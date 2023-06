–

En el marco del décimo octavo Atlanticazo realizado por las comunidades costeras en defensa del mar, ante los avances de los proyectos petroleros, en el Enredando Las Mañanas, entrevistamos a Fernanda, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Contó sobre las movilizaciones de este último 4 de junio, a las que se suman cada vez más localidades costeras, llegando hasta Ushuaia. Informó sobre lo que ocurre en el Golfo San Matías, con el intento de construir un puerto y oleoducto para exportar hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta y cuáles son los avances de los distintos proyectos petroleros. Y detalló la función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que aprueba informes de impactos ambientales insuficientes y desoyendo la voz de vecinos y vecinas en las audiencias públicas. Por Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

¿Nos contás sobre el Atlanticazo del domingo y hace cuánto ya vienen saliendo todos los 4 y por qué?

Ayer fue el décimo octavo Atlanticazo. Una acción que se vienen realizando desde enero de 2022. Ese 4 fue el primero y fue una movilización multitudinaria en nuestra ciudad y también se hizo en otros puntos de la costa y el país. Se dió a raíz de la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que decidió autorizar la exploración sísmica en tres áreas marítimas a 300 km de la costa, a pesar de que en una audiencia pública realizada ese año, dio como resultado una fuerte oposición al proyecto petrolero. El Ministerio decidió darle curso y eso desencadenó una respuesta masiva por parte de las comunidades costeras y de todo el país que acompaño nuestro reclamo con mucha fuerza y contundencia. A partir de ese momento seguimos sosteniendo todos los 4 de cada mes, no sólo en Mar del Plata sino en otras localidades.

¿Qué otras localidades se sumaron?

A partir de toda la acción que venimos realizando hace casi dos años, se viene conformando una red de comunidades costeras. En principio la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Necochea, Miramar, Bahía Blanca, Mar Chiquita, el Partido de la Costa y poco a poco pudimos extender esta red hacia el resto de las provincias que tienen frente marítimo y hoy ya hay comunidades en Río Negro, Chubut. En Santa Cruz se está comenzando a desarrollar y en Tierra del Fuego, que es una comunidad donde históricamente hubo off shore, desde la década del 70. Allí nunca se había dado un proceso de oposición y hoy ya hay movilizaciones todos los 4, que hacen algunas acciones de visibilización y de presencia. También atlanticazos en Ushuaia y Río Grande.

¿Nos comentás que está ocurriendo en el Golfo San Matías?

En el Golfo San Matías hay un proceso de resistencia que se viene dando encabezado por la comunidad de Las Grutas pero sumadas a otras que están en la zona y que tiene que ver con el avance del extractivismo petrolero que pretende seguir avanzando, destruyendo y despojando en los territorios. El gobierno provincial, el año pasado, presentó un proyecto de modificación de la ley 3308 que protegía al golfo San Matías de las actividades hidrocarburíferas. Es decir, no se podía hacer exploración, explotación y tampoco instalar ningún puerto de salida de hidrocarburos. Esto es porque el Golfo es un área de mucha riqueza biológica y además conocida la zona por actividades de buceo. El gobierno presenta el proyecto de modificación que es aprobado por la legislatura de Río Negro con la oposición de la comunidad, habilitando a que se instale un puerto en la zona de Punta Colorada, desde el cual saldrían hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta, es decir que para eso además hay que construir un oleoducto, lo que se va a exportar a través de esos puertos es petróleo. El oleoducto será desde Vaca Muerta atravesando todos los territorios hasta llegar a la costa rionegrina. El 3 de junio hubo una acción en simultáneo en distintos puntos del recorrido convocado por organizaciones, sindicatos y comunidades tehuelche y mapuche de Río Negro y Neuquén para manifestarse en contra de la construcción del oleoducto que hoy ya está en un proceso de consulta pública fraudulenta. También para manifestarse en contra de esta modificación ilegal porque es lo que en definitiva termina habilitando que el proyecto de exportación de hidrocarburos, avance.

¿Cómo está la situación con respecto al avance de la exploración sísmica?

