De parte de ANRed January 27, 2023 236 puntos de vista

Lorena Ca帽uqueo, activista y docente mapuche, habla del teatro como territorio de disputa cultural e ideol贸gica para revisar la historia nacional. El rol de las mujeres y los cuerpos marginados, la articulaci贸n necesaria con otros colectivos para disputar sentidos y la po茅tica como herramienta de discusi贸n p煤blica. Por Maia Kiszkiewicz 鈥 Fotos: Euge Neme / Cobertura colaborativa de Revita C铆trica y Peri贸dico VAS.

A, de ala. E, de elefante. I, de indio y una imagen est谩tica: cara marr贸n, pluma en la cabeza, pelo corto, arco y flecha en mano. La imagen, repetida en la ense帽anza escolar, se refleja en el discurso: argentinos descendiendo de los barcos, una raza superior (la europea), el crisol. 鈥淵 esa tendencia de la ideolog铆a nacionalista al blanqueamiento, a no incluir variables crom谩ticas: ni negros ni indios鈥, dice Lorena Ca帽uqueo, activista mapuche, docente, licenciada en Comunicaci贸n Social y parte del grupo de teatro El Katango, en Bariloche.

Monumento a San Mart铆n. Monumento a Col贸n. Monumento a los espa帽oles. Sarmiento en las escuelas. Sarmiento y sus maestras extranjeras. Bustos blancos, masculinos, de hombres aparentemente fuertes llamados pr贸ceres. Campa帽as a desiertos que siempre estuvieron poblados. La violencia recae sobre ciertos cuerpos, pero nos toca a todos. Nos moldea como sociedad en el pensamiento y los modos de vincularnos.

鈥淗ay mujeres detenidas con ni帽os y la poblaci贸n local no se alarma. Como son indias son peligrosas, violentas, terroristas. Esa relaci贸n no es inocente. Ellas pertenecen a una comunidad mapuche que fue desalojada, la de Villa Mascardi, a la que los medios hegem贸nicos recontra estigmatizan鈥, recuerda Lorena. Y, si bien en los a帽os m谩s recientes hubo modificaciones favorables para el pueblo mapuche en t茅rminos de derechos y organizaci贸n, los discursos racistas, en sus diversas formas, a煤n operan. 鈥淨ue justifiquen el encarcelamiento de mujeres y el asesinato de cuerpos afro o ind铆genas, viene de ah铆. Mientras, nosotros exigimos la liberaci贸n de nuestra machi, una autoridad filos贸fica de nuestro pueblo, y de las presas pol铆ticas mapuche, se est谩n violando todos los procesos judiciales, todo el marco procesal penal argentino鈥.

鈥揘ombraste a una autoridad filos贸fica. Estudio Filosof铆a y en la definici贸n institucional no aparece lo mapuche. Es Grecia en la Antig眉edad, Europa. Incluso el debate actual tiene que ver con que la materia Pensamiento Argentino y Latinoamericano deje de llamarse Pensamiento y pase a llamarse Filosof铆a.

鈥揌ay que descolonizar las formas de conocer, aprender y asir el mundo. Por suerte, sobre todo en Chile pero tambi茅n en Argentina, intelectuales ind铆genas y mapuche que trabajan en el 谩mbito de la academia empezaron a cuestionar el colonialismo interno y esa forma de asumir que los pueblos originarios siempre tenemos que estar en un lugar subordinado, lo que hace que nuestra circulaci贸n sea restringida.

鈥揅harles Mills, soci贸logo jamaiquino, dice que existe una ignorancia blanca estructural. Eso se da, entre otras cosas, porque la escucha y la posibilidad de la palabra es mayor para las personas blancas que para las personas afro. Entonces, los testimonios hist贸ricos son, en gran medida, de personas blancas. Y esto afecta a la percepci贸n subjetiva y a las concepciones que tenemos del mundo. 驴Sent铆s que esa vivencia es similar para el pueblo mapuche?

