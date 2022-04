–

Entrevista al economista pol铆tico Julio Gambina, quien afirma que 芦un prop贸sito a trabajar es generar conciencia para ir por la nulidad del acuerdo con el FMI, porque si era ilegal, ileg铆timo y odioso antes del acuerdo, lo sigue siendo en la actualidad禄. Adem谩s, opina sobre el proceso inflacionario en el pa铆s: 芦es sobre todo un problema pol铆tico y tiene que haber instrumentos econ贸micos que se orienten a resolver necesidades de la poblaci贸n y no la l贸gica de la ganancia禄. Por Mario Hern谩ndez.

-驴Cu谩les van a ser las consecuencias del acuerdo con el FMI?

-Las consecuencias son la profundizaci贸n de las pol铆ticas de ajuste que se vienen implementando. Por un lado, la primera disposici贸n que hay es la de disminuir el d茅ficit fiscal. El d茅ficit fiscal tiene dos formas de disminuir, o bajando el gasto o aumentando los impuestos. Dar铆a la impresi贸n de que no hay una preocupaci贸n por aumentar los impuestos, aun cuando el grupo de senadores del Frente de Todos ha presentado una propuesta para gravar a quienes tienen activos en el exterior no declarados con destino al pago del FMI. Eso est谩 anunciado por una parte del Frente de Todos, pero no pareciera que vaya a tener consenso. Y si no hay aumento de recaudaci贸n, lo que va a haber, para que haya disminuci贸n del d茅ficit fiscal, es disminuci贸n del gasto.

La disminuci贸n del gasto es a trav茅s de la disminuci贸n de salarios de los trabajadores estatales, por las jubilaciones, que obviamente sus ajustes van por detr谩s de la evoluci贸n inflacionaria. La inflaci贸n le juega a favor del objetivo de disminuir el d茅ficit porque el aumento de precios supone crecimiento de la recaudaci贸n tributaria, no en t茅rminos reales, pero s铆 en t茅rminos nominales. En la medida en que congelen algunos gastos presupuestarios, que tiren la pelota para adelante, que ejecuten el presupuesto, pueden cumplir esa demanda de disminuci贸n del d茅ficit fiscal que es progresiva para este a帽o, el que viene y el siguiente, con la intenci贸n de que en el 2025 sea d茅ficit cero.

Luego se auto restringe el gobierno en la posibilidad de emitir moneda, y sabemos que en los 煤ltimos dos a帽os, sobre todo en el 2020, con pandemia de por medio, el gobierno pudo atender una cantidad de temas desde la emisi贸n monetaria. Tiene que ver con la ayuda social, incluso con los subsidios, y el acuerdo con el FMI dice que los subsidios energ茅ticos, que son muy importantes, tienen que disminuir y, por lo tanto, si disminuyen los subsidios a la energ铆a, eso se va a trasladarse a las tarifas.

No solo hay ajuste por el lado de los ingresos para la familia trabajadora, para los sectores populares en su conjunto, sino que tambi茅n van a tener que hacer frente a un mayor costo en los servicios p煤blicos, especialmente los energ茅ticos. Al mismo tiempo, quiz谩s el dato m谩s grave del acuerdo con el FMI, es que cada 3 meses vamos a tener la auditor铆a del FMI. La primera va a ser en julio, a mediados de a帽o. El FMI ya hizo el primer desembolso, casi 10.000 millones de d贸lares, se pagaron los vencimientos que correspond铆an a fines de marzo y al mismo tiempo el acuerdo con el FMI dispar贸 las conversaciones con el Club de Par铆s.

Con el Club de Par铆s hab铆a una demora acordada, no hab铆a entrado la Argentina en cesaci贸n de pago porque hab铆a acuerdo de no exigir los pagos hasta que no se acordara con el FMI. Ahora se acord贸 con el FMI y, por lo tanto, avanzan las conversaciones con el Club de Par铆s para ver cu谩ndo se cancela la deuda.

