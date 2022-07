–

De parte de ANRed July 12, 2022

Una entrevista con Myriam Bregman. Sostiene que el fracaso de los dos grandes proyectos pol铆ticos de los 煤ltimos a帽os abre perspectivas para la izquierda en Argentina. Un an谩lisis de la crisis econ贸mica, del crecimiento de las nuevas derechas y de las posibilidades del socialismo. Por Jacobin

Conversamos con Myriam Bregman, abogada e hist贸rica militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) argentino, una de las organizaciones integrantes del Frente de Izquierda-Unidad (FITU). Es fundadora y actual integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), un organismo antirrepresivo y para la defensa y asesoramiento de trabajadores ocupados y desocupados, y del Colectivo Justicia Ya!, querellantes en causas por cr铆menes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Tambi茅n fue abogada de Jorge Julio L贸pez, testigo desaparecido en 2006 luego de prestar testimonio contra el genocida recientemente fallecido Miguel Osvaldo Etchecolatz.

鈥淟a Rusa鈥 Bregman fue diputada nacional durante un a帽o y medio en 2015 (por el sistema de rotaci贸n entre los integrantes del FIT), luego legisladora de la Ciudad de Buenos Aires entre 2017 y 2021, para ser nuevamente elegida como diputada para el Parlamento nacional en las elecciones legislativas de noviembre del a帽o pasado.

Para empezar, te pedimos una opini贸n sobre la coyuntura, la salida del ministro de Econom铆a Mart铆n Guzm谩n, la situaci贸n del Gobierno despu茅s del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el escenario que esto abre. M谩s en general, si cre茅s que hay un fin de ciclo de la experiencia kirchnerista y una ruptura con un sector de su base.

MB: Lo primero que me gustar铆a se帽alar, porque nosotros hicimos mucho 茅nfasis en eso durante la campa帽a electoral de 2019, cuando Alberto Fern谩ndez es elegido presidente, es que era incompatible acordar con el FMI, pagarle al Fondo, y llenar la heladera o que vuelva el asadito, que era la promesa que hac铆a el presidente Alberto Fern谩ndez. Pod铆a caer m谩s o menos simp谩tico, pero el Frente de Izquierda dijo claramente que hab铆a una incompatibilidad entre esas promesas de campa帽a y atar el destino del pa铆s al del FMI, manteniendo la deuda fraudulenta que dej贸 Mauricio Macri. Nada de eso se pod铆a cumplir. Y las consecuencias que estamos viviendo tienen que ver la decisi贸n tomada desde el primer d铆a de gesti贸n de Alberto Fern谩ndez de sellar el acuerdo con el Fondo, porque su primera medida pol铆tica fuerte fue cambiar la f贸rmula de movilidad para bajar las jubilaciones. Desde ese momento se empieza a alinear todo para cerrar con el FMI. Luego se vota el Presupuesto de ajuste, y se acusaba a la izquierda de no haberlo votado. Ah铆 aparecen esas famosas frases que me dan mucha gracia, del tipo 芦Callate, trosco, que estamos gobernando禄, 芦Esto no es ajuste禄鈥 Recuerdo a dirigentes sociales que hac铆an c谩lculos extra帽os y me discut铆an que no hab铆a ajuste a las jubilaciones porque despu茅s se iba a compensar. No, era ajuste. Y que el Presupuesto era de ajuste lo termin贸 reconociendo la propia Cristina Fern谩ndez de Kirchner, con lo que ya dej贸 de ser una frase del Frente de Izquierda y pas贸 a ser un reconocimiento oficial de que la Argentina estaba en el camino del ajuste.

Despu茅s de eso viene el acuerdo con el Fondo y falta otra etapa que tiene que ver con cumplir el resto de los condicionamientos que pide el FMI, que son todos inflacionarios: el aumento de tarifas, el reeval煤o de inmuebles y las mini devaluaciones o devaluaciones en cuotas que implica el plan econ贸mico pactado. A eso se suma un elemento, que sirve para ver el contexto general en el que estamos, que es que todo lo que se hace es para juntar d贸lares y todo el destino del pa铆s est谩 puesto en eso. Hace unos d铆as sali贸 una nota muy llamativa en El cohete a la luna que se llamaba 芦Modo factor铆a禄, donde se explicaba que las clases dominantes tienen un plan econ贸mico para la Argentina que es extractivista y de agronegocios, que apunta a exportar con salarios bajos. Y hacia eso se dirigen las clases dominantes de la Argentina, con las dos grandes coaliciones pol铆ticas acompa帽谩ndolos. Esto no quiere decir que no haya grados, diferencias y matices, pero de conjunto es el programa econ贸mico que tiene la burgues铆a para la Argentina. Y ministros como el ex titular de Desarrollo Productivo Mat铆as Kulfas reivindicaban que con ese tipo de medidas a la larga iba a haber un derrame para beneficiar a los sectores populares. De los 90 para ac谩, siempre se vio que eso, por el contrario, deriva en una mayor concentraci贸n econ贸mica y en una p茅rdida de condiciones de vida de los sectores trabajadores y populares. Y que de ninguna manera llega el derrame. Todav铆a estamos esperando el derrame del menemismo, que derramen las privatizaciones, la apertura de la econom铆a, etc茅tera.

