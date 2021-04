–

De parte de La Haine April 26, 2021 31 puntos de vista

Sobre la situaci贸n de la epidemia en Argentina y otras acciones a nivel mundial.

M.H.: 驴Cerrar o no cerrar?

R.S.: Realmente cerrar o no cerrar est谩 mal planteado. El tema es 驴tomamos alguna medida para frenar la pandemia o la dejamos seguir su curso? Ese es el punto. Las medidas para frenar la pandemia no consisten solamente en cerrar. Pero hay que hacer un corte en la circulaci贸n del virus.

D铆as atr谩s escuchaba decir al ministro de Transporte de la Naci贸n que por m谩s que la gente se quede en su casa el virus sigue circulando. Esto es por lo menos inexacto. Un artificio dial茅ctico para justificar la pol铆tica del gobierno en ese momento, que cada vez circulara m谩s gente, pero en realidad es un error tremendo desde el punto de vista epidemiol贸gico.

El virus no vive en el aire, solamente vive en los seres humanos. Cu谩nto m谩s seres humanos circulan, m谩s circula el virus. Se elimina por la respiraci贸n, las gotitas imperceptibles que nosotros exhalamos cuando respiramos y que solo se ven los d铆as fr铆os de invierno cuando nos sale ese vapor de la boca. Eso es continuo, no es solo en invierno. Esas min煤sculas gotitas son las que llevan el virus de aquellos que est谩n infectados, que no se puede saber qui茅n lo est谩 porque nadie va con un cartel en la frente que dice 鈥測o estoy infectado鈥.

Entonces, cuanto m谩s circulan las personas, m谩s circula el virus. Primer punto, restricci贸n de movimientos y hay un estudio hecho por un infect贸logo de C贸rdoba muy prestigiado que se帽ala que el virus empieza a desarrollarse en esta nueva oleada, a partir de que se reanudan las clases.

M.H.: Hay varias personas que han se帽alado esto. Entre ellas recuerdo un reportaje que le hicieron hace pocos d铆as atr谩s a un enfermero del hospital Durand.

R.S.: Como el virus se mueve con la gente, y no como dice el ministro de Transporte que ya por el solo hecho de ser ministro uno empieza a sospechar que no dice toda la verdad; pero dejando eso de lado, 驴desde cu谩ndo se mueve m谩s la gente? Desde que empezaron las clases.

El c谩lculo que hace este profesional, que es igual al que hacen algunos dirigentes sindicales del gremio de los docentes, es que se movilizan alrededor de 15 millones de personas. Somos 44 millones de argentinos, se mueve un tercio de la poblaci贸n por las clases. Entonces lo que observa este epidemi贸logo es que a medida que se fue desarrollando el inicio de las clases en todo el pa铆s, fueron aumentando los casos. 脡l lo relaciona con el aumento de movimiento de personas. M谩s all谩 de las clases.

M.H.: Que es el elemento que justamente no toma el ministro de Educaci贸n diciendo que se contagia poca gente en las escuelas.

R.S.: Y tambi茅n dicen que se contagia poca gente en los lugares de trabajo, que son los lugares m谩s seguros. Y le铆 en ‘La Naci贸n’, que es un diario patronal que puede coincidir con el gobierno en todo aquello que favorezca a la patronal. El diario reconoce que en las f谩bricas est谩n muy preocupados los empresarios porque aumenta el ausentismo en forma dram谩tica. El ausentismo por el virus, no por otra cosa. En las escuelas tambi茅n. Los sindicatos docentes protestan por el alto n煤mero de contagios y docentes que han fallecido por Covid.

M.H.: Hay una cuesti贸n que no entiendo 驴c贸mo puede ser que el gobierno aconseje o plantee que no se deben reunir m谩s de 10 personas y hay burbujas con 15 alumnos?

R.S.: No puede ser, solamente se da porque se fuerzan las cosas para mantener la actividad escolar y laboral, porque no me vas a decir que en las oficinas y las f谩bricas no se junta la gente.

M.H.: Al respecto, AMSAFE-Rosario hizo una denuncia p煤blica.

R.S.: Tambi茅n lo denuncia con estilo sarc谩stico la revista ‘Barcelona’. Volviendo a lo que est谩bamos, ese es un punto, la circulaci贸n de personas, entonces hay que tomar medidas dr谩sticas. Hace m谩s de seis meses escuch茅 a un equipo de epidemi贸logos, psiquiatras y matem谩ticos de Rosario que hab铆an hecho un estudio pormenorizado y planteaban que lo ideal eran los aislamientos circunstanciales, es decir, de una regi贸n, de un barrio, una zona, por escasos d铆as y despu茅s de acuerdo a los testeos, porque esto tiene que ir acompa帽ado por testeos; esto ya lo hemos dicho, en el ranking mundial de testeos la Argentina est谩 en el puesto 110/114 es decir que hay m谩s de 100 pa铆ses que hacen m谩s testeos cada 100.000 habitantes que la Argentina. El testeo permite vigilar la marcha de la infecci贸n y del virus, determinar cu谩les son las zonas afectadas tambi茅n. Pero es algo que se ha negado.