Todos los problemas estructurales que hab铆a antes del acuerdo se mantienen y desde el punto de vista de la campa帽a popular que hab铆a para suspender los pagos y promover una auditor铆a de la deuda, planteando su car谩cter odioso, se mantiene en firme. Te dir铆a que la campa帽a a construir ahora es que hay que ir por la nulidad del acuerdo parlamentario suscripto con el FMI. Muchos dicen 鈥榚so es una ilusi贸n鈥, no es ninguna ilusi贸n. En la Argentina ya hay experiencia de que la lucha popular pudo ir por la nulidad de las Leyes del Punto Final. Cuando eso se debat铆a en tiempos de la Alianza tambi茅n se dec铆a que la nulidad era imposible y por eso la Alianza aprob贸 la derogaci贸n de las leyes de impunidad. La pueblada del 2001, 2002, y las condiciones pol铆ticas del gobierno del 2003 hizo que en ese a帽o se aprobara la nulidad del Punto final y la Obediencia debida, con las consecuencias que trajo en juicios y encarcelamientos como en ning煤n lugar del mundo contra militares represores. Falta mucho, quedaron muchos afuera, pero demuestra que el movimiento popular pudo imponer las condiciones de posibilidad para que haya nulidad del Punto final y la Obediencia debida. Creo que hoy un dato, un objetivo, un prop贸sito a trabajar es generar conciencia para ir por la nulidad del acuerdo con el FMI, porque si era ilegal, ileg铆timo y odioso antes del acuerdo, lo sigue siendo en la actualidad.

Y la iniciativa pol铆tica de los senadores del Frente de Todos demuestra que est谩 claro que el pr茅stamo que le otorgaron desde el FMI al gobierno de Macri gener贸 la fuga de capitales, por eso la iniciativa de ir a buscar esos fondos fugados, estimados en 400.000 millones de d贸lares y desde ah铆, con la recaudaci贸n, se est谩 planteando un 20% de impuesto en primera instancia. Si lo pensamos en esos t茅rminos, estamos pensando en una recaudaci贸n objetiva de 80.000 millones de d贸lares para pagar este pr茅stamo de 45.000 millones. Est谩 claro que es un objetivo que se proponen de tipo matem谩tico, la pregunta en todo caso pol铆tica que uno puede hacerse es 驴por qu茅 se plantea ahora una ley y no se avanza con los instrumentos que se tienen?

Es cierto que la ley incluye la eliminaci贸n del secreto fiscal, del secreto bancario, pero tambi茅n podr铆amos decir que ha habido muchos momentos en la Argentina, desde que se recuperaron los gobiernos institucionales, para cambiar la legislaci贸n financiera, la pol铆tica financiera y trabajar de una manera distinta el control de capitales, la evasi贸n fiscal.

Lo real es que el acuerdo con el FMI le da legalidad, por el acuerdo parlamentario, a una ley que es ilegal y por eso hay que trabajar por la nulidad de este acuerdo que supone desconocer los acuerdos con el FMI y ese es otro debate pol铆tico de otra naturaleza, porque esa confrontaci贸n no va a pasar desapercibida ni en la Argentina ni el plano mundial por los sectores hegem贸nicos.

-Otro tema, la inflaci贸n local, porque mucho se ha atribuido a la inflaci贸n mundial, a la guerra de Ucrania. Incluso el presidente Alberto Fern谩ndez ha dicho que en la cabeza de la gente se explica el fen贸meno inflacionario. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar al respecto?

-La guerra, la invasi贸n militar en Ucrania, empez贸 a fines de febrero. Si vos quer茅s decir que hay un problema inflacionario en el mundo en alimentos y combustibles, porque la situaci贸n de guerra en Europa, en Ucrania, s铆, pero desde ahora. El tema de la inflaci贸n internacional viene desde antes, antes de la situaci贸n en Ucrania, EE UU ten铆a un 铆ndice de 7,5% de inflaci贸n anual y hace dos a帽os que EE UU viene planteando la preocupaci贸n del alza de los precios. Por eso EE UU ven铆a diciendo que iba a aumentar la tasa de inter茅s, y ya este a帽o hubo un momento de aumento en la tasa de inter茅s como una forma de enfriar la econom铆a y bajar la inflaci贸n. Entonces la inflaci贸n internacional viene desde antes de la guerra, s铆.