Entonces la salida de Mart铆n Guzm谩n tambi茅n es una consecuencia previsible del acuerdo con el FMI. Un acuerdo inflacionario, deliberadamente recesivo y que ata al conjunto de la econom铆a a conseguir d贸lares para pagar la deuda. Ya la nueva ministra de Econom铆a Silvina Batakis dijo que buscar谩 continuar con el programa econ贸mico y que hay que cumplir el acuerdo. Aunque cambien los nombres, el FMI queda.

Entonces, en ese marco, 驴c贸mo est谩 el sistema pol铆tico? Creo que venimos del fracaso de los dos grandes proyectos de los 煤ltimos a帽os. Uno es el del regreso del neoliberalismo al poder con Mauricio Macri. Creo que ah铆 Dur谩n Barba apost贸 a que con un poco de imagen y mucho de gestual iban a crear una nueva hegemon铆a, y eso no ocurri贸. Esto es algo que se enmarca en una situaci贸n m谩s continental, porque se apostaba al surgimiento de una hegemon铆a de derecha que iba desde Trump a Macri, que no pudieron reelegir, pasando por Bolsonaro, que probablemente tampoco pueda. As铆 que hay un fracaso de la empresa neoliberal. Y prontamente estamos viendo el fracaso del regreso de los gobiernos de centroizquierda o postneoliberales en el poder. Y yo creo que el fracaso de estas dos grandes empresas est谩 dando una incipiente impugnaci贸n del sistema pol铆tico, una impugnaci贸n m谩s de conjunto que todav铆a est谩 muy abierta, por eso es dif铆cil adelantarse y hacer predicciones. Pero es evidente que esa situaci贸n se est谩 dando y en algunos sectores se expresa con m谩s enojo y en otros con desilusi贸n.

En relaci贸n con la interna del gobierno y sus tensiones crecientes, 驴qu茅 implica esto para esa base del kirchnerismo que estaba muy esperanzada con la vuelta de un gobierno peronista? 驴Hay un desencanto que podr铆a transformarse en ruptura? Tal vez no estamos hablando de una situaci贸n de estallido social a corto plazo, aunque las cifras de desocupaci贸n y pobreza son alarmantes, porque al mismo tiempo parece haber una contenci贸n social que sigue funcionando. 驴C贸mo ves la situaci贸n de estos grandes sectores que apostaron al 芦Vamos a volver禄 y hoy est谩n enfrentando esta situaci贸n tan dif铆cil?

MB: Creo que esto tambi茅n puede ser visto en una perspectiva continental. Es lo que 脕lvaro Garc铆a Linera denomina, en una perspectiva un poco descriptiva pero que suena cruel, liderazgos administrativos. Como que la segunda oleada de estos gobiernos postneoliberales constituyen liderazgos administrativos que s贸lo vienen a resistir, sin posibilidad de dar nada. Un compa帽ero m铆o, Fernando Rosso, que acaba de escribir un libro que se llama La hegemon铆a imposible, dice que son reformismos sin reformas y progresismos sin progreso. Y me parece una buena definici贸n. Y esto se podr铆a leer tambi茅n en gobiernos como el de Arce en Bolivia y otros que est谩n teniendo una segunda vuelta. En el caso argentino, es cierto que el Gobierno del Frente de Todos (FdT) gener贸 mucha decepci贸n, mucha desilusi贸n en aquellos que hab铆an cre铆do que pod铆a revertir la herencia macrista, cuando no s贸lo no la revirti贸 sino que la convalid贸 en el caso del FMI y en otros la profundiz贸, como en el de la ca铆da del salario. Porque el salario no s贸lo no recuper贸 lo perdido sino que sigui贸 cayendo. Y as铆, como el fracaso del gobierno neoliberal de Macri hizo que un sector se radicalizara por derecha y que los hijos del macrismo se fueran con Milei, hoy hay todo un sector que empez贸 a hacer una experiencia con este Gobierno que se expres贸 en el rechazo que recibi贸 el FdT en las 煤ltimas elecciones. Pero creo que tambi茅n hay una decantaci贸n por izquierda en el 10% que sac贸 el Frente de Izquierda en sectores del Conurbano (Moreno, Mor贸n, etc.) o el 25% de Jujuy, empatando el segundo lugar con el peronismo. Se le da mucha importancia medi谩tica o en el an谩lisis pol铆tico superestructural al crecimiento de la derecha, pero tambi茅n hay un sector que dijo 芦no禄 por izquierda. Me parece que esto es un elemento muy importante de la realidad inscripto en una situaci贸n de Am茅rica Latina y del mundo que es convulsiva, con muchas tendencias conflictivas, empezando por la guerra.

