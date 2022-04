–

De parte de Kurdistan America Latina April 21, 2022 166 puntos de vista

La Unión de Comunidad de Mujeres de Kurdistán (KJK) denunció al Estado turco por los actuales ataques militares contra varias regiones de Bashur (Kurdistán iraquí). Las incursiones tienen como objetivo a las guerrillas del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), que tiene sus bases en la zona.

A continuación publicamos la declaración completa de la KJK:

Impulsado por la ideología neo-otomana, el Estado turco fascista está intensificando los ataques contra Kurdistán en un intento de ocuparlo. El gobierno fascista anti-kurdo del AKP-MHP ha iniciado una guerra total. Esta se libra como una continuación de la conspiración internacional contra el líder kurdo Abdullah Öcalan, así como el plan para ‘poner de rodillas a la gente’. La ofensiva militar lanzada el 17 de abril es la continuación de este plan.

La guerrilla lidera la lucha por la libertad

El fascismo del AKP-MHP, que ha estado atacando a nuestra gente, nuestro movimiento de libertad y las mujeres durante años, ya no conoce fronteras. Los ataques de invasión contra las Zonas de Defensa de Medya, que comenzaron en Xakurk en la primavera de 2019, continuaron en las áreas de Heftanîn, Gare, Metina, Zap y Zagros. El ataque del 17 de abril es una continuación del plan de invasión. Las fuerzas guerrilleras son el blanco de los ataques ya que resisten, protegen las conquistas en Kurdistán y lideran la lucha por la libertad.

La resistencia debe ser ampliada

Motivado por una lucha por el poder y los intereses tribales familiares, el PDK (Partido Democrático de Kurdistán) está dando paso a las fuerzas de ocupación. No solo allana el camino para la invasión turca de Kurdistán del Sur (Bashur), sino que también ofrece todos los recursos y la riqueza kurda a Turquía. Su traición y su cooperación con el Estado turco fascista anti-kurdo ahora son vistos por todos. Si el PDK no estuviera involucrado en este plan, el Estado turco no podría haber intentado invadir Kurdistán del Sur. Esta traición no es aceptada de ninguna manera por el pueblo kurdo. Nuestro pueblo y nuestras mujeres manifestaron fuertes reacciones ante la traición y la ocupación. La resistencia kurda debe desarrollarse y mostrarse más activamente.

Ataque de Shengal y genocidio de ISIS

El ataque del ejército iraquí contra las Fuerzas de Defensa de Shengal (FDS), que se llevó a cabo en paralelo con los ataques contra las guerrillas de la libertad del Kurdistán durante la fiesta yezidí Çarşema Serê Nisanê, no es una coincidencia. En cooperación con el PDK e Irak (su gobierno central), el Estado turco ocupante está completando el genocidio yezidí, que el ISIS no pudo realizar en Shengal en 2014. El Estado iraquí y el PDK no protegieron a la comunidad yezidí en 2014, dejándolos cara a cara con el genocidio. La comunidad yezidí, que hoy se defiende con sus propias fuerzas, está siendo atacada por el Estado turco, el PDK y el ejército iraquí durante su día más sagrado. Esto demuestra que los planes dirigidos a la comunidad yezidí no son independientes del genocidio cometido por ISIS. La masacre yezidí, que tuvo lugar en 2014, fue reconocida como un genocidio por algunas instituciones y estados. El genocidio ha dejado una marca negra en la historia de Irak. Ésta no debe repetirse una vez más. El Estado y las instituciones, que reconocen la masacre de 2014 como un genocidio, también deberían mostrar una postura clara frente a los recientes ataques si son sinceros.

Los ataques no son ordinarios y la resistencia tampoco debe serlo

Nosotras, el movimiento por la libertad y el pueblo, estamos en un difícil período de lucha. Se están introduciendo planes sucios para apuntar a las ganancias de nuestra lucha. Si no se impiden, el pueblo kurdo se enfrentará a graves peligros. Debemos ampliar la lucha y la resistencia contra esta guerra de agresión y genocidio. Como estos ataques simultáneos y múltiples no son ordinarios, la resistencia y la lucha contra estos ataques tampoco deberían serlo.

En todas partes debe haber un área de resistencia

Con un espíritu de lucha inspirado en el líder kurdo Öcalan, las guerrillas de la libertad de Kurdistán protegen nuestros valores y las tierras de Kurdistán. La defensa de nuestro país es el deber de todos los kurdos. Por lo tanto, nuestro pueblo, especialmente las mujeres y los jóvenes, debe contribuir a la lucha en todas partes. Para aumentar los temores del fascismo del AKP-MHP, el Norte, el Sur, Rojava, el Kurdistán Oriental, Shengal, Makhmur y todas las tierras donde viven los kurdos deben convertirse en un área de resistencia total. Así como la línea de resistencia de los pueblos triunfó en el pasado, también triunfará la resistencia de nuestro pueblo contra el estado turco fascista y genocida.

Apostemos por las guerrillas

Sobre esta base, nuestro pueblo, las mujeres, los jóvenes y los compañeros de nuestro pueblo deben unirse en torno a la resistencia guerrillera. La guerra popular revolucionaria debe ampliarse ante este genocidio. La resistencia de la guerrilla triunfará a través de la resistencia social total. En 2014, el pueblo kurdo de Kobanê no aceptó otra opción que la victoria contra el Estado turco y sus mercenarios. Consideraban la autodefensa como el valor central de una vida digna. Esta postura nos trajo la victoria. El pueblo de Kurdistán, los jóvenes y las mujeres deben rebelarse contra la ocupación y destruir el fascismo.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>