Tiene que ver con el precio de los alimentos y de los combustibles. La Argentina es importador de combustibles y, por lo tanto, el precio internacional en alza impacta en las cuentas macroecon贸micas de la Argentina y por ende puede tener un impacto en los precios. En alimentos la Argentina es exportadora, el tema es que no es la Argentina la exportadora, son corporaciones trasnacionales y grupos econ贸micos locales. Uno de los grandes exportadores era Vicent铆n y en su momento no avanz贸 la propuesta de intervenir, expropiar y cambiar el modelo productivo pensando en una empresa modelo que reoriente el modelo productivo exportador en la Argentina. Entonces, los grandes productores y exportadores de alimentos de la Argentina o de producci贸n agraria lo que quieren es en el mercado interno obtener el precio internacional que viene en alza por la guerra, desde antes de la guerra y que tiene que ver con la apropiaci贸n de excedentes por parte de las trasnacionales de la alimentaci贸n y la biotecnolog铆a.

Fijate todas las vueltas que te estoy dando para decirte que en definitiva tambi茅n hay un problema local de la inflaci贸n. Hay una especificidad argentina de la inflaci贸n que viene de lejos. Que est谩 ahora en el gobierno de Alberto Fern谩ndez, lanzada desde una perspectiva donde el 煤ltimo dato anualizado es encima del 50% con proyecciones, en la p谩gina del Banco Central, de escalar esa inflaci贸n.

Probablemente cuando conozcamos el 煤ltimo dato de inflaci贸n va a estar por encima del 6%, proyect谩ndose al 60% si es que no se contiene esa aceleraci贸n de precios. Pero la inflaci贸n ya era importante en el gobierno de Mauricio Macri, que termin贸 en torno del 50%. Y tambi茅n era importante en el 煤ltimo gobierno de Cristina Fern谩ndez, es m谩s, si ustedes se acuerdan cuando salt贸 Lavagna del ministerio de Econom铆a del gobierno de N茅stor Kirchner, fue porque hab铆a un proceso de aceleraci贸n de precios. La inflaci贸n viene en este 煤ltimo tiempo, por lo menos del a帽o 2006, 2007 cuando hubo cambio de gobierno de N茅stor a Cristina Fern谩ndez, la inflaci贸n ya tiene una antig眉edad m谩s que interesante.

Y si la miramos para atr谩s, los procesos de aceleraci贸n de inflaci贸n vienen desde la dictadura militar, es m谩s, uno de los objetivos que se plante贸 Mart铆nez de Hoz ni bien asumi贸 el ministerio de Econom铆a fue bajar dr谩sticamente la inflaci贸n y produjo un ajuste muy fuerte que redujo la inflaci贸n a un d铆gito, pero r谩pidamente se volvi贸 a acelerar. La Argentina conoci贸 inflaci贸n de tres d铆gitos y luego hemos tenido distintos planes antiinflacionarios, quiz谩s el m谩s conocido es el de Cavallo de la Convertibilidad, del 1991 al 2001 y se logr贸 la estabilidad a cambio de un 57% de pobreza que es el m谩s elevado que tuvo la Argentina, estoy hablando de la estad铆stica de mayo del 2002, con un nivel de desempleo del 21%. Nunca hab铆a tenido Argentina ese nivel de desempleo. Un nivel estructural de subempleo y de flexibilizaci贸n laboral brutal.

Ahora la inflaci贸n contin煤a y la discusi贸n es una convertibilidad agravada, eso es la dolarizaci贸n. Y la dolarizaci贸n solo puede funcionar con un inmenso ajuste inicial, que probablemente genere 茅xito en estabilizar los precios, pero deteriorando las condiciones de vida de la mayor铆a de la poblaci贸n.

驴Por qu茅 hay alta inflaci贸n en Argentina y no en otros pa铆ses del mundo? Estoy hablando de antes de esta situaci贸n de guerra, estoy hablando de antes de la disparada de la inflaci贸n en los pa铆ses capitalistas desarrollados, especialmente EE UU y Europa. 驴Por qu茅 la Argentina tiene este nivel de inflaci贸n? Porque hay una disputa por qui茅n se apropia el excedente econ贸mico, en t茅rminos marxistas dir铆amos la plusval铆a.

