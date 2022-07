–

Acto p煤blico de presentaci贸n del Informe Final de la Comisi贸n de la Verdad de Colombia, en Bogot谩, el 28 de junio de 2022.

驴C贸mo acabar con una guerra, c贸mo romper los ciclos de la violencia? 驴 C贸mo afrontar la enormidad de los da帽os causados, construir la paz sin imponer victorias, hacer justicia restaurativa sin venganza, c贸mo reconstruir la convivencia y reconciliaci贸n? Las Comisiones de la Verdad, con una metodolog铆a propia, han mostrado que es posible crear espacios de encuentro, de denuncia y asunci贸n de responsabilidades, donde 芦recordarlo todo, y con precisi贸n, es la 煤nica forma de sanar las heridas禄. Mesas y espacios de di谩logo donde se encuentran los que antes se mataban y ahora cuentan sus cr铆menes y piden perd贸n a las v铆ctimas. 芦Todos nosotros 鈥 dec铆a Mandela 鈥 compartimos la verg眉enza de ser inhumanos con otros seres humanos禄.

Subimos el video completo HAY FUTURO SI HAY VERDAD con la presentaci贸n p煤blica a la sociedad colombiana del Informe Final de la Comisi贸n para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetici贸n de Colombia. Dada su contundencia y claridad no necesita explicaciones. Pero para facilitar su visionado, presentamos a continuaci贸n las distintas partes del video, con un cierto desglose del minutaje, resaltando expresiones y contenidos que nos parecen de gran valor. Dura 1 hora y 40 minutos. Puede completarse la informaci贸n con el art铆culo publicado en Alternativas Noviolentas el 31 de mayo de 2020 芦Por una Justicia restaurativa, Comisi贸n de la Verdad en Colombia禄

Localizaci贸n y resumen del contenido del video

0麓20-4麓15:- Entradas de presentaci贸n: Cuando los victimarios cuentan lo que hicieron, las v铆ctimas sentimos alivio. El victimario no naci贸 victimario, a 茅l lo volvieron victimario. Torturas, homicidios, secuestros, violaciones, hornos, reclutamientos forzosos, desapariciones, ej茅rcito. paramilitares, guerrilla.

5麓45-8麓50:- Presentaci贸n: Marta Mart铆nez. Los testimonios presentados forman parte del proceso de escucha de la Comisi贸n de la Verdad (CdlV) durante 4 a帽os, para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetici贸n, buscando entender los porqu茅s de la duraci贸n del conflicto armado interno, de casi 60 a帽os.

9麓00-11麓38:- Historia de la Comisi贸n de la Verdad de Colombia. Comenz贸 su mandato el 29.11.2018. En 4 a帽os se ha llegado a todas las zonas del pa铆s, algunas donde nuca hab铆a llegado el Estado. Se crearon 28 Casas de la Verdad, espacios donde se ha escuchado a m谩s de 27.000 personas, v铆ctimas y responsables de actos armados, 14.000 entrevistas, 1.802 Informes documentados de violaciones de DD.HH. Adem谩s la CdlV ha supuesto un gran di谩logo social de escucha para la no-repetici贸n uniendo a miles de personas en una reflexi贸n conjunta sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado y la violencia vivida.

13麓13-14麓15:- Mensaje del Papa Francisco : Animo a seguir recorriendo caminos de reconciliaci贸n que ayuden a reforzar la fraternidad, a ser artesanos de la paz que generen procesos de reencuentro, y a trabajar juntos con audacia en la b煤squeda del bien de todos.

15麓40-21麓55:- Sigue presentaci贸n de testimonios. A la CdlV llegaron voluntariamente responsables de los peores a帽os de guerra, y tambi茅n, v铆ctimas que durante a帽os esperaron ser escuchadas. Se busca propiciar espacios de di谩logo con quienes tenemos diferencias. No estamos condenados a la violencia: la convivencia es posible. Queremos que este proceso revelador sea una oportunidad para que Colombia se reconozca en su propio dolor.

21麓54:- Presentaci贸n de los componentes de la CdlV.

