurdistán y lo mantienen bajo ocupación están haciendo grandes esfuerzos para evitarlo. La República de Turquía está a la cabeza.

Por supuesto, no debemos permanecer pasivos ante esta situación. No es bueno que los movimientos kurdos se retiren a su propio rincón y actúen sin una estrategia. Como pueblo kurdo, necesitamos una estrategia común y tenemos que hacer nuestros esfuerzos. En caso de que haya un segundo Lausana, no quedará nada de los logros en el sur de Kurdistán, Rojava, ni en cualquier otro lugar.

El Acuerdo de Lausana tiene una vigencia de cien años. En dos años, es decir, 2023, perderá su validez, según Erdogan. Erdogan ha dicho anteriormente que no reconoce el acuerdo. Ahora su partido celebra congresos y se prepara para una nueva era. ¿Por qué? Porque quiere volver a ocupar las áreas en las fronteras de Misak-i-Milli después de que expire el Acuerdo de Lausana. A esto es a lo que apuntan todos los preparativos actuales. Es un tema muy grande, con una importancia estratégica. Toda la política kurda debe pensar estratégicamente y actuar con sensatez, en consecuencia. No debe dejarse restringir.

Esto no solo afecta a los kurdos. Los ataques de ocupación por parte del Estado turco también causarán un gran daño a los pueblos árabes y cristianos de la región. Tanto los kurdos como todos los demás pueblos deben prestar atención a esta situación y comportarse en consecuencia. A nadie se le permite manejar la situación de acuerdo con el lema “pequeño pero mío”. Esa es una actitud incorrecta. No es el momento de intentar salvar pequeñas cosas con un entendimiento político estrecho. Se trata de la situación general. Si solo pides pequeñas cosas para ti, lo perderás todo. Hoy estamos en ese momento. Por eso decimos que todo el mundo tiene que interpretar correctamente los desarrollos.

Mencionaste los ataques. Es cierto que ha habido algunos ataques. Por ejemplo, en el Newroz, hubo un ataque a una pequeña unidad nuestra en Berdesor. Es bueno que el incidente no se haya ido de las manos. Además, hay incidentes aquí y allá, como barricadas, pero miramos el tiempo desde una perspectiva más amplia y queremos que todos los demás hagan lo mismo. Si no logramos un pensamiento integral en este tiempo histórico, todos perderemos. Los cálculos se realizan con respecto a Kurdistán. Incluso si no se puede establecer la unidad, los kurdos no pueden ayudar al enemigo y trabajar unos contra otros. Si la gente se une, está bien. Si no se llega a eso, al menos uno no debería pelear entre sí. No debe haber un debilitamiento mutuo. Esto es importante. Por supuesto, sería mejor trabajar juntos con una estrategia común durante este tiempo.

En este punto, me gustaría hacer un llamado a todos los partidos políticos, instituciones y organizaciones de Kurdistán: recordemos este momento delicado. Es un momento que nos afecta a todos. Asumamos la responsabilidad de promover la unidad nacional. Todos deben esforzarse en este tema desde su propio punto de vista. Como PKK, leemos estos tiempos dentro de este marco. Asumiremos nuestra responsabilidad de hacer nuestra parte para el establecimiento de una política común y de unidad nacional.

FUENTE: Radio Dengê Welat / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