Y a partir de eso nosotros obviamente apostamos al desarrollo de una izquierda anticapitalista, socialista fuerte, que logre que el desencanto no sea canalizado por la derecha sino que la izquierda tambi茅n tenga un lugar muy importante. Que lo tuvo. Si vos mir谩s los resultados electorales, lo tuvo. Pero es una situaci贸n que todav铆a est谩 en din谩mica.

Mencionaba el tema de la guerra, en el que entiendo que no hay una posici贸n unificada dentro del FIT. En particular 驴vos qu茅 lectura hac茅s de la invasi贸n rusa a Ucrania?

MB: Mir谩, el FITU es un frente que, m谩s all谩 de lo electoral, interviene en distintas luchas de la realidad, interviene en com煤n en el Congreso鈥 Y cuando hay debates como el que existe en torno de la guerra, los hacemos p煤blicamente porque creemos que es lo mejor que podemos hacer para discutir de cara a toda la sociedad, buscando llegar a m谩s amplios sectores con las distintas posturas. En cuanto al tema de la guerra en s铆, por supuesto que nosotros sencillamente repudiamos la invasi贸n de Rusia a Ucrania, pero sin dejar de ver el rol que ha tenido y que tiene la OTAN en todo esto, que desde el fin de la llamada 芦guerra fr铆a禄 o de la ca铆da del Muro de Berl铆n sigue aumentando la cantidad de pa铆ses miembros, llegando a duplicar la cantidad de pa铆ses que la componen. 驴Cu谩l ser铆a el motivo para seguir ampliando esa alianza militar? 驴Y qui茅n nombr贸 a Estados Unidos como polic铆a del mundo? Nosotros marcamos esos dos hechos. Ahora, es evidente que la guerra tambi茅n se inscribe en un proceso m谩s general que se viene dando en el mundo a partir de 2008, donde empieza a decantar una crisis de hegemon铆a de Estados Unidos. Y en ese marco la guerra se inscribe en ese escenario m谩s general, que lleva a otros elementos muy importantes de la situaci贸n regional, como el rearme de Alemania. Entonces, no solamente est谩 la cuesti贸n de la vuelta de la guerra al centro de Europa sino que tambi茅n hay elementos como la inflaci贸n que produce en el mundo por la producci贸n de alimentos y petr贸leo que hay en esa zona, adem谩s de los realineamientos geopol铆ticos que se han venido produciendo en el mundo.

Antes habl谩bamos del fen贸meno de las nuevas derechas, una tendencia mundial que en Argentina tiene algunas particularidades. 驴Cre茅s que es un fen贸meno coyuntural o vinieron para quedarse? El fen贸menos tiene antecedentes en t茅rminos electorales que pasan por el genocidad tucumano Juan Domingo Bussi, por el ex comisario Luis Patti y otros, pero ahora hay un importante componente juvenil que est谩 siendo capturado por estas nuevas derechas. Recordando que en el debate preelectoral ya zarandeaste a Javier Milei, 驴c贸mo ves el fen贸meno y cu谩l podr铆a ser una estrategia de izquierda para discutir con ellos?

MB: Creo que la inconsistencia pasa por el intento de venderte las ideas sobre la reforma laboral o previsional de Reagan y Thatcher como novedosas. Quiero que tengas la libertad de morite de hambre o de vender tus 贸rganos, como dijo ahora Milei. Algo que linda con la ridiculez. En el debate se mostr贸 que hac铆a agua, que no pod铆a sostener un debate, que era una persona acostumbrada a hablar sola y a gritar mucho y que no estaba acostumbrado a que una mujer se le pare adelante y rebata sus ideas. M谩s all谩 de eso, se trata de un fen贸meno internacional que tiene su reflejo en la Argentina. Y tiene mucho apoyo econ贸mico y medi谩tico, sin el que Milei no existir铆a y ser铆a uno m谩s del mont贸n, como ac谩 estuvo el diputado salte帽o Alfredo Olmedo, que ten铆a una pala y mandaba a la gente a trabajar. Y Milei no pasar铆a de ese status si no fuera por el enorme apoyo que tiene.