23麓20:- Francisco Roux, presidente de la CdlV. Lectura del documento. La Comisi贸n habla al pa铆s.( En la sala se corea repetidas veces el eslogan 芦S铆 se pudo禄) Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra naci贸n vulnerada y rota. Verdades inc贸modas que desaf铆an nuestra dignidad ,,,m谩s all谩 de las culturas, las opciones pol铆ticas, las creencias religiosas, de las armas y los g茅neros. Un mensaje de Verdad, para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el 80% de las v铆ctimas son civiles no contendientes. Desde la pregunta antigua 芦驴d贸nde est谩 tu hermano?禄 con un reclamo de justicia que sigue resonando 芦la sangre de tu hermano clama justicia desde tu tierra禄.

27`06:- Llamamos a sanar el cuerpo f铆sico y simb贸lico de esta naci贸n, cuerpo que no puede sobrevivir con el coraz贸n infartado en el Choc贸, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapirip谩n, la cabeza cortada en el Salado, la vagina vulnerada en Tierra Alta, las cuencas de los ojos vac铆as en el Cauca, el est贸mago reventado en Tumaco, las v茅rtebras trituradas en Guadiari, los hombros despedazados en el Urab谩, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las monta帽as de Antioquia y el alma ind铆gena arrasada en el Baup茅s.

28麓10:- Llamamos a sacar las armas del espacio venerable de lo p煤blico, a tomar distancia de los que meten fusiles en la pol铆tica, a no colaborar con los mes铆as que pretenden apoyar la lucha leg铆tima con ametralladoras. Convocamos a proteger los DDHH y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona. Salir del modo guerra y de convertir al otro en enemigo, al que se pueda convertir en humo en el crematorio de Juanfr铆o, y que no nos acostumbremos a la muerte, a que el ej茅rcito d茅 trofeos por cazar a la guerrilla,鈥 recoger diariamente cad谩veres de l铆deres inc贸modos.

29麓35:- Llamamos a aceptar responsabilidades 茅ticas y pol铆ticas. Quienes reconocen responsabilidades, lejos de disminuir su reputaci贸n, la agrandecen. Estamos convencidos de que hay un futuro para construir, juntos. No podemos postergar el d铆a en que la paz sea un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

34`00:- Hemos o铆do a m谩s de 30.000 v铆ctimas,鈥 a todos los expresidentes vivos, artista, periodistas, sacerdotes, fuerzas militares, excombatientes del las FARC, paramilitares, otras guerrillas,鈥on el apoyo de la ONU y la mayor铆a de pa铆ses del mundo,鈥rente a la indiferencia de grandes sectores de nuestra sociedad, que parecen no tener conciencia del sufrimiento de millones de compatriotas por causa de la guerra.

39`41:- La CdlV ha contribuido a hacer de la Verdad un derecho p煤blico y un acontecimiento general. Confiamos en que el presidente electo Petro y su vicepresidenta Francia M谩rquez lo incluyan e impulsen los cambios democr谩ticos e institucionales necesarios.

43麓25:- Preguntas que nos hemos hecho. 驴Por qu茅 el pa铆s no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra pol铆tica y negociar desde el principio una paz integral?驴Qu茅 elementos del Estado y las Instituciones no impidieron, sino que promovieron el conflicto armado? 驴 D贸nde estaban el Congreso, los partidos? 驴Hasta d贸nde los que tomaron las armas calcularon las consecuencias macabras de su decisi贸n? 驴Qu茅 hicieron, ante esta crisis del esp铆ritu los lideres religiosos, los educadores? 驴Qu茅 dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? 驴Qu茅 papel jugaron los informadores y medios de comunicaci贸n? 驴C贸mo nos atrevimos a dejar que pasara? 驴 Y c贸mo nos podemos atrever a permitir que contin煤e?

48`40:- www.comisiondelaverdad.co : recoge toda la documentaci贸n ,archivos y trabajos. Es p煤blica y accesible.

52麓33 a 1:03麓00:- El presidente electo G. Petro recibe las 芦Recomendaciones para la No-repetici贸n del Conflicto Armado禄. Su participaci贸n: Esta aproximaci贸n a la verdad no puede ser considerado como un espacio de venganza, sino como la posibilidad de una reconciliaci贸n, de la convivencia nacional, social, de la paz. Ya ha cambiado el clima de expectativas de paz. Una Paz Grande. Pasar a una era de paz en la historia de Colombia y no solo cerrar unos conflictos para que empiecen unos nuevos. Que desaparezca el uso de las armas como instrumento para resolver los conflictos, que siempre habr谩 en las sociedades. El conflicto es vida, es el modo como la humanidad ha podido ascender y convertirse en civilizaci贸n y cultura. El conflicto dialogado es lo que permite que la humanidad crezca. Cortar definitivamente los ciclos de la violencia es cortar los ciclos de la venganza. Lo que sigue a la verdad es la posibilidad del Perd贸n Social., y eso depende de las v铆ctimas en Colombia. Convertir los Espacios de Verdad en espacios de reconciliaci贸n.