Pens谩 que en el 2001 hab铆a dos propuestas en discusi贸n, una era la propuesta de la dolarizaci贸n, la misma que se hace ahora. Sectores de la derecha, liberales, planteaban la dolarizaci贸n. Y otros sectores productivistas, caso de la Uni贸n Industrial que la encarn贸 Duhalde, quien asumi贸 la presidencia en el 2002. Acordate que la campa帽a electoral de Duhalde, que perdi贸 contra De la R煤a, era por un desarrollo de un modelo productivo. Ese modelo productivo se basaba en la devaluaci贸n, por eso muchos en el 2001 dec铆amos que la soluci贸n de la Argentina no era ni la dolarizaci贸n ni la devaluaci贸n, porque en las dos los perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras, la mayor铆a de la poblaci贸n que vive de ingresos fijos.

Quienes sustentaban la dolarizaci贸n eran las empresas privatizadas de servicios p煤blicos que facturaban en pesos, con la convertibilidad los cambiaban 1 a 1 por d贸lares y esos d贸lares que captaban del producto social de la Argentina lo transfer铆an como remesas de utilidades al exterior. El sector productivo industrial ped铆a la devaluaci贸n porque quer铆a frenar el impacto del masivo ingreso de importaciones del exterior y , por lo tanto, reactivar la producci贸n local, incluso con la perspectiva de exportar al mercado mundial para generar excedentes que sirviesen para pagar la impagable deuda p煤blica externa.

Los proyectos de dolarizaci贸n o de devaluaci贸n expresaban la disputa por el poder, no para gobernar, sino para apropiarse del excedente econ贸mico, la plusval铆a. Lo que viene pasando en la Argentina es que tiene un tipo de desarrollo capitalista donde el excedente se fuga. Fijate que cuando nosotros decimos que el pr茅stamo de Macri sirvi贸 para la fuga, 驴qu茅 quiere decir? Hay que explicarlo, si no, no se entiende. Quiere decir que los sectores hegem贸nicos en la Argentina, el sector del poder econ贸mico, la forma que tienen de fugar es transfiriendo d贸lares. Pero no hab铆a d贸lares en la Argentina o los que hab铆a estaban en cajas de seguridad, en los colchones como se dice y, por lo tanto, hab铆a que hacer entrar d贸lares para fugarlos.

Eso es lo que el informe del Banco Central de mayo del 2020 demuestra. De 100.000 millones de d贸lares que ingresaron a la Argentina en el per铆odo de Macri, entre ellos los 45.000 millones que desembols贸 el FMI, fueron apropiados por un n煤cleo muy reducido de sectores muy concentrados de la econom铆a y fugados al exterior. Como entraron, salieron por una puerta giratoria. La deuda es el mecanismo que utiliza la Argentina para que entren d贸lares, se pongan a disposici贸n de aquellos que est谩n en condiciones de adquirirlos y llev谩rselos al exterior. Por eso el informe del Banco Central dice que 10 personas compraron m谩s de 6.000 millones de d贸lares y que 100 personas compraron por 26.000 millones. Si el Banco Central dice 10 personas es porque sabe qui茅nes son. Si dice 100 es que sabe qui茅nes son esos 100. Por lo tanto, el Banco Central cruzando la informaci贸n con el ente de recaudaci贸n, con la AFIP y con otros 谩mbitos y con apoyo de la justicia, se puede ir bien a fondo sobre qui茅nes operan con estos mecanismos especulativos.

Ah铆 est谩 la causa de la inflaci贸n, es una disputa de poder por quien se apropia del excedente econ贸mico. La pol铆tica econ贸mica del gobierno juega a favor de esa disputa por qui茅n se queda con los recursos. Por ejemplo, el ministro Guzm谩n acaba de informar hace poco, explicando por qu茅 el a帽o pasado hubo 15.000 millones de d贸lares de super谩vit comercial y las reservas internacionales apenas crecieron 1.000 millones. 脡l dice que hubo mucho pago de deuda externa privada, eso quiere decir que hay empresarios privados que act煤an en la Argentina, grupos locales o grupos extranjeros, que se presentan al Banco Central y a sola declaraci贸n jurada dicen que le deben a un acreedor en Uruguay, en Brasil, en EE UU, en Alemania que puede ser la casa central, que puede ser una empresa vinculada de alg煤n conglomerado transnacional que le deben y , por lo tanto, le compran al Banco Central esos dineros al tipo de cambio oficial, hoy $115 por d贸lar, y el Banco Central se los entrega para que paguen a su acreedor que est谩 radicado en el exterior.