Ahora, el fen贸meno me parece que tiene como base la radicalizaci贸n de un sector de Cambiemos por el fracaso de su gobierno y tambi茅n cuenta con mucho de reacci贸n patriarcal, porque s贸lo es explicable despu茅s de la enorme marea verde que desarrollamos las mujeres. Ah铆 hay algo de resistir no s贸lo los privilegios de clase sino tambi茅n una defensa de los privilegios patriarcales. Hay mucho de eso en el lenguaje racista que copia mucho del trumpismo, en la afirmaci贸n de que no hay que pedir perd贸n por ser hombre y blanco. Y adem谩s, el fen贸meno tambi茅n estuvo promocionado por un sector del peronismo porque le pod铆a sacar votos a Juntos por el Cambio (JxC)鈥 Es algo que se hace muchas veces: 芦Apoyemos a Macri porque a este le vamos a poder ganar禄. Geniales ideas pol铆ticas que suelen fallar.

Pero, sobre todo, esto es muy funcional a todos los sectores pol铆ticos para correr la agenda pol铆tica a la derecha. Ah铆 hay un elemento central, porque 驴es m谩s f谩cil discutir con la izquierda que te plantea que es incre铆ble que no haya gas en las escuelas de la provincia de Buenos Aires o que la comida que le dan a los pibes en la Ciudad est谩 podrida o con Milei que promueve las 芦escuelas voucher禄, donde le vas a dar un voucher al estudiante para que elija d贸nde quiere estudiar? Es m谩s f谩cil discutir las escuelas voucher. Pongo ese ejemplo porque lo charlo mucho con docentes cuando hacemos reuniones y me dicen que alg煤n alumno libertario los vuelve locos鈥 Y yo creo que hay que explicar estos procesos, planteando que sus ideas son las m谩s antiguas y retr贸gradas, las que desde hace 40 a帽os vienen hundiendo al mundo, aumentando la desigualdad. Hay que plantear que es mentira que sac谩ndole derechos a unos los otros van a vivir mejor, que es todo lo contrario. Hay que discutir con esa juventud, explicarles. Me pasa mucho que hay pibas que no saben que Milei est谩 en contra del derecho al aborto. Entonces es muy claro el perfil que arman de 茅l para presentar a una persona tan conservadora como si fuera un rebelde.

Ahora, dicho esto, no dirigen un solo colegio secundario, no pudieron presentar listas ni en la Universidad de Buenos Aires (UBA) ni en de La Plata ni en ninguna de las principales universidades, donde no llegaron ni a conformar lista. Cuando empec茅 a estudiar, la Facultad de Derecho de la UBA y otras facultades las dirig铆a la UPAU [Uni贸n para la Apertura Universitaria] y eran bien de derecha. Hoy eso no pasa con Milei. Entonces creo que es un fen贸meno en desarrollo, que se ver谩 hasta d贸nde llega y cu谩nto lo siguen promocionando, pero que lleg贸 hasta ac谩 con un enorme inflador medi谩tico y econ贸mico, porque a todos les conviene discutir sus ideas ya que al lado de Milei cualquier cosa te parece buena. Entonces esto de agigantar las figuras de la derecha tambi茅n tiene mucho de la idea del mal menor.

La funci贸n de correr la agenda a la derecha est谩 clar铆sima, lo mismo que la apuesta medi谩tica y empresarial en torno a Milei, pero uno de los aspectos que llama la atenci贸n es el crecimiento en sectores populares鈥

MB: 驴Por qu茅? Macri sac贸 muchos votos en sectores populares, Menem tambi茅n. No nos olvidemos de eso.

Pero el gran componente juvenil del fen贸meno libertario es muy fuerte. Algo que por supuesto tiene que ver con la reacci贸n de los pibes desubicados respecto de la ola verde鈥