鈥揝铆. Y es una discusi贸n que se da en la antropolog铆a, la epistemolog铆a, la formaci贸n pol铆tica. Dentro del teatro quisimos debatir ciertas categor铆as y c贸mo pensar el teatro mapuche. Pero varios intelectuales dijeron que el teatro es un lenguaje, con sus especificidades po茅ticas, teatrolog铆as鈥 Pero es uno. Y, por ende, no hay teatro mapuche. Entonces Miriam 脕lvarez, nuestra compa帽era y directora del grupo El Katango, empez贸 a pensar desde la especificidad de la historia de los pueblos originarios de Am茅rica Latina para proponer pr谩cticas esc茅nicas con una po茅tica a trav茅s de la cual se piense el pueblo mapuche, se discuta la propia historia y se hagan propuestas pol铆ticas en el escenario.

鈥揂parecen las especificidades, las categor铆as, las etiquetas. Lo propio y lo que ven otres. Los estereotipos. La antrop贸loga social mapuche y especialista en g茅nero, Meli Cabrap谩n, afirma que se asume que las mujeres mapuche son naturalmente defensoras de los territorios por la idea de que est谩n m谩s cerca de la naturaleza. 驴Sentiste esa carga?

鈥揝铆. Y opera muy fuerte. En las mujeres es el mandato de la maternidad. Para proyectarnos, para dar continuidad al pueblo. En las barriadas populares se dice que cuando no se tiene nada 鈥渓o 煤nico que se puede dar son hijos鈥. Y los cuerpos ind铆genas que, adem谩s, son de clase obrera, de barrios populares, han sido hist贸ricamente condicionados por c贸mo se molde贸 Argentina. La clase obrera, seg煤n el modelo nacional, cuando es femenina, entrega a los hijos.

鈥撀縔 cuando es masculina?

鈥揤ende su fuerza de trabajo. Se reprodujo por mucho tiempo la idea de que para hacer frente a la violencia del Estado lo 煤nico que se tiene para exponer son los cuerpos masculinos, j贸venes mapuche. Los cuerpos de los hombres pobres, de las villas, de los barrios perif茅ricos, populares. Cuerpos prescindibles. El gatillo f谩cil se dirige hacia ese lugar. Es muy fuerte. Hay que desarmarlo. Los j贸venes tienen muchas otras potencias.

鈥撀緾u谩l es el agregado que da el lenguaje po茅tico-teatral a la reflexi贸n hist贸rico-pol铆tica?

鈥撀縌ueremos cumplir o impugnar los estereotipos? 驴Estamos de acuerdo con que los j贸venes entreguen su vida por la defensa del territorio? No. No queremos m谩s Rafitas Nahuel ni El铆as Garay. Lo sufrimos. Nos duele. Tenemos que dar la discusi贸n para pensar en otras estrategias de lucha. Y la pr谩ctica esc茅nica mapuche revisa eso, la propia historia. Desde la po茅tica teatral se pueden dar discusiones que desde el discurso p煤blico, pol铆tico, son m谩s dif铆ciles. Y es posible, tambi茅n, hacer una apuesta sensible por generar est茅ticas y formas de comunicar que sean otra forma de pensar la pol铆tica.

鈥撀縌u茅 pasa con las pol铆ticas p煤blicas en esta apuesta a la reflexi贸n desde lo teatral?

鈥揘o hay. De hecho estamos trabajando junto a Teatro en Sepia, que se ocupa esc茅nicamente de la afrodescendencia, en un proyecto llamado CARLA 鈥揅ulturas de Anti Racismo en Am茅rica Latina鈥 financiado por la Universidad de Manchester. Esto se termina pronto. Queremos continuar el trabajo, pero no hay ninguna l铆nea de subsidio espec铆fica para pensar sobre poblaciones ind铆genas y afrodescendientes. Es dif铆cil. La mayor铆a de las personas que colabora o act煤a en el grupo busca el mango en otra parte. Son nuestras voluntades juntando plata de nuestros sueldos para montar una obra. Cambiar eso ser铆a una forma de reparaci贸n hist贸rica. A煤n no sucedi贸.

鈥揈n noviembre estuviste en Buenos Aires, en una funci贸n de 鈥淣o es pa铆s para negras II鈥, de Teatro en Sepia, conversando sobre esto, apostando a la reflexi贸n conjunta. 驴Qu茅 importancia encuentran en ese intercambio?