Ah铆 ten茅s otra forma de fuga legal, porque eso est谩 permitido. Lo que queda claro es que hay sectores de mucho poder econ贸mico que pueden acceder a esos recursos y el pueblo argentino en su conjunto no puede acceder a los d贸lares de las reservas para reorientarlos en modificar el modelo productivo, generar una reforma agraria urbana integral, en aliento a formas comunitarias autogestivas de la producci贸n, en t茅rminos generales agraria, industrial para atender las necesidades de empleo y de ingresos de sectores que hoy sufren las consecuencias del desempleo.

Por eso la inflaci贸n est谩 vinculada a una disputa de poder econ贸mico y no a estas cuestiones que est谩n instaladas en los medios de comunicaci贸n, suponiendo que es una cuesti贸n monetaria donde s铆 es cierto que la cuesti贸n monetaria interviene en tanto y en cuanto sea el rumbo pol铆tico que se asuma.

Te voy a dar un ejemplo para que los que nos escuchan nos entiendan. Ni bien producida la invasi贸n en Ucrania, empezaron las sanciones en EE UU y sus socios occidentales y de Europa contra Rusia. En las primeras dos semanas de sanciones hubo una afectaci贸n en la cotizaci贸n del rublo, que cay贸 casi un 30%. En cifras redondas, si hac铆an falta 100 rublos para comprar 1 d贸lar, en dos semanas se fue a 145 rublos por d贸lar. Ah铆 Rusia empez贸 a plantear iniciativas de evadir las sanciones financieras, pensando mecanismos alternativos, articulando con China, con India, con otros pa铆ses, para soportar la sanci贸n del SWIFT como elemento compensador de pagos internacionales y anunci贸 que los que vayan a importar van a tener que pagar con rublos. Eso tiene que ver con el gas y el petr贸leo exportado principalmente a Europa. A partir de ah铆, en dos o tres d铆as, en una semana, el rublo volvi贸 a su nivel originario antes de las sanciones y se recuper贸 de esa devaluaci贸n del 30% generando un proceso de aceleraci贸n de la cotizaci贸n del rublo.

驴Qu茅 quiero se帽alar con esto? Que los pa铆ses tienen pol铆ticas para defenderse de agresiones de poder. Como lo menciono respecto del rublo, podr铆a expresarlo respecto de la experiencia de China que ha ido internacionalizando su moneda y hoy es parte de la canasta de monedas que define los Derechos especiales de giro del FMI, son solo 5 monedas. Esto ocurre desde el 2015, no hace mucho. Rusia y China son pa铆ses relativamente grandes territorialmente, de poblaci贸n, China tiene un peso econ贸mico, pero d谩ndote un ejemplo m谩s cercano y chiquito, Bolivia desde el gobierno de Evo Morales gener贸 un proceso de pesificaci贸n del sistema financiero y eso tiene que ver con la apropiaci贸n de la renta hidrocarbur铆fera, apropiada por una pol铆tica nacional, o sea, que pudo desdolarizar. El 煤ltimo ejemplo es Venezuela, hasta el a帽o pasado Venezuela era el pa铆s de m谩s inflaci贸n en Am茅rica Latina y en el mundo. En Am茅rica Latina hoy el pa铆s con m谩s inflaci贸n es Argentina, Venezuela tiene menos inflaci贸n. Venezuela fue dolarizada y por razones pol铆ticas tambi茅n hubo una confrontaci贸n y ahora en febrero se aprob贸 un impuesto a las operaciones comerciales en divisas que se hagan en el mercado interno venezolano. La intenci贸n es desdolarizar y seguir una batalla de combate a la inflaci贸n. En s铆ntesis, la inflaci贸n es sobre todo un problema pol铆tico y tiene que haber instrumentos econ贸micos que se orienten a resolver necesidades de la poblaci贸n y no la l贸gica de la ganancia.