M.H.: Es lo que dice el gobierno de la Ciudad, que hay m谩s infectados porque hacen m谩s testeos.

R.S.: En Brasil debe haber much铆simos m谩s de los que est谩n registrados tambi茅n.

M.H.: Al ritmo de m谩s 20.000 contagios diarios, si el 5% de los infectados necesitaran internaci贸n se necesitar铆an 1.000 camas de ac谩 a diez d铆as. 驴Est谩 el sistema preparado?

R.S.: No. No est谩 preparado ni siquiera para ahora, ha sido superado porque esas cifras de porcentajes que dan de camas ocupadas, es de camas ocupadas por Covid, pero la gente tambi茅n se sigue atendiendo por otras enfermedades.

M.H.: El Dr. Chirino de la Asociaci贸n Argentina de Medicina Respiratorio, d铆as pasados hablaba de las patolog铆as que no fueron atendidas el a帽o pasado y que han empezado a atenderse ahora y por eso hay una ocupaci贸n mayor de camas.

R.S.: S铆, pero adem谩s si ten茅s un infarto ten茅s que ir a terapia intensiva, a la unidad coronaria, entonces siempre hay que reservar un sector de camas para las patolog铆as habituales. Adem谩s, hay una valoraci贸n optimista de lo que se llama cama de terapia intensiva, porque te ponen una cama en un pasillo con un respirador que por ahora hay, y eso lo cuentan como cama de terapia intensiva.

Tambi茅n hay que ver de qu茅 hablamos cuando hablamos de camas de terapia intensiva. La cantidad de personas enfermas y que requieren de cuidados intensivos est谩 siendo atendidas una parte de ellas en lugares que no re煤nen la totalidad de las condiciones.

M.H.: El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, IOMA, Pami, Swiss Medical, OSECAC, ATE, UPCN declararon que muchos centros de salud est谩n con una capacidad por encima del 90% de ocupaci贸n.

R.S.: Esa es la parte de denuncia, lo que pasa es que todas esas entidades sacan como conclusi贸n que la gente tiene que cuidarse, de una manera el铆ptica est谩n culpando a la v铆ctima. La gente es la v铆ctima. La obligaci贸n es de poner todas las comodidades necesarias, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provinciales y de la CABA. Las autoridades para eso est谩n, es su obligaci贸n garantizar el bienestar de la poblaci贸n y en este caso la buena atenci贸n de la poblaci贸n.

Leyendo la totalidad de la declaraci贸n, est谩 la parte de la denuncia, con la que estamos de acuerdo, pero hay una parte donde dice de una manera el铆ptica, no tan brutal como la que uso yo, que la gente tiene que cuidarse. Convoca a cuidarse, no a una centralizaci贸n de todos los recursos, ni nada por el estilo.

M.H.: Yo me refer铆a al alerta en el que coinciden distintos sectores.

R.S.: Te quiero aclarar que CICOP no firm贸 esto, porque hay una campa帽a sutil de exculpar a las autoridades responsables, se les est谩 quitando el peso de la culpa cuando son totalmente responsables. Eso lo vemos constantemente en la televisi贸n, ah铆 no hay grieta, la campa帽a es que la culpa es de la gente que no se cuida, que hace un asadito en el fondo de su casa y ese no es el problema. No dicen nada de los colectivos atiborrados de gente, de los chicos en las escuelas ni de la gente en las f谩bricas. Hay que reconocer esto.

Y la intervenci贸n del Estado en estos casos es crucial, estamos ante una cat谩strofe, es como un sismo, un terremoto, etc. Se contrasta esa actitud con la actitud que tom贸 el gobierno de Irlanda donde se centralizaron todas las camas apenas comenz贸 la pandemia y los laboratorios bioqu铆micos.

M.H.: Fue la propuesta inicial de Gin茅s, el exministro de Salud.

R.S.: Gin茅s lo dijo como posibilidad pero el Presidente al d铆a siguiente lo baj贸 de un ramazo, lo desminti贸 totalmente, afirmando que no iba a pasar nunca. En Italia hace dos semanas el gobierno intervino un dep贸sito donde encontr贸 30 millones de dosis de vacuna Astraz茅neca que no eran entregadas en Italia para la vacunaci贸n y estaban ah铆 para ser llevadas al Reino Unido.