MB: Y adem谩s funciona lo de su 芦venta禄 como un rebelde. Yo creo que el desaf铆o que tenemos desde la izquierda pasa por plantear nuestras ideas claramente. Nosotros no s贸lo tenemos que seguir criticando o explicando qui茅n es Milei, sino que hay que contraponer claramente las ideas por las que peleamos. Hay que explicar el socialismo, explicar que este sistema neoliberal merece perecer porque hace 40 a帽os que nos viene hundiendo. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos 鈥攓ue por eso es significativo, no porque no se repita en otros lugares鈥 que muestra que todo hijo opina que va a vivir peor que su padre y dos veces peor que su abuelo. Bueno, eso es el capitalismo. Entonces creo que este discurso tan agresivo de la derecha, donde hay una defensa del capitalismo feroz, hace que todos tengamos que salir a discutir abiertamente qu茅 es el capitalismo. Y esto lo se帽alo porque est谩 la derecha en sus distintos grados鈥 JxC tambi茅n es una derecha y est谩 muy consolidada en el pa铆s, y tambi茅n habla de reforma laboral y previsional. Pero Cristina Kirchner dijo hace muy poquito en un discurso que el capitalismo es el sistema m谩s eficiente, el m谩s eficaz, y que lo que se necesita es regularlo. Y ah铆 vamos a una discusi贸n interesante, porque en momentos de crisis, de levantamientos, como lo que fue ac谩 el 2001, los capitalistas pueden aceptar alg煤n tipo de regulaci贸n, de control, por el miedo a perder todo. Pero cuando esa situaci贸n pasa, cuando se pasiviza 鈥攑ara utilizar un t茅rmino un poco gramsciano que se puso de moda 煤ltimamente鈥, cuando se va a una pasivizaci贸n de esos levantamientos, de esa crisis, es cuando vuelve la derecha. Y es lo que pas贸 en Argentina y en Venezuela. Miremos como se envalenton贸 la derecha en Venezuela. Si no se cambian las condiciones estructurales que le dan base a esos fen贸menos econ贸micos, a esos factores de poder real, a esos capitalistas, van a volver.

Por eso a partir de los libertarios tambi茅n se habilita la posibilidad de hacer m谩s abierta que nunca esta discusi贸n: si el capitalismo es el sistema m谩s eficiente, demostrame c贸mo despu茅s de la pandemia y con una guerra va a resolver el problema del hambre, de la desocupaci贸n y de los bajos salarios. Bueno, evidentemente no es lo que est谩 pasando. Entonces Alberto Fern谩ndez es Alberto Fern谩ndez, pero cuando Cristina Kirchner eligi贸 a Alberto Fern谩ndez era previsible lo que iba a hacer, no eligi贸 al Che Guevara.

Pero al mismo tiempo 驴no te parece posible que esta crisis de la propuesta progresista se ampl铆e a la izquierda de conjunto? Es decir, partiendo de una decepci贸n que impacte en grandes sectores que consideran al progresismo como una opci贸n inscripta en el campo de la izquierda, 驴esta crisis no podr铆a obturar tambi茅n las posibilidades de giro a la izquierda o de expectativa respecto de una alternativa verdaderamente anticapitalista? Lo digo especialmente pensando en el caso de Dilma Rousseff en Brasil.

MB: En el caso de Brasil es claro. Dilma asume como continuidad del Gobierno de Lula, aplica un tarifazo, salen a la calle los sectores populares a protestar, empieza una pol铆tica de ajuste y sobre ese descontento se monta la derecha y todo termina en un golpe. Un golpe comandado por quien hab铆an elegido como aliado. Y esto es importante recordarlo porque nuevamente Lula va con un candidato que podr铆a compararse con un Macri brasile帽o, con el argumento de ganarle a la derecha. Hay muchas conclusiones para sacar ah铆.

Puede pasar lo que vos dec铆s, pero creo que ah铆 tambi茅n est谩 la cuesti贸n de qu茅 hace la izquierda. Por eso me enorgullece que despu茅s de diez a帽os de existencia del Frente de Izquierda Unidad (FITU) hayamos tenido nuestra mejor elecci贸n en esta oportunidad, porque evidentemente supimos dar una respuesta por izquierda a la crisis del FdT. Y eso no es menor. Y creo que tiene que ver con que mantuvimos la coherencia, con que nunca nos dejamos llevar por las campa帽as de ataque que planteaban que 茅ramos un obst谩culo, que por culpa nuestra volv铆a la derecha鈥 Haber mantenido la independencia pol铆tica, una perspectiva de clase y la combatividad y nunca haber dejado de pelear es lo que hizo que hoy el FITU sea lo que es. Que tenemos que seguir creciendo, seguro, pero te voy a plantear algo que dije la otra vez en el acto del Primero de Mayo: que un sector del FdT vote contra el acuerdo del FMI en parte se explica porque existe la izquierda y necesitan contener a su base, porque antes nunca hab铆an hablado contra el acuerdo. Hab铆a peque帽as diferencias respecto de c贸mo negociar, pero que un sector tenga que votar en contra se explica en parte (obviamente hay m谩s factores, porque nada es unilateral) porque hay una izquierda fuerte que ven铆a denunciando eso y porque la base de esos sectores del FdT ve铆a que al final la izquierda ten铆a raz贸n.