Hay varios momentos en los que se fueron dando avances del proyecto petrolero. Una fue cuando la Cámara Federal de Mar del Plata decide dar de baja la medida cautelar en medio de la feria judicial en verano. Alegando que el gobierno y las corporaciones cumplían con todos los parámetros que se requerían para generar el control y planificación en casos de que hubiera inconvenientes. Sólo algunos recaudos puntuales, pero habilitando que la empresa Equinor comience a hacer exploración sísmica a 300km de la costa. Ese proceso no comenzó porque por un lado el buque sísmico no estaba disponible y por otro, porque para estas áreas marítimas la ventana de tiempo de trabajo es de octubre a marzo por las condiciones que se dan, requiere que sea en primavera-verano. Entonces todavía no empezaron pero vienen anunciando que con total seguridad, cosa que nosotros ponemos en duda, que comenzarán en octubre. Lo ponemos en duda porque entendemos que la resistencia sigue creciendo y que en comunidad todavía estamos en un plan de lucha para defender el mar y nuestros territorios costeros. Por otro lado se siguen haciendo consultas públicas por otras áreas marítimas. Hubo una el año pasado, una consulta por otro bloque que finalmente obtuvo su declaración de impacto ambiental en abril de este año. Esa área marítima está en una zona que limita con Uruguay y ahora en mayo se abrió una consulta virtual por otras áreas CAN 107 y CAN 109, que están a 200km de la costa de Mar del Plata, mucho más cerca que las otras. Lo que estamos viendo es que mientras las comunidades seguimos organizándonos, el gobierno y las corporaciones siguen avanzando por fuera de la voz del pueblo, desoyéndola, siguen con las autorizaciones que son meros trámites administrativos para ellos. Lo único que hacen es convocar a una audiencia virtual muy “aparateada” por pro petroleras. Porque en definitiva los trabajadores de esas empresas se siguen anotando para participar como si fueran vecinos y vecinas de las comunidades y lo que termina sucediendo es que el Ministerio, independientemente, del resultado de la consulta pública, da la licencia ambiental. No tienen sentido. Por eso como asamblea ya decidimos no participar más. No damos más aval a ese “ circo mediático-administrativo” que se da en el marco del Ministerio de Ambiente que hoy no cumple ninguna función en términos de protección del ambiente y de la sociedad.

¿En estas audiencias por lo general son mayoría de vecinos o termina siendo mayoría de gente ajena o pro petroleras?

La mayor participación se da por parte de vecinos y vecinas de las comunidades de los territorios pero lo que vemos es que las voces a favor vienen de la mano de gente vinculada económicamente a la actividad petrolera, o es trabajador de la misma, o es parte de la actividad subsidiaria a la petrolera o pertenece algún sindicato que de alguna forma se va a beneficiar con el proyecto. Como es el caso de CGT local, porque ya tiene sus acuerdos políticos con el gobierno nacional, les prometieron puestos de trabajo y otras cosa más. Las voces a favor vienen con interés económico detrás. Las voces de vecinas y vecinos son en contra con argumentos más que válidos, lo que se dice a favor son los mismos espejitos de colores que se reproducen cada vez que el extractivismo baja a un territorio, ya sea a través de megaminería a cielo abierto, fracking, proyectos inmobiliarios, etc. Siempre hablan de miles de puestos de trabajo, de salir de la pobreza, de los miles de dólares que van a llegar, desarrollo económico. Hay toda una campaña publicitaria, publis notas, permanentemente, hablando a favor de la industria petrolera, de la excelencia en la tecnología, ocultando la verdadera información acerca de los impactos negativos que genera en todos los territorios, no solamente en Argentina sino en todo el mundo. Y menosprecian a las comunidades que nos organizamos incluso hasta tratándonos de “fascistas ambientales” para aislarnos de la población.

¿Cuál es desafío que tenemos las comunidades para enfrentar estos proyectos extractivistas?

En principio el gran desafío es seguir organizándonos. Llevamos casi dos años de organización asamblearia, autogestiva, a pulmón, sin recursos. Es un gran desafío porque vivimos hoy, sumergidos en la necesidad cotidiana de sobrevivir, eso es muy difícil para la mayoría de nosotros poder participar y poner este tiempo voluntario y comprometido al servicio de una causa común. Para muchos significa dejar horas de estar con nuestras familias, a veces resignar horas de trabajo para poder sostener las actividades que se realizan desde las asambleas. Eso requiere poder llegar con los mensajes a toda la comunidad para que cada vez seamos más para aportar un granito de arena, aunque sea pequeño a sostener la resistencia porque lo que se viene es una panorama tremendo para todos los territorios costeros. Es un gran desafío en este momento tan vertiginoso de nuestra sociedad, sostener comunidad en resistencia pero es el único camino, de manera individual, no vamos a llegar. Es el gran fuerte que tenemos como pueblo, generar acciones y plantarnos ante problemas que nos batallan permanentemente. Podes escuchar la entrevista 👇