鈥揘uestros teatros son pol铆ticos, tienen una revisi贸n cr铆tica de la historia nacional y de nuestros movimientos 鈥揳fro y mapuche鈥. Cuando nos encontramos, reflexionamos sobre las formas diversas del racismo y pensamos en cu谩ntos momentos de la historia se encontraron nuestros colectivos. Eso est谩 en la memoria social. Investigamos, hacemos la pregunta y aparecen relatos en los que, por ejemplo, la primera generaci贸n afro-argentina, escapando del proceso esclavista, ven铆a hacia los territorios ind铆genas en busca de libertad. Y eran recibidos e incorporados a las comunidades.

鈥撀緾贸mo aparece eso en el teatro?

鈥揈n t茅rminos de lenguaje teatral, tiene que ver con qu茅 elementos escenogr谩ficos son significativos. Adem谩s, hay decisiones pol铆ticas. Por ejemplo, durante 2020 y 2021, con el proyecto CARLA, tuvimos recursos econ贸micos y, en vez de alquilar una planta de luces, les pagamos a nuestros compa帽eros que realizaron el material audiovisual. Tambi茅n, hay modos que no queremos reproducir. Porque nos han invitado a trabajar sin pagarnos. Lo hicimos durante un tiempo, es importante estar. Pero el resto de las compa帽铆as cobraban y a nosotros s贸lo nos daban comida. Ah铆 una se da cuenta hasta qu茅 punto permea el racismo en la pr谩ctica. Porque la discusi贸n no puede ser unicamente confrontar, decir: asesinos de mierda, nos est谩n matando hace m谩s de doscientos a帽os. Se trata de algo m谩s, de apostar pol铆ticamente a un futuro en el que haya lugar para la diversidad, para equivocarse y hacer una reflexi贸n sensible.

鈥揗arlene Wayar, psic贸loga social y activista travesti, habla de un tiempo de paz, de dejar de correr tras la urgencia. Y Susy Shock explica que s贸lo as铆 puede surgir la posibilidad de so帽ar lo otro.

鈥揕a urgencia es la coyuntura en la que te coloca otro. Otro que se constituy贸 como un grupo poderoso a partir de someternos. Esos otros son el poder judicial, econ贸mico, medi谩tico y las corporaciones internacionales que condicionan nuestra forma de vida. Es opresivo y colonialista. Tuve la fortuna de conocer a Lohana Berkins. Ella odiaba el show, las plumas, las lentejuelas. Y se opon铆a a que las trans aparezcan siempre relacionadas a eso. Yo le dec铆a que me pasaba lo mismo, porque los pueblos originarios siempre aparecemos relacionados a la lentitud, la barbarie, el retraso. 驴C贸mo hacemos para, a partir de lo que no nos representa, buscar alianzas y nuevas representaciones entre colectivos? Lohana tambi茅n era ind铆gena, pero dec铆a que no pod铆a dar todas las peleas. Era demasiado. Tenemos los cuerpos cansados. Solos no podemos. Pero en conjunto, s铆. Y me gustar铆a, ahora que hay nuevas generaciones de personas trans dentro del mundo mapuche, que Lohana estuviera viva y decirle: 鈥淢ir谩, Mariposa, lo lograste. Metiste la discusi贸n ac谩 adentro. Nos acordamos de vos y te queremos por eso鈥. Pero hay debates que todav铆a nos debemos. 驴Quieren escuchar? 驴Por qu茅 las comunidades recuperan tierras? 驴Por qu茅 defienden un rewe, que es un espacio ceremonial? Tenemos motivos. Hace m谩s de un mes est谩n detenidas nuestras lamien, nuestras mujeres, por exigir algunas hect谩reas para vivir y trabajar. Mientras los magnates tienen aprisionados bosques nativos y fuentes de agua y no pasa nada. 驴Cu谩l es la doble vara con la que se mide aquello que supuestamente es ilegal dentro del marco normativo argentino? 驴Por qu茅 Lewis puede apropiarse de un 谩rea tan hermosa como Lago Escondido, que es fuente de agua dulce? 驴Qu茅 carajo hace el emir de Qatar ac谩, en la naciente del R铆o Chubut?

Fuente: https://revistacitrica.com/entrevista-lorena-canuqueo-teatro-mapuche.html