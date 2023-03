–

Sezai Temelli, diputado y copresidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), de Turquía, declaró que su partido determinaría una hoja de ruta de acuerdo con la posición de Kemal Kılıçdaroğlu como candidato presidencial de la alianza conocida como la “Mesa de los Seis” o la Alianza Nacional.

Temelli subrayó: “Mientras se mantenga este orden, en el país prevalecerá la opresión, la pobreza, el hambre, la guerra y la muerte. Las fuerzas de la democracia deben inventar la respuesta necesaria durante este proceso electoral”.

La agencia de noticias k ​​entrevistó al parlamentario, representante de la provincia kurda de Van, sobre los próximos comicios y los últimos acontecimientos en el país.

-Hubo una crisis de candidatos dentro de Alianza Nacional, que también afectó la atmósfera política en Turquía. ¿Cómo trata su partido esta crisis?

-Entendemos que la Alianza Nacional siempre estuvo propensa a una crisis. No abordaron el tema de los candidatos, a pesar de llegar a un acuerdo sobre todo lo demás en sus conversaciones de meses. Desde hace tiempo, se sabe que la alianza tenía dos tendencias para elegir a un candidato presidencial. Por un lado, estaba el principal líder de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, y por otro lado, la líder del partido IYI, Meral Akşener, hablaba de un “candidato que podría ganar”. Akşener se refería a los alcaldes populares del CHP, Ekrem İmamoğlu y Mansur Yavaş. Ambos, sin embargo, estaban promoviendo a su líder. Creo que reducir esta crisis a un debate de candidatos no explica suficientemente bien el tema.

-¿Cómo es eso?

-Si hubo una crisis que giró solo en torno al tema de los candidatos, mucho antes se podría haber encontrado una solución similar a la que surgió en las últimas 72 horas. Por lo que podemos ver, hubo ciertos desarrollos que aún no se han revelado al público. Me gustaría enfatizar que el público tiene derecho a saber lo que pasó, porque la gente elegirá un nuevo presidente. La gente votará para dar forma al futuro de Turquía. Por lo tanto, lo que sucedió debe ser explicado al público. Por supuesto, los votantes del HDP también necesitan una explicación. Creemos que el acercamiento de Akşener a nuestro partido siguió siendo decisivo durante la crisis de candidatos.

Turquía ha perdido 20 años por culpa del actual gobierno. El país se ha alejado de muchas cosas con respecto a la democracia. Los ciudadanos han experimentado agravios muy graves durante los últimos 20 años. El pueblo kurdo también se ha visto enormemente afectado por la guerra, la violencia, la represión y la pobreza. El HDP ha sido acusado constantemente, muchos de nuestros colegas, incluidos los ex co-presidentes, están en prisión. Muchos de nuestros camaradas se han visto obligados a vivir en el exilio.

Hemos visto cómo un gobierno reacio a resolver la cuestión kurda ha creado múltiples problemas en el país, y cómo el reciente terremoto ha recrudecido la situación. Hubiera sido diferente si los recursos no se hubieran destinado a la guerra, sino a la paz y a las ciudades. Si se hubieran dado pasos junto con el pueblo kurdo por una patria común y una república democrática, si el proceso de paz no se hubiera suspendido y el señor Abdullah Öcalan no hubiera sido sometido a un aislamiento absoluto, tal vez hoy estaríamos viviendo en un país completamente diferente. Quizás estas discusiones nunca hubieran surgido. Por lo tanto, el público necesita una explicación.

-Se sabe que el Partido IYI ha estado ignorando durante mucho tiempo al HDP. ¿Espera que esta política continúe?

-Todavía hay incertidumbre, pero cuando la “Mesa de los Seis” se disolvió en la noche del 2 de marzo, la reacción pública y la reacción violenta no se dirigieron contra el HDP. Por el contrario, surgió la opinión pública de que este tema podría resolverse con este y, por lo tanto, creo que Akşener agregó nuevos temas, como la resolución de la cuestión kurda y la reanudación de las negociaciones con el HDP, a su agenda cuando llegó de vuelta a la mesa. Porque la reacción pública no se dirigió contra el partido pro-kurdo, sino contra el Partido IYI y su posición progubernamental sobre ciertos temas. Por esta razón, no creo que la alianza de la oposición pueda hacer la vista gorda ante la lucha del HDP por la democratización y su postura sobre la democracia a partir de ahora. Es un hecho que desde el día de su fundación, el Partido IYI ha adoptado una postura nacionalista contra el pueblo kurdo y el HDP, e incluso una retórica racista que recuerda al ultranacionalista aliado del gobierno, el partido MHP. Creo que los partidos de oposición van a abordar esta actitud.