1:05麓30:- Francisco Roux: Escuchamos los sufrimientos y los relatos de los cr铆menes. Las mujeres denuncian m谩s de 110.000 desapariciones: 芦vivos se los llevaron, vivos los queremos禄. Cr铆menes de los paramilitares y de las guerrillas: soldados y polic铆as asesinados tras a帽os de estar encadenados por el cuello en las selvas. Los 芦Falsos positivos禄 del ej茅rcito: miles de j贸venes asesinados, simulando combates con la guerrilla, para recibir m茅ritos y condecoraciones, presentados por la fiscal铆a como 芦muertos en combate禄 y encubiertos por la Justicia Militar.

1:11麓57:- Siguen las preguntas: El da帽o causado por este Crimen de Estado a la 茅tica p煤blica de la naci贸n es inconmensurable. Militares de alto y medio rango, funcionarios del Estado, violaron la ley y vulneraron la legitimidad moral de la fuerza p煤blica. 驴Qui茅n dio la orden? 驴Por qu茅 las Fuerzas Militares no han hablado como cuerpo? 驴Por qu茅 las otras instancias del Estado, el Congreso, las Altas Cortes, no intervinieron? 驴Por qu茅 los colombianos dejamos pasar durante a帽os este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? 驴Por qu茅 vimos las masacres en TV d铆a tras d铆a como si se tratara de una novela barata? 驴Por qu茅 la seguridad que rodeaba a los pol铆ticos y a la gran propiedad no fue seguridad para el pueblo?

1:19麓10:-驴 Por qu茅 pas贸 esto? Narrativa, hip贸tesis y contexto. La obligaci贸n moral de no callar ante la verdad encontrada y ante la complejidad hist贸rica. Ocurri贸 en Colombia en un entramado de intereses pol铆ticos, institucionales, econ贸micos, militares y de narcotr谩fico, con responsabilidades de Estado. Por la persistencia del uso de las armas en la pol铆tica durante m谩s de medio siglo. Donde las ideas del 芦enemigo interno禄 en todos los lados impide construir el 芦nosotros, nosotras禄 de una naci贸n.

1:22麓36:- Recomendaciones. Pedimos a los colombianos sin distinci贸n, acoger las verdades de esta tragedia y tomar la determinaci贸n de no matar, por ning煤n motivo, a nadie. Reconocer a las v铆ctimas. Incorporar a nuestra historia la memoria de sufrimiento y luchar por la paz, para hacer imposible la repetici贸n. Nunca M谩s. Que las organizaciones que siguen en modo guerra escuchen el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya y ponerse en modo di谩logo. Profundizar la democracia mediante la exclusi贸n definitiva de las armas del escenario de lo p煤blico. Que la justicia garantice la independencia e imparcialidad en las investigaciones y juzgamientos. Encarar el narcotr谩fico como problema nacional. Cambiar la pol铆tica de guerra que ataca a los campesinos, por los derechos humanos y la salud p煤blica. Un nuevo concepto de Seguridad para la Paz, con un ej茅rcito y polic铆a centrado en la protecci贸n de las personas y la naturaleza. Poner fin a la corrupci贸n. Superar las desigualdades estructurales que hacen de Colombia uno de los pa铆ses m谩s inequitativos del mundo en la concentraci贸n de los ingresos, la riqueza y la tierra. Reforma rural integral. Invitamos a la naci贸n a superar el racismo estructural, el colonialismo, y la exclusi贸n injusta a ind铆genas, afrocoloniales y rom y hacer de su cultura parte de nuestra identidad.

1:32麓10:- A las naciones amigas, que nos ayuden a hacer de Colombia un ejemplo mundial de reconciliaci贸n. Hemos sufrido 70 a帽os de guerra. No nos den nada para la guerra. No la queremos. No queremos guerra en ninguna parte del mundo. Ay煤dennos a compartir y cuidar la casa com煤n del planeta. Pedimos una 茅tica p煤blica basada en la dignidad igual de todos y todas. Que la verdad fuerte y audaz que nos entregan nos lleve a la reconciliaci贸n. Lo podemos hacer, lo vamos a hacer.