Esas intervenciones son las necesarias. Se convoc贸 a una reuni贸n en el ministerio de la provincia de Buenos Aires a la que asisti贸 CICOP y fruto de esa reuni贸n apareci贸 esta declaraci贸n que mencionabas. Pero CICOP no solo no la firm贸 sino que adem谩s no fue consultada ni avisada de que iba a salir esta declaraci贸n.

M.H.: Aclarado esto y ya que estamos hablando de CICOP, llegaron a un acuerdo con una oferta paritaria del 36.3%.

R.S.: Llegaron a un desacuerdo resignado. Porque las asambleas de los hospitales, por el mecanismo democr谩tico que tiene CICOP para tomar las decisiones, que es distinto a otros sindicatos, se hacen asambleas en cada hospital y los profesionales de salud, est茅n o no afiliados, votan y esa resoluci贸n mayoritaria es llevada a un Congreso general de delegados de todos los hospitales, en proporci贸n al n煤mero de trabajadores que hay en cada hospital y ah铆 se resuelve.

Por amplia mayor铆a se resolvi贸 aceptar, pero lo interesante es que las asambleas de base aclararon en todas que la aceptaci贸n era bajo protesta. Lo aceptaron porque la relaci贸n de fuerza no pudo m谩s pero no deja conforme a los trabajadores de salud, en este caso los profesionales de la provincia de Buenos Aires.

M.H.: 驴Qu茅 expectativa ten茅s de la reuni贸n de la OMC?

R.S.: Hay un pedido de 99 pa铆ses encabezado por la India y Sud谩frica, ese pedido se viene tratando y como las resoluciones se toman por consenso los pa铆ses imperialistas, las grandes potencias se niegan porque son adem谩s la sede de las grandes multinacionales que manejan el negocio de las vacunas

M.H.: Estamos hablando de la suspensi贸n de las patentes.

R.S.: Lo que se pide es muy modesto, suspensi贸n de las patentes mientras dure la pandemia. Es decir, que cualquier pa铆s que tenga la infraestructura, la tecnolog铆a y el recurso humano, como la Argentina, Brasil, M茅xico y otros pa铆ses, puedan fabricar vacunas sin tener que pagar regal铆as, porque es una producci贸n humanitaria para una situaci贸n de emergencia que amerita esta situaci贸n excepcional.

La misma OMC tuvo que reconocer, porque hubo casos de pa铆ses que desobedecieron, como el de Sud谩frica con las drogas para el SIDA. Y tambi茅n San Pablo, cuando era ministro el gobernador Serra desobedeci贸 para hacer las drogas anti SIDA para comprarlas en India por fuera de las patentes de las multinacionales. Despu茅s, sorprendentemente en el 2021, cuando fue la crisis del Antrax dirigida a los altos funcionarios del gobierno de los EE UU y Canad谩, el gobierno de EE UU desconoci贸 la Ley de patentes para poder fabricar la droga adecuada para combatirlo, que estaba en manos de la empresa alemana Bayer.

Es decir, hay ejemplos, por esos ejemplos en la reuni贸n de la OMC de 2003 en una de las regiones de los Emiratos 脕rabes se firm贸 una cl谩usula que permite en casos de extrema necesidad, no respetar las patentes.

Pero lo que pasa es que si un pa铆s como el nuestro no respeta las patentes va a sufrir bloqueos y otras represalias. Entonces lo que se est谩 buscando es un acuerdo que permita eludir las patentes mientras dure la pandemia. Es lo que se pide. Yo creo, como socialista, que no tiene que existir la patente porque los qu铆micos no inventaron esas drogas para una empresa sino que es el fruto de a帽os de investigaci贸n de universidades, hospitales, etc. Entonces, eso es lo que est谩 en discusi贸n y se trat贸 en la OMC.

No hay ninguna esperanza de que los pa铆ses imperialistas cambien su posici贸n, porque sus gobiernos sirven a las multinacionales. El Vaticano, a trav茅s de su asociaci贸n de Acad茅micos Cat贸licos, sac贸 una comunicaci贸n hace una semana en este sentido, de suspender las patentes. Hay montones de cadenas de firmas.

M.H.: M茅dicos sin Fronteras, OXFAM, el Movimiento por una vacuna de los pueblos que encabeza el Premio Nobel de la paz, Muhammad Yunus, junto a George Clooney, Sharon Stone, Peter Gabriel. M谩s de 1.500.000 firmas tiene ese llamado.

R.S.: Adem谩s en EE UU hay 30 legisladores Dem贸cratas que hicieron una presentaci贸n al Presidente y que Nancy Peloso, la Presidenta de la C谩mara de Diputados, le dio luz verde para que la presenten al Presidente. Es interesante porque es adentro del monstruo que defiende las patentes en todo el mundo.