-Los co-presidentes del HDP declararon que se reconsideraría el tema del candidato. Dijeron que esperaban una visita a la sede del partido de Kılıçdaroğlu. Entonces, ¿cómo se pronunciará el HDP sobre el tema de los candidatos?

-En 2018, nuestro candidato presidencial, Selahattin Demirtaş, no pudo continuar con su campaña porque estaba en prisión. Llegó a todos los candidatos, excepto a Erdoğan, solo a través de cartas y redes sociales. Es muy probable que Kılıçdaroğlu visite nuestro partido. Si nominamos a un candidato, definitivamente visitará a los candidatos de la oposición. Esto es bastante normal. Después de todo, el tema principal para todos nosotros hoy es deshacernos del actual régimen unipersonal y democratizar Turquía. Vemos que hay un clima de reconciliación con respecto a la democratización turca. Creemos que la única manera de hacerlo es a través de negociaciones. Por lo tanto, estas conversaciones también podrían abordar ciertos temas.

-¿Cuáles son estos problemas?

-Estos temas se refieren al estado de derecho, poniendo fin a toda esta injusticia y logrando la democratización en Turquía. No tenemos otras expectativas o perspectivas. Hemos estado revelando nuestra posición muy claramente durante mucho tiempo. De hecho, nuestro documento de estrategia ya se hizo público hace un año y medio. Fue nuestro partido el primero en revelar su posición sobre el tema.

Íbamos a anunciar a nuestro candidato presidencial antes del terremoto. Desafortunadamente, ocurrieron sismos devastadores y sufrimos mucho. Nuestra prioridad era, por supuesto, hacer frente al desastre. En las ciudades afectadas por el terremoto donde no había Estado, solo la solidaridad podía ayudar a los sobrevivientes. Esta era nuestra prioridad y lo hemos logrado. Mientras atravesábamos todo este proceso, los terremotos afectaron la política del país. Seguirá afectándonos en el futuro. De hecho, esta será la agenda más urgente del nuevo gobierno. Dijimos que volveríamos a evaluar el tema del candidato por el bien del interés común de los pueblos de Turquía. Nuestros comités están trabajando ahora en ello. La Alianza del Trabajo y la Libertad, de la que formamos parte, también abordará el tema. Dependiendo de la situación, designaremos un candidato o apoyaremos al candidato conjunto de las fuerzas democráticas.

-¿Te refieres a Kılıçdaroğlu?

-Si el candidato de los partidos de oposición es un candidato conjunto de las fuerzas democráticas, será un factor determinante en nuestras evaluaciones. Si no, podemos seguir nuestro camino con un candidato que pueda cumplir con las expectativas de las fuerzas democráticas, los pueblos de Turquía y el pueblo kurdo. Lo hemos dejado muy claro desde el principio. Por supuesto, felicitamos a Kılıçdaroğlu y le deseamos éxito.

-Las campañas electorales no han comenzado oficialmente, pero vimos racismo y hostilidad hacia los kurdos durante el partido de fútbol Amedspor- Bursaspor. El líder del MHP, Devlet Bahceli, felicitó a Bursaspor, elogió a los hooligans racistas, y los detenidos por su participación en el ataque han sido liberados. ¿Cree que el gobierno continuará con estos ataques mientras se avecinan las elecciones?

-Sabemos que esta es una tradición estatal centenaria contra los kurdos. Esta tradición estatal centenaria se alimenta del fascismo, del estado de emergencia y de la ley marcial. El Estado sigue defendiendo el statu quo que ha creado y trata de protegerlo con todo su aparato en un estadio, en una calle o en una charla grupal. La lucha y la resistencia de una sociedad organizada demostraron que esto ya no se puede sostener.

Puede haber ataques racistas similares durante el proceso electoral, pero todos fracasarán. Porque ya no es soportable. Tal gobierno, sistema y orden no pueden ser tolerados. También hay una gran esperanza de que la gente se deshaga de esta mentalidad a través de una lucha común. Por supuesto, nuestro trabajo no es fácil. Mientras se mantenga este orden, la opresión, la pobreza, el hambre, la guerra y la muerte prevalecerán en el país.

Las fuerzas de la democracia deben inventar la respuesta necesaria durante este proceso electoral. Cabe señalar que las negociaciones, la solidaridad y la lucha que surjan durante el proceso electoral deben contribuir a la construcción de otra Turquía. Si se restringe a la campaña electoral, las cosas no van a cambiar. Esto puede causar grandes problemas tanto para Turquía como para Oriente Medio.FUENTE: Roni Aram / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