Es decir, somos un factor pol铆tico actuante, que puede ser minoritario a煤n, pero la voz de la izquierda se hace escuchar cada vez m谩s y tiene incidencia pol铆tica en la realidad. No s贸lo se mira la incidencia pol铆tica en lo que hago yo sino que tambi茅n se ve en c贸mo se acomoda el tablero pol铆tico. Por eso tu pregunta me parece tan interesante y me la voy a quedar pensando. Yo me acordaba de corrientes como Nuevo Encuentro, que llegaron a tener mucho peso, o el Frente Patria Grande (FPG) de Itai Hagman y Juan Grabois, que se planteaban como izquierda independiente en las facultades y terminaron subsumidos en el FdT鈥 incluso partidos hacia adentro, con el FPG con unos votando a favor del acuerdo y otros absteni茅ndose en un tema tan central como ese.

Creo que ah铆 hay un elemento para tener en cuenta, porque nosotros queremos que la clase trabajadora avance sobre la conciencia peronista, no quedarnos encasillados ah铆. Al respecto siempre digo una frase que es un poco metaf贸rica, que es que nosotros peleamos porque la clase trabajadora no sea columna vertebral de nadie sino la cabeza de una nueva sociedad. Y me parece que eso significa mucho porque en la Argentina tiene mucho peso esto de que los sindicatos y los trabajadores s贸lo pueden ir detr谩s del peronismo. Y en este momento se est谩n viendo las consecuencias de eso, con sindicatos alineados con el peronismo en sus distintas variantes que no dieron ninguna pelea seria contra el macrismo pero que ahora tampoco est谩n reclam谩ndole a su propio gobierno medidas contra la ca铆da de salarios y jubilaciones. Y eso tiene que ver con lo que habl谩bamos antes de exagerar el lugar de la derecha. Si hoy siguen cayendo salarios y jubilaciones no es culpa de Milei, porque el ajuste lo est谩 haciendo este gobierno y los sindicatos est谩n dirigidos por el peronismo.

Para hacer un link con algo del inicio, la apuesta extractivista para conseguir divisas es com煤n a todos los grandes frentes pol铆ticos, pero tambi茅n la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) sali贸 hace un par de semanas atr谩s a bancar la instalaci贸n de plataformas offshore frente a las costas de Mar del Plata porque presuntamente iban a generar puestos de trabajo. Ah铆 tambi茅n hay una unanimidad absoluta.

MB: Pero esas iniciativas no generan trabajo. Se ha demostrado que la megaminer铆a, que el agronegocio y el extractivismo petrolero no generan trabajo. Y ni que hablar de las consecuencias ambientales. Mis compa帽eros del PTS de Neuqu茅n hicieron un estudio, que presentaron estos d铆as, sobre los m谩s de 9 mil problemas ambientales que hubo desde que se instal贸 Vaca Muerta. Y seguimos sin conocer las cl谩usulas secretas de Chevron. Y lo que se est谩 planeando es m谩s de eso. No se genera trabajo, vamos a una destrucci贸n del ambiente y contin煤a el saqueo. Esa palabra que ha pasado un poco de moda pero que tiene mucho de representativa. Verdaderamente estamos viendo un saqueo, porque se orienta todo a conseguir d贸lares. Ahora, la CGT ni siquiera pregunta para qu茅 son esos d贸lares, porque van a ir al FMI. Mientras tanto aumentan simult谩neamente la concentraci贸n de la riqueza y la pobreza, crece la desigualdad y en la torta general del reparto de riqueza en los dos 煤ltimos a帽os los trabajadores perdieron cerca de un 7% y crecieron entre un 6 y un 7 los sectores m谩s concentrados. Est谩n llevando a la Argentina a una decadencia terrible.

Y ah铆 hay volver a discutir la dependencia y el atraso. Por eso nosotros insistimos tanto en porqu茅 peleamos, porque si no parece que peleamos contra cosas sueltas. Pero no, peleamos porque el modelo neoliberal que sostiene este proyecto pol铆tico te lleva a ese lugar. Eso es la dictadura, Menem, Macri, Milei, pero tambi茅n la idea de que se puede ir a un capitalismo regulado y eficiente.

