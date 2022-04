–

La Libertad, preparando la pr贸xima guerra

En esto de la guerra, hay quienes me cuentan que hay que entender la causa de esta guerra. Dicen que entender las causas servir铆a para evitar o tomar medidas para que tales cosas no se repitan. Yo no me lo creo. Conocer las causas, permite que se repitan. 隆Claro que s铆! Es que resulta que tanto an谩lisis de causas, no sirve, no vale, no produce la esperada prevenci贸n de la guerra, que llega nuevamente y se lleva por delante a miles de personas. Por ejemplo: dicen que la OTAN se estaba extendiendo hasta la frontera rusa y que Rusia ten铆a que responder. Y yo pienso鈥 “Menudo entendimiento. Si la OTAN llega a Rusia, pues que Rusia aproveche que est谩 al lado de la OTAN y que se meta en la OTAN, y de esa manera se acab贸 el problema”. Ay se帽or, 驴por qu茅 no me paga Soros, o el KGB?

驴Y qu茅 tenemos en el Reino? Una locura garantizada. Mientras sube la inflaci贸n, el gas, la gasolina, la luz, los alimentos, la ropa, el agua鈥 Aprovechando la coyuntura se incrementa el gasto militar. 驴Y la sanidad entretanto? Puf. Ayer, tomando un vaso de agua en un bar, contempl茅 como un jubilado ca铆a reondo por la calor mientras tomaba el aperitivo. Me pidieron que interviniera dada mi experiencia en colapsos y comprob茅 que estaba sudando, fr铆o, con pulso d茅bil, 120 pulsaciones, respiraci贸n superficial, pupilas dilatadas, cabeza perdida, dedos en garra. Ped铆 el aparato de tensi贸n: no hab铆a. Ped铆 el gluc贸metro: no ten铆an. Ped铆 el desfibrilador鈥 Sin bater铆a. Ped铆 un an谩lisis de sangre y que le cogieran una v铆a: nadie sab铆a hacerlo. Ped铆 una ambulancia鈥 Puse a todo el mundo del bar por turnos a levantarle las piernas al hombre por encima de la cabeza, cosa complicada cuando el moribundo est谩 sentado en una silla y el culo se desliza. Gracias a mis 贸rdenes, el tipo mantuvo su posici贸n mientras los clientes sudaban de lo lindo. Quisieron meterlo en un coche particular鈥 Lo desaconsej茅. El se帽or pesar铆a sus 130 kilos y el coche estaba al sol. Tras 铆mprobos esfuerzos de los comensales, vuelta a la silla. Pasada una hora, lleg贸 la ambulancia del hospital de zona, con solo el ch贸fer, que cogi贸 al hombre y se lo llev贸 a un ignoto destino. Todo el mundo fastidiado, al comprobar que tanto la cerveza como el vino, han subido de precio 隆quince c茅ntimos el vaso!. Pero鈥 驴A d贸nde vamos a llegar?

Hay que entender las causas 鈥揹icen鈥 La inflaci贸n sube 鈥揹icen鈥 , porque el BCE para paliar los efectos negativos de la pandemia, se puso a fabricar billetes y a dar pr茅stamos que tendremos que pagar. Sube la demanda con el incremento del dinero circulante, y adem谩s crisis energ茅tica: m谩s demanda, menos producto, escalada de precios. Los ricos se enriquecen… 驴C贸mo se solventa de forma cl谩sica este problema? Pues con la guerra. Se destruyen infraestructuras, se calienta la econom铆a fabricando bombas, se mata gente y un mont贸n de gilipollas se alistan en ej茅rcitos y milicias por la cosa de la naci贸n, ya que el nacionalismo es la religi贸n del mequetrefe鈥 Pues ya ten茅is el entendimiento. Los ricos se enriquecen. Lo mismo que con la pandemia, pero con crecimiento econ贸mico 鈥揹icen鈥.

驴Cu谩l es la soluci贸n? Si los jefes amedrentan, salario escaso, turnos insufribles, contrato precario o inexistente, producci贸n entre in煤til y nociva, y llegar a casa y a dormir鈥 Pues necesitas un sindicato. 驴Quieres que las cosas cambien en tu mundo? La soluci贸n es muy sencilla: al铆state en el sindicato. Y nunca, jam谩s, votes por el mal mayor. Porque el mayor mal, es el que gobierna. No hay en realidad, que entender nada. Es as铆.