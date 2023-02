–

February 11, 2023

Supongamos que un trabajador encuentra un nuevo empleo, muchas veces tras mucho tiempo en el paro. La empresa le da de alta en la SS, le pagan el salario correcto por convenio, o incluso m谩s, no hay otro tipo de problemas graves鈥 en principio todo va bien. Pero el trabajador considera que la empresa ha cometido el pecado m谩s grave posible: no ha firmado el contrato de trabajo ni le han dado copia del mismo.

Este es el supuesto de hecho. Ahora, antes de seguir leyendo, los laboreros m谩s fieles y experimentados pensad en qu茅 har铆ais vosotros en una situaci贸n as铆. Mejor dicho, qu茅 cre茅is que ser铆a lo mejor que un trabajador podr铆a hacer en una situaci贸n as铆. En Laboro ya hemos explicado que lo importante es a qui茅n le toca mover ficha y, por supuesto, que no es lo mismo mover una ficha que otra. En serio, esto es como los problemas de ajedrez. Parad de leer exactamente en este punto, volved a mirar el tablero de juego (p谩rrafo anterior) y decidid cu谩l ser铆a la mejor jugada del trabajador en ese momento de la partida.

驴Ya lo hab茅is pensado? Vale. Habr谩 quien diga que se podr铆a presentar denuncia ante Inspecci贸n de Trabajo y tendr铆a raz贸n. Habr铆a quien diga que se podr铆a presentar demanda ante los juzgados de lo social y tendr铆a raz贸n tambi茅n. Habr谩 anorquistas que digan que se podr铆a hacer una huelga, una asamblea, repartir pasquines o asaltar el Palacio de Invierno, porque los anorquistas hacen lo que quieren con su culo. Si el trabajador estuviera afiliado a un 鈥渟indicato鈥, habr铆a 鈥渟indicalistos鈥 que le dar铆an su soluci贸n infalible: ponerse de baja m茅dica y luego hablar con el jefe para intentar pactar un despido rebajado o por lo menos que le diera “los papeles del paro”.

Pero la soluci贸n correcta es que el mejor movimiento ser铆a no hacer nada. Un caso t铆pico de 鈥cuanto peor mejor鈥 en el que el trabajador no tiene ni necesidad, ni menos obligaci贸n legal de hacer nada. Ni denuncia, ni demanda, ni flipadas, ni cosas que le perjudiquen. Y alguno dir谩, pero hombre, 驴c贸mo que no hacer nada? 驴C贸mo se puede permitir estar trabajando sin contrato?

Ya hemos explicado en Laboro que no existe el trabajo sin contrato. El que te dice que est谩s trabajando sin contrato en un caso as铆, por definici贸n no sabe de lo que habla ni al nivel m谩s b谩sico del derecho laboral de Bob Esponja. Est谩 m谩s que claro que en un caso as铆 est谩s trabajando, porque tienes el alta en la SS, la n贸mina cada mes ingresada en el banco y cotizada a la SS, etc. Como est谩s trabajando, tienes contrato. Es as铆 de simple y de eficaz. Pero como no existe el contrato escrito firmado por ti, se presume indefinido, a jornada completa y, lo mejor de todo, sin periodo de prueba aunque lo ponga en el convenio. O sea que no firmar el contrato te conviene o al menos no te perjudica. Sobre todo si ese contrato que pretendieran que firmaras fuera temporal y con periodo de prueba.

Veamos un ejemplo sencillo. Entras en una empresa de forma supuestamente temporal y bajo un convenio que tiene periodo de prueba de 6 meses (CC.OO. y UGT han firmado montones de convenios con periodos de prueba as铆 de grandes), pero no firmas el contrato. La empresa te da de alta en la SS, comunica los datos (que no la copia) de tu contrato al SEPE, te paga lo correcto鈥 mu bonito todo. Al a帽o, a帽o y medio, dos a帽os鈥 la empresa te comunica que ha finalizado tu contrato temporal, te dan de baja en la SS y pretenden pagarte la indemnizaci贸n de 12d/a帽o por fin de temporal. Mu bonito todo, pero oiga usted 驴qu茅 contrato temporal? Mi contrato no es temporal porque yo no he firmado un contrato temporal. Se pone una demanda por despido, que deber铆a ser declarado improcedente con indemnizaci贸n de 33d/a帽o, que es casi el triple de la que pretend铆a pagar la empresa, y a cobrar el paro. Todo ello sin obligaci贸n de gastarse el dinero en abogados. Lo mismo suceder铆a si pretendieran echarte por no haber pasado el periodo de prueba. 驴Qu茅 periodo de prueba dice usted si no hemos acordado ning煤n periodo de prueba porque no hay contrato que lo diga? Pero si, en el mismo caso, te hubieras puesto pesado para firmar el contrato y lo hubieras conseguido, la finalizaci贸n de temporal y/o la extinci贸n en periodo de prueba podr铆an ser correctas; o sea, a la calle con la tercera parte de indemnizaci贸n o incluso sin indemnizaci贸n. Por lo que por ponerte pesado no solo no habr铆as conseguido nada desde el punto de vista contractual para la estabilidad de tu empleo sino que habr铆as facilitado echarte m谩s barato o gratis.

Tambi茅n hay que recordar las cl谩usulas t铆picas de los contratos que pueden perjudicar a los trabajadores, como las de no competencia postcontractual, dedicaci贸n exclusiva, permanencia, etc. Todas esas cl谩usulas son por acuerdo, por lo que si no llegas a firmar el contrato no llegan a tener validez legal.

Es evidente que podr铆a haber excepciones en las que s铆 que conviniera firmar el contrato, como por ejemplo que se hubieran pactado cl谩usulas especiales favorables al trabajador, como mejoras de la indemnizaci贸n de despido, salarios variables claramente definidos鈥 Pero los trabajadores que est谩n en posici贸n de firmar esos contratos no suelen ser de los que empiezan a trabajar sin haberlos firmado. O por lo menos cabe esperarlo, aunque en Laboro ya nos podemos creer cualquier cosa. En caso de salario fijo superior al del convenio, incluso tambi茅n podr铆a considerarse innecesario firmar el contrato, porque ya se tendr铆an las n贸minas y los ingresos bancarios que probar铆an ese salario superior por la v铆a de los hechos.