Y d茅jame agregarte una cosita m谩s sobre la CGT, porque nosotros le venimos dando mucha importancia al reclamo de una jornada laboral de 6 horas sin afectar el salario. Esto para nosotros es importante, primero porque si se reduce la jornada laboral y se reparten las horas de trabajo 鈥攁unque se hiciera solo en las 12 mil empresas m谩s grandes, que han ganado much铆simo y se la han llegado en pala en los 煤ltimos a帽os鈥 se podr铆an crear un mill贸n de puestos de trabajo genuinos. Es decir, hay una salida para encontrar trabajo genuino y pasa por afectar esos intereses y no promover microemprendimientos como est谩 haciendo el Gobierno. Esto tambi茅n permite pensar c贸mo es la clase trabajadora planificando una econom铆a, decidiendo c贸mo se produce y qu茅 se produce. Por eso digo que hay que volver a discutir el anticapitalismo y el socialismo, qu茅 significa socializar los medios de producci贸n, qu茅 implica planificar la producci贸n sin da帽ar el medio ambiente, haciendo todo lo posible para reducir el da帽o ambiental, c贸mo ser铆a repartir las horas de trabajo, para que tambi茅n haya tiempo para el ocio, para el estudio o para la el involucramiento pol铆tico. Entonces esta idea de la reducci贸n de la jornada laboral, adem谩s de ser una salida para el problema del desempleo y del trabajo precario, tambi茅n empieza prefigurar c贸mo ser铆a otro tipo de sociedad.

En cuanto a tu rol como diputada, te pido una consideraci贸n general sobre c贸mo cre茅s que la banca puede ayudar a las luchas de los trabajadores. En este sentido, tambi茅n que cuentes si hay alg煤n proyecto que hayan presentado desde el FITU que te parezca especialmente relevante. Y, un poco m谩s en general, 驴c贸mo ves el escenario pol铆tico electoral hacia 2023?

MB: Mir谩, yo creo que la relevancia del Frente de Izquierda puede medirse desde distintos lugares. Primero porque ser una voz independiente y clasista en el Congreso es muy importante. Esto se vio cuando dimos una gran pelea conta el acuerdo con el Fondo en el Congreso al tiempo que impulsamos, junto a m谩s de 100 organizaciones, las tres grandes movilizaciones callejeras contra ese acuerdo. Ah铆 se conjuga la importancia que tiene el FIT en las bancas, actuando como una voz de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud, por fuera de los acuerdos y componendas de los partidos tradicionales, y tambi茅n en la calle, organizando la movilizaci贸n.

Desde otro lugar se puede ver la persistencia, porque durante a帽os fuimos la voz del derecho al aborto, junto con algunas otras diputadas. Mientras nos dec铆an que no se iba a poder, la izquierda aport贸 ese granito de arena persistiendo en la pelea por el aborto legal. Ni que hablar en cuanto a la lucha de los trabajadores, porque hay luchas donde la izquierda no s贸lo aport贸 econ贸micamente sino tambi茅n en la difusi贸n y el acompa帽amiento. Hay un ejemplo de los 煤ltimos d铆as que es la lucha de los trabajadores de P谩gina 12, que hicieron un acto en la puerta del diario y los 煤nicos que estuvimos fuimos los de izquierda. La derecha no va a ir y el resto no se quiere tirar contra el empresario V铆ctor Santa Mar铆a. Cuando ten茅s que pelear por tus derechos, por el salario o por el aborto, sab茅s que la izquierda va a estar y que no hace especulaciones, que no est谩 mirando una encuesta para ver si apoya tal o cual lucha. Y eso es reconocido. Si vos le pregunt谩s a cualquier persona qu茅 le parece la izquierda, la primera respuesta que aparece siempre es que est谩 con los trabajadores y acompa帽a las luchas. Y eso para nosotros es un orgullo, porque es la tarea elemental que tiene la izquierda. Ahora, nosotros queremos construir un partido revolucionario en la Argentina, queremos transformar esta sociedad de ra铆z y peleamos por mucho m谩s, pero eso me parece que es algo que es visto por la mayor铆a.

En cuanto a la labor parlamentaria, hay varios temas que nos interesan. Hay que recordar que el proyecto de Ley de Humedales fue tema de campa帽a del FdT y todav铆a no ha empezado ni siquiera a tratarse en una comisi贸n. Nos parece que ah铆 hay que poner un eje muy importante. Tambi茅n venimos haciendo mucho centro en el tema del salario, planteando que el Salario M铆nimo Vital y M贸vil tiene que contemplar de piso una canasta familiar. Hay muchas otras discusiones, pero con lo del reparto de las horas de trabajo queremos hacer un anteproyecto y llevarlo a las organizaciones de trabajadores y a las organizaciones sociales para que se discuta como una bandera de la clase trabajadora. Cuando se propusieron las 10 horas de trabajo dec铆an que la ganancia de los capitalistas estaba en la hora 11 y que si se reduc铆a la jornada laboral se ca铆a todo. Las 8 horas fueron una gran bandera de lucha de la clase trabajadora y ah铆 est谩n los M谩rtires de Chicago. Sabemos que las 6 horas no van a salir como una mera ley, y mucho menos el reparto de las horas de trabajo, pero queremos que sea una bandera de lucha.

驴Ves perspectivas de crecimiento de la izquierda en t茅rminos electorales hacia las elecciones de 2023? Ahora que el PTS ya defini贸 sus precandidaturas para la f贸rmula presidencial, con vos y Alejandro Vilca, 驴c贸mo ves la proyecci贸n del FITU hacia 2023?

MB: Lo que es evidente es que ya se larg贸 por lo menos la campa帽a electoral y todas las grandes coaliciones est谩n definiendo sus candidatos. Ellos ya tienen sus voceros y la izquierda tiene que salir a plantear con fuerza desde ahora la necesidad de una salida independiente, con un programa para que esta crisis no la paguen los trabajadores y trabajadoras ni los sectores populares.

El Frente de Izquierda ha crecido, incorporando otras fuerzas en los 煤ltimos a帽os y lo que tenemos es una regla muy clara, que es que para incorporarse hay que coincidir con el programa del Frente. Y creo que esto es lo que ha mantenido a esta fuerza. A veces nos entrevistan de distintos lugares del mundo preguntando c贸mo puede ser que la izquierda marxista-trotskista en Argentina tenga la fuerza que tiene. Y creo que tiene que ver con esa coherencia, con tener un programa pol铆tico claro y con discutir las diferencias cuando las hay. Todas las organizaciones que perdieron la independencia entrando en el peronismo hoy son corrientes diluidas y golpeadas por las propias crisis de esas coaliciones. En el FITU somos partidos diferentes y opinamos que eso hay que respetarlo. Y que no hay porqu茅 ocultar las diferencias a nuestra militancia y a quienes nos siguen. Y creo que eso ha enriquecido al Frente, tener distintas opiniones y un programa pol铆tico com煤n que se respeta. Y no s贸lo es un frente electoral, ya que una vez obtenida las bancas hay una coordinaci贸n permanente, tanto en las bancas nacionales como en la Legislatura, votando lo mismo la mayor parte de las veces.

Si bien es cierto que la de 2021 fue una buena elecci贸n, no fue tan distinta a las de 2013, cuando el FIT sac贸 1,2 millones de votos. En algunos casos lo que hubo son fen贸menos locales muy potentes, como el de Jujuy ahora o lo de 2013 en Mendoza con la candidatura de Nicol谩s del Ca帽o, con un caudal electoral que luego no se sostuvo. En cualquier caso, una diferencia de cerca de 100 mil votos entre ambas elecciones no parece tan relevante, sobre todo si se considera el contexto de fuerte decepci贸n actual con el Gobierno. En ese sentido 驴esto no hubiera podido ser mejor capitalizado por un FITU distinto, m谩s abierto? 驴O es que esa propuesta encontr贸 una suerte de techo electoral, m谩s all谩 de lo valorable de su permanencia en el tiempo?

MB: Para nada, porque me parece que, m谩s all谩 de que los votos pueden ir y venir coyunturalmente, el crecimiento de la izquierda m谩s de conjunto est谩 relacionado con qu茅 pasa con el movimiento de masas, con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. No se puede pensar a la izquierda por fuera de eso. Y despu茅s de tantos a帽os de pasivizaci贸n, de plantear que a la izquierda del kirchnerismo no hab铆a nada como dijo la Vicepresidenta, de decir que si sos de izquierda le hac茅s el juego a la derecha, de tanto esfuerzo invertido en instalar esas ideas, que la izquierda siga creciendo y tenga representaci贸n sindical, estudiantil y que haya obtenido cuatro bancas por primera vez en la historia me parece un logro. Y todo hay que inscribirlo en los procesos pol铆ticos, porque no venimos de a帽os en los que el combate era contra la derecha y con un crecimiento de izquierda. Cada cosa hay que mirarla en su contexto y nada es lineal. Cu谩nto crezca la izquierda va ser en relaci贸n con las luchas de trabajadores, trabajadoras, de movimientos sociales y mayor铆as populares m谩s en general. Y nosotros apostamos a eso, a que nuestro crecimiento tenga m谩s de org谩nico que de vuelo pasajero electoral. Porque si no, empez谩s a buscar atajos electorales, y todos quienes los han buscado hoy no est谩n en el escenario pol铆tico y representan experiencias fracasadas en Argentina y en el mundo. Nosotros nos presentamos con claridad diciendo que no queremos gestionar el capitalismo y a partir de ah铆 armamos nuestro programa pol铆tico y damos las peleas. Y creo que el rol que tenemos como diputados y diputadas de izquierda es palpable y reconocido, m谩s all谩 de que despu茅s nos voten